Зеленский обратился к украинцам: Хочет ли войны Украина? Нет. Но готова ли она к ней? Да. ВИДЕО

Президент обратился к гражданам, призвав их к откровенному разговору о ситуации на границах "без отвлечения на мобильные телефоны". Он заверил, что Украина не хочет эскалации насилия на Донбассе, но готова защищать себя, а в конце обратился к Путину.

Видео обращения опубликовано на странице президента в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Значит ли это, что эскалация неизбежна? Нет. Хочет ли войны Украина? Нет. Но готова ли она к ней? Да. Перестанет ли Украина бороться за мир дипломатическим путем? Никогда. Будет ли Украина в случае чего себя защищать? Всегда. Наш принцип прост: Украина не начинает войну первой. Но Украина всегда стоит до последнего", - сказал глава государства.

Зеленский призвал граждан внимательно отнестись к источникам информации и не слушать политиков.

"Нужно ли сегодня нам быть бдительными? Да. Нужно ли нам бояться? Нет. Потому что Украина-2021 сильно отличается от Украины-2014", - подчеркнул президент, заверив, что страна знает, что делать в случае любого развития ситуации.

Президент отметил, что украинцы - нация творцов, а не разрушителей. Но что каждый их нас готов отложить орудия своего труда и встать на защиту Родины.

Он также обратился к международным лидерам: "Понимаете ли вы, что Украине, а вместе с ней и всему миру, верящему в силу и непоколебимость международного права, может понадобиться значительно, значительно больше, чем дипломатическая обеспокоенность? Всем нам может понадобиться решительность. Готов ли мир к решению сложных задач? Перестанет он в случае широкомасштабной агрессии со стороны Российской Федерации прятаться от неприятных вопросов?" - сказал Зеленский.

В конце видео Зеленский перешел на русский язык, подчеркнув, что отдельно хочет обратиться "к нашему северному соседу".

"Нельзя кого-то защитить, нападая. И что невозможно освободить кого-то, захватив. И что невозможно привезти мир на танке людям, которые не понимают, от кого их хотят защитить постоянно", - сказал он.

"Украина и Россия, несмотря на общее прошлое, по-разному, по-разному смотрят в будущее. Мы - это мы, а вы - это вы. Но это не обязательно проблема, это возможность, как минимум, возможность, пока не поздно, остановить убийственную математику будущих военных потерь", - добавил Зеленский.

"Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Слава Украине", - подытожил президент.

Полная речь президента была опубликована на сайте Офиса Президента.

Уважаемые граждане Украины!

В жизни есть моменты, когда нужно поговорить откровенно, спокойно, без спешки, не отвлекаясь на мобильный телефон. Не послушать, а услышать. Не краем уха, а всем сердцем. Когда все мы должны настроиться на единую волну относительно главных вопросов, стоящих сегодня перед Украиной.

Все мы, независимо от пола, возраста и статуса. Живем ли в селе или городе, на берегах Черного моря, Днепра, Тисы или Северского Донца. Говорим ли на украинском, русском, крымскотатарском, венгерском или жестовом языке. Без разницы, за кого голосовали на выборах. Без разницы, придерживаемся ли Великого поста или Рамадана, носим ли распятие, звезду Давида, хиджаб или не верим ни в одного бога.

Все мы должны одинаково понимать, что происходит и что нам нужно делать. Какова ситуация сегодня? И что будет завтра?

Начнем с первого. Что происходит сегодня? У наших государственных границ сконцентрировано большое количество российских войск. Официально Россия называет это учениями. Неофициально весь мир называет такие вещи шантажом. Волнует ли это нас? Да. Требует ли Украина и ее международные партнеры отвести войска от наших границ? Да. Ведь Российская Федерация постоянно повторяет, что она хочет мира, но в то же время создает все предпосылки для эскалации.

Логично ли это? Нет. Но является ли это неожиданным? Нет. Значит ли это, что эскалация неизбежна? Нет.

Хочет ли войны Украина? Нет. Готова ли она к ней? Да. Прекратит ли Украина бороться за мир дипломатическим путем? Никогда. Будет ли Украина в случае чего себя защищать? Всегда.

Наш принцип прост: Украина не начинает войну первой, но Украина всегда стоит до последнего.

Что нужно делать вам? Первое. Осознать, что угрозу представляют не только чужие войска, но и наши эмоции. Как мы реагируем на информацию и где мы ее получаем.

Стоит трижды подумать, надо ли сегодня безапелляционно доверять экспертам из интернета, "надежным" источникам СМИ, инсайдам анонимных телеграм-каналов? Слухам в маршрутке, на рынке и у подъезда? Слухам от знакомых, у чьих знакомых есть знакомые в Минобороны, которые по секрету поделились секретной информацией? А главное – надо ли доверять заявлениям политиков, для которых имеют значение не ваши интересы, а ваши голоса?

Политиков, являющихся героическими полководцами в фейсбуке и твиттере. Которые кричат, что надо немедленно начать войну, но молчат, что имеют в виду наших, а не своих детей. А самое страшное – политиков, для которых победой будет поражение страны и возможность сказать: мы же говорили и предупреждали.

Нужно ли нам сегодня быть бдительными? Да. Нужно ли нам бояться? Нет. Потому что Украина-2021 сильно отличается от Украины-2014.

Мы не боимся, потому что Украина-21 не имеет иллюзий. Понимает, кто настоящий друг и брат. Кто готов подставить плечо, а кто может ударить в спину. Поэтому Украина-21 понимает все возможные сценарии и знает, что будет делать в ответ при любом развитии ситуации. Мы не боимся, потому что у нас есть невероятная армия и невероятные защитники. На прошлой неделе я провел с ними два дня на передовой. Что говорят о ситуации они? Они привыкли не говорить, а делать свое дело.

У них есть качественное оснащение и оружие, ценный опыт, мужество, высокий боевой дух, готовность дать отпор любому и максимально доступно объяснить, что проход, пролет или проезд по нашей земле нежелательным гостям – запрещен и невозможен.

Есть ли что-то, чего у них нет? Да. Страха и неверия в свои силы.

Мы не боимся, потому что у нас невероятное общество, которое готово к массовой волонтерской мобилизации, которое все отдаст, все найдет и все привезет. Днем, ночью, в жару и мороз.

Мы не боимся, потому что мы – прекрасная нация прекрасных людей. Военных, врачей, ученых, инженеров, конструкторов, айтишников, архитекторов, строителей, фермеров, художников, музыкантов, поэтов. И мы – нация созидателей, а не разрушителей. И мы не уничтожаем другие земли и народы. Но это не значит, что мы дадим уничтожить себя. И все мы готовы отложить свои ноутбуки, указки, микроскопы, кисти, шпатели, грабли и лопаты и защитить свою землю. Потому что другой у нас нет. Потому что бежать не собираемся. Потому что сдаваться не привыкли.

Мы не боимся, потому что у нас есть и мощная поддержка международных партнеров. Я говорил с лидерами Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии, Великобритании, Турции, с Президентом Совета Европы и Генсеком НАТО. Они, как и все другие партнеры, – на нашей стороне. Они прекрасно видят истинные мотивы России. Готовы поддерживать нас финансово. Готовы вводить все больше жестких санкций и принимать жесткие резолюции. Это правильно, необходимо, и за все это Украина искренне благодарна. В то же время нашим гражданам очень нужно понимать, на что еще готов мир. Как именно и кем именно вы поможете нам, если кое-кто вновь проигнорирует границы в центре Европы? Понимаете ли вы, что Украине, а вместе с ней – всему миру, который верит в силу и непоколебимость международного права, может понадобиться значительно, значительно больше, чем дипломатическая обеспокоенность. Всем нам может понадобиться решительность. Готов ли мир к решению сложных задач? Перестанет ли он в случае широкомасштабной агрессии со стороны РФ прятаться от неприятных вопросов, в частности относительно Совета Безопасности ООН, Парламентской ассамблеи Совета Европы, "Северного потока – 2"?

Нашим гражданам нужны четкие сигналы, что на восьмом году войны страна, которая ценой жизни своих людей является щитом для Европы, получит поддержку не просто как партнеров, с трибун, а как игроков одной команды, непосредственно на поле, плечом к плечу.

И отдельно я хочу обратиться к нашему северному соседу. Однажды Президент РФ сказал: если драка неизбежна – нужно бить первым. Но, по-моему, сегодня каждый лидер обязан понимать, что драка не может быть неизбежной, когда речь идет не о подворотне и хулиганах, а о реальной войне и миллионах человеческих жизней. И что, в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны. И что нельзя кого-то защитить, нападая. И что невозможно освободить кого-то, захватив. И что невозможно привезти мир на танке. Людям, которые не понимают, от кого их хотят защищать и освобождать и почему для этого их могут обстрелять и бомбить. В том числе оставшимся в живых нашим старикам, которые освобождали эту землю от нацистов и не понимают, почему их мирная жизнь спустя 75 лет вновь оказалась под угрозой войны.

Украина и Россия, несмотря на общее прошлое, по-разному смотрят в будущее. Мы – это мы. Вы – это вы. Но это не обязательно проблема, это – возможность. Как минимум – возможность, пока не поздно, остановить убийственную математику будущих военных потерь. Вчера и сегодня на заседаниях советников "Нормандской четверки" и подгруппы по безопасности в ТКГ обсуждалось восстановление режима полного прекращение огня, но, несмотря на поддержку всех сторон, Россия отказалась поддержать общее заявление.

При этом прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию. А что мне понимать? Я каждый месяц там бываю. Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Слава Украине!

