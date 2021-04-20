РУС
У границ Украины уже находится больше российских самолетов, чем считалось ранее, - WSJ

Численность российских боевых самолетов, сосредоточенных возле границ Украины, а также во временно оккупированном Крыму, превышает предыдущие оценки.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на полученные в свое распоряжение коммерческие спутниковые снимки, передает Цензор.НЕТ.

"Россия перебросила гораздо больше боевых самолетов в Крым, а также на базы у границы Украины, чем считалось ранее, усилив свои возможности для политического запугивания или военного вмешательства", - отмечает издание.

На полученных изданием спутниковых снимках оккупированного Крыма можно различить российские истребители Су-30, дислокацию воздушно-десантных войск, мотострелковых и бронетанковых подразделений, а также штурмовые вертолеты, дымогенераторы, разведывательные беспилотники, глушильное оборудование и военный госпиталь. На других снимках идентифицируются боевые самолеты Су-34, Су-30, Су-27, Су-25 и Су-24.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО разрабатывает различные сценарии реагирования на действия России у границы с Украиной, - Данилов

Как заметил в этой связи бывший командующий войсками НАТО генерал Бридлав, цитирует американское издание Укринформ, россияне развернули разные элементы, "необходимые для установления воздушного превосходства над полем боя и непосредственной поддержки сухопутных войск". По оценке Бридлава, фото не показывают, что российские подразделения построены в боевом порядке, однако Москва таким образом обеспечивает себе много вариантов для военных действий.

Фотографии сделаны в период между 27 марта и 16 апреля компанией Maxar Technologies, уточняется в сообщении.

По оценкам американской разведки, россияне пока развернули более 80 тысяч военных возле украинской границы, а также в Крыму. Между тем, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о развертывании более 100 тысяч российских военных.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Читайте также: Предложенный Украиной проект Дополнения к мероприятиям по усилению режима прекращения огня прошел первое чтение в подгруппе по безопасности ТКГ, – украинская делегация

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также читайте: Украинским войскам приказано не реагировать на провокации наемников РФ на Донбассе, - Кулеба

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.

Читайте: Россия наращивает войска из-за действий НАТО, - глава Минобороны РФ Шойгу

+31
Хорошо шо мудрый нарид избрал президентом зеленского.
С ним теперь намного спокойнее.
20.04.2021 22:44 Ответить
+17
І шо далі? Слухатимо про великий занепокій заходу та маячню від ЗЕбіла?
20.04.2021 22:45 Ответить
+13
Украинские ракеты должны быть нацелены на АЭС и города параши. Тоже "в виде учений".

20.04.2021 22:51 Ответить
Мда. Америка на распутье. Дать кацапам захватить Украину полностью, это провал мирового полицейского. Не дать означает войну с кацапами.
20.04.2021 22:43 Ответить
Войну с кацапами не Америки, а Украины. А нам всё равно другого выхода нет, как воевать, даже если кто-то желает поднять руки, найдутся многие, готовые защищать, это не 2014 год и не та территория. Даст Запад оружие, россияне захлебнуться своей кровью и войне конец тут в Украине, за наш счёт. Не даст, будет тоже много много крови с обеих сторон, а исход размыт.
20.04.2021 23:21 Ответить
Да, и ещё, ********** может пойти назад, видя как Запад снабдил Украину ПВО и прочим оборонительным оружием.
21.04.2021 00:08 Ответить
І шо далі? Слухатимо про великий занепокій заходу та маячню від ЗЕбіла?
20.04.2021 22:45 Ответить
73% скотов сделали свое дело, теперь остается только обтекать из-за этих гадов.
20.04.2021 23:48 Ответить
Хорошо шо мудрый нарид избрал президентом зеленского.
С ним теперь намного спокойнее.
20.04.2021 22:45 Ответить
Как на кладбище
20.04.2021 23:36 Ответить
а также штурмовые вертолеты, дымогенераторы, разведывательные беспилотники, глушильное оборудование и военный госпиталь-------------------------------ВІЙНА
20.04.2021 22:45 Ответить
це не війна. Це конвульсії гниючого трупа есесесер.
20.04.2021 23:00 Ответить
зеля сказал - чуваки не сцыте - всьо пучком,
я ж заглядывал ...в о чко
20.04.2021 22:48 Ответить
Уже проанализировано и это. Самолеты не в укрытиях. Как на параде и на всеобщее обозрение.
20.04.2021 22:49 Ответить
капониров на всех не хватает, если сам не понял
20.04.2021 23:02 Ответить
"...истребители Су-30, дислокацию воздушно-десантных войск, мотострелковых и бронетанковых подразделений, а также штурмовые вертолеты, дымогенераторы, разведывательные беспилотники, глушильное оборудование и военный госпиталь"

Если все остальное можно использовать просто в качестве страшилки для запугивания, то единственное, что указывает на возможность реальной военной агрессии, это - военный госпиталь, т.к. он нужен для своих раненных. Пуйло и ко сейчас наблюдают за реакцией Запада, если Запад повысит ставки, насыпет санкций по самые некуда, снабдит оружием и т.п., то отползут (типа, "мы ж говорили, что, мол, учения у нас - проверка армии" и т.п.); а если Запад будет "пускать слюни" и проявлять "озабоченность", то могут и попробовать "поиграть" в "войнушку"...
21.04.2021 07:03 Ответить
так і є. Тим більше Зеленський вже готує пускати воду в Крим
21.04.2021 08:31 Ответить
Госпиталь предназначен не только для больных и раненых солдат , но и для оказания мед помощи гражданскому населению, поступающего из районов чрезвычайных ситуаций.
21.04.2021 08:31 Ответить
Пшлонах отсюда, удило с н-тагила...
21.04.2021 11:48 Ответить
Які укриття? Де ти їх бачив наприклад в Джанкої?
21.04.2021 08:30 Ответить
А в ЕС шарахаются от украинского прострелянного флага ,который показывал Депутат украинского парламента. ,неужели ЕС отдаст Украину на растерзание Московии?
20.04.2021 22:49 Ответить
Та поки що дає!
20.04.2021 22:51 Ответить
Европа мечтает чтоб мы сдались пуйлу,
наивно думая, что их проблемы и вопрос воевать или нет - из-за нас
20.04.2021 22:54 Ответить
"неужели ЕС отдаст Украину на растерзание Московии"

В военных вопросах ЕС сами беззубые, в этих вопросах рулят США, а не ЕС.
21.04.2021 07:05 Ответить
Ну за те на цензорі пісюнами боти міряються чи порошенко чи зеленький?! Що той що той просрав той 5 років той 2 роки. Де наші літаки, безпілотники , і наприкла літак 5 го покоління АН якийсь супер пупер??! Де я.о . яке , памьятаю в 2014 році можно було відновити з повним циклом за 2-3 роки, вже 7 пройшло.
20.04.2021 22:50 Ответить
І звьозду смерті не зробили. Теж пам`ятаю - можна було спокійно відновити в 2014.
Чим займалися х/з.
Чим займалися х/з.
20.04.2021 22:53 Ответить
Да ты пророк поди. Надо тебя в призиденты, тогда и получим и самолеты пятого поколения за полтора года и кольцо Нибелунгов в придачу.
20.04.2021 23:06 Ответить
Да я пророк, і буде так як я скажу, або ми схаминемось и щось з країною почнем робити (але без конструктивної критики і аналізу(мед.аналізами не спутувати і не дєрзіть), або Україна губить свою державність і незалежність в цьому вигляді, бо стані якому перебуває Україна (особливо соц.економічно) довго країни існувати не можуть, це факт. І мені пофіг , що ви тут будете щось кукурікати.
21.04.2021 00:36 Ответить
Животное рашистское ,идинах отсюда ,ванга сраная ! Только попробуйте рыпнуться ,получите таких звиздюлей и в догонку полезных санкций ,что потянетесь за березовой корой погрызть и лебедой...
21.04.2021 11:53 Ответить
***** боїться НАТИ, ось і припер своє залізяччя.
20.04.2021 22:51 Ответить
В тім то і проблема, що путлєр боїться нати, ну ніяк ВСУ, це наша проблема.
20.04.2021 22:52 Ответить
Украинские ракеты должны быть нацелены на АЭС и города параши. Тоже "в виде учений".

20.04.2021 22:51 Ответить
Які ракети старьйо з дальністю 300км. в кількості декілька штук, які ПВО РФ зіб'є при взльоті.
20.04.2021 22:54 Ответить
Я не о старых и не о 300 км.
20.04.2021 22:56 Ответить
а не старые и не 300км тщательно разбирались на металлолом 2 года
20.04.2021 22:59 Ответить
Не все...
20.04.2021 23:11 Ответить
Дві залишились.Урааа на Мааскву ... з голою сракою.
21.04.2021 00:38 Ответить
Кто с голой, а кто и нет. Я не собираюсь тут кого-то учить, как сдел
21.04.2021 06:45 Ответить
можна навіть і не на города (бо без ЯО збиток буде замалий у порівнянні від шкоди нашому іміджу), а ось на склади зброї, аеродроми, мости, нафтасховища і т.і., той же вертолітний завод у Ростові.
21.04.2021 08:36 Ответить
Германия , остановите СП-2 и прекратите все торговые отношения с агрессором , вот это будет внушительный ущерб для рашки .
21.04.2021 08:39 Ответить
Я не гражданин Германии и не участвую в здешних выборах.
21.04.2021 13:11 Ответить
ну щоб такого не трапилося мордовська агентура гальмує ракетну програму як може.
Наразі можна спостерігати хто є хто в нашому політикумі
21.04.2021 08:33 Ответить
Это подтверждение о решение Пу о войне это не блеф это решение принято и море крови прольет этот убийца никто не защитит нас кроме нас самих а эти разговоры Зе это от страха метание всем взглянуть в глаза но все отводят взгляд только мы Вам дадим немного оружия а Вы умирайте
20.04.2021 22:51 Ответить
Цікава стаття: літаків більше, ніж вважалося. Ну добре, так а скільки вважалося і скільки таки нарахували знов?
20.04.2021 22:53 Ответить
Странно, что нет Су-35, Су-57 и боевых Суперджетов. Похоже они нас недооценивают.
20.04.2021 22:55 Ответить
А у нас що є? 20 мігів і 20 сушок.
21.04.2021 00:39 Ответить
В афганців не було ні авіації, ні танків, ні ППО. І де срср?
20.04.2021 23:03 Ответить
У них была вера , а у нас 73% идиотов и предателей.
20.04.2021 23:51 Ответить
Витя,тебя удивит количество предателей в стройных незеленых рядах и количество непредателей из 73% идиотов в случае большой войны
21.04.2021 08:41 Ответить
Kak ponimaju PVO u vas neocen sto imejetsia?Neskolko S-300
20.04.2021 23:28 Ответить
Без обид но твой вопрос звучит приблизительно так " У вас старые машины всего несколько колес" ЗРВ комплекс это просто прилагательное к системе ПВО. В крайнем случае его можно использовать как объектовое ПВО. ПВО это род войск куда входит очень дофига чего
20.04.2021 23:45 Ответить
Ne staryje S=300 oni obnovleni,no malo ix.Da konecno mnogo sto vxodit v sostav.
20.04.2021 23:58 Ответить
В нас більшість це С-100 та С-200...
21.04.2021 06:26 Ответить
ЗРК "ДНІПРО takije dolzni byli 2017 godu pojavitsia?Oni jest?
21.04.2021 07:45 Ответить
Немае , пышуть шо воны в процеси розробкы , але е БУКИ .
21.04.2021 08:50 Ответить
Buki imeli i gruzini,no raska kak ponial zaletela s drugoj storoni gde ******* s Armeniji.Tut toze nado ucest Belorus storonu takze.Buk oni srednej dalnosti
21.04.2021 09:04 Ответить
Не пишите куйню. К каждой танковой дивизии прилагается полк пво (буки, осы, шилки, тунгузки, тор и тд). Грузины не имея даже такого превосходства за пару дней десяток кацапских говнолетов сбили. Я уже не говорю про афганцев, которые "голыми руками" сбивали самолеты и вертолеты.
21.04.2021 10:21 Ответить
Afganci imeli stingera vot s nimi i sbyvali samolioti i vertalioti.Da sbyli gruzini neskolko samalitov Buk ili polskimi Gromami.No vsio ravno nado vse samolioti sbyvat
21.04.2021 10:40 Ответить
Шоб вы здохли федерасты!
20.04.2021 23:48 Ответить
поки Данілов наганяє ужас, вони хочуть на РНБО таємно оголосити про капітуляцію. Рейх йде по накатаному сценарію. у 2008 році послав саркозі до міхо з таким же планом на капітулірен. міхо зірвався, рейху це тільки було потрібно, а після поразки (30 000 проти 10000) саме саркозі подав план капітулірен. Так і у нас. мікрон подав кластер капітулірен, поц взяв під козирьок і заспівав під акомпанемент рояля - ми мирні люди...., а термоси я потовчу з іваном та арсеном. Отак обєднались єврей, кацап і вірмен. Сумнівів в них нема. для них Україна ніщо. в пятницю на засіданні РНБО буде видно, що вони мають робити.
20.04.2021 23:51 Ответить
ну по-перше подадуть воду в Крим....
21.04.2021 08:39 Ответить
тупая и сгнившая европа не понимает - либо она берет Украину к себе и мы ее защищаем, либо Украина (не дай Бог) войдет в эту европу вместе с рашей и вот тогда Эвропу даже Америка не спасет.....
21.04.2021 08:01 Ответить
Во первых -алюминиевый лом однозначно падешевеет.Во вторых придется не по джельтенменски -.. бить на взлете...
21.04.2021 08:46 Ответить
 
 