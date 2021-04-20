РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8981 посетитель онлайн
Новости
7 828 20

Украинцев будут лишать субсидий в случае покупки на сумму 50 тысяч гривен, - замглавы Минсоцполитики Музыченко

Украинцев будут лишать субсидий в случае покупки на сумму 50 тысяч гривен, - замглавы Минсоцполитики Музыченко

В Министерстве социальной политики заявили, что украинцев будут лишать субсидии на услуги ЖКХ, если те делали покупку на сумму 50 тысяч гривен.

Суть нововведения объяснил замминистра соцполитики Виталий Музыченко в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Если раньше уже была норма о том, что субсидия не назначалась в отношении покупки определенных дорогостоящих вещей на сумму более 50 тыс. грн, то сейчас происходит уточнение, что именно имеется в виду, потому что у нас было непонимание в предыдущие периоды.

Если мы говорим об определенных аспектах имущественного состояния - ситуация с верификацией показывает, что люди, оформляющие субсидию, в отдельных случаях после этого делают взносы в уставный капитал определенных предприятий на сумму более 50 тыс. грн. То есть платить за коммунальные услуги средств не хватает, а осуществлять соответствующие уставные взносы - пожалуйста. Кроме того, есть ситуации, когда человек, оформляя субсидию, идет и покупает валюту более чем на миллион гривен, либо покупает 2-3 автомобиля", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предприниматели из бывших "красных" зон могут претендовать на 8 тыс. грн помощи, - Минсоцполитики

По словам Музыченко, проверки будут проводиться тщательнее и с привлечением других органов.

"Это не носит массовый характер, это отдельные доли процентов. Но если мы говорим о том, что субсидия - это адресная социальная помощь, то государство должно правильно регулировать ее предоставление и обеспечить ее тем, кто в ней нуждается. Каждый раз перед тем, как оформить субсидию, идет проверка, но есть ограничения в доступе - например, в доступе к банковской тайне. А эти покупки на сумму более 50 тыс. грн проходят через банковские учреждения. Поэтому нам нужна помощь Министерства финансов, у которого есть доступ к такой информации", - сказал он.

Напомним, Кабинет Министров на заседании 14 апреля принял постановление об усилении адресности предоставления жилищных субсидий населению. Своим решением правительство предлагает пересмотреть подходы к учету имущественного состояния при назначении субсидий. В частности, теперь будут учитывать доходы от депозитов и дивиденды от ценных бумаг.

Требования при назначении субсидий усилены и в части единовременных ценных покупок, наличии банковских депозитов, проведении операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов и пересечения границы.

Также читайте: Граждане Украины не хотят идти на монетизацию своих льгот, - Минсоцполитики

Автор: 

субсидия (624) Министерство социальной политики (884) Музыченко Виталий (13)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
В таком случае депутатам и чиновникам госпомощи тоже лишайте.
показать весь комментарий
20.04.2021 23:14 Ответить
+9
Украинцев будут лишать субсидий в случае покупки на сумму 50 тысяч гривен, - замглавы Минсоцполитики Музыченко - Цензор.НЕТ 9847
показать весь комментарий
20.04.2021 23:19 Ответить
+4
Субсидий лишают уже давно из-за долга по оплате....Тем самым увеличивая долг.....А для реструктуризации долга должник обязан признать справедливость задолженности, не смотря на то, что судами тарифы признаны необоснованными....Сначала человек должен признать письменно справедливость необоснованных тарифов, а потом ему , скорее всего, откажут в посильной рассрочке платежей...
показать весь комментарий
20.04.2021 23:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В таком случае депутатам и чиновникам госпомощи тоже лишайте.
показать весь комментарий
20.04.2021 23:14 Ответить
Украинцев будут лишать субсидий в случае покупки на сумму 50 тысяч гривен, - замглавы Минсоцполитики Музыченко - Цензор.НЕТ 9306
показать весь комментарий
20.04.2021 23:16 Ответить
Украинцев будут лишать субсидий в случае покупки на сумму 50 тысяч гривен, - замглавы Минсоцполитики Музыченко - Цензор.НЕТ 9847
показать весь комментарий
20.04.2021 23:19 Ответить
Субсидий лишают уже давно из-за долга по оплате....Тем самым увеличивая долг.....А для реструктуризации долга должник обязан признать справедливость задолженности, не смотря на то, что судами тарифы признаны необоснованными....Сначала человек должен признать письменно справедливость необоснованных тарифов, а потом ему , скорее всего, откажут в посильной рассрочке платежей...
показать весь комментарий
20.04.2021 23:21 Ответить
сусідці зменшили субсидію за борг в оплаті за газ 54 копійки.
показать весь комментарий
21.04.2021 06:20 Ответить
отдай хату! отдай хату! отдай хату!
показать весь комментарий
20.04.2021 23:23 Ответить
а как собираются узнавать о покупках?
показать весь комментарий
20.04.2021 23:24 Ответить
Оказывается уже штрафуют ( правда не сильно 25 грн) если не карточкой в магазине расплачиваешься.
показать весь комментарий
20.04.2021 23:28 Ответить
показать весь комментарий
21.04.2021 01:01 Ответить
шо, в магазинах уже собаками принимают ?
показать весь комментарий
21.04.2021 01:21 Ответить
Давно пора навести лад у цій загальнодержавній годівниці, яка була бездумно створена на піар-компанії і якою в повній мірі користувалися далеко не нужденні.
показать весь комментарий
20.04.2021 23:34 Ответить
За 50 тисяч грн , дуже скоро купуватимемо 1 кг. огірків із цією недолугою і ненажерливою зевладою !
показать весь комментарий
21.04.2021 00:08 Ответить
Опять странная подача новости такой. Это было изначально когда вводили субсидии. Такое вот ограничение в 50 тыс. гр. Кажись с 2015г или даже ранее чуть. Давно пора решать тему долгов по комуналке особенно в многоквартирных домах. Пенсы платят железно. Есть долги по хол. воде 7-10 тыс гр. По электрике по 5-9тыс. гр. По отоплению так караул! Тут вопрос тогда или констатация. Получается что тех денег что проплочены, как то хватает поставщикам! Значит те кто платят дураки---за других тоже платят они! И всех устраивает это. Снижайте тарифы на 50% и в суд на неплательщиков с конфискацией всего! Пусть выплатят все долги в месячный срок! Уверен---75% должников за неделю принесут.
показать весь комментарий
21.04.2021 00:30 Ответить
для Ахметова тарифы только поднимут ещ на 50% и в суд на неплательщиков с конфискацией всего, скоро уже
показать весь комментарий
21.04.2021 01:24 Ответить
Эта опция существует давно. Так что это не ново. Но судя по принятым законам и введение которых приостановлено до окончания карантинных мер , а также которые вводятся, после окончания карантина - субсидия по факту исчезнет как явление .
показать весь комментарий
21.04.2021 00:37 Ответить
Вот когда в каждой маршрутке будет кассовый аппарат и будут выдаваться чеки за оплату проезда, тогда-то и выяснится, кто на самом деле жлоб . И, как я имею наглость утверждать, это будут отнюдь не пенсы. Вот тогда-то наконец и выяснится реальные доходы хозяина мершрутки и водилы, с которых они должны платить налог , а так же выяснится реальная стоимость проезда.
показать весь комментарий
21.04.2021 10:27 Ответить
Надо именно кассовый аппарат и вместо билетов-чек.
показать весь комментарий
21.04.2021 17:57 Ответить
Ни шагу из стойла. Конец эпохи нищеты. Нищих, как в СССР просто не будет - вывезут с глаз долой.
показать весь комментарий
21.04.2021 07:12 Ответить
 
 