Украина будет бороться за мир дипломатическим путем, но готова к войне, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова бороться за мир дипломатическим путем и в то же время способна себя защитить.
Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном на его странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Хочет ли войны Украина? Нет. Готова ли она к ней? Да. Перестанет ли Украина бороться за мир дипломатическим путем? Никогда. Будет ли Украина в случае чего себя защищать? Всегда. Наш принцип простой: Украина не начинает войну первой, но всегда стоит до последнего", - сказал президент.
По словам Зеленского, "возле государственных границ Украины сконцентрировано большое количество российских войск".
"Официально Россия называет это учениями. Неофициально, весь мир называет эти вещи шантажом", - добавил он.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский записал обращение о войне: Нам нужно поговорить откровенно. ВИДЕО
"Требует ли Украина и ее международные партнеры отвести войска от наших границ? Да. Ведь Российская Федерация постоянно повторяет, что она хочет мира, но одновременно создает все условия для эскалации. Логично ли это? Нет. Неожиданно ли это? Нет. Означает ли это, что эскалация неминуема? Нет", - говорится в обращении.
Зеленский также заявил, что "у Украины-21 нет иллюзий".
"Мы не боимся, потому что у нас мощная армия и мощные защитники. Они имеют качественное оснащение оружием, ценный опыт, мужество … готовность дать отпор кому бы то ни было и максимально доступно пояснить, что проход, проезд или пролет нашей землей нежелательными гостями – запрещен и невозможен", - добавил президент.
Также на Цензор.НЕТ: Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе
Обращаясь к международным партнерам, Зеленский сказал: "Нашим гражданам нужны четкие сигналы, что на седьмом году войны страна, которая ценой жизней своих людей является щитом для Европы, получит поддержку не просто как партнеров с трибун, а как игроков одной команды, непосредственно на поле, плечом к плечу".
