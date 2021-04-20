"Макрон и Меркель лично прилагают усилия, чтобы не допустить эскалации на границах Украины, - министр обороны Франции Парли"

Министр обороны Франции Флоранс Парли отметила, что ее страна и Германия как члены "нормандского формата" следят за обстановкой на границе Украины и России и предпринимают усилия для того, чтобы избежать эскалации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наше внимание обращено на Украину не только в течение нескольких дней, но вот уже в течение многих месяцев, и мы наблюдаем за усилением российского присутствия и активности с огромной бдительностью", - сказала глава французского оборонного ведомства, отвечая во вторник на вопросы на совместной с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр пресс-конференции в Париже.

"Мы поддерживаем тесные контакты с Германией. Президент Макрон и канцлер Меркель регулярно обсуждают этот вопрос. Президент Украины Зеленский был в Париже в прошлую пятницу. И мы воспользовались этим визитом, чтобы провести обмен мнениями (по видеосвязи) с канцлером Меркель президентов Макрона и Зеленского", - продолжила Парли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деэскалация на украинско-российской границе зависит от Москвы, - глава МИД Франции Дриан

Она напомнила, что после этого визита состоялось совещание "нормандского формата" на уровне политсоветников, и "дипломатические контакты продолжаются с высокой интенсивностью".

По ее словам, президент Макрон и канцлер Меркель лично прилагают усилия для продолжения дипломатических контактов с целью избежать любой эскалации в регионе.

Также читайте: Глава МИД Германии Маас о стягивании российских войск к границам Украины: На деэскалацию дипломатическими средствами направлены все силы