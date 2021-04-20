Госдеп США из-за COVID-19 будет рекомендовать американцам не посещать 80% стран мира, в том числе Украину

Государственный департамент США объявил о намерении привести свои рекомендации по поездкам за границу в соответствие с рекомендациями, изданными Центрами США по контролю над заболеваниями (CDC).

Как сообщили в Госдепе, это приведет к тому, что рекомендация не посещать распространится примерно на 80% стран мира, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Это не означает пересмотр текущей ситуации со здравоохранением в той или иной стране, а отображает большее соответствие систем Госдепа с предостережениями относительно поездок в эпидемиологической оценке CDC", - отмечается в сообщении.

Сейчас четвертый уровень указан у 130 стран мира, включая Францию, Великобританию, Бразилию и Украину.

Американские эпидемиологи считают благоприятной для путешествий эпидемиологическую ситуацию (первый уровень) в Австралии, Новой Зеландии, Таиланде, Китае, Фиджи и Вьетнаме.

В то же время, продолжает действовать рекомендация Госдепа воздержаться от иностранных путешествий.