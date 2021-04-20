РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10075 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 150 8

Госдеп США из-за COVID-19 будет рекомендовать американцам не посещать 80% стран мира, в том числе Украину

Госдеп США из-за COVID-19 будет рекомендовать американцам не посещать 80% стран мира, в том числе Украину

Государственный департамент США объявил о намерении привести свои рекомендации по поездкам за границу в соответствие с рекомендациями, изданными Центрами США по контролю над заболеваниями (CDC).

Как сообщили в Госдепе, это приведет к тому, что рекомендация не посещать распространится примерно на 80% стран мира, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Это не означает пересмотр текущей ситуации со здравоохранением в той или иной стране, а отображает большее соответствие систем Госдепа с предостережениями относительно поездок в эпидемиологической оценке CDC", - отмечается в сообщении.

Сейчас четвертый уровень указан у 130 стран мира, включая Францию, Великобританию, Бразилию и Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ предупреждает путешественников о новом вирусе на Ближнем Востоке: с начала года погибли уже три человека

Американские эпидемиологи считают благоприятной для путешествий эпидемиологическую ситуацию (первый уровень) в Австралии, Новой Зеландии, Таиланде, Китае, Фиджи и Вьетнаме.

В то же время, продолжает действовать рекомендация Госдепа воздержаться от иностранных путешествий.

Автор: 

Госдепартамент США (1878) карантин (16729) путешествие (98) США (27941) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І це правильно.
показать весь комментарий
20.04.2021 20:52 Ответить
Да сколько угодно, они и дома вполне "справляются".
показать весь комментарий
20.04.2021 20:53 Ответить
В Ізраїлі закрили останні два відділення для COVID-пацієнтів через відсутність нових заражень.Вівторок, 20 квітня 2021, 20:43https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://bykvu.com/ua/bukvy/vaktsynatsiia-u-dii-v-izraili-zakryly-ostanni-covid-viddilennia/ Госдеп США из-за COVID-19 будет рекомендовать американцам не посещать 80% стран мира, в том числе Украину - Цензор.НЕТ 113 https://telegram.me/share/url?url=https://bykvu.com/ua/bukvy/vaktsynatsiia-u-dii-v-izraili-zakryly-ostanni-covid-viddilennia/&text=%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D1%83%20%D0%B4%D1%96%D1%97:%20%D0%B2%20%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%20COVID-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Госдеп США из-за COVID-19 будет рекомендовать американцам не посещать 80% стран мира, в том числе Украину - Цензор.НЕТ 4695 https://twitter.com/intent/tweet?url=https://bykvu.com/ua/bukvy/vaktsynatsiia-u-dii-v-izraili-zakryly-ostanni-covid-viddilennia/&text=%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D1%83%20%D0%B4%D1%96%D1%97:%20%D0%B2%20%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%20COVID-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Госдеп США из-за COVID-19 будет рекомендовать американцам не посещать 80% стран мира, в том числе Украину - Цензор.НЕТ 571 https://bykvu.com/ua/bukvy/vaktsynatsiia-u-dii-v-izraili-zakryly-ostanni-covid-viddilennia/ Госдеп США из-за COVID-19 будет рекомендовать американцам не посещать 80% стран мира, в том числе Украину - Цензор.НЕТ 3471 Про це повідомляє ізраїльська газета https://www.ynetnews.com/health_science/article/HJMbqCj800 Ynet News. Зазначається, що останні два відділення для пацієнтів з коронавірусом діяли у медичних центрах міст Хадера та Тверія. Їх закрили, оскільки майже повністю припинився потік нових пацієнтів. Рівень зараження в країні знизився до 0,3%. Майже здорових пацієнтів перевели у звичайні палати відділень внутрішньої медицини. Медики кажуть, що це очевидний результат масової вакцинації населення.https://bykvu.com/ua/bukvy/vaktsynatsiia-u-dii-v-izraili-zakryly-ostanni-covid-viddilennia/ В Ізраїлі закрили останні відділення для пацієнтів з коронавірусом | Новини України - #Букви
показать весь комментарий
20.04.2021 20:59 Ответить
Американские эпидемиологи считают благоприятной для путешествий эпидемиологическую ситуацию (первый уровень) в Австралии, Новой Зеландии, Таиланде, Китае, Фиджи и Вьетнаме.Источник: https://censor.net/ru/n3261004

Ізраіль не бачу.
показать весь комментарий
20.04.2021 21:31 Ответить
А вакцини їм нащо?
показать весь комментарий
20.04.2021 21:28 Ответить
https://twitter.com/Vinainochka

https://twitter.com/Vinainochka Vinainochka https://twitter.com/Vinainochka @Vinainochka https://twitter.com/Vinainochka/status/1384550887335632900 1 ч

Нова порція глузування на темі коронавірусу, від якого щоденно помирають сотні людей абсолютного різного віку

Держдеп США через COVID-19 рекомендуватиме американцям не відвідувати 80% країн світу, зокрема Україну - Цензор.НЕТ 2630
показать весь комментарий
20.04.2021 21:30 Ответить
 
 