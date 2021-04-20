РУС
В Молдове не выдавали паспорт агенту ГРУ, подозреваемому в организации взрывов в Чехии, - Агентство госуслуг РМ

В Молдове не выдавали паспорт агенту ГРУ, подозреваемому в организации взрывов в Чехии, - Агентство госуслуг РМ

В Государственном регистре населения Республики Молдова не зарегистрирован паспорт на имя Николая Попа, о котором сообщали компетентные органы Чехии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Агентства госуслуг республики.

"В контексте опубликованной информации о паспорте гражданина Республики Молдова, выданном на имя Николая Попа, родившегося 18.07.1979 г., Агентство государственных услуг сообщает:

Лицо с указанными идентификационными данными не зарегистрировано в Государственном регистре населения Республики Молдова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехия призывает страны ЕС и НАТО выслать офицеров российских спецслужб, - вице-премьер ЧР Гамачек

Паспорт гражданина Республики Молдова с номером A3194368 выдан на имя другого лица (более подробная информация является разглашением персональных данных, обработка которых осуществляется с согласия субъекта персональных данных (Закон № 133/2011 г. о защите персональных данных))", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии и причастны к взрывам во Врбетице.

По данным правоохранителей, разыскиваемые использовали как минимум два удостоверения личности - российские паспорта на имена Александра Петрова (13.07.1979 г.р.) и Руслана Боширова (12.04.1978 г.р.), а потом - паспорта гражданин Молдовы на имя Николая Попа (18.07.1979 г.р.) и Таджикистана - Руслана Табарова (23.10.1975 г.р.)

Читайте также: Взорванное российскими агентами на складах в Чехии оружие могло предназначаться для Украины, - чешские СМИ

В 2014 году взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека.

По версии следствия, российские агенты планировали организовать взрыв не в Чехии, а после доставки боеприпасов в Болгарию.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ и анонсировал последующие ответные меры. Позже МИД РФ заявил, что Россия высылает 20 чешских дипломатов.

Смотрите также: СМИ Чехии обнародовали копии поддельных паспортов разведчиков ГРУ Петрова и Боширова, подозреваемых в подрыве складов боеприпасов в 2014 году. ФОТО

Молдова (1923) паспорт (1185) Чехия (1796) Мишкин Александр (32)
Та на Лубянці ,пашпорт будь-якої країни, змастирят !!!)))
ага.. Додона спросите..
ще й посвідчення водія , війсковий білет і тд )
Та на Лубянці ,пашпорт будь-якої країни, змастирят !!!)))
ще й посвідчення водія , війсковий білет і тд )
Будь-яку ксіву ,хоч пашпарт громадянина з Тау-Кіта !!!)))
ага.. Додона спросите..
Паспорт гражданина Республики Молдова с номером A3194368 выдан на имя другого лица (более подробная информация является разглашением персональных данных, обработка которых осуществляется с согласия субъекта персональных данных (Закон № 133/2011 г. о защите персональных данных))", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3260990
кращої фамілії в ГРУ для серійного кацапа не додумалися придумати. Кацап з фамілією Срака, це показово.
У нас в роті був молаван на прізвище Сучю !!!)))
А у другого було прізвище Харя !!))))
Ветер в Харю я ху рю
Наш старшина казав-Харя Сучу зах...ючу!!!))))
Нічого Ви не розумієте, пане. Як по вашому Белінгкат має документально підтвердити хто з них пасивний?
Надо новое от их интервью ... Тогда шпили смотрели в Англии..... что теперь в Австрии смотрели, аж интересно !!!
При современном развитии печатного дела. У них на Западе Лубянке подделать советский молдавский паспорт - это такой пустяк, что об этом смешно говорить
А что скажет президент Таджикистана Эмомали Рахмон?
Ладно. Такой паспорт нарисовать- раз плюнуть. Так вопрос остался: а где Чаус, где его паспорт???
То макрон напечатав.
Подумаешь, паспорт! Госзнак любые деньги печатает - так что, паспорт нарисовать ему по х@ю - ой, оговорился, по- плечу. Если самолет Пуйла возит тоннами наркоту из Аргентины, тогда им паспорт нарисовать - совсем мелочь.
Опозорились чехи по полной! Даже отличить фальшивый паспорт от настоящего не в состоянии! Даже пробивать их по линии интерпола - это обычная процедура!
А нащо їм паспорт молдавський ?!
Румунія і Угорщина наліво та направо роздає паспорти, у нас пів західної України вже собі поробило їх паспорти щоб легко в Британії та ЄС працювати. Яка проблема ?!
Та інтернет кишить оголошеннями про паспорти румунії, в Чернівцях цих посередників на кожному стовпі. Два рази зганяєш в Бухарест, перший здати документи, другий на присягу і маєш паспорт Румунії. От відкрили Америку!
Взагалі-то треба ще здати екзамен з румунської мови. Ту ынцэлежь пе лимба ромыняскэ?
Нам інцележ!!))
В общем паспорт Молдовы со всеми европейскими защитами - говно и европейский паспортный контроль - говно.
Забрехались, схоже, чехи...
Тут така справа. Схоже, що малим республікам, як Молдова накладно самим утримувати службу по виготовленню паспортів і вони замовляють бланки документів у Москві. Так що паспорти можуть бути і справжніми (необлікованими). Так вони десь прокололися з паспортом Киргизстану.
