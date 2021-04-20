Зеленский создал конкурсную комиссию для отбора кандидатур на должности судей КС
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О конкурсной комиссии для осуществления отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Согласно документу, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в десятидневный срок должен внести предложения по персональному составу этой конкурсной комиссии.
Кроме того, этим документом признается утратившим силу Указ Президента Украины от 4 октября 2017 № 306 "О конкурсной комиссии для осуществления отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает Президент Украины".
Самое страшное, что в команде нет никого, кто способен сказать Зеленскому, что он не прав!
Только блюдолизы.
Там хватает "незаангажированных" профессионалов.
Конечно, потом журналисты проследят связь с Портновым или другим подонком, а Зеленский даже возьмет под личный контроль расследование по этому поводу, но поезд уже уедет...
Скажу больше -- этот зеленый дебил забыл (или не смог законно) отменить кучу законных актов про администрацию президента, которые до сих пор действуют, создавая правовой нигилизм.
Вот например это положение про администрацию президента
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/2010#Text
".... Керівники Офісу президента не є держслужбовцями. Згідно з положенням про Адміністрацію президента, Офіс президента - це постійно діючий допоміжний орган. Сам Андрій Богдан пояснював, що не є держслужбовцем ще після того, як його призначили на посаду попри люстрацію...."
обеспечивают его деятельность в рамках конституционных полномочий, то не тебе решать как это будет называться. Если ты в деяния Президента видишь нарушение Конституции-у тебя прямая дорога в правохранительные органы с доносом. Пусть разбираются! И никак не могу понять: что тебя плющит от того, что работники офиса не госслужащие.
Для пущей наглядности сходи в любой супермаркет и посмотри на результат этого "керування". Цены подскажут тебе рост налога "на тупость". Очень наглядно. Это, например, за последние 10 дней. Смачного и не поперхнись невзначай.
кухаркастряпуха. По завєтам вєлікага Бланка.