РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10075 посетителей онлайн
Новости
11 478 25

Не менее шести агентов ГРУ РФ участвовали в подготовке взрывов в Чехии в 2014 году, - Bellingcat

Не менее шести агентов ГРУ РФ участвовали в подготовке взрывов в Чехии в 2014 году, - Bellingcat

В подготовке взрывов на складах в Чехии участвовали как минимум шесть агентов ГРУ РФ из подразделения 29155, члены которого совершают акты насилия за пределами России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в новом расследовании исследовательской группы Bellingcat и чешского издания Respekt.

По данным расследования, операция проходила под личным наблюдением командира отряда генерал-полковника Андрея В. Аверьянова, который на момент его засекречивания отправился в Центральную Европу и вернулся в Москву всего через несколько часов после взрыва в Врбетицах.

В настоящее время известно только два события, в которых Аверьянов таким образом принимал участие за пределами России, что, учитывая его высокое положение в ГРУ, предполагает, что они, должно быть, были важны для российского правительства. Врбетице - одно из них. Как показывает анализ его общения, Аверьянов имеет прямые связи с руководством ГРУ и руководящий администрацией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Молдове не выдавали паспорт агенту ГРУ, подозреваемому в организации взрывов в Чехии, - Агентство госуслуг РМ

Операция во Врбетице, вероятно, должна было состояться немного раньше, но по неясным причинам ее отложили примерно на неделю. Имеющаяся информация показывает, что некоторые члены группы 29155 прибыли в Чехию в течение 2014 года через соседние страны, а также с подготовительной миссией из Швейцарии.

Первые два члена подразделения прибыли отдельно в начале 2014 года. Сначала Сергей Федотов прибыл в Прагу 26 января 2014 года, и ранее Bellingcat, The Insider и Respekt опознали его под настоящим именем как Денис Вячеславович Сергеев. Он является третьим нападавшим на двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери в 2018 году.

Сергеев вернулся из Праги в Москву через неделю, 2 февраля 2014 года. Через две недели в Прагу прибыл другой член отряда 29155, Егор Гордиенко (он путешествовал под прикрытием как Георгий Горшков), который пробыл там неделю и покинул страну 24 февраля 2014 года. Именно Сергеев и Гордиенко приехали в Болгарию годом позже - в то время, когда у Эмилиана Гебрева, известного болгарского торговца оружием, появились симптомы, напоминающие отравление. Позже выяснилось, что ГРУ пыталось его отравить.

Сергеев и Гордиенко путешествуют вместе не в первый раз. В сентябре 2014 года оба агента вылетели из Москвы в Женеву, зарегистрировались в отеле Nash Airport Hotel и на следующее утро арендовали BMW 116i в Sixt Car Rental. Они вернули его через пять дней с 545 километрами пробега. В прошлом телефон Сергеева находился в горном районе Шамони, где, как сообщают французские СМИ, западные спецслужбы обнаружили базу материально-технического снабжения подразделения 29155.

Также читайте: После взрыва складов в Чехии российские шпионы Чепига и Мишкин вернулись в Москву через Вену, - австрийские СМИ

Во время операции "Врбетице" командир отряда "Аверьянов" использовал фиктивный паспорт, выданный на имя Андрея Оверьянова. В Европу он прилетел рейсом российской компании "Аэрофлот", приземлившись в Вене 13 октября 2014 года. Двумя днями ранее в Австрию прибыл еще один сотрудник подразделения - Николай Ежов. Он также путешествовал под вымышленным именем - и одновременно с Ежовым агенты Анатолий Чепига и Александр Мишкин прилетели из России в Европу и приземлились в Праге. В это же время еще двое из отряда 29155 перебрались в Европу под настоящими именами Алексей Капинос и Евгений Калинин.

Во время пограничного контроля в аэропорту Праги Чепига и Мишкин показали свои фиктивные паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова, а их легендой была продажа спортивного питания. О той же профессии они заявили на канале Russia Today четыре года спустя, когда британцы раскрыли их личности после нападения на Скрипаля и объясняли, что ездили в Солсбери не убивать, а полюбоваться местным собором.

Данные на билетах показывают, что Чепига и Мишкин имели открытую дату обратного рейса из Чехии. Во время своего недолгого пребывания в Праге Чепига опубликовал фотографию из центра Праги в социальной сети. В то время, когда они с Мишкиным переехали в Моравию ближе к складу Врбетице и жили в отеле Corrado в Остраве, Николай Ежов, член отряда 29155, арендовал машину в Австрии.

Гипотеза состоит в том, что Ежов забрал Аверьянова на арендованной машине в Вене, и они оба поехали в Остраву, где встретились с Чепигой и Мишкиным, чтобы помочь им подготовиться к операции. У Аверьянова в это время был выключен мобильный телефон, он включиться во второй половине дня 16 октября, т.е. после взрыва в Врбетицах.

Читайте: Подозрения Чехии о причастности агентов РФ к взрыву в Врбетице заслуживают доверия. Сожалеем о реакции России, - Европейская внешнеполитическая служба

В момент взрыва Врбетице Чепига и Мишкин отправлялись в Вену рейсом "Аэрофлота" в Москву. Самолет вылетел в 10:05 утра. В тот же день в Вену вернулись также командир отряда Аверьянов и Ежов.

Напомним, 17 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии и причастны к взрывам во Врбетице.

По данным правоохранителей, разыскиваемые использовали как минимум два удостоверения личности - российские паспорта на имена Александра Петрова (13.07.1979 г.р.) и Руслана Боширова (12.04.1978 г.р.), а потом - паспорта гражданин Молдовы на имя Николая Попа (18.07.1979 г.р.) и Таджикистана - Руслана Табарова (23.10.1975 г.р.)

Читайте также: Взорванное российскими агентами на складах в Чехии оружие могло предназначаться для Украины, - чешские СМИ

В 2014 году взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека.

По версии следствия, российские агенты планировали организовать взрыв не в Чехии, а после доставки боеприпасов в Болгарию.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ и анонсировал последующие ответные меры. Позже МИД РФ заявил, что Россия высылает 20 чешских дипломатов.

Автор: 

россия (97292) Чехия (1796) Bellingcat (139)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Почему то не слышно любителя пуйла и рашки, то есть президента Чехии Земана?
Рашисты в его стране взрывают склады с боеприпасами, с гибелью граждан Чехии, то есть откровенный терракт совершают в Чехии... а ему похер.
показать весь комментарий
20.04.2021 20:09 Ответить
+11
ну а теперь...может вспомнить и про наши взорванные арсеналы...ну возможно не везде лосик, НЛО и канешна жеж сам лично Порошенко)))) с семьей)))... старалися...
может причина - диверсия от раша-мироносителей - снова станет актуальной????
показать весь комментарий
20.04.2021 20:19 Ответить
+6
Интересно , сколько агентов участвовало во взрывах военных складов в Украине , - было около пяти взрывов . И шо , все они Бошировы ? ))
показать весь комментарий
20.04.2021 20:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не менее шести агентов ГРУ РФ участвовали в подготовке взрывов в Чехии в 2014 году, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 3721
показать весь комментарий
20.04.2021 20:08 Ответить
Давай про вагнерівців... Бо щось заікатись почали, за другий термін Зе... Він мабудь до кінця першого не добуде....
показать весь комментарий
20.04.2021 20:08 Ответить
Почему то не слышно любителя пуйла и рашки, то есть президента Чехии Земана?
Рашисты в его стране взрывают склады с боеприпасами, с гибелью граждан Чехии, то есть откровенный терракт совершают в Чехии... а ему похер.
показать весь комментарий
20.04.2021 20:09 Ответить
Нет людей среди кацапов, есть туристо- руSSо...
сплошь изгои да агенты, шпики, биомусор !
показать весь комментарий
20.04.2021 20:10 Ответить
вот вам европейцы и русские матрёшки.....

мишкин и чипига братана Земана подставили, а тот всё время за приполярную топил......
показать весь комментарий
20.04.2021 20:10 Ответить
ну, здесь без вариантов,
Петров и Баширов или уже червей докармливают,
или гуляют трансгендерами с отрезаными херами по бескрайним просторам рашки
показать весь комментарий
20.04.2021 20:12 Ответить
С ними все в порядке (к сожалению), даже фото было с какой-то гулянки, их не трогают, если их грохнуть остальные перестанут безоговорочно слушаться.. система не из двух подонков состоит...
показать весь комментарий
21.04.2021 01:21 Ответить
Интересно , сколько агентов участвовало во взрывах военных складов в Украине , - было около пяти взрывов . И шо , все они Бошировы ? ))
показать весь комментарий
20.04.2021 20:13 Ответить
На відміну від Чехії, наші спецслужби нездатні провести таке розслідування, або ж свідомо саботують його проведення.
показать весь комментарий
20.04.2021 20:20 Ответить
Не менее шести агентов ГРУ РФ участвовали в подготовке взрывов в Чехии в 2014 году, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 417"
показать весь комментарий
20.04.2021 20:14 Ответить
ну а теперь...может вспомнить и про наши взорванные арсеналы...ну возможно не везде лосик, НЛО и канешна жеж сам лично Порошенко)))) с семьей)))... старалися...
может причина - диверсия от раша-мироносителей - снова станет актуальной????
показать весь комментарий
20.04.2021 20:19 Ответить
для зебилов єто крах всех надежд.. они до сих пор, как опжз и слуги урода, не верят что рашка напала на Украину..
показать весь комментарий
20.04.2021 20:50 Ответить
что-то не слышно о завершении расследования взрывов наших складов.
показать весь комментарий
20.04.2021 20:43 Ответить
А что там расследовать, ґенпрокуґор Юґик сказав що усьму винна агресія Росії, справа закрита.
показать весь комментарий
20.04.2021 21:34 Ответить
Не менше шести агентів ГРУ РФ брали участь у підготовці вибухів у Чехії в 2014 році, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 9283
показать весь комментарий
20.04.2021 21:32 Ответить
https://twitter.com/hochu_dodomu

https://twitter.com/hochu_dodomu hochu domoy v ua @hochu_dodomu

https://twitter.com/hochu_dodomu https://twitter.com/hochu_dodomu



Чехия отказалась от поставок российской вакцины "Спутник V" и решила сосредоточиться на препаратах, одобренных EMA.
Это произошло на фоне скандала о причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
показать весь комментарий
20.04.2021 21:40 Ответить
Самый интересный вопрос, который почему то не обсуждается: нахрен нужен был взрыв? Что такое страшно опасное для ЛДНР и РФ поставлял в Украину частный болгарский барыга? Что дал РФ взрыв аж 10 тонн боеприпасов, ежели на укр. складах регулярно взрывались десятки тысяч тонн?
показать весь комментарий
20.04.2021 21:46 Ответить
кацап,тут водки нет, иди домой на мордовия.ру
показать весь комментарий
20.04.2021 21:55 Ответить
Вот, ты прекрасно подтвердил, что смысла чего то в Чехии взрывать не было никакого.
показать весь комментарий
20.04.2021 23:18 Ответить
В твоих мечтах, кацап.
показать весь комментарий
21.04.2021 06:35 Ответить
какая разница для тупых кацапов есть или нет смысла? Какой смысл был переться в афган? никакого.
показать весь комментарий
21.04.2021 06:37 Ответить
Это акт войны кацапов против Чешской Республики, не иначе, а значит и против всех членов Альянса. Когда у нас кацапские «дипломаты»-шпионы приехали на чёрных авто из консульства в НЙ в музей кубанских козаков, взломали двери опечатанные по решению суда, и вывезли драгоценности в рашку - я был в ужасе что это факт войны никем не замеченный. Оказалось то фигня была по сравнении с тем что сейчас творится.
показать весь комментарий
20.04.2021 22:21 Ответить
чехи - толерантні, то хай терплять!
показать весь комментарий
21.04.2021 05:31 Ответить
 
 