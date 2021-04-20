Зеленский обратился к украинцам: Хочет ли войны Украина? Нет. Но готова ли она к ней? Да. ВИДЕО
Президент обратился к гражданам, призвав их к откровенному разговору о ситуации на границах "без отвлечения на мобильные телефоны". Он заверил, что Украина не хочет эскалации насилия на Донбассе, но готова защищать себя, а в конце обратился к Путину.
Видео обращения опубликовано на странице президента в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Значит ли это, что эскалация неизбежна? Нет. Хочет ли войны Украина? Нет. Но готова ли она к ней? Да. Перестанет ли Украина бороться за мир дипломатическим путем? Никогда. Будет ли Украина в случае чего себя защищать? Всегда. Наш принцип прост: Украина не начинает войну первой. Но Украина всегда стоит до последнего", - сказал глава государства.
Зеленский призвал граждан внимательно отнестись к источникам информации и не слушать политиков.
"Нужно ли сегодня нам быть бдительными? Да. Нужно ли нам бояться? Нет. Потому что Украина-2021 сильно отличается от Украины-2014", - подчеркнул президент, заверив, что страна знает, что делать в случае любого развития ситуации.
Президент отметил, что украинцы - нация творцов, а не разрушителей. Но что каждый их нас готов отложить орудия своего труда и встать на защиту Родины.
Он также обратился к международным лидерам: "Понимаете ли вы, что Украине, а вместе с ней и всему миру, верящему в силу и непоколебимость международного права, может понадобиться значительно, значительно больше, чем дипломатическая обеспокоенность? Всем нам может понадобиться решительность. Готов ли мир к решению сложных задач? Перестанет он в случае широкомасштабной агрессии со стороны Российской Федерации прятаться от неприятных вопросов?" - сказал Зеленский.
В конце видео Зеленский перешел на русский язык, подчеркнув, что отдельно хочет обратиться "к нашему северному соседу".
"Нельзя кого-то защитить, нападая. И что невозможно освободить кого-то, захватив. И что невозможно привезти мир на танке людям, которые не понимают, от кого их хотят защитить постоянно", - сказал он.
"Украина и Россия, несмотря на общее прошлое, по-разному, по-разному смотрят в будущее. Мы - это мы, а вы - это вы. Но это не обязательно проблема, это возможность, как минимум, возможность, пока не поздно, остановить убийственную математику будущих военных потерь", - добавил Зеленский.
"Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Слава Украине", - подытожил президент.
Полная речь президента была опубликована на сайте Офиса Президента.
Уважаемые граждане Украины!
В жизни есть моменты, когда нужно поговорить откровенно, спокойно, без спешки, не отвлекаясь на мобильный телефон. Не послушать, а услышать. Не краем уха, а всем сердцем. Когда все мы должны настроиться на единую волну относительно главных вопросов, стоящих сегодня перед Украиной.
Все мы, независимо от пола, возраста и статуса. Живем ли в селе или городе, на берегах Черного моря, Днепра, Тисы или Северского Донца. Говорим ли на украинском, русском, крымскотатарском, венгерском или жестовом языке. Без разницы, за кого голосовали на выборах. Без разницы, придерживаемся ли Великого поста или Рамадана, носим ли распятие, звезду Давида, хиджаб или не верим ни в одного бога.
Все мы должны одинаково понимать, что происходит и что нам нужно делать. Какова ситуация сегодня? И что будет завтра?
Начнем с первого. Что происходит сегодня? У наших государственных границ сконцентрировано большое количество российских войск. Официально Россия называет это учениями. Неофициально весь мир называет такие вещи шантажом. Волнует ли это нас? Да. Требует ли Украина и ее международные партнеры отвести войска от наших границ? Да. Ведь Российская Федерация постоянно повторяет, что она хочет мира, но в то же время создает все предпосылки для эскалации.
Логично ли это? Нет. Но является ли это неожиданным? Нет. Значит ли это, что эскалация неизбежна? Нет.
Хочет ли войны Украина? Нет. Готова ли она к ней? Да. Прекратит ли Украина бороться за мир дипломатическим путем? Никогда. Будет ли Украина в случае чего себя защищать? Всегда.
Наш принцип прост: Украина не начинает войну первой, но Украина всегда стоит до последнего.
Что нужно делать вам? Первое. Осознать, что угрозу представляют не только чужие войска, но и наши эмоции. Как мы реагируем на информацию и где мы ее получаем.
Стоит трижды подумать, надо ли сегодня безапелляционно доверять экспертам из интернета, "надежным" источникам СМИ, инсайдам анонимных телеграм-каналов? Слухам в маршрутке, на рынке и у подъезда? Слухам от знакомых, у чьих знакомых есть знакомые в Минобороны, которые по секрету поделились секретной информацией? А главное – надо ли доверять заявлениям политиков, для которых имеют значение не ваши интересы, а ваши голоса?
Политиков, являющихся героическими полководцами в фейсбуке и твиттере. Которые кричат, что надо немедленно начать войну, но молчат, что имеют в виду наших, а не своих детей. А самое страшное – политиков, для которых победой будет поражение страны и возможность сказать: мы же говорили и предупреждали.
Нужно ли нам сегодня быть бдительными? Да. Нужно ли нам бояться? Нет. Потому что Украина-2021 сильно отличается от Украины-2014.
Мы не боимся, потому что Украина-21 не имеет иллюзий. Понимает, кто настоящий друг и брат. Кто готов подставить плечо, а кто может ударить в спину. Поэтому Украина-21 понимает все возможные сценарии и знает, что будет делать в ответ при любом развитии ситуации. Мы не боимся, потому что у нас есть невероятная армия и невероятные защитники. На прошлой неделе я провел с ними два дня на передовой. Что говорят о ситуации они? Они привыкли не говорить, а делать свое дело.
У них есть качественное оснащение и оружие, ценный опыт, мужество, высокий боевой дух, готовность дать отпор любому и максимально доступно объяснить, что проход, пролет или проезд по нашей земле нежелательным гостям – запрещен и невозможен.
Есть ли что-то, чего у них нет? Да. Страха и неверия в свои силы.
Мы не боимся, потому что у нас невероятное общество, которое готово к массовой волонтерской мобилизации, которое все отдаст, все найдет и все привезет. Днем, ночью, в жару и мороз.
Мы не боимся, потому что мы – прекрасная нация прекрасных людей. Военных, врачей, ученых, инженеров, конструкторов, айтишников, архитекторов, строителей, фермеров, художников, музыкантов, поэтов. И мы – нация созидателей, а не разрушителей. И мы не уничтожаем другие земли и народы. Но это не значит, что мы дадим уничтожить себя. И все мы готовы отложить свои ноутбуки, указки, микроскопы, кисти, шпатели, грабли и лопаты и защитить свою землю. Потому что другой у нас нет. Потому что бежать не собираемся. Потому что сдаваться не привыкли.
Мы не боимся, потому что у нас есть и мощная поддержка международных партнеров. Я говорил с лидерами Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии, Великобритании, Турции, с Президентом Совета Европы и Генсеком НАТО. Они, как и все другие партнеры, – на нашей стороне. Они прекрасно видят истинные мотивы России. Готовы поддерживать нас финансово. Готовы вводить все больше жестких санкций и принимать жесткие резолюции. Это правильно, необходимо, и за все это Украина искренне благодарна. В то же время нашим гражданам очень нужно понимать, на что еще готов мир. Как именно и кем именно вы поможете нам, если кое-кто вновь проигнорирует границы в центре Европы? Понимаете ли вы, что Украине, а вместе с ней – всему миру, который верит в силу и непоколебимость международного права, может понадобиться значительно, значительно больше, чем дипломатическая обеспокоенность. Всем нам может понадобиться решительность. Готов ли мир к решению сложных задач? Перестанет ли он в случае широкомасштабной агрессии со стороны РФ прятаться от неприятных вопросов, в частности относительно Совета Безопасности ООН, Парламентской ассамблеи Совета Европы, "Северного потока – 2"?
Нашим гражданам нужны четкие сигналы, что на восьмом году войны страна, которая ценой жизни своих людей является щитом для Европы, получит поддержку не просто как партнеров, с трибун, а как игроков одной команды, непосредственно на поле, плечом к плечу.
И отдельно я хочу обратиться к нашему северному соседу. Однажды Президент РФ сказал: если драка неизбежна – нужно бить первым. Но, по-моему, сегодня каждый лидер обязан понимать, что драка не может быть неизбежной, когда речь идет не о подворотне и хулиганах, а о реальной войне и миллионах человеческих жизней. И что, в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны. И что нельзя кого-то защитить, нападая. И что невозможно освободить кого-то, захватив. И что невозможно привезти мир на танке. Людям, которые не понимают, от кого их хотят защищать и освобождать и почему для этого их могут обстрелять и бомбить. В том числе оставшимся в живых нашим старикам, которые освобождали эту землю от нацистов и не понимают, почему их мирная жизнь спустя 75 лет вновь оказалась под угрозой войны.
Украина и Россия, несмотря на общее прошлое, по-разному смотрят в будущее. Мы – это мы. Вы – это вы. Но это не обязательно проблема, это – возможность. Как минимум – возможность, пока не поздно, остановить убийственную математику будущих военных потерь. Вчера и сегодня на заседаниях советников "Нормандской четверки" и подгруппы по безопасности в ТКГ обсуждалось восстановление режима полного прекращение огня, но, несмотря на поддержку всех сторон, Россия отказалась поддержать общее заявление.
При этом прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию. А что мне понимать? Я каждый месяц там бываю. Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Слава Украине!
Дуже правильні ідеї в ній сказані і пояснені.
Особливо важливі:
+ Фільтруйте вхідну інформацію. Намагайтесь захистити себе від інформації, яка не відповідає дійсності (тобто, від дезінформації, брехні).
+ Ми не боїмося.
+ Ми не хочемо війни, але готові до неї - готові захищати себе і свою країну навіть у сценарії війни - у будь-якому сценарії.
+ Шановні союзники, ми вам дуже вдячні за підтримку, але її недостатньо в разі війни. Дипломатичної стурбованості недостатньо - потрібна рішучість, потрібно не ховатися від складних незручних питань, а розв'язувати їх. Щоб захищати принципи міжнародного права, хто з вас готовий грати в одній команді з нами не у промовах, а на полі?
...
Єдине, що викликає сумніви, - це звернення до Путіна в кінці промови: чи є якийсь смисл звертатися до людини, яка не слухає ніяких слів? Або слухає, але ігнорує їх. - Думаю, більш переконливими для Путіна були би слова його воєначальників, якби вони сказали йому, що за даними їхньої розвідки, яким варто довіряти, в разі нападу їхніх військ на територію України їхні війська зазнають втрат, наприклад, 50% або 70% особового складу і техніки, але головне, що ці втрати все одно не дозволять їм досягти поставлених цілей.
ЦЕ ГОЛОВНЕ: ВОРОГ МАЄ РОЗУМІТИ не зі слів звернень, а З ФАКТІВ ОБ'ЄКТИВНОЇ ДІЙСНОСТІ, ЩО ні без втрат, ані з втратами він НЕ ЗМОЖЕ ДОСЯГТИ СВОЇХ ЦІЛЕЙ.
Вот потому нам и организовали обострение, чтобы заставить его это сделать, еще ДО распродажи Украины.
Купить, это те, которые уже когда-то купили земли у палестинцев, а теперь сделали их своими рабами, ограничив их доступ к образованию и высокооплачиваемым работам.
ЙОГО НЕ ЦІКАВЛЯТЬ ВТРАТИ як самоціль, це значить, що ВІН ГОТОВИЙ НА БУДЬ-ЯКІ ВТРАТИ, ЯКЩО ТАКИМ СПОСОБОМ ВІН ЗМОЖЕ ДОСЯГТИ СВОЇХ ЦІЛЕЙ.
Великі втрати можуть впливати на зміну настроїв у суспільстві, але це не важливо для нього теж. -
Єдиний важливий фактор впливу втрат - це їхній вплив на настрої в армії загарбників:
Якщо втрати зможуть відлякати армію так, що солдати будуть тікати або здаватися в полон замість того, щоб наступати, тоді Путін змушений буде з цим рахуватися... Точніше так: якщо його солдати будуть тікати, то він зможе залякати їх ще більше (загороджувальні загони, "децимація" і т.п.), повернувши їх у наступ...
А от
ЯКЩО ЙОГО СОЛДАТИ БУДУТЬ НЕ ВОЮВАТИ, А ЗДАВАТИСЯ В ПОЛОН ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ,
ТО ЦЕ, схоже, ЄДИНИЙ СПОСІБ ЗНИЩИТИ СИЛУ І БОЄЗДАТНІСТЬ (дієздатність) ВОРОЖОЇ АРМІЇ, НЕ ВБИВАЮЧИ ЇЇ.
А я вам кажу: любіть і ворогів своїх, ... ... але краще подумайте над тим, як організувати для ворожих солдатів ситуацію так, щоб МАКСИМАЛЬНО БЕЗПЕЧНИЙ ВАРІАНТ для них був = здатися в полон захисникам України?
Це, вочевидь, включає в себе:
1. Як переконати ворожих солдатів у тому, що саме такий варіант є для них найбільш вигідним, тому що дає найбільшу імовірність для них вижити.
1.1. Щоби така інформація була переконлива, потрібно довести її не тільки словами, але і практичними прикладами.
1.2. Цю інформацію потрібно донести до тих людей, для кого вона призначена.
2. Розробити декілька технічних сценаріїв, які дають максимально безпечні способи переходу ворожих солдатів на бік захисників України (щоб здатися в полон і так вижити). Які з них застосовувати в яких ситуаціях?
3. Які додаткові мотиви у ворожих солдатів є і як Україна може змінити їх мотивацію (окрім імовірності виживання), щоб вороги вирішили здаватися в полон навіть якщо мотив виживання для них не вирішальний (а вирішальні якісь інші мотиви... - які? ) ?
?
Отже, як бачимо, тут є багато питань, над якими необхідно подумати і на які потрібно знайти відповіді.
Але це точно варто зробити - подумати про ворогів, їхні мотиви та можливості їх змінити.
Тому що Путін не сам воює - він віддає накази, а виконують їх інші люди.Тож якщо нікому буде виконувати ті накази, то і накази, і той, хто їх віддає, залишаться без влади і без сили.
(різні частини колективного гравця (учасники) не завжди мають ті ж цілі, як і весь колективний гравець або інші його частини)
Це потрібно для того, щоб спробувати зрозуміти:
1. Цілі іншого гравця.
2. Доступні стратегії (сценарії, варіанти дій) іншого гравця.
3. Ймовірності обрання іншим гравцем тої чи іншої стратегії (множини дій, засобів, способів, сценаріїв, варіантів). Способи мислення, оцінки і вподобання, які визначають вибір стратегії іншого гравця.
"
Треба бути реалістами щодо Путіна:
ЙОГО НЕ ЦІКАВЛЯТЬ ВТРАТИ як самоціль, це значить, що ВІН ГОТОВИЙ НА БУДЬ-ЯКІ ВТРАТИ, ЯКЩО ТАКИМ СПОСОБОМ ВІН ЗМОЖЕ ДОСЯГТИ СВОЇХ ЦІЛЕЙ. ... ...
"
І далі в цій гілці наведено аналіз можливостей для України. Тому що попри те, що будь-які втрати прийнятні для Путіна, однак це не означає, що вони прийнятні для тих солдатів, яких Путін готовий і планує перетворити на втрати.
Схоже, що Ви написали відповідь, не мої прочитавши коментарі.
Нехай ворог знає - ми за Україну!
Выйди в следующий раз на улицу, когда к тебе на Банковую прийдут украинцы. И обратись вживую, а не как *****.
В Украинскую Конституцию вписали стремление войти в НАТО.
Великобритания, Польша и Чехия - страны, члены НАТО и ЕС.
Кацпы взорвали самолет Президента Польши и лучших руководителей страны. Страны НАТО ввели за ЭТО хотя бы санкции против РФ?
Кацапы в Лондоне отравили Литвиненко полониев, а Скрипалей, в Солтсбери вообще боевым отравляющим веществом. Кацапам запретили въезд в страны ЕС?
Кацапы взорвали в Чехии военный склад. НАТО объявило войну Кацапии?
Задумались? И я задумался...
Кацапи йдуть вірною дорогою ?
Треба було по Будапешту рухатися, та тишком домовлятися з США про статус стратегичного, поза НАТО, як наприклад, у Японії.
А дразнити Путіна було відвертою дурістю.
тому така реакція. Дразнити? Та х*р на кацапів треба завжди ложити - це єдина
правильна модель поведінки з болотяними орками які розуміють тільки силу.
А у вас достаточно сил класть на него? А вы, со всей своей семьёй, уже в окопах на Донбассе? Или класть будете вы, а погибать за вас другие?
прошу не треба цих биковатих переходів на особистості про окопи, сім ю, близьких.
Втрати навіть від радянської зброї у Московії будут велики на Донбасі, бо як що не знаєш,
то втрати несе наступаюча сторона, а не та що боронить. За Дебальцево втрати були
5 до одного десь так, п ять кацапів за одного вояка ЗСУ, так що не турбуйся про наступ
Кремля, окрім ЗСУ є ще добровольці і щось мені каже їх буде більше ніж у 2014 році.
Ну я за то, чтобы в случае агрессии мы им врезали как можно сильнее.
Я знаю. Учили как никак БОЕВЫЕ генералы, которые в ту войну лейтенантами на пузе и боевые награды.
шее окружение и высшее руководство эрэфии - ДА; хочет ли братский (*****************)
нарот в результате искромётнобыстрой эйфорийнопобедоносной войны слиться в одном по-
рыве стаканавглоткузапракидования праздника воссодинительного экстаза однойбольшойс-
раны - ДА ДА ДА иещёразДА!!! акакиначе.......... есть ли для этого ресурсы у отжимателя зе-
мель включая жертвы готовы ли финномодовский якутобуряты жертвовать собой - за великую
победу - ДА; простят ли очень болшие жертвы изоляцию железный зановес бетонный забор с
колючкой - ДА непривыкать за ним и выросли....... так что вы нам вова хотели ещё сказать ???
- разведывательно-информационное обеспечение, связь и целеуказание осуществляет орбитальная группировка военных спутников;
- воздушное пространство патрулируют истребители, штурмовики и бомбардировщики 5-го поколения и ПВО с единым центром и автоматизированной системой управления, спрятанными глубоко в горах;
- сухопутные войска оснащены ракетами, артиллерией, танками и другими бронемашинами, каждая модель входит в десятку лучших в мире и не старше 10-15 лет;
- морские акватории охраняют подводные ракето- и торпедоносцы, ракетные крейсеры, эскадренные миноносцы, фрегаты, корветы и тральщики с непрерывным процессом ввода в эксплуатацию новых и выбытия устаревших;
- государство является полноправным членом мощнейшего в мире военного альянса;
- и так далее, и тому подобное.
Ведь у Украины дела с обороной именно так обстоят?
Дай Бог! Но...Госдеп и Байден пообещали , что США в случае нападения России на Украину дадут Украине оружие. Не сейчас, когда Россия концентрирует свои войска на границе с Украиной, а потом когда начнутся полномасштабные военные действия. И то после дискуссий в Конгрессе и Сенате. Вопрос в том успеют ли. Пока решат, пока доставят, пока мы освоим это оружие. И т д. Может необходимость в нем уже отпадет. Вот такие у нас союзнички. Вроде и есть, а если разобраться, то ...???
Но вы написали верно. Мало того, я с самого начала войны был уверен, что РФ не применит по Украине ядерного оружия по простой причине - роза ветров. После аварии на ЧАЭС, огромное радиоактивное облако пошло прямиком на Москву и по расчетам, 90% радиации как раз над Москвой и должно было выпасть. Тогда в Тульскую область перекинули метеоракеты, которые там это облако и расстреляли. Прикол был в том, что расстреляли как раз над сверх секретным объектом хранения ядерных боеприпасов (о чем мало кто знал в руководстве Министерства обороны Союза) и вокруг него получилась третья зона заражения ЧАЭС, но по причине сверхсекретности объекта про эту информацию ни гу-гу.
Плохо лишь то, что при встрече в Донецке, никак не избежать присутствия на переговорах коллаборантов (закон о которых не принят за семь лет войны).
Открыто не могут карманычи предавать- так и пулю в лоб поймать можно.
НАТО оказалось карточным домиком.
А РФ развалится - это случается с любой империей, вопрос для нас сегодня - когда развалится. Говорят, что Путин очень плох и за власть сегодня почти в открытую сошлись Шойгу и Патрушев...
Митинги на Дальнем Востоке происходят по одной, но простой причине - Москва их грабит и на денежные должности расставляет исключительно своих. А ведь местным баронам и князькам ТОЖЕ хочется своих деток и внуков пристроить. Местные элиты восстали против Кремлевских, где собственно рулят евреи, они же в основном и чекисты.
На Бурятию и Туву УЖЕ положили глаз китайцы.
Татарстан. Я еще помню те времена, когда из Казани в Москву приезжали битком набитые электрички, чтобы москалей отметелить. И метелили и своего Президента в республике имели.
Башкирия. Очень толковые ребята, у которых жизнь напоминает жизнь муравейника - такая необычная коллективная связь, которая позволяла им, на моих глазах, выполнять то, что не смогли выполнить впятеро большие по количеству подразделения.
Дагестан
Поволжье, Карелия, Курилы и Сахалин...
Він себе у дзеркало бачив? Бойовий півень... На виборах про очі ***** брехало, про перестати стріляти марило, два роки гальмувало розвиток оборонки, а тепер воно готове...
Якщо війна почнеться тебе де шукати? Знову через маму повістками викликати?
да, нет, не знаю
1) Амністія сєпаратистам Донбасу
2) Визнати частковую автономію Донбасу
3) З військ сепаратистів (расцєян також) зробити "міліцію" Донбасу
4) Відбудувати розбомблений Кремлем Донбас за грощі бюджета України
5) Завести 10% сепаратистів у Верховну Раду України
6) Зрозуміло що буряти і якути з осетинами які захопили житло на Донбасі повинні отримати громадянство України
ОСЬ ТАК СКРОМНО Зе КЛОУН БУДЕ ВТІЛЮВАТИ В ЖИТТЯ ЦЕ КРЕМЛІВСЬКЕ
РІШЕННЯ НА РНБО
Клоуном не народжуються, клоуном стають і це вже судьба по життю
Пороха на президента
А хочу ли я войны,да уже вчера мы обязаны были всеми нам доступными средствами отбивать свою землю и никто нам не вправе чем и каким калибром ее освобождать.Ведь мы не окупируем а освобождаем.Или у Вас пан Президент иной взгляд на Вашу обязанность Гаранта?