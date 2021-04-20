РУС
Никаких уголовных дел нет. И штрафов нет. Праздновать в номерах отеля можно, - "слуга народа" Тищенко

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Николай Тищенко прокомментировал скандал вокруг празднования им дня рождения жены с нарушением карантинных ограничений, действующих в Киеве. По мнению депутата с юридической точки зрения он ничего не нарушил, но допускает, что имело место нарушение моральных норм.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в Фейсбук.

Тищенко подчеркнул, что "с юридической точки зрения - и это аксиома для нашего карантинного времени - празднования чего-либо в отельных номерах гостиниц абсолютно не запрещены. Подчеркну, что речь идёт именно о номерах отеля, а не о ресторане, как об этом, не разобравшись, написала часть журналистов".

Поскольку запреты, связанные с обязательным карантином, касаются ресторанов, а не номеров отеля, то "никаких уголовных или административных дел нет, и штрафов соответствующих за нарушение карантинного режима нет", подчеркнул Тищенко. Не смотря на отсутствие факта нарушения, нардеп пообещал полностью содействовать полиции в расследовании.

"Слуга народа" признал, что "исходя из позиций общественной морали подобная ситуация могла возмутить украинское общество", поэтому принес извинения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вечеринка "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

Тищенко признал, что "возможно позволил себе несколько вызывающий поступок". При этом, по его словам, гостей на дне рождения супруги было не больше 20 человек и все за сутки сдали тесты на коронавирус.

"В любом случае, я признаю свою вину перед украинским обществом и готов нести политическую ответственность за свои действия", - подчеркунул депутат.

Напомним, нардеп "Слуги народа" Николй Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.

Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.

Затем СМИ обнародовали видеорепортаж о вечеринке "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют.

В конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

В общем поссал как обычно зебилам в глаза....
20.04.2021 21:52 Ответить
зебилам уже даже не сцут в глаза, им открыто срут на головы их "новые лица".
20.04.2021 21:53 Ответить
Ніяких кримінальних справ немає. І штрафів немає. Святкувати в номерах готелю можна, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 4584
20.04.2021 22:00 Ответить
В общем поссал как обычно зебилам в глаза....
20.04.2021 21:52 Ответить
Ніяких кримінальних справ немає. І штрафів немає. Святкувати в номерах готелю можна, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 1286
20.04.2021 22:10 Ответить
И наложил на Вована.
21.04.2021 01:13 Ответить
професіонал в побухать
20.04.2021 21:53 Ответить
зебилам уже даже не сцут в глаза, им открыто срут на головы их "новые лица".
20.04.2021 21:53 Ответить
тепло від того, чого бузіть. перестануть - вуха відмерзнуть, а зима ще не закінчилась.
20.04.2021 22:35 Ответить
зєбільніші за каляна катлєту це його виборці.
20.04.2021 21:54 Ответить
Фопам: бастуйте в гостиничных номерах. Ну, если денег хватит...
20.04.2021 21:54 Ответить
«Даже если Тищенко наложит в зале «кучу» А Шевченко сделает минет Путину-не будет ничего» -С.Кошкина-в адрес "слуг" «СН» Шевченко говорит Лукашенко,что «36% украинцев хотели бы видеть его своим прз» Реакции-ноль А Н.Тищенко-неприкосновенный(бо-кум Ермака)
20.04.2021 21:54 Ответить
Кажется простому народу указали на его место!
20.04.2021 21:55 Ответить
нарИду.
причем зубожилому.
бедно, но чистенько одетому.
с половинкой пельменя.
которого 73%

Но, если начистоту - а сей нарИд другое заслужил?
20.04.2021 22:01 Ответить
НаріТу )
20.04.2021 22:07 Ответить
«Как глуп народ который то позволил....»
21.04.2021 01:25 Ответить
а нарід тупий, не поняв посилу.
20.04.2021 22:36 Ответить
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZWJKerPq03J3MKSpN1is5LWxOduQclk5c0Ru1_x1uCKa2xchhBuWMgcWgGYZRjIW8amzsb6EZZ_zCa_Cc6ZY4NdHfwIKz-PndfYOwR2NntJlp4XuAn_Iwkj3LIxMSCp8dM&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

Євген Шевченко, що вклонився Луці у Мінську, та Коля «Оболонскій» Тіщенко, який з розмахом відсвяткував День народження дружини в Файермонті під час карантину, це однакова хуцпа. Дивись як я могу. А шо ви мені зробите - я обраний депутат.

Оба-два хоча і мажоритарники, але б без бренду Зеленського до ВР навряд чи обралися. Шевченко так точно.

Тому за їх діяльність відповідає Президент Зеленський особисто.

Точніш не відповідає, бо він в нашій країні відповідає тільки за успіхи, а більш ні за що не відповідає.
20.04.2021 21:56 Ответить
Циничная, зебильная мразь
20.04.2021 21:59 Ответить
"... в номера ..." - можно.
20.04.2021 22:00 Ответить
Ніяких кримінальних справ немає. І штрафів немає. Святкувати в номерах готелю можна, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 4584
20.04.2021 22:00 Ответить
І що з цього неправда?
20.04.2021 22:14 Ответить
все
20.04.2021 22:32 Ответить
Тобто ти стверджуєш що при пороху жити стало краще?
20.04.2021 22:36 Ответить
Я утверждаю, что обогатился в 80 раз это вранье. Попробуй опровергнуть.
20.04.2021 22:37 Ответить
В 80 раз нет. В несколько раз да. Посмотри его декларацию идиот.
20.04.2021 22:43 Ответить
Так посмотри, идиот, кто тебе мешает ?
20.04.2021 22:44 Ответить
порох вже достатньо судів виграв.
20.04.2021 22:34 Ответить
красава) А теперь ставь раком всех возмушшающихся зебилов.
Шабунек, ткачей - зробивших це разом но так пока ничего и не понявшим.
20.04.2021 22:01 Ответить
Коля ще одну какаху поклав зевиборцям на голову. Нехай знають, хто господар, а хто слуги
20.04.2021 22:02 Ответить
катлета за базар отвечает! юрыст...
а салют тоже в номерах был???
(на время АТО/ООС разве их не запретили на частных мероприятиях???)
20.04.2021 22:04 Ответить
Ніяких кримінальних справ немає. І штрафів немає. Святкувати в номерах готелю можна, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 8955
20.04.2021 22:08 Ответить
виртуальный мир. реальную ситуацию можно описать многими способами, из которых на уши наріду будет навешан только тот, который соответствует интересам заказчика.
20.04.2021 22:08 Ответить
Может сейчас до вас, зебилы, дойдет кого вы сделали . И кто "президенты", а кто "не лохи"
20.04.2021 22:14 Ответить
Ты что .... эффект Данинга -Крюгера хочешь опровергнуть..... это генетика ...
21.04.2021 01:27 Ответить
Ніяких кримінальних справ немає. І штрафів немає. Святкувати в номерах готелю можна, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 4261
20.04.2021 22:14 Ответить
Все дуже просто...Коля довбо#об...От і все.. Як і вся ця зе шайка і їхній президент. Наш, не можу сказати...Зовсім не наш він....Розум треба було мати, щоб навибирати отаке...Велюрові піда#и...
20.04.2021 22:24 Ответить
Просто ублюдок.
20.04.2021 22:27 Ответить
так до одного місця: готель чи сарай - заборонені масові зібрання.
20.04.2021 22:33 Ответить
Тищенко Микола - один з багатьох цинічних, 'безпардонних", "наглючих" "слуг" народу, якому завжди було "начхати" на думку народу України. Тільки питання - чому таким Уродам! все сходить без наслідків!!! В цивілізованій країни за меншу провину - були б серйозні наслідки! Це ще раз підтверджує, що в нашій державі ніяких змін не відбувається, всі ці "правителі" що в нашій правлячій еліті - покривають один одного. Тільки раніше були більш розумні, а зараз просто бездарі!
20.04.2021 22:34 Ответить
Розумієте марино.... Коли чисте поле родючої землі не засівають насінням яке потребує догляду то на цому полі самотужки лише росте бур'ян, кожного року ще гірший за попередній.... Це має назву негативний добір ... генетично обумовлене явище...
21.04.2021 01:30 Ответить
Мразь конченая и бессовестная, да откуда у этих "слуг" может быть совесть, как говорится, - где совесть была там х.. вырос.
20.04.2021 22:41 Ответить
Моральний урод. Наглядний приклад хто такі зелені. Після зміни влади, потрібна буде нова люстрація. Усі,хто був у цій владі, чи отримали при ній посади, має бути люмтрований
20.04.2021 22:45 Ответить
Це яскравий урок для тих хто ще свято віірує у страшну піздемію , від смертельного барановіруса! Коля катлєта клав на вірус з піздемією свій болт, а на голови вірунів ще й какаху як бонус!
Їжте не обляпайтесь -імбецили!
20.04.2021 22:51 Ответить
Та питання ж, не в тому, що ця сволота не дотримується умов карантину, всі ці обмеження дуже перебільшені ( час розсудить), а в тому, що ця "людина" від "влади" влаштовує "пир во время чумы" - вибачте за вражу мову.
20.04.2021 23:07 Ответить
А чого ще можна очікувати? Бог спеціально послав народу таких приматів ,щоб якось пробити стіну пропаганди і страху у тих у кого розум відсутній!
21.04.2021 07:47 Ответить
Дыкх.... если всё законно - в чём вина ?
20.04.2021 23:11 Ответить
Бидло-резервація, цю падаль треба гнати з україни, нехай їдуть родіну на язикє розважати.
20.04.2021 23:14 Ответить
Только что, вы поприсутствовали на сеансе раздачи божьей росы.
20.04.2021 23:20 Ответить
???😳😳☹️
20.04.2021 23:29 Ответить
Начал выкручиваться ТВАРЬ .
20.04.2021 23:55 Ответить
Про таких раніше казали - "хитрови*баний"
Ресторан, номер готелю ... Та яка різниця, хоч церквою назви, суть та ж сама
20.04.2021 23:56 Ответить
Таких раніше на майдані біля ратуші «поїли» розмлавленим сріблом чи оловом.... І ще кажуть середньовічча було диким....
21.04.2021 01:33 Ответить
Расходимся, Котлета всё пояснил...
21.04.2021 00:01 Ответить
Он же прямым текстом сказал, что фули нам пули, если снаряды не берут
21.04.2021 07:08 Ответить
Не все излишне борзые преступники,но большинство криминальных ублюдков борзые,до первого наказания,пора его наказывать.
21.04.2021 00:08 Ответить
На вечірку зібралося багато гостей. Святкуваня у центрі Києва супроводжувалось масштабним салютом. Відео: https://www.youtube.com/watch?v=b5jsiIls-Ys&t=207s
21.04.2021 00:55 Ответить
В Україні карантину немає. Бо немає надзвичайного стану. Це підтверджено сотнями рішень судів.
21.04.2021 01:12 Ответить
И снова ЗЕ-хозяева жизни нассали в лицо украинцам показав, кто здесь хозяева, а кто холопы и грязь. Вот вам и отношение ЗЕ-барыги к обществу, к Украине, к простым украинцам. Пора что то решать иначе Украина окончательно превратиться в балаган...
21.04.2021 06:26 Ответить
Вроде как уже мужики в ответственном возрасте, а ведут себя как пацаны. Инфантильность вместо адекватности.
21.04.2021 07:04 Ответить
Розперезалися. Вірять, що Бога за "бороду схватили".
21.04.2021 07:13 Ответить
"Тищенко признал, что "возможно позволил себе несколько вызывающий поступок". - дословно на украинский язык это переводиться так: "Вы чё возбухаете нищеброды?! Чё хотим то и делаем! А вы сидите там где вам приказали и жрите то что вам дают с экрана! Лошьё украинско-патриотическое! " - вот что имел в виду под своими "извинениями" господин Тищенко.
21.04.2021 07:27 Ответить
Лживая изворотливая мразь. Какие же они конченые. Эта тварь пытается убедить что стол накрыли "просто-так". Это недоразумение "ресторатор". И да все гости пришли, и стали "праздновать" по номерах (попарно). В эту блажь кто-то поверит? Это ДИЧЬ.
А потом все одновременно вышли на балкон. Ага.
21.04.2021 07:40 Ответить
вот так 73% загоняют в привычное для них стойло... туда вам и дорога.
21.04.2021 07:49 Ответить
У Тищенка і йому подібних своя юридична точка зору
21.04.2021 08:28 Ответить
 
 