Украинцев будут лишать субсидий в случае покупки на сумму 50 тысяч гривен, - замглавы Минсоцполитики Музыченко

В Министерстве социальной политики заявили, что украинцев будут лишать субсидии на услуги ЖКХ, если те делали покупку на сумму 50 тысяч гривен.

Суть нововведения объяснил замминистра соцполитики Виталий Музыченко в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Если раньше уже была норма о том, что субсидия не назначалась в отношении покупки определенных дорогостоящих вещей на сумму более 50 тыс. грн, то сейчас происходит уточнение, что именно имеется в виду, потому что у нас было непонимание в предыдущие периоды.

Если мы говорим об определенных аспектах имущественного состояния - ситуация с верификацией показывает, что люди, оформляющие субсидию, в отдельных случаях после этого делают взносы в уставный капитал определенных предприятий на сумму более 50 тыс. грн. То есть платить за коммунальные услуги средств не хватает, а осуществлять соответствующие уставные взносы - пожалуйста. Кроме того, есть ситуации, когда человек, оформляя субсидию, идет и покупает валюту более чем на миллион гривен, либо покупает 2-3 автомобиля", - сказал он.

По словам Музыченко, проверки будут проводиться тщательнее и с привлечением других органов.

"Это не носит массовый характер, это отдельные доли процентов. Но если мы говорим о том, что субсидия - это адресная социальная помощь, то государство должно правильно регулировать ее предоставление и обеспечить ее тем, кто в ней нуждается. Каждый раз перед тем, как оформить субсидию, идет проверка, но есть ограничения в доступе - например, в доступе к банковской тайне. А эти покупки на сумму более 50 тыс. грн проходят через банковские учреждения. Поэтому нам нужна помощь Министерства финансов, у которого есть доступ к такой информации", - сказал он.

Напомним, Кабинет Министров на заседании 14 апреля принял постановление об усилении адресности предоставления жилищных субсидий населению. Своим решением правительство предлагает пересмотреть подходы к учету имущественного состояния при назначении субсидий. В частности, теперь будут учитывать доходы от депозитов и дивиденды от ценных бумаг.

Требования при назначении субсидий усилены и в части единовременных ценных покупок, наличии банковских депозитов, проведении операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов и пересечения границы.

