Зеленский создал конкурсную комиссию для отбора кандидатур на должности судей КС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О конкурсной комиссии для осуществления отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Согласно документу, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в десятидневный срок должен внести предложения по персональному составу этой конкурсной комиссии.

Кроме того, этим документом признается утратившим силу Указ Президента Украины от 4 октября 2017 № 306 "О конкурсной комиссии для осуществления отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает Президент Украины".

