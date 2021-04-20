РУС
Новости
Зеленский создал конкурсную комиссию для отбора кандидатур на должности судей КС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О конкурсной комиссии для осуществления отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Согласно документу, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в десятидневный срок должен внести предложения по персональному составу этой конкурсной комиссии.

Кроме того, этим документом признается утратившим силу Указ Президента Украины от 4 октября 2017 № 306 "О конкурсной комиссии для осуществления отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает Президент Украины".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о конституционном кризисе: Перезагрузка КС еще не состоялась, но мы на правильном пути

Топ комментарии
+12
А Конституцию он почитать не хочет? Хоть слегка. Насчет конституционного суда и его судей, порядка назначения и снятия судей КС.
20.04.2021 21:27 Ответить
+10
Ермак, конечно, сформирует... Татаров и Портнов в неё обязательно войдут.
20.04.2021 21:29 Ответить
+8
после 2024 года Зеленскавага будут судить за коллоборацию .. и даже ногами по лицу!
20.04.2021 21:25 Ответить
после 2024 года Зеленскавага будут судить за коллоборацию .. и даже ногами по лицу!
20.04.2021 21:25 Ответить
Хотелось бы пораньше, не выдержим мы до 24 года ждать.
21.04.2021 02:20 Ответить
Конституция то к сожалению не работает, у судов спросите зачем они? Решать свои и ....?
20.04.2021 21:26 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Вистава кремлівського лялькового балагана нескінченна !!!)))
20.04.2021 21:48 Ответить
А Конституцию он почитать не хочет? Хоть слегка. Насчет конституционного суда и его судей, порядка назначения и снятия судей КС.
20.04.2021 21:27 Ответить
Он не читал когда "увольнял" Тупицкого, думаете сейчас будет читать?
Самое страшное, что в команде нет никого, кто способен сказать Зеленскому, что он не прав!
Только блюдолизы.
20.04.2021 21:30 Ответить
Ви або наївні , або вибачте зовсім дурні! Хто в чому не правий?! Зеленський пусте місце. Актор. Його винайняли грати роль. Це судів пишуть «Зеленський сформував». Насправді, Зеленський на данной момент навіть не підозрює, що він там щось «сформував»! Це ілюзія створена мас-медіа!
20.04.2021 21:44 Ответить
Зелена пліснява ,це пародія на державну владу ,лялькова імітація ,тому будь-яка їх діяльність ,це лише імітація діяльності !!))
20.04.2021 21:53 Ответить
Ермак, конечно, сформирует... Татаров и Портнов в неё обязательно войдут.
20.04.2021 21:29 Ответить
Вряд ли.
Там хватает "незаангажированных" профессионалов.
Конечно, потом журналисты проследят связь с Портновым или другим подонком, а Зеленский даже возьмет под личный контроль расследование по этому поводу, но поезд уже уедет...
20.04.2021 21:33 Ответить
лучше с моста...
20.04.2021 21:37 Ответить
забавно читать, как зелебобики одобряют правовой беспредел зельцмана. С каких это пор завхоз офиса преза занимается судьями кс?! Может уборщица 3-го этажа баба валя, тоже проводит собеседования на важные гос должности, что такие идиоты сейчас у власти?!
20.04.2021 21:41 Ответить
Не суддями! А комісією ! Це (чисто для тебе)-дві великі різниці.
20.04.2021 21:43 Ответить
Ну і ..? Завхоз займається формуванням комісії для призначення суддів КС? У нього є повноваження чи кваліфікація для такого відбору?
20.04.2021 21:47 Ответить
Задача Ермака по закону -- бумаги, скрепки, дыроколы, мусорные корзинки и помытые полы. А не комиссия по назначению судей КС.
20.04.2021 22:18 Ответить
Це ви визначили йому функціональні обов'язки? Кого ви уповноважили по створенню конкурсної комісії? І. до речі, не по "назначению" суддів.
20.04.2021 22:39 Ответить
Это законы и Конституция. Он глава офиса, старший завхоз. Не министр иностранных дел, не глава парламента, не министр обороны, не глава КС. Его задача -- обеспечение деятельности офиса (администрации) президента и не более. Он даже не допущен СБУ к гостайне. Покажите мне в ветвях исполнительной, законодательной или судебной власти Украины такое лицо, как глава офиса президента.
20.04.2021 23:02 Ответить
А глава администрации президента? Тебе всех перечислить президентов, при которых их главы работали завхозами.
20.04.2021 23:08 Ответить
А тебе сказать, когда Украина стала именно парламентско-президентской республикой. Или когда Зеля отменил Администрацию президента и создал Офис, чем вывел его сотрудников из статуса госслужащих?
20.04.2021 23:11 Ответить
А что изменилось от переименования органов управления делами Президента. И к чему вопрос о форме правления? Что тебя смущает?
20.04.2021 23:27 Ответить
Покажи мне в Конституции и Законах Украины такой орган управления страной, как Офис президента. Они даже не госслужащие и не имеют допуска к гостайне.
20.04.2021 23:30 Ответить
Указ президента № 417/2019 от 20 июня 2019 года. А что тебе это даст? Или , может ты против? А имел ли Президент право на реорганизацию Администрации- посмотри в Конституцию и Законы Украины.
20.04.2021 23:43 Ответить
Неа. Указ Президента никак не может повлиять на распределение ветвей власти. От слова совсем. Сотрудники офиса даже не имеют статуса госслужащих. Есть четко определенные Конституцией и Законами ветви власти с их полномочиями в парламентско-президентской республике, коей есть сейчас Украина. И офиса там нету абсолютно.
20.04.2021 23:49 Ответить
Ти хочешь сказать, что администрация президента(бывшая) является ветвью власти?
20.04.2021 23:55 Ответить
Я хочу сказать что такого органа в законах и Конституции нет. Они даже не госслужащие и без доступа к гостайне. Дебил Зеля хотел вывести Богдана, Ермака, Шефира,Тимошенко и других своих холуев из под действия законов о люстрации и о предотвращении коррупции и в результате создал орган - пустое место. Юрист, однако .... Криворожское образование....
21.04.2021 00:00 Ответить
Наконец-то я понял, что ты хотел сказать , Все, как велит методичка... А ветвями власти все-же разберись и не путай с органами управления при Президенте. И офис и администрация- те же я..ца, только с боку.
21.04.2021 00:07 Ответить
Вранье. Причем тупое. Сотрудники администрации были госслужащими с четко определенным кругом прав и обязанностей. Сотрудники офиса никто и зовут их никак. На каком основании Ермак или Шефир ведут переговоры от имени Украины или участвуют в переговорах президента, если они не имеют доступа к гостайне? Кто за это будет отвечать? А это статья 110 однако.
21.04.2021 00:12 Ответить
Вранье что? Причем тупое? Откуда ты взял, что у них нету доступа к гос. тайне? Ты случайно не шпион? Скажу тебе по-секрету: я не госслужащий , но имел соответствующий занимаемой должности доступ. Теперь относительно полномочий: как бы тебя не плющило, полномочиями их наделяет товарищ президент.(при соблюдении установленных формальностей)
21.04.2021 00:28 Ответить
Вранье полное. Законы -- это и есть формальные правила и нормы. Еще раз -- покажи мне в Конституции такой орган власти в стране как офис президента. Согласно Конституции президент от имени Украины назначает только строго определенный круг лиц. И то многих первых по согласию Верховной Рады.
Скажу больше -- этот зеленый дебил забыл (или не смог законно) отменить кучу законных актов про администрацию президента, которые до сих пор действуют, создавая правовой нигилизм.

Вот например это положение про администрацию президента
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/2010#Text
21.04.2021 00:44 Ответить
А это про прямую речь Богдана.
".... Керівники Офісу президента не є держслужбовцями. Згідно з положенням про Адміністрацію президента, Офіс президента - це постійно діючий допоміжний орган. Сам Андрій Богдан пояснював, що не є держслужбовцем ще після того, як його призначили на посаду попри люстрацію...."
21.04.2021 00:53 Ответить
Прекращай заниматься словоблудием. Если Конституция и Законы Украины наделяют Президента правом своими Указами создавать структуры, которые
обеспечивают его деятельность в рамках конституционных полномочий, то не тебе решать как это будет называться. Если ты в деяния Президента видишь нарушение Конституции-у тебя прямая дорога в правохранительные органы с доносом. Пусть разбираются! И никак не могу понять: что тебя плющит от того, что работники офиса не госслужащие.
21.04.2021 10:18 Ответить
Словоблудием занимаешься именно ты. Президент всего лишь одна из ветвей власти. И не самая влиятельная в условиях-парламентско-президентской республики. И то, что Зеля сейчас узурпирует власть с помощью молчания своего монобольшинства монобыдла не имеет ничего общего с законом и Конституцией. И меня действительно плющит от того, что дебилы, не имеющие по закону абсолютно никаких полномочий подменяют собой органы власти, созданные согласно Конституции и имеют доступ к важной для безопасности страны информации, хотя это им прямо запрещено законом. . У нас уже было подобное в 2010-2013 годах. Чем все тогда кончилось для страны, я надеюсь, ты еще не забыл?
21.04.2021 10:51 Ответить
Хорошо! Оставайся в своем розовом сне и действуй согласно инструкций. Я не являюсь сторонником какой-либо власти, но считаю, что деструктивные действия вас и ваших "патронов" ничего общего с заботой об Украине не имеют. Элементарная борьба проигравших за власть. В состоянии войны это больше смахивает на вредительство! Хотите власти - пишите созидательные программы, побеждайте на выборах и выполняйте обещанное! Или вы надеетесь, что отберете власть путем бестолковой критики и тупых вопросов: кто позволил создать Офис? Не смешите людей и мою задницу.
21.04.2021 11:23 Ответить
Врешь. Причем тупо врешь. Требование соблюдения законов и Конституции от президента и его шавок не являются деструктивным действием. Это раз. Сознательный допуск посторонних лиц к государственной тайне - 110 статья. Это два. И как уже накерували эти главные по скрепкам и швабрам хорошо иллюстрируют состояние нашей оборонки, экономики, финансов, социалки и прочего. Это три. И прочее, прочее,прочее.... Перечислять сейчас можно долго.
Для пущей наглядности сходи в любой супермаркет и посмотри на результат этого "керування". Цены подскажут тебе рост налога "на тупость". Очень наглядно. Это, например, за последние 10 дней. Смачного и не поперхнись невзначай.

Зеленський створив конкурсну комісію для відбору кандидатур на посади суддів КС - Цензор.НЕТ 2203
21.04.2021 11:58 Ответить
Борітеся- поборете!
21.04.2021 12:30 Ответить
Обойдемся без советчиков.
21.04.2021 12:34 Ответить
Всі, хто бажає внести свою частку в справу оновлення судової системи і розповідає тут, як потрібно діяти, готуйтесь до конкурсу і перемагайте!
20.04.2021 21:41 Ответить
Знаєш приказку про сапожника та пірожника? Отож. ЗЕнедоумок вважав шо керувати державою може і кухарка стряпуха. По завєтам вєлікага Бланка.
20.04.2021 21:47 Ответить
Так іди на конкурс! Перемагай! І керуй! Ти ж не "стряпуха" і знаєш, як керувати державою. Покажи клас!
20.04.2021 22:42 Ответить
Чому не сидять мертвечуки-портнови-коломойські, ЧМО зелене?
20.04.2021 21:41 Ответить
Заліза відмазка--А пачему Парашенко іх не пасадил???!!!!))))
20.04.2021 21:49 Ответить
ЗалізНа-очепятка ,перепрошую !!!)))
20.04.2021 21:50 Ответить
Конкурс називається розсміши смішного. Тільки тепер по суддях. Заїєєати на самокатах, в подарунок - рояля.
20.04.2021 21:57 Ответить
Я даже знаю состав комиссии : портянка, кидалов, лукаш)))
20.04.2021 22:13 Ответить
Может обсудить До назначений? По какому принципу отбирались? Опять брат Ермака проводил отборочные собеседования?
20.04.2021 23:17 Ответить
всё верно.
21.04.2021 03:01 Ответить
100% своя комиссия
21.04.2021 04:42 Ответить
 
 