Госдеп США из-за COVID-19 будет рекомендовать американцам не посещать 80% стран мира, в том числе Украину
Государственный департамент США объявил о намерении привести свои рекомендации по поездкам за границу в соответствие с рекомендациями, изданными Центрами США по контролю над заболеваниями (CDC).
Как сообщили в Госдепе, это приведет к тому, что рекомендация не посещать распространится примерно на 80% стран мира, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Это не означает пересмотр текущей ситуации со здравоохранением в той или иной стране, а отображает большее соответствие систем Госдепа с предостережениями относительно поездок в эпидемиологической оценке CDC", - отмечается в сообщении.
Сейчас четвертый уровень указан у 130 стран мира, включая Францию, Великобританию, Бразилию и Украину.
Американские эпидемиологи считают благоприятной для путешествий эпидемиологическую ситуацию (первый уровень) в Австралии, Новой Зеландии, Таиланде, Китае, Фиджи и Вьетнаме.
В то же время, продолжает действовать рекомендация Госдепа воздержаться от иностранных путешествий.
