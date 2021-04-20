Конкурс в новый окружной админсуд проведет квалифкомиссия судей, которую создадут в ближайшие месяцы, - Вениславский
Конкурс на занятие должностей в новом Киевском городском окружном админсуде, который создадут вместо Окружного административного суда Киева (ОАСК) будет объявлять Высшая квалифкомиссия судей.
Об этом заявил представитель президента Украины в Конституционном суде, народный депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Тут, я убежден на 100%, будет конкурсная комиссия отбирать кандидатов на должности судей в новый Киевский городской окружной административный суд, который будет создан в соответствии с этими законодательными инициативами", - сказал он.
Вениславский заверил: "В новый суд одиозные судьи точно попасть не могут. Конкурсная комиссия, которая, как я убежден, будет обеспечивать отбор добропорядочных и с соответствующим уровнем правовой компетенции должна не допустить этого".
Он уточнил, что Высшая квалифкомиссия судей будет объявлять конкурс на занятие должностей в новом суде. "Думаю, мы ее (Высшую квалифкомиссию судей) мы создадим на протяжении ближайших месяцев трех-четырех, она уже будет обеспечивать этот конкурс… чтобы сформировать качественный суд", - добавил народный депутат.
Напомним, президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о неотложной ликвидации Окружного админсуда Киева в связи с неэффективностью этого суда и неспособностью обеспечить запрос граждан на справедливость. Послы G7 приветствовали эту инициативу.
