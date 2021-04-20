Главные новости 20 апреля: украинцы не хотят опять видеть Зеленского президентом, "слуга народа" Шевченко в гостях у Лукашенко
Большинство украинцев выступают против того, чтобы Зеленский баллотировался на пост главы государства во второй раз, нардеп "СН" Шевченко поет славословия белорусскому диктатору, Тищенко считает, что не нарушил карантин, - главные новости 20 апреля
Защитникам Украины не разрешают реагировать на провокации противника
"Украинским войскам приказано не реагировать на провокации (на Донбассе. - Ред.). К сожалению, другая сторона делает все возможное, чтобы их провоцировать", - рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что вся ответственность за эскалацию лежит на Москве, и что в том, что касается российской агрессии, нельзя "исключать ни одного сценария".
Украинцы не хотят, чтобы Зеленский опять баллотировался в президенты
52,1% украинцев не поддерживает того, чтобы Зеленский баллотировался на второй президентский срок. В то же время 26,2% положительно оценивают такую возможность, - таковы результаты опроса "Социса".
"Слуга народа" Шевченко гостит у диктатора Лукашенко
Нардеп "СН" отправился в гости к Лукашенко и заявил, что якобы 36% украинцев хотели бы видеть белорусского диктатора своим президентом. Лукашенко в ответ рассказал о том, что "три братских народа" должны быть вместе. Замглавы фракции "СН" Корниенко заявил, что политсила потребует у Шевченко объяснений. Визит обсудят на заседании фракции. Шевченко утверждает, что заранее докладывал руководству о поездке, и что если его исключат, это будут проблемы фракции.
Тищенко считает, что не нарушил вечеринкой карантин
"С юридической точки зрения - и это аксиома для нашего карантинного времени - празднования чего-либо в отельных номерах гостиниц абсолютно не запрещены", - утверждает "Слуга народа".
Тищенко признал, что "возможно, позволил себе несколько вызывающий поступок". При этом, по его словам, гостей на дне рождения супруги было не больше 20 человек, и все за сутки сдали тесты на коронавирус.
Германия будет строить "Северный поток-2"
Меркель заявила, что Германия "приняла решение о строительстве "Северного потока - 2", это политическая борьба, которую многие видят иначе". "Я знаю о противоречиях в связи с "Северным потоком - 2", знаю позицию многих стран-членов (ПАСЕ. - Ред.). Как ЕС мы нашли общую позицию путем изменения газовой директивы для разрешения для этого трубопровода. Во всяком случае, хочу указать, что… газ "Северного потока - 1" не хуже того, что идет транзитом через Украину или газ, который приходит из России через Турцию", - отметила канцлер.
Моргенштерн передумал ехать в Украину
"Мне правда страшно банально. Я не буду врать, мне страшно ехать туда", - пояснил российский рэпер. "В Украину, насколько я знаю, сейчас мы вообще не поедем, потому что там начинаются какие-то штуки у вас не очень прикольные. И, видимо, все опять будут переноситься концерты, потому что больше половины артистов уже все перенесли", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
О чем ***** завтра будет врать рассосиянам....
В среду, 21 апреля, состоится обращение президента РэФэ путина к Федеральному собранию.
Обращение, следует сразу отметить, довольно необычное. Дело в том, что ранее это послание звучало регулярно в конце года, либо в исключительных случаях, в начале года. Например, в 2020 году оно состоялось в январе и, тогда Путин (он же *****) объявил о необходимости срочных (года то летят)))) изменений в Конституцию.
Под апрельское выступление пу российские пропагандисты даже стали распускать нарративы о том, что в его ходе будет озвучено намерение России принять в свой состав так называемые «ЛНР» и «ДНР». Но, буквально с 19 на 20 апреля эти же пропагандоны стали резко опровергать данный сценарий, ссылаясь на то, что это якобы был «вброс»... от украинской стороны.
Такая игра в «это не мы» заставляет задуматься, о чем же на самом деле может говорить президент вяликой России, страны, которая сейчас не сходит с первых полос мировых СМИ, причем исключительно в негативном упоминании.
Прежде всего, следует определиться с тем, к кому в первую очередь будет обращаться вяликий и ужасный?. Нет, то, что к парламентариям и собравшимся в зале силовикам, это понятно, но для кого конкретно будут направлены "флюиды" его речи?
Скорее всего, это будет в первую очередь комплекс информационных посылов для внутреннего потребления - населения (планктона). Ведь практически все последние информационные посылы из России носят настолько абсурдный характер, даже на официальном уровне, от представителей МИД РФ, до силовиков, что говорить об адекватном восприятии этого гумуса западной аудиторией даже не приходится.
А если так, то разве же Владимир ***** расскажет россиянам о том, что за прошедший год Росися потерпела тотальное фиаско по всем фронтам, окончательно превратившись в неадекватную страну-изгоя с летящей в пропасть экономикой, регулярно получающей от администрации США все новые и новые санкции? Санкции, которые Россия получала, что при администрации Дональда Трампа, которого выставляли чуть ли не лучшим другом России, что от новой АП?
Разумеется, об этом он не расскажет.
Упомянет ли президент России про очередной шпионский скандал с диверсионным актом, совершенным в 2014 году на территории страны НАТО - Чехии? Думаю, что нет, равно как и высылку дипломатов обставит исключительно как деструктивную игру против «добропорядочной» России, желающей мира во всем мире.
Сможет ли пу объяснить мотивы стягивания военной техники и военнослужащих к границам с Украиной? Стягивание в том количестве, которого не было даже в 2014 году, когда Россия предприняла первую попытку оккупации Украины, но потерпела фиаско, не воплотив в жизнь проект «Новороссия», с оккупацией территорий от Харькова до Одессы? Сомневаюсь, что на это у него хватит духа.
Вспомнит ли в своем послании о своем личном и его ближайшего окружения несметном обогащении, факты которого в 2020 и начале 2021 стало всеобщим достоянием для нищих россиян? Вряд ли.
А, возможно, Владимир хутин будет пояснять причины провала «масштабной» вакцинации в России препаратом «Спутник-V», который не только не прошел одобрения на уровне ВОЗ, но и производить сама же Россия для своих нужд в нужном количестве не может, а за границу отправляет какой-то непонятный суррогат ветеринарного происхождения? Нет, на его бы месте я бы не стал этого делать.
Вероятно, все же объяснит, по какой такой причине такие официальные лица как Дмитрий Песков, Николай Патрушев, Сергей Шойгу, Сергей Нарышкин и прочие стали неожиданно распространять фейки: про убийства детей на Донбассе; биолаборатории США в странах у границ с РФ; размещение неких центров подготовки диверсионно-разведывательных формирований в странах у российских границ для подготовки к «совершению терактов в России и других странах» и т.д. Скорее всего - нет.
Тогда о чем будет говорить *****?
А будет он говорить о том, что Россия, находящаяся в окружении «врагов», экономически и политически смогла «выстоять» за прошедший год враждебный напор мирового капитализма. Расскажет про разного рода манипуляции и инсинуации, которые «коварный Запад» проводит против России, и «чешский скандал» тому прямой пример. И вся эта «враждебность Запада» вынуждает стягивать Россию свои войска к западным границам страны, в том числе и к Украине. И пока внешние враги России пытаются «подорвать» социально-общественное спокойствие в стране, рассказывая «небылицы» про богатства руководства России, руководство страны делает все, чтобы не только «уберечь» россиян от коронавируса, благодаря «самой лучшей» и «самой востребованной» в мире вакцине «Спутник-V», но и предотвращает ежедневно десятки и сотни разного рода «угроз» для страны. В том числе и «исходящих» от Украины!
Совпадет ли этот прогноз с реальным выступлением? Что же, осталось подождать совсем недолго.
Наблюдаем!?!