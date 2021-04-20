Нардеп Бондарев подал заявление в НАБУ о краже депутатами Киевского облсовета почти 22 миллионов при закупке "скорых"

Парламентарий подал заявление в правоохранительные органы, где указал, что на закупках карет скорой помощи для нужд Киевского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф чиновники украли 21,6 миллионов гривен.

Об этом Константин Бондарев заявил в своем видеоблоге, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф купил 40 скорых помощей CITROEN JUMPER класса В по цене 1,9 миллиона гривен, в то же самое время государственное предприятие "Медицинские закупки" купило эти же автомобили, но по цене 1,5 миллиона гривен. Самая интересная подробность заключается в том, что покупали машины у одного и того же поставщика - у ООО "Автоспецпром". Кстати, я не поленился и посмотрел, на сегодняшний день в каждой области есть как минимум по одному уголовному делу по закупкам у "Автоспецпрома", − рассказал народный избранник.

Это была не единственная подобная закупка, ранее эти же фигуранты закупили подобные машины, но с наценкой в 700 тысяч гривен, уточнил Бондарев.

"Дальше было еще интереснее − 8 автомобилей те же субъекты покупали у того же поставщика только с разницей в 700 тысяч гривен. А теперь посчитаем: 40 автомобилей с наваром в 400 тысяч для этих дельцов − это 16 миллионов. Плюс еще 8 автомобилей с завышенной на 700 тысяч ценой − это еще 5,6 миллиона гривен. Итого получается 21 миллион 600 тысяч гривен", − возмутился народный депутат.

Парламентарий так же указал, что к этому коррупционному скандалу были причастны депутаты Киевского областного совета.

"Киевским областным центром экстренной медицинской помощи и медицины катастроф управляет Шарко Оксана Николаевна с 17 марта 2020 года. Это как раз был такой переходной период, когда в областной раде был хаос, если помните, там переворот был. В общем до сих пор идут судебные тяжбы. Так вот, де-юре назначение этой самой Шарко подписывала Татьяна Семенова, будучи первым замом главы Киевской областной рады (по квоте "ЕС", кстати). А кто же возглавлял это все движение? Конечно все это было проведено процедурно через определенную комиссию, якобы даже был конкурс. Проводил этот конкурс и возглавлял комиссию Тытыкало Роман Сергеевич", − заявил Бондарев.

