В Молдове не выдавали паспорт агенту ГРУ, подозреваемому в организации взрывов в Чехии, - Агентство госуслуг РМ

В Государственном регистре населения Республики Молдова не зарегистрирован паспорт на имя Николая Попа, о котором сообщали компетентные органы Чехии.

"В контексте опубликованной информации о паспорте гражданина Республики Молдова, выданном на имя Николая Попа, родившегося 18.07.1979 г., Агентство государственных услуг сообщает:

Лицо с указанными идентификационными данными не зарегистрировано в Государственном регистре населения Республики Молдова.

Паспорт гражданина Республики Молдова с номером A3194368 выдан на имя другого лица (более подробная информация является разглашением персональных данных, обработка которых осуществляется с согласия субъекта персональных данных (Закон № 133/2011 г. о защите персональных данных))", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии и причастны к взрывам во Врбетице.

По данным правоохранителей, разыскиваемые использовали как минимум два удостоверения личности - российские паспорта на имена Александра Петрова (13.07.1979 г.р.) и Руслана Боширова (12.04.1978 г.р.), а потом - паспорта гражданин Молдовы на имя Николая Попа (18.07.1979 г.р.) и Таджикистана - Руслана Табарова (23.10.1975 г.р.)

В 2014 году взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека.

По версии следствия, российские агенты планировали организовать взрыв не в Чехии, а после доставки боеприпасов в Болгарию.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ и анонсировал последующие ответные меры. Позже МИД РФ заявил, что Россия высылает 20 чешских дипломатов.

