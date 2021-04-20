СНБО разрабатывает различные сценарии реагирования на действия России у границы с Украиной, - Данилов
Совет национальной безопасности и обороны круглосуточно мониторит ситуацию с накоплением российских войск у границ Украины и разрабатывает различные сценарии реагирования.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время онлайн-переговоров с руководителем Бюро национальной безопасности Польши Павелом Солохом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Совета.
"Военная группировка врага вблизи границ Украины на северо-восточном направлении насчитывает десятки тысяч военнослужащих. Мы мониторим ситуацию круглосуточно и разрабатываем различные сценарии реагирования", - заявил Данилов.
Он добавил, что "украинская армия образца 2014-го и 2021-го - это совершенно разные армии, и наше войско готово дать отпор стране-агрессору".
"Мы ценим помощь стран-членов НАТО, в частности Польши, и надеемся на дальнейшее углубление сотрудничества", - сказал секретарь СНБО.
В свою очередь, Павел Солох заявил, что именно "Россия несет ответственность за рост напряженности, и польская сторона продолжает осуждать позицию России на международных площадках".
Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.
Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.
Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.
На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.
Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.
8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.
Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.
13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.
16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.
Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.
Бенядиктова оформит пидозру, бубочка снимет видосик, кравчук снова переобуется а арестович заявит шо он всегда любил расею.
Результат для украинских граждан и тех кто поддержит оккупантов или просто промолчит - разбитые дома, увеличенное бесправное ОРДЛО и дальнейшее усиление агрессии на неподконтрольную кремлядям Украину.
https://twitter.com/GrishaSilence Григорій з Донбаського колцентру https://twitter.com/GrishaSilence @GrishaSilence https://twitter.com/GrishaSilence/status/1384507467116290050 4 ч
друг-контрактник рассказал, что запрет существует как минимум с января, а за "режим тишины" им выписывают премию в размере 3000 гривен
Растерявшийся Иван послушался шуткаря-регента и крикнул "караул!", а регент его надул, ничего не крикнул.
Одинокий, хриплый крик Ивана хороших результатов не принес. Две каких-то девицы шарахнулись от него в сторону, и он услышал слово "пьяный!".
- А, так ты с ним заодно? - впадая в гнев, прокричал Иван, - ты что же это, глумишься надо мной? Пусти! (с)
просто высылайте их нах из своей страны без разговоров
вы подстрахуетесь и обезопасите себя и свои семьи
вы не ошибётесь и не пожалейте о своём решении в 100 % случаев ...
проверено жизнью , временем и нормальными людьми !
разрабатывать надо стратегию, тактику и мероприятия...а не "сценарии и презентации" ..тьху!
вы не поедете на машине в другой город просто так, а будете хорошо считать свои расходы...
посему - просто так пуйло гонять технику хрен знает от куда - хрен знает куда -не будет !
посему вопрос: готовимся ли мы к войне или мы готовимся к новым выпускам квартала ?..
Обьясните ему там,что сценарии в кино и спектаклях.. План действий готов?