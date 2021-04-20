РУС
СНБО разрабатывает различные сценарии реагирования на действия России у границы с Украиной, - Данилов

СНБО разрабатывает различные сценарии реагирования на действия России у границы с Украиной, - Данилов

Совет национальной безопасности и обороны круглосуточно мониторит ситуацию с накоплением российских войск у границ Украины и разрабатывает различные сценарии реагирования.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время онлайн-переговоров с руководителем Бюро национальной безопасности Польши Павелом Солохом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Совета.

"Военная группировка врага вблизи границ Украины на северо-восточном направлении насчитывает десятки тысяч военнослужащих. Мы мониторим ситуацию круглосуточно и разрабатываем различные сценарии реагирования", - заявил Данилов.

Он добавил, что "украинская армия образца 2014-го и 2021-го - это совершенно разные армии, и наше войско готово дать отпор стране-агрессору".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия наращивает войска из-за действий НАТО, - глава Минобороны РФ Шойгу

"Мы ценим помощь стран-членов НАТО, в частности Польши, и надеемся на дальнейшее углубление сотрудничества", - сказал секретарь СНБО.

В свою очередь, Павел Солох заявил, что именно "Россия несет ответственность за рост напряженности, и польская сторона продолжает осуждать позицию России на международных площадках".

Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Читайте также: Предложенный Украиной проект Дополнения к мероприятиям по усилению режима прекращения огня прошел первое чтение в подгруппе по безопасности ТКГ, – украинская делегация

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также читайте: Украинским войскам приказано не реагировать на провокации наемников РФ на Донбассе, - Кулеба

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.

Читайте: Москва должна слышать из каждого угла, что только она занимается эскалацией. Вся ответственность лежит на РФ, - Кулеба

+12
И самый главный сценарий по сдаче Украины вы уже на днях реализовали -- запретили нашим воинам стрелять в ответ.
20.04.2021 21:32 Ответить
20.04.2021 21:32 Ответить
+8
Нам бы сейчас в этих непростых условиях более адекватную и умную власть, а не эту зеленую орду манкуртов.
20.04.2021 21:33 Ответить
20.04.2021 21:33 Ответить
+7
А помните, как четырежды уклонист Бубочка отводил наши войска с хорошо укрепленных и оборудованных позиций? Как Вам теперь этот шаг, 73%? Вы это сделали вместе!
20.04.2021 21:51 Ответить
20.04.2021 21:51 Ответить
Один из сценариев - заявление
20.04.2021 21:31 Ответить
20.04.2021 21:31 Ответить
Принимать в любом положении)))) со всех сторон..... снаряды)))) как актриса)))🤡🎪🥳
20.04.2021 21:35 Ответить
20.04.2021 21:35 Ответить
Данилов забыл/не захотел рассказать, что все, о чем говорят в так называемом СНБО тут же становится известным агрессору?
20.04.2021 21:36 Ответить
20.04.2021 21:36 Ответить
Нет, он просто не хочет надолго быть запертым в кластере. Да и ненадолго тоже.
20.04.2021 21:40 Ответить
20.04.2021 21:40 Ответить
СНБО значит разрабатывает...а чем Генштаб занимается?
20.04.2021 23:59 Ответить
20.04.2021 23:59 Ответить
11 кластеров арлекино!
20.04.2021 21:39 Ответить
20.04.2021 21:39 Ответить
Введут санкции на московские танки и всех делов.
Бенядиктова оформит пидозру, бубочка снимет видосик, кравчук снова переобуется а арестович заявит шо он всегда любил расею.
показать весь комментарий
20.04.2021 21:57 Ответить
Можете не сомневаться, но орда по любому вторгнется в Украину если эту ситуацию Украина и Запад будет СПУСКАТЬ НА ТОРМОЗАХ. Во первых если ситуация в Крымнаше не решится с водой, будет расти недовольство, второе для поддержания рейтинга нужна очередная победа, на это направлена вся пропаганда, плач по совку и постоянно множится ненависть к самостийности Украины и самому украинскому народу, не зря всех кто противится называют кровожадными людоедами бандеровцами, а с молоком матери воспитано их уничтожать. Зазомбированное население ОРДЛО поддержит и просто забоится противится. Территория Украины Донецкой области также напитана пророссийскими зомбаками и не будет оказывать сопротивления, а то и мешать обороне. ********** проведет подготовку авиацией, затем на плечах зомбаков из ОРДЛО зайдет и заведет за собой ядерное оружие. Всё ***** на лаврах проводит парад Пабеды, совкодрочеры плачут от счастья.
Результат для украинских граждан и тех кто поддержит оккупантов или просто промолчит - разбитые дома, увеличенное бесправное ОРДЛО и дальнейшее усиление агрессии на неподконтрольную кремлядям Украину.
20.04.2021 21:31 Ответить
20.04.2021 21:31 Ответить
Что делать Украине - бить врага его же оружием. Они говорят, что могут перемещать войска на своей территории, мы также имеем право усилять свою оборону и армию. Они врут, что наступают ВСУ. Мы предлагаем, что наступать будут они. Они боятся НАТО, мы видим агрессию и оккупированные территории Россией. Они поддерживают оружием преступников и сепаратистов. Мы имеем право воспользоваться поддержкой мирного сообщества для предотвращения развития войны.
20.04.2021 21:56 Ответить
20.04.2021 21:56 Ответить
И самый главный сценарий по сдаче Украины вы уже на днях реализовали -- запретили нашим воинам стрелять в ответ.
20.04.2021 21:32 Ответить
20.04.2021 21:32 Ответить
https://twitter.com/GrishaSilence

https://twitter.com/GrishaSilence Григорій з Донбаського колцентру https://twitter.com/GrishaSilence @GrishaSilence https://twitter.com/GrishaSilence/status/1384507467116290050 4 ч

друг-контрактник рассказал, что запрет существует как минимум с января, а за "режим тишины" им выписывают премию в размере 3000 гривен
20.04.2021 21:32 Ответить
20.04.2021 21:32 Ответить
Это был приказ №330 в 2020 году. А теперь поступил прямой запрет стрелять от Генштаба.
20.04.2021 21:40 Ответить
20.04.2021 21:40 Ответить
Точная дата -- 16.09.2020
20.04.2021 21:44 Ответить
20.04.2021 21:44 Ответить
Нам бы сейчас в этих непростых условиях более адекватную и умную власть, а не эту зеленую орду манкуртов.
20.04.2021 21:33 Ответить
20.04.2021 21:33 Ответить
Грабить народ меньше надо, историю знать Украины, не нарушать Конституционные права граждан, ликвидировать полицию как ОПГ
20.04.2021 21:34 Ответить
20.04.2021 21:34 Ответить
Бог войны ложил на ваши планы. Будет так как он решит.
20.04.2021 21:35 Ответить
20.04.2021 21:35 Ответить
Самый рассматриваемый сценарий по видимому - сдаться.
20.04.2021 21:36 Ответить
20.04.2021 21:36 Ответить
Нужно посмотреть кто у народа земли, надра, надежду в свободную страну украл. И о чудо - полиция, суды, чиновническое ...
20.04.2021 21:45 Ответить
20.04.2021 21:45 Ответить
- Который преступник? Где он? Иностранный преступник? - глазки регента радостно заиграли, - этот? Ежели он преступник, то первым долгом следует кричать: "Караул!" А то он уйдет. А ну, давайте вместе! Разом! - и тут регент разинул пасть.
Растерявшийся Иван послушался шуткаря-регента и крикнул "караул!", а регент его надул, ничего не крикнул.
Одинокий, хриплый крик Ивана хороших результатов не принес. Две каких-то девицы шарахнулись от него в сторону, и он услышал слово "пьяный!".
- А, так ты с ним заодно? - впадая в гнев, прокричал Иван, - ты что же это, глумишься надо мной? Пусти! (с)
20.04.2021 21:41 Ответить
20.04.2021 21:41 Ответить
СНБО 95 пишет сценарий ...ТОЛЬКО ПИШЕТ СЦЕНАРИЙ ******** !!!!... шутка вечера !!! *****
20.04.2021 21:44 Ответить
20.04.2021 21:44 Ответить
Окупант уже давно украл у народа все, а то что сейчас произошло это логическое продолжение
20.04.2021 21:47 Ответить
20.04.2021 21:47 Ответить
кацапы соснут, получат по бубну - а потом все отдадут с процентами и с неустойкой и обосранные уйдут к себе домой на болота!!! а со своими диверсантами мы поговорим тоже..
20.04.2021 21:53 Ответить
20.04.2021 21:53 Ответить
СНБО
не спрашивайте никогда ни у кого виноваты кацапы или нет
просто высылайте их нах из своей страны без разговоров
вы подстрахуетесь и обезопасите себя и свои семьи
вы не ошибётесь и не пожалейте о своём решении в 100 % случаев ...
проверено жизнью , временем и нормальными людьми !
20.04.2021 21:47 Ответить
20.04.2021 21:47 Ответить
Украинским военным приказали не отвечать на провокации сепаратистов на Донбассе. Об этом сказал глава МИД Украины Д. Кулеба на пресс-конференции во вторник, 20 апреля.. пздц
20.04.2021 21:48 Ответить
20.04.2021 21:48 Ответить
Короче, ***** обісралося, алєнєвод заявив про якісь навчання рососіянців і пробилькотів що протягом двох тижнів вони закінчаться.
Уявіть собі , що б склад Ради національної безпеки і оборони наприклад Британіі , або Польщі , США , Канади був повністтю прокремлівський , а навіть з громадян мордора ? Смішно ? А у нас саме така ситуація --дерьмак, венедіктова ...зелебобик..
20.04.2021 21:51 Ответить
20.04.2021 21:51 Ответить
А помните, как четырежды уклонист Бубочка отводил наши войска с хорошо укрепленных и оборудованных позиций? Как Вам теперь этот шаг, 73%? Вы это сделали вместе!
20.04.2021 21:51 Ответить
20.04.2021 21:51 Ответить
Мониторить хорошо, стране нужен мир.
20.04.2021 22:02 Ответить
20.04.2021 22:02 Ответить
Мы напали на кого то?
20.04.2021 22:13 Ответить
20.04.2021 22:13 Ответить
задрали вы этими "сценариями", "кейсами" (и пейсами)))) - для рифмы))) !!!
разрабатывать надо стратегию, тактику и мероприятия...а не "сценарии и презентации" ..тьху!
20.04.2021 22:08 Ответить
20.04.2021 22:08 Ответить
следует помнить одно:
вы не поедете на машине в другой город просто так, а будете хорошо считать свои расходы...
посему - просто так пуйло гонять технику хрен знает от куда - хрен знает куда -не будет !
посему вопрос: готовимся ли мы к войне или мы готовимся к новым выпускам квартала ?..
20.04.2021 22:09 Ответить
20.04.2021 22:09 Ответить
"Я не горжусь, что я русский, я покоряюсь этому положению. И когда я думаю о красоте нашего языка, когда я думаю о красоте нашей истории до проклятых монголов и до проклятой москвы, ещё более позорной, чем самые монголы, мне хочется броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали...Позор нам! И это мы ещё хотим повернуться спиной к Европе! Это мы провозглашаем НОВЫЕ НАЧАЛА и смеем говорить о ГНИЛОМ ЗАПАДЕ!» (А.К.Толстой. Собрание сочинений, т. 4, - м.: Художественная литература, 1964, с.281)
20.04.2021 22:09 Ответить
20.04.2021 22:09 Ответить
Цікаво що б він зараз написав....
20.04.2021 22:15 Ответить
20.04.2021 22:15 Ответить
Обьясните ему там,что сценарии в кино и спектаклях.. План действий готов?
20.04.2021 23:04 Ответить
20.04.2021 23:04 Ответить
Объявляйте военное положение и мобилизацию. Не бойтесь,если агрессор примет решения то сам вызовет провокацию. Это подготовка к горячей стадии. Хватит говорить- делайте. Промедление равносильно капитуляции.
20.04.2021 23:57 Ответить
20.04.2021 23:57 Ответить
При термоядерном взрыве боеголовки в продукты распада превращается около десяти процентов плутония, служащего для инициации термоядерных реакций, что составляет чуть больше одного килограмма в весе. Остальное ядерное топливо и материалы боеголовки испаряются в течении одной стотысячной части секунды. Незначительную прибавку к продуктам распада дают нейтронное излучение ы проникающая радиация. Но основной вклад в радиоактивное заражение местности дают именно продукты распада инициирующего ядерного заряда деления. В работающем ядерном реакторе (РБМК, ВВЭР) может находиться порядка тысячи килограмм продуктов распада всевозможных типов в зависимости от выработки ресурса ТВЭЛов.. Таким образом, потенциальная угроза разрушения ядерного реактора при военных действиях на много порядков больше опасности применения ядерного оружия в плане последствий. Каким способом можно избежать возможности катастрофических последствий масштабной войны в виде десятка Чернобылей не только для Украины, Европы, России, Китая, но и для США? Не пора ли нашим политикам официально пригласить одного из гарантов ядерной безопасности по Будапештскому меморандуму для защиты хотя бы АЭС от российских варваров? Понимают ли российские военные возможные последствия своих действий, которые могут привести к ядерной катастрофе глобального масштаба?
21.04.2021 07:18 Ответить
21.04.2021 07:18 Ответить
 
 