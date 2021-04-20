У границ Украины уже находится больше российских самолетов, чем считалось ранее, - WSJ

Численность российских боевых самолетов, сосредоточенных возле границ Украины, а также во временно оккупированном Крыму, превышает предыдущие оценки.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на полученные в свое распоряжение коммерческие спутниковые снимки, передает Цензор.НЕТ.

"Россия перебросила гораздо больше боевых самолетов в Крым, а также на базы у границы Украины, чем считалось ранее, усилив свои возможности для политического запугивания или военного вмешательства", - отмечает издание.

На полученных изданием спутниковых снимках оккупированного Крыма можно различить российские истребители Су-30, дислокацию воздушно-десантных войск, мотострелковых и бронетанковых подразделений, а также штурмовые вертолеты, дымогенераторы, разведывательные беспилотники, глушильное оборудование и военный госпиталь. На других снимках идентифицируются боевые самолеты Су-34, Су-30, Су-27, Су-25 и Су-24.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО разрабатывает различные сценарии реагирования на действия России у границы с Украиной, - Данилов

Как заметил в этой связи бывший командующий войсками НАТО генерал Бридлав, цитирует американское издание Укринформ, россияне развернули разные элементы, "необходимые для установления воздушного превосходства над полем боя и непосредственной поддержки сухопутных войск". По оценке Бридлава, фото не показывают, что российские подразделения построены в боевом порядке, однако Москва таким образом обеспечивает себе много вариантов для военных действий.

Фотографии сделаны в период между 27 марта и 16 апреля компанией Maxar Technologies, уточняется в сообщении.

По оценкам американской разведки, россияне пока развернули более 80 тысяч военных возле украинской границы, а также в Крыму. Между тем, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о развертывании более 100 тысяч российских военных.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Читайте также: Предложенный Украиной проект Дополнения к мероприятиям по усилению режима прекращения огня прошел первое чтение в подгруппе по безопасности ТКГ, – украинская делегация

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также читайте: Украинским войскам приказано не реагировать на провокации наемников РФ на Донбассе, - Кулеба

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.

Читайте: Россия наращивает войска из-за действий НАТО, - глава Минобороны РФ Шойгу