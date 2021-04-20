РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8981 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 532 26

Макрон и Меркель лично прилагают усилия, чтобы не допустить эскалации на границах Украины, - министр обороны Франции Парли

Макрон и Меркель лично прилагают усилия, чтобы не допустить эскалации на границах Украины, - министр обороны Франции Парли

Министр обороны Франции Флоранс Парли отметила, что ее страна и Германия как члены "нормандского формата" следят за обстановкой на границе Украины и России и предпринимают усилия для того, чтобы избежать эскалации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наше внимание обращено на Украину не только в течение нескольких дней, но вот уже в течение многих месяцев, и мы наблюдаем за усилением российского присутствия и активности с огромной бдительностью", - сказала глава французского оборонного ведомства, отвечая во вторник на вопросы на совместной с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр пресс-конференции в Париже.

"Мы поддерживаем тесные контакты с Германией. Президент Макрон и канцлер Меркель регулярно обсуждают этот вопрос. Президент Украины Зеленский был в Париже в прошлую пятницу. И мы воспользовались этим визитом, чтобы провести обмен мнениями (по видеосвязи) с канцлером Меркель президентов Макрона и Зеленского", - продолжила Парли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деэскалация на украинско-российской границе зависит от Москвы, - глава МИД Франции Дриан

Она напомнила, что после этого визита состоялось совещание "нормандского формата" на уровне политсоветников, и "дипломатические контакты продолжаются с высокой интенсивностью".

По ее словам, президент Макрон и канцлер Меркель лично прилагают усилия для продолжения дипломатических контактов с целью избежать любой эскалации в регионе.

Также читайте: Глава МИД Германии Маас о стягивании российских войск к границам Украины: На деэскалацию дипломатическими средствами направлены все силы

Автор: 

Германия (7284) Франция (3597) Парли (5)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Вечная добрая сказка про буратино
Макрон и Меркель лично прилагают усилия, чтобы не допустить эскалации на границах Украины, - министр обороны Франции Парли - Цензор.НЕТ 769
показать весь комментарий
20.04.2021 23:28 Ответить
+7
Никто до сих пор не знает , о чем говорил Макрон Зе и почему он не вышел на совместную пресс конференцию
Может он такое говорил по просьбе **** , шо самому теперь не хочет позорить свой политический имидж
Вообще похоже , что у Зе - нервный срыв
показать весь комментарий
20.04.2021 23:33 Ответить
+4
"Макрон и Меркель лично прилагают усилия, чтобы не допустить эскалации на границах Украины, - министр обороны Франции Парли"
Макрон и Меркель лично прилагают усилия, чтобы не допустить эскалации на границах Украины, - министр обороны Франции Парли - Цензор.НЕТ 4740
показать весь комментарий
20.04.2021 23:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вечная добрая сказка про буратино
Макрон и Меркель лично прилагают усилия, чтобы не допустить эскалации на границах Украины, - министр обороны Франции Парли - Цензор.НЕТ 769
показать весь комментарий
20.04.2021 23:28 Ответить
и буратиН )))
показать весь комментарий
20.04.2021 23:32 Ответить
"Макрон и Меркель лично прилагают усилия, чтобы не допустить эскалации на границах Украины, - министр обороны Франции Парли"
Макрон и Меркель лично прилагают усилия, чтобы не допустить эскалации на границах Украины, - министр обороны Франции Парли - Цензор.НЕТ 4740
показать весь комментарий
20.04.2021 23:29 Ответить
Завтра они вообще все перестанут что-либо говорить, после сегодняшнего идиотского видосика. Пошлют........ на Донбасс.
показать весь комментарий
20.04.2021 23:30 Ответить
Никто до сих пор не знает , о чем говорил Макрон Зе и почему он не вышел на совместную пресс конференцию
Может он такое говорил по просьбе **** , шо самому теперь не хочет позорить свой политический имидж
Вообще похоже , что у Зе - нервный срыв
показать весь комментарий
20.04.2021 23:33 Ответить
та да! особенно фрау - СП-2 будет! я сказала!!
показать весь комментарий
20.04.2021 23:31 Ответить
Ага. Особенно помогает ускоренное строительство С. Потока-2.
показать весь комментарий
20.04.2021 23:35 Ответить
Не допустить эскалации, в их понимании, просто принять все условия *****...
показать весь комментарий
20.04.2021 23:38 Ответить
Ага, строят с кацапами северный подтёк100500...
показать весь комментарий
20.04.2021 23:40 Ответить
лічно!.. очччєнь лічно...

https://mobile.twitter.com/jozefkneht1

https://mobile.twitter.com/jozefkneht1 Йозеф Кнехт https://mobile.twitter.com/jozefkneht1 @jozefkneht1 https://mobile.twitter.com/jozefkneht1/status/1384547858536357888 3 ч

Ліворуч Герхард Шредер. Канцлер Німеччини до 2005 року.
В 2005 його на цьому посту змінила Ангела Меркель.
Хто знає, де кине своє тіло пані Ангела, коли закінчить політичну кар'єру. Може, в проекті NS2?
Цей світ дуже цинічний. І про цінності думаємо лише ми.

Макрон і Меркель особисто докладають зусиль, щоб не допустити ескалації на кордонах України, - міністр оборони Франції Парлі - Цензор.НЕТ 3296
показать весь комментарий
20.04.2021 23:40 Ответить
Што оні там прилагают? 😂
показать весь комментарий
20.04.2021 23:49 Ответить
https://twitter.com/dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut/status/1384518582399377409 6 ч

Помните нашу акцию https://twitter.com/hashtag/%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%83_%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF?src=hashtag_click #фрау_риббентроп или как то так.?
Думаю, уже пора. Сегодня работница Газпрома,заявила, что сп 2 просто бизнес проект. Короче, рюзьге дальше Украины не пойдут, слово дали
показать весь комментарий
21.04.2021 00:05 Ответить
Посол виправдовується, значить правда, що фріци і жаб'ятники змовились з ху*лом проти України. 2008 рік Меркель і Олланд заблокували надання Україні і Грузії ПДЧ, розв'язавши руки путіну для війни проти наших країн. Надіюсь, що Bellingkat розкопає колись цю змову. А до того путінські ФСБісти влаштують кілька терактів фріцам і жаб'ятникам на знак подяки вірної служби. Цікаво, коли путіна в Москві прикончать, хто з них першим застрелиться Меркель чи Макрон?
показать весь комментарий
21.04.2021 00:47 Ответить
угу.. знаем-верим ***... катали вместе Зеленое чучело на подписание Украиной капитуляции..
показать весь комментарий
21.04.2021 01:13 Ответить
Им лишь бы торговать на крови, что Меркель, что Макрон. Продажные. Не стоит вестись. Хватит Крыма.
показать весь комментарий
21.04.2021 01:41 Ответить
З такою Европою у нас різні шляхи у розвитку - ми повинні самі
розвиватись, а не дивитись чи у бік тайожногл ведмідя чи европідарасів. Треба захищати лише власні інтереси - тоді не будуть дивитись на нас як на об'єкт впливу.
показать весь комментарий
21.04.2021 03:55 Ответить
Макрон и Меркель проинформировали о лично прилагаемых усилиях, чтобы не допустить эскалации на границах Украины.
Макрон:
"Мне как «визнаному поціновувачу грудей стареньких бабусь»® любимая школьная учительница Брижит Жановна каждый день даёт по жопе и при этом по-матерински заботливо наставляет, что я уже взрослый мальчик, должен соображать, не связываться с хулиганом Путиным - мы очень разные: он - педофил, я - геронтофил, никогда мы не поймём друг друга."
Меркель:
"А меня задолбало бескорыстное служение Четвёртому Рейху, поэтому я решила свалить с должности рейхсканцлера и, трудоустроившись в России, наколошматить бабла на безбедную старость - припасть к живительному лавандосовому потоку российских углеводородов, на что и «Северный Поток-2» очень даже сгодится. Да и с земляком Герхардом Фрицевичем Шрёдером будет веселее".
показать весь комментарий
21.04.2021 04:57 Ответить
Война с Украиной со стороны России начнется через неделю после достройки СП-2, фрау заботится о своих доходах а в благодарность откат Украину на растерзание другу Вове.
показать весь комментарий
21.04.2021 05:12 Ответить
Залишилось розповісти що зі сторони *****.Три братські племені:кацапи,жабоїди і фашисти.
показать весь комментарий
21.04.2021 06:12 Ответить
Так Макрон і Меркель особисто докладають титанічних зусиль, щоб не допустити ескалації на кордонах України. Вони ніби для того щоб заспокоїти кривавого фашиста )(уйла купують на гігантські суми ($ мільярди) енергетичні продукти у фашистській паРаші. Ще й будують їй магістральні газопроводи, це щоб ще більше купувати. І таким чином вони фінансують і посилюють кроваву окупаційну російську армію для ведення нею безліч своїх загарбницьких воєн по всьому світу в тому числі і в Україні. Що ж дуже дякуємо за таку "допомогу" Україні.-
показать весь комментарий
21.04.2021 07:06 Ответить
Майже всі в Європі і в ЄС категорично проти подвійного і більше громадянства, такі держави Австрія, Литва, Норвегія, Нідерланди ... та інші. Навіть в країні лідері невід'ємних демократичних прав Німеччини вимагають відмови від попереднього громадянства при прийнятті німецького шляхом натуралізації. Так нащо нам українцям потрібне подвійне ще і кацапське громадянство? Навіщо вибори для кривавих терористів під дулами автоматів на окупованій російськими фашистами бандитській резервації "лугандонії"? Для чого Україні цей бандитський - кацапський особливий статус окупованого кремлем Донбасу? Мабуть все це робиться для повного знищення України як держави як цього хоче і вимагає від своїх холуїв продажних ЗЕбілів -капітулянтів кривавий фашист )(уйло і його друзі поплічники: дуже жадібні до кривавих кремлівських срібняків, шкурні Франція та Німеччина..
показать весь комментарий
21.04.2021 07:53 Ответить
две европейские проститутки.....
показать весь комментарий
21.04.2021 08:06 Ответить
Не треба докладати ніяких зусиль, треба поставити ультиматум: якщо нападуть, тоді повна ізоляція із заморожуванням усіх контактів.
показать весь комментарий
21.04.2021 08:48 Ответить
Ага. Саме так: системпатично висловлюють своє "глибоке занепокоєння" ситуацією на Донбасі. На тлі завершальних штрихів будівництва "Північного потоку-2".
показать весь комментарий
21.04.2021 09:46 Ответить
Так они его и благословили на встрече без Украины. немцам и французам по фиг война у Нас. Им нужен "северный-2" газопровод в которые они вбахали бабло.
показать весь комментарий
21.04.2021 18:21 Ответить
 
 