Главные новости 20 апреля: украинцы не хотят опять видеть Зеленского президентом, "слуга народа" Шевченко в гостях у Лукашенко

Большинство украинцев выступают против того, чтобы Зеленский баллотировался на пост главы государства во второй раз, нардеп "СН" Шевченко поет славословия белорусскому диктатору, Тищенко считает, что не нарушил карантин, - главные новости 20 апреля

Защитникам Украины не разрешают реагировать на провокации противника

"Украинским войскам приказано не реагировать на провокации (на Донбассе. - Ред.). К сожалению, другая сторона делает все возможное, чтобы их провоцировать", - рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что вся ответственность за эскалацию лежит на Москве, и что в том, что касается российской агрессии, нельзя "исключать ни одного сценария".

Украинцы не хотят, чтобы Зеленский опять баллотировался в президенты

52,1% украинцев не поддерживает того, чтобы Зеленский баллотировался на второй президентский срок. В то же время 26,2% положительно оценивают такую возможность, - таковы результаты опроса "Социса".

"Слуга народа" Шевченко гостит у диктатора Лукашенко

Нардеп "СН" отправился в гости к Лукашенко и заявил, что якобы 36% украинцев хотели бы видеть белорусского диктатора своим президентом. Лукашенко в ответ рассказал о том, что "три братских народа" должны быть вместе. Замглавы фракции "СН" Корниенко заявил, что политсила потребует у Шевченко объяснений. Визит обсудят на заседании фракции. Шевченко утверждает, что заранее докладывал руководству о поездке, и что если его исключат, это будут проблемы фракции.

Тищенко считает, что не нарушил вечеринкой карантин

"С юридической точки зрения - и это аксиома для нашего карантинного времени - празднования чего-либо в отельных номерах гостиниц абсолютно не запрещены", - утверждает "Слуга народа".

Тищенко признал, что "возможно, позволил себе несколько вызывающий поступок". При этом, по его словам, гостей на дне рождения супруги было не больше 20 человек, и все за сутки сдали тесты на коронавирус.

Германия будет строить "Северный поток-2"

Меркель заявила, что Германия "приняла решение о строительстве "Северного потока - 2", это политическая борьба, которую многие видят иначе". "Я знаю о противоречиях в связи с "Северным потоком - 2", знаю позицию многих стран-членов (ПАСЕ. - Ред.). Как ЕС мы нашли общую позицию путем изменения газовой директивы для разрешения для этого трубопровода. Во всяком случае, хочу указать, что… газ "Северного потока - 1" не хуже того, что идет транзитом через Украину или газ, который приходит из России через Турцию", - отметила канцлер.

Моргенштерн передумал ехать в Украину

"Мне правда страшно банально. Я не буду врать, мне страшно ехать туда", - пояснил российский рэпер. "В Украину, насколько я знаю, сейчас мы вообще не поедем, потому что там начинаются какие-то штуки у вас не очень прикольные. И, видимо, все опять будут переноситься концерты, потому что больше половины артистов уже все перенесли", - сказал он.