У границ Украины уже находится больше российских самолетов, чем считалось ранее, - WSJ
Численность российских боевых самолетов, сосредоточенных возле границ Украины, а также во временно оккупированном Крыму, превышает предыдущие оценки.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на полученные в свое распоряжение коммерческие спутниковые снимки, передает Цензор.НЕТ.
"Россия перебросила гораздо больше боевых самолетов в Крым, а также на базы у границы Украины, чем считалось ранее, усилив свои возможности для политического запугивания или военного вмешательства", - отмечает издание.
На полученных изданием спутниковых снимках оккупированного Крыма можно различить российские истребители Су-30, дислокацию воздушно-десантных войск, мотострелковых и бронетанковых подразделений, а также штурмовые вертолеты, дымогенераторы, разведывательные беспилотники, глушильное оборудование и военный госпиталь. На других снимках идентифицируются боевые самолеты Су-34, Су-30, Су-27, Су-25 и Су-24.
Как заметил в этой связи бывший командующий войсками НАТО генерал Бридлав, цитирует американское издание Укринформ, россияне развернули разные элементы, "необходимые для установления воздушного превосходства над полем боя и непосредственной поддержки сухопутных войск". По оценке Бридлава, фото не показывают, что российские подразделения построены в боевом порядке, однако Москва таким образом обеспечивает себе много вариантов для военных действий.
Фотографии сделаны в период между 27 марта и 16 апреля компанией Maxar Technologies, уточняется в сообщении.
По оценкам американской разведки, россияне пока развернули более 80 тысяч военных возле украинской границы, а также в Крыму. Между тем, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о развертывании более 100 тысяч российских военных.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.
Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.
Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.
На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.
Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.
8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.
Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.
13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.
16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.
Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
С ним теперь намного спокойнее.
я ж заглядывал ...в о чко
Если все остальное можно использовать просто в качестве страшилки для запугивания, то единственное, что указывает на возможность реальной военной агрессии, это - военный госпиталь, т.к. он нужен для своих раненных. Пуйло и ко сейчас наблюдают за реакцией Запада, если Запад повысит ставки, насыпет санкций по самые некуда, снабдит оружием и т.п., то отползут (типа, "мы ж говорили, что, мол, учения у нас - проверка армии" и т.п.); а если Запад будет "пускать слюни" и проявлять "озабоченность", то могут и попробовать "поиграть" в "войнушку"...
наивно думая, что их проблемы и вопрос воевать или нет - из-за нас
В военных вопросах ЕС сами беззубые, в этих вопросах рулят США, а не ЕС.
Чим займалися х/з.
Наразі можна спостерігати хто є хто в нашому політикумі