Новости
Нардеп Бондарев подал заявление в НАБУ о краже депутатами Киевского облсовета почти 22 миллионов при закупке "скорых"

Парламентарий подал заявление в правоохранительные органы, где указал, что на закупках карет скорой помощи для нужд Киевского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф чиновники украли 21,6 миллионов гривен.

Об этом Константин Бондарев заявил в своем видеоблоге, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф купил 40 скорых помощей CITROEN JUMPER класса В по цене 1,9 миллиона гривен, в то же самое время государственное предприятие "Медицинские закупки" купило эти же автомобили, но по цене 1,5 миллиона гривен. Самая интересная подробность заключается в том, что покупали машины у одного и того же поставщика - у ООО "Автоспецпром". Кстати, я не поленился и посмотрел, на сегодняшний день в каждой области есть как минимум по одному уголовному делу по закупкам у "Автоспецпрома", − рассказал народный избранник.

Это была не единственная подобная закупка, ранее эти же фигуранты закупили подобные машины, но с наценкой в 700 тысяч гривен, уточнил Бондарев.

"Дальше было еще интереснее − 8 автомобилей те же субъекты покупали у того же поставщика только с разницей в 700 тысяч гривен. А теперь посчитаем: 40 автомобилей с наваром в 400 тысяч для этих дельцов − это 16 миллионов. Плюс еще 8 автомобилей с завышенной на 700 тысяч ценой − это еще 5,6 миллиона гривен. Итого получается 21 миллион 600 тысяч гривен", − возмутился народный депутат.

Парламентарий так же указал, что к этому коррупционному скандалу были причастны депутаты Киевского областного совета.

"Киевским областным центром экстренной медицинской помощи и медицины катастроф управляет Шарко Оксана Николаевна с 17 марта 2020 года. Это как раз был такой переходной период, когда в областной раде был хаос, если помните, там переворот был. В общем до сих пор идут судебные тяжбы. Так вот, де-юре назначение этой самой Шарко подписывала Татьяна Семенова, будучи первым замом главы Киевской областной рады (по квоте "ЕС", кстати). А кто же возглавлял это все движение? Конечно все это было проведено процедурно через определенную комиссию, якобы даже был конкурс. Проводил этот конкурс и возглавлял комиссию Тытыкало Роман Сергеевич", − заявил Бондарев.

Народный депутат изложил все эти факты в заявлении, которое подал в Национальное антикоррупционное бюро, и пообещал информировать про дальнейшие действия правоохранителей.

+5
Есть еще одна мелочь....... его биография и его декларация , наличными - 1 миллион долларов и 300 тысяч евро. А в биографии сплошные мраки.
20.04.2021 21:18 Ответить
+3
20.04.2021 20:45 Ответить
+3
Коррупция рулит

https://www.youtube.com/channel/UCkUe2e1YuRtBRRaP2XTupwg Нардеп Бондарев подал заявление в НАБУ о краже депутатами Киевского облсовета почти 22 миллионов при закупке "скорых" - Цензор.НЕТ 2324

Що пов'язує Татарова і головного слідчого країни Цуцкірідзе? Давня дружба та палке бажання Нацполу відмазати Татарова від антикорупційників. Звідки у тещі Цуцкірідзе 5 мільйонів на нерухомість Укрбуду та як поліція допомогла "злити" справу Татарова - дивіться у сюжеті Данила Мокрика.

https://youtu.be/JW--MxEEv1M
20.04.2021 20:48 Ответить
Расстрелять!
20.04.2021 20:31 Ответить
Таких тільки лінчувати.
20.04.2021 20:40 Ответить
Оторвать яйца, и сбросить срок до 15 с конфискацией.
20.04.2021 20:42 Ответить
Кому оторвать? Шарко Оксана или Татьяна Семенова?
21.04.2021 11:03 Ответить
20.04.2021 20:45 Ответить
если каждого фигуранта трехануть с родичами конечно, то можно закупить скорых на весь Киев а то и больше. но нихрена им не будет. максимум, собьют бабла на карман и уволят. перевести украденное в машины, то это еще 12-13 скорых дополнительно, а это жизни сотен или тысяч людей. что им предъявят? растрату, халатность воровство или ПОДРИВ стабильности Украины что равнозначно измене
20.04.2021 20:47 Ответить
Коррупция рулит

20.04.2021 20:48 Ответить
Дивуюсь, як ця нещасна Україна ще животіє
20.04.2021 20:51 Ответить
І це добре. Будемо чекати результатів розслідування.
20.04.2021 20:55 Ответить
Не відображена одна дрібничка - комплектація авто. Якщо комплектація однакова, дати закупівель також плюс-мінус ті самі, то питань нема - прошу панство до буцегарні.
А так - схоже усе йде до виборів...
20.04.2021 20:57 Ответить
20.04.2021 21:18 Ответить
Те, що воно ТЮкнуте, не заперечує того, що воно може казати правду. Але вказує на необхідність ретельної перевірки сказаного на предмет прибріхування, приховування і перекручування фактів...
20.04.2021 21:53 Ответить
Проверить конечно могут, но скандал между ним и Тытыкало был громкий, там до драки дошло, еле разняли.
20.04.2021 23:06 Ответить
Але коли злодій розповідає про злочіни... Особисто ця людина виглядає так що там клейма немає де ставити.
21.04.2021 12:26 Ответить
Поляки построили державу, хохлы набили рот, карманы и сарай. Как только соотечественник становится у руля, он превращается в корыто. Это такой менталитет.
20.04.2021 23:33 Ответить
Золоті слова і гірка правда!
21.04.2021 09:10 Ответить
Так це тільки один епізод у Київраді. А по всій Україні у різних відомствах і по всій інфраструктурі? Уявляєте масштаби? На крадівництві і корупції країна тримається.О побудували МОНСТРА!
21.04.2021 09:09 Ответить
Дуже гарно новина від чоловіка, котрий сам є злодій. Ось що каже про цю дюлину сам Цензор будь ласка.
https://censor.net/ru/blogs/1103204/gubernatorom_kievskoyi_oblasti_mojet_stat_reyider_konstantin_bondarev

Якщо вбити у Гуглі його им'я, то взагалі жах, що це за людина. Тобто коли один злодій щось каже про злочини це щось не те. Рейдер та бандюк стає блогером, йой най буде. У сумні часи живемо.
21.04.2021 12:24 Ответить
 
 