Посол США в России Салливан отправляется в Вашингтон для консультаций с администрацией Байдена

Посол США в России Джон Салливан прибудет в Вашингтон для консультаций с представителями администрации Байдена по вопросам нацбезопасности.

Об этом заявила на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Посол Салливан приедет домой на этой неделе для того, чтобы увидеться с семьей - насколько я знаю, он не был дома примерно год - а также встретиться с членами новой администрации, с которыми он не имел возможности проконсультироваться с того момента, как согласился продолжать работать на своей должности", - отметила представитель администрации президента США. После этого посол вернется в Москву "в скором времени".

Псаки не уточнила, запланированы ли встречи посла Салливана с президентом Байденом, однако отметила, что он будет говорить с членами новой администрации в Госдепартаменте США и Совете национальной безопасности Белого дома.

Приезд посла США в России в Вашингтон происходит на фоне военной эскалации сил РФ на украинской границе, а также в оккупированном Крыму, жесткой реакции США на российские провокации, а также предложения Байдена провести встречу с Путиным в Европе.