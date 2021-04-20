Посол США в России Салливан отправляется в Вашингтон для консультаций с администрацией Байдена
Посол США в России Джон Салливан прибудет в Вашингтон для консультаций с представителями администрации Байдена по вопросам нацбезопасности.
Об этом заявила на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Посол Салливан приедет домой на этой неделе для того, чтобы увидеться с семьей - насколько я знаю, он не был дома примерно год - а также встретиться с членами новой администрации, с которыми он не имел возможности проконсультироваться с того момента, как согласился продолжать работать на своей должности", - отметила представитель администрации президента США. После этого посол вернется в Москву "в скором времени".
Псаки не уточнила, запланированы ли встречи посла Салливана с президентом Байденом, однако отметила, что он будет говорить с членами новой администрации в Госдепартаменте США и Совете национальной безопасности Белого дома.
Приезд посла США в России в Вашингтон происходит на фоне военной эскалации сил РФ на украинской границе, а также в оккупированном Крыму, жесткой реакции США на российские провокации, а также предложения Байдена провести встречу с Путиным в Европе.
А в чому =жесткая реакция= ?
- Кто это?
- Неуловимый Джо.
- Почему неуловимый)
- Да нах никому не нужен.