РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3320 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 239 7

Все карантинные ограничения для туристов из Украины отменяют в Черногории, - министр финансов Спаич

Все карантинные ограничения для туристов из Украины отменяют в Черногории, - министр финансов Спаич

В туристический сезон снимут все ограничительные меры для посещения Черногории гражданами Российской Федерации, Беларуси, Украины и Северной Македонии.

Об этом в Twitter написал министр финансов и социальной защиты Милойко Спаич, передает Цензор.НЕТ.

"Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон 2021 года для граждан Российской Федерации, Белоруссии, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование", - заявил он.

Все карантинные ограничения для туристов из Украины отменяют в Черногории, - министр финансов Спаич 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко рекомендует планировать летний отдых на территории Украины, в "зеленых" зонах и местах, где меньше людей

Как отмечает Европейская правда, с 17 апреля на большей части территории Черногории смягчены ограничительные меры. Действие комендантского часа сокращено, она начинается с 00:00 вместо 22:00, и действует до 05:00.

Продлена работа заведений питания, теперь они открыты с 07:00 до 23:00 (вместо 21:00). Разрешено принимать посетителей в помещении.

Торговые центры и рынки работают на час дольше, с 07:00 до 22:00. Разрешена работа небольших магазинов и киосков. Открыли свои двери спортивные залы и фитнес-центры.

Автор: 

карантин (16729) путешествие (98) туризм (1543) Черногория (201) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ось і привезуть вам привіт з Буковелю.
показать весь комментарий
20.04.2021 21:51 Ответить
не написано, як у них із вакцинацією. країна невеличка, може вони вже всіх кольнули як Ізраїль.
показать весь комментарий
20.04.2021 22:39 Ответить
Кацап в Черногории, хуже коронавируса
показать весь комментарий
20.04.2021 21:54 Ответить
футболка с украинской символикой для них хороший раздражитель!))
показать весь комментарий
21.04.2021 12:38 Ответить
Все ... не.уй туди в цьому році іхати бо кацапні там буде як лайна у корівнику
показать весь комментарий
20.04.2021 22:10 Ответить
В Чорногорії схвалено такі вакцини проти COVID-19:Sinopharm/Beijing +Sputnik V

Населення 628 тис.
Кількість вакци­нованих 38 429 - 6,12 %
Повністю вакци­новано 17 068 - 2,72 %
показать весь комментарий
20.04.2021 22:42 Ответить
А повністю вакцинований Ізраїль для туристів уже відкритий ? І обмеження зняті ? (Скасування масочок на вулиці не рахується).
показать весь комментарий
20.04.2021 22:48 Ответить
 
 