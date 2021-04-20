Макрон и Меркель лично прилагают усилия, чтобы не допустить эскалации на границах Украины, - министр обороны Франции Парли
Министр обороны Франции Флоранс Парли отметила, что ее страна и Германия как члены "нормандского формата" следят за обстановкой на границе Украины и России и предпринимают усилия для того, чтобы избежать эскалации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Наше внимание обращено на Украину не только в течение нескольких дней, но вот уже в течение многих месяцев, и мы наблюдаем за усилением российского присутствия и активности с огромной бдительностью", - сказала глава французского оборонного ведомства, отвечая во вторник на вопросы на совместной с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр пресс-конференции в Париже.
"Мы поддерживаем тесные контакты с Германией. Президент Макрон и канцлер Меркель регулярно обсуждают этот вопрос. Президент Украины Зеленский был в Париже в прошлую пятницу. И мы воспользовались этим визитом, чтобы провести обмен мнениями (по видеосвязи) с канцлером Меркель президентов Макрона и Зеленского", - продолжила Парли.
Она напомнила, что после этого визита состоялось совещание "нормандского формата" на уровне политсоветников, и "дипломатические контакты продолжаются с высокой интенсивностью".
По ее словам, президент Макрон и канцлер Меркель лично прилагают усилия для продолжения дипломатических контактов с целью избежать любой эскалации в регионе.
Может он такое говорил по просьбе **** , шо самому теперь не хочет позорить свой политический имидж
Вообще похоже , что у Зе - нервный срыв

https://mobile.twitter.com/jozefkneht1/status/1384547858536357888
Ліворуч Герхард Шредер. Канцлер Німеччини до 2005 року.
В 2005 його на цьому посту змінила Ангела Меркель.
Хто знає, де кине своє тіло пані Ангела, коли закінчить політичну кар'єру. Може, в проекті NS2?
Цей світ дуже цинічний. І про цінності думаємо лише ми.
https://twitter.com/dmitriypaut/status/1384518582399377409
Помните нашу акцию https://twitter.com/hashtag/%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%83_%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF?src=hashtag_click #фрау_риббентроп или как то так.?
Думаю, уже пора. Сегодня работница Газпрома,заявила, что сп 2 просто бизнес проект. Короче, рюзьге дальше Украины не пойдут, слово дали
розвиватись, а не дивитись чи у бік тайожногл ведмідя чи европідарасів. Треба захищати лише власні інтереси - тоді не будуть дивитись на нас як на об'єкт впливу.
Макрон:
"Мне как «визнаному поціновувачу грудей стареньких бабусь»® любимая школьная учительница Брижит Жановна каждый день даёт по жопе и при этом по-матерински заботливо наставляет, что я уже взрослый мальчик, должен соображать, не связываться с хулиганом Путиным - мы очень разные: он - педофил, я - геронтофил, никогда мы не поймём друг друга."
Меркель:
"А меня задолбало бескорыстное служение Четвёртому Рейху, поэтому я решила свалить с должности рейхсканцлера и, трудоустроившись в России, наколошматить бабла на безбедную старость - припасть к живительному лавандосовому потоку российских углеводородов, на что и «Северный Поток-2» очень даже сгодится. Да и с земляком Герхардом Фрицевичем Шрёдером будет веселее".