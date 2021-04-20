РУС
Конкурс в новый окружной админсуд проведет квалифкомиссия судей, которую создадут в ближайшие месяцы, - Вениславский

Конкурс в новый окружной админсуд проведет квалифкомиссия судей, которую создадут в ближайшие месяцы, - Вениславский

Конкурс на занятие должностей в новом Киевском городском окружном админсуде, который создадут вместо Окружного административного суда Киева (ОАСК) будет объявлять Высшая квалифкомиссия судей.

Об этом заявил представитель президента Украины в Конституционном суде, народный депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Тут, я убежден на 100%, будет конкурсная комиссия отбирать кандидатов на должности судей в новый Киевский городской окружной административный суд, который будет создан в соответствии с этими законодательными инициативами", - сказал он.

Вениславский заверил: "В новый суд одиозные судьи точно попасть не могут. Конкурсная комиссия, которая, как я убежден, будет обеспечивать отбор добропорядочных и с соответствующим уровнем правовой компетенции должна не допустить этого".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада на следующей неделе может принять в первом чтении законопроект Зеленского о ликвидации ОАСК, - Разумков

Он уточнил, что Высшая квалифкомиссия судей будет объявлять конкурс на занятие должностей в новом суде. "Думаю, мы ее (Высшую квалифкомиссию судей) мы создадим на протяжении ближайших месяцев трех-четырех, она уже будет обеспечивать этот конкурс… чтобы сформировать качественный суд", - добавил народный депутат.

Напомним, президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о неотложной ликвидации Окружного админсуда Киева в связи с неэффективностью этого суда и неспособностью обеспечить запрос граждан на справедливость. Послы G7 приветствовали эту инициативу

ВККСУ (503) Вениславский Федор (281) Окружной админсуд Киева (400)
тут не комиссия нужна, деньги на ветер, а фирма, дорожащая своим именем, детектор лжи.. а так - фильктна грамота эта ваша комиссия
20.04.2021 22:01 Ответить
нормально портнов все подберет. Не переживайте.
20.04.2021 22:02 Ответить
время покажет, а техника в таких делах была бы не помеха.. Портнов же в мозг не заглянет))не экстрасенс же!
20.04.2021 23:11 Ответить
Надеюсь, председатель квалифкомиссии - Портнов? А в членах - кум Чуб и другие достойные особы...
20.04.2021 22:03 Ответить
Верим,федя,верим! И в конкурсную комиссию,которую создаст ермак,и в судей,которых эта комиссия назначит верим
20.04.2021 22:18 Ответить
Знову суддів допускають до виборів суддів！
20.04.2021 23:51 Ответить
опять продажные будут назначать себе подобных...
21.04.2021 07:15 Ответить
 
 