Все карантинные ограничения для туристов из Украины отменяют в Черногории, - министр финансов Спаич

В туристический сезон снимут все ограничительные меры для посещения Черногории гражданами Российской Федерации, Беларуси, Украины и Северной Македонии.

Об этом в Twitter написал министр финансов и социальной защиты Милойко Спаич, передает Цензор.НЕТ.

"Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон 2021 года для граждан Российской Федерации, Белоруссии, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование", - заявил он.

Как отмечает Европейская правда, с 17 апреля на большей части территории Черногории смягчены ограничительные меры. Действие комендантского часа сокращено, она начинается с 00:00 вместо 22:00, и действует до 05:00.

Продлена работа заведений питания, теперь они открыты с 07:00 до 23:00 (вместо 21:00). Разрешено принимать посетителей в помещении.

Торговые центры и рынки работают на час дольше, с 07:00 до 22:00. Разрешена работа небольших магазинов и киосков. Открыли свои двери спортивные залы и фитнес-центры.