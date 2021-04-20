Никаких уголовных дел нет. И штрафов нет. Праздновать в номерах отеля можно, - "слуга народа" Тищенко
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Николай Тищенко прокомментировал скандал вокруг празднования им дня рождения жены с нарушением карантинных ограничений, действующих в Киеве. По мнению депутата с юридической точки зрения он ничего не нарушил, но допускает, что имело место нарушение моральных норм.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в Фейсбук.
Тищенко подчеркнул, что "с юридической точки зрения - и это аксиома для нашего карантинного времени - празднования чего-либо в отельных номерах гостиниц абсолютно не запрещены. Подчеркну, что речь идёт именно о номерах отеля, а не о ресторане, как об этом, не разобравшись, написала часть журналистов".
Поскольку запреты, связанные с обязательным карантином, касаются ресторанов, а не номеров отеля, то "никаких уголовных или административных дел нет, и штрафов соответствующих за нарушение карантинного режима нет", подчеркнул Тищенко. Не смотря на отсутствие факта нарушения, нардеп пообещал полностью содействовать полиции в расследовании.
"Слуга народа" признал, что "исходя из позиций общественной морали подобная ситуация могла возмутить украинское общество", поэтому принес извинения.
Тищенко признал, что "возможно позволил себе несколько вызывающий поступок". При этом, по его словам, гостей на дне рождения супруги было не больше 20 человек и все за сутки сдали тесты на коронавирус.
"В любом случае, я признаю свою вину перед украинским обществом и готов нести политическую ответственность за свои действия", - подчеркунул депутат.
Напомним, нардеп "Слуги народа" Николй Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.
Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.
Затем СМИ обнародовали видеорепортаж о вечеринке "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют.
В конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
причем зубожилому.
бедно, но чистенько одетому.
с половинкой пельменя.
которого 73%
Но, если начистоту - а сей нарИд другое заслужил?
Євген Шевченко, що вклонився Луці у Мінську, та Коля «Оболонскій» Тіщенко, який з розмахом відсвяткував День народження дружини в Файермонті під час карантину, це однакова хуцпа. Дивись як я могу. А шо ви мені зробите - я обраний депутат.
Оба-два хоча і мажоритарники, але б без бренду Зеленського до ВР навряд чи обралися. Шевченко так точно.
Тому за їх діяльність відповідає Президент Зеленський особисто.
Точніш не відповідає, бо він в нашій країні відповідає тільки за успіхи, а більш ні за що не відповідає.
Шабунек, ткачей - зробивших це разом но так пока ничего и не понявшим.
а салют тоже в номерах был???
(на время АТО/ООС разве их не запретили на частных мероприятиях???)
Їжте не обляпайтесь -імбецили!
Ресторан, номер готелю ... Та яка різниця, хоч церквою назви, суть та ж сама
А потом все одновременно вышли на балкон. Ага.