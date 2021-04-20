СНБО разрабатывает различные сценарии реагирования на действия России у границы с Украиной, - Данилов

Совет национальной безопасности и обороны круглосуточно мониторит ситуацию с накоплением российских войск у границ Украины и разрабатывает различные сценарии реагирования.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время онлайн-переговоров с руководителем Бюро национальной безопасности Польши Павелом Солохом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Совета.

"Военная группировка врага вблизи границ Украины на северо-восточном направлении насчитывает десятки тысяч военнослужащих. Мы мониторим ситуацию круглосуточно и разрабатываем различные сценарии реагирования", - заявил Данилов.

Он добавил, что "украинская армия образца 2014-го и 2021-го - это совершенно разные армии, и наше войско готово дать отпор стране-агрессору".

"Мы ценим помощь стран-членов НАТО, в частности Польши, и надеемся на дальнейшее углубление сотрудничества", - сказал секретарь СНБО.

В свою очередь, Павел Солох заявил, что именно "Россия несет ответственность за рост напряженности, и польская сторона продолжает осуждать позицию России на международных площадках".

Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.

