РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9163 посетителя онлайн
Новости
3 078 5

Посол США в России Салливан отправляется в Вашингтон для консультаций с администрацией Байдена

Посол США в России Салливан отправляется в Вашингтон для консультаций с администрацией Байдена

Посол США в России Джон Салливан прибудет в Вашингтон для консультаций с представителями администрации Байдена по вопросам нацбезопасности.

Об этом заявила на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Посол Салливан приедет домой на этой неделе для того, чтобы увидеться с семьей - насколько я знаю, он не был дома примерно год - а также встретиться с членами новой администрации, с которыми он не имел возможности проконсультироваться с того момента, как согласился продолжать работать на своей должности", - отметила представитель администрации президента США. После этого посол вернется в Москву "в скором времени".

Псаки не уточнила, запланированы ли встречи посла Салливана с президентом Байденом, однако отметила, что он будет говорить с членами новой администрации в Госдепартаменте США и Совете национальной безопасности Белого дома.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отношения Москвы и Вашингтона в низшей своей точке. Послы РФ и США вернутся в дипмиссии, когда это будет целесообразно, - Песков

Приезд посла США в России в Вашингтон происходит на фоне военной эскалации сил РФ на украинской границе, а также в оккупированном Крыму, жесткой реакции США на российские провокации, а также предложения Байдена провести встречу с Путиным в Европе.

Автор: 

посол (1838) россия (97311) США (27945) Салливан Джон (63)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все таки поедет, а еще утром не собирался, как-то быстро сдулся.
показать весь комментарий
20.04.2021 22:52 Ответить
Привезе чергову порцію копняків Віслючку !!!)))
показать весь комментарий
20.04.2021 23:02 Ответить
Приезд посла США в России в Вашингтон происходит на фоне военной эскалации сил РФ на украинской границе, а также в оккупированном Крыму, жесткой реакции США на российские провокации, а также предложения Байдена провести встречу с Путиным в Европе.

А в чому =жесткая реакция= ?
показать весь комментарий
20.04.2021 23:18 Ответить
У тому що дозволив С. Поток-2 добудовувати. Та по ракетам домовився...
показать весь комментарий
20.04.2021 23:25 Ответить
Жаль Джона, гоняют старичка туда - сюда((( Хотя вспомнил стаааарый анекдот. Два ковбоя сидят в прерии, и мимо них, кто-то пронесся на дикой скорости.

- Кто это?
- Неуловимый Джо.
- Почему неуловимый)
- Да нах никому не нужен.
показать весь комментарий
21.04.2021 09:52 Ответить
 
 