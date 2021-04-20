РУС
Новости
5 944 74

Украина будет бороться за мир дипломатическим путем, но готова к войне, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова бороться за мир дипломатическим путем и в то же время способна себя защитить.

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном на его странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Хочет ли войны Украина? Нет. Готова ли она к ней? Да. Перестанет ли Украина бороться за мир дипломатическим путем? Никогда. Будет ли Украина в случае чего себя защищать? Всегда. Наш принцип простой: Украина не начинает войну первой, но всегда стоит до последнего", - сказал президент.

По словам Зеленского, "возле государственных границ Украины сконцентрировано большое количество российских войск".

"Официально Россия называет это учениями. Неофициально, весь мир называет эти вещи шантажом", - добавил он.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский записал обращение о войне: Нам нужно поговорить откровенно. ВИДЕО

"Требует ли Украина и ее международные партнеры отвести войска от наших границ? Да. Ведь Российская Федерация постоянно повторяет, что она хочет мира, но одновременно создает все условия для эскалации. Логично ли это? Нет. Неожиданно ли это? Нет. Означает ли это, что эскалация неминуема? Нет", - говорится в обращении.

Зеленский также заявил, что "у Украины-21 нет иллюзий".

"Мы не боимся, потому что у нас мощная армия и мощные защитники. Они имеют качественное оснащение оружием, ценный опыт, мужество … готовность дать отпор кому бы то ни было и максимально доступно пояснить, что проход, проезд или пролет нашей землей нежелательными гостями – запрещен и невозможен", - добавил президент.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе

Обращаясь к международным партнерам, Зеленский сказал: "Нашим гражданам нужны четкие сигналы, что на седьмом году войны страна, которая ценой жизней своих людей является щитом для Европы, получит поддержку не просто как партнеров с трибун, а как игроков одной команды, непосредственно на поле, плечом к плечу".

Автор: 

Зеленский Владимир (21993) россия (97311) Донбасс (26966)
Топ комментарии
+34
... ять. И именно поэтому ты, урод, не подписываешь оборонные закупки с июля 2020 года? Чтобы подготовиться к войне?
показать весь комментарий
20.04.2021 23:33 Ответить
+26
Где дивизионы "Нептунов", "Ольхи М" и "Тайфунов", стоящие на пути агрессии врага? Где все разработанное при Порохе и принятое ракетное вооружение, которым мы можем поражать врага еще на подходе?
показать весь комментарий
20.04.2021 23:36 Ответить
+23
тот случай от этой хари уже тошнит. Честное слово, Бандюкович, и тот вызывал вызывал меньшую аллергию
показать весь комментарий
20.04.2021 23:39 Ответить
СМЕРТЬ кацапским оккупантам !!! Слава Украине !!!
показать весь комментарий
20.04.2021 23:33 Ответить
зато дороги построил. наверно чтоб кацапня быстрей до киева доехала
показать весь комментарий
20.04.2021 23:40 Ответить
показать весь комментарий
20.04.2021 23:34 Ответить
А що робити? Цей-то хоч номінально наш, а кремлівський, то однозначно ворог.
Тому, кого підтримувати, наче і питання не має, так затуливши очі і вуха ...
показать весь комментарий
21.04.2021 00:05 Ответить
ЗЕлена сволота довела до того, що його вже ненавидять більше ніж кремлівське пуЙло!!!
показать весь комментарий
21.04.2021 00:56 Ответить
https://twitter.com/Olha_Rev

https://twitter.com/Olha_Rev Ольга Рев https://twitter.com/Olha_Rev @Olha_Rev https://twitter.com/Olha_Rev/status/1384605190297460736 22 мин

Одне скажу: за всіма цими шоу в нас будується путінська модель управління.
Воно нам ще такими слізьми віділлється, що уявити важко. Вікно можливостей в цьому питанні закривається.

Все яскравіше проглядається справжня роль псевдопатріотів, які замість кричати алярм! приспали суспільство казками про некомпетентність, червоні лінії і бурутьбою за фсьо хлороше проти фсього поганого, а зараз синхронно почали фапати на фейкові санкції проти Медведчука і решту.

Так-так, різкі "патріотичні" заяви зелених гауляйтерів з цієї ж серії. І заяви банківських лизоблюдів про те, що Зє треба підтримати, бо він не для себе, а за Україну зараз бореться. Їхня мета та ж сама, що при Шевченкові: присплять, лукаві, і в огні...

Судячи з усього, той огонь не за горами. Але перед пробудкою нас добряче обкрадуть. Та чи будуть будити на цей раз, не відомо. Може й так, сплячих, задавлять.
показать весь комментарий
20.04.2021 23:54 Ответить
Президент Зеленский всё правильно сказал . Сейчас вата набежит.
показать весь комментарий
20.04.2021 23:34 Ответить
Урод Зеленский не подписал закон о оборонных закупках с июля 2020 года !!! Мы второй год не получаем нового современного вооружения. Прекращено перевооружение армии и ее реформа. Он гнида, а не президент. Видосики не заменят оружия.
показать весь комментарий
20.04.2021 23:39 Ответить
сказал правильно - сделал наоборот. Молодец зеленский.
показать весь комментарий
20.04.2021 23:40 Ответить
когда слова не подтверждены делом, это пустая болтовня
показать весь комментарий
20.04.2021 23:40 Ответить
Проти-корабельні комплекси "Нептун", створені Турчиновим і Порохом, ваш мудак-преЗЕдент зарубав, за ДВА РОКИ,не виділивши жодної копійки на їх виробництво. То Україна чим має тепер прикривати узбережжя морів? Твоєю дупою, чи ж*пою Зебіла???
показать весь комментарий
20.04.2021 23:43 Ответить
зелений дебіл, треба посадити Пороха і війна сама розсосеться. Бо прибрати Порошенка від влади не виявилося достатньо.))) так же ж думає зелени скот..
показать весь комментарий
20.04.2021 23:41 Ответить
Один з "успіхів" боротьби за мир...
Украина будет бороться за мир дипломатическим путем, но готова к войне, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6851
показать весь комментарий
20.04.2021 23:43 Ответить
Вертайте Петра, бобіки - в ваших же інтересах)
показать весь комментарий
20.04.2021 23:44 Ответить
НЕ НАДО.6 складов уже е"ануло.Где боеприпасы брать будем?
показать весь комментарий
21.04.2021 00:25 Ответить
В Чехії також Порошенко?
показать весь комментарий
21.04.2021 01:03 Ответить
Ой,как адекватно сравнивать нейтральную,ни с кем не воюющую страну,с теми,на кого напали, и год за годом взрывали то,за счёт чего она может сопротивляться агрессору.И война так и не научила её охранять свои боеприпасы.RIP,#лядь.
показать весь комментарий
21.04.2021 01:32 Ответить
Заспамили тупо правду,как уже обычно здесь.Шесть складов было взорвано во время войны.Заспамили -и народ забудет?!
показать весь комментарий
21.04.2021 01:41 Ответить
Просто нужно посмотреть кто поливает грязью Президента Украины -Это враги.
показать весь комментарий
20.04.2021 23:47 Ответить
ДЕ хоч один "Нептун", зроблений ЗА ДВА РОКИ?
показать весь комментарий
20.04.2021 23:48 Ответить
На боевом посту.
показать весь комментарий
20.04.2021 23:49 Ответить
Докази є?
показать весь комментарий
20.04.2021 23:49 Ответить
скільки дивізіонів сформовано?
показать весь комментарий
20.04.2021 23:51 Ответить
Военная тайна.
показать весь комментарий
20.04.2021 23:51 Ответить
ЗЕбіл, лікуйся. Ти тільки що сказав, що вони "На боевом посту.". Отже, для тебе не є "ваєннай тайнай", що комплекси передали у ВСУ? Які ж ви слабоумні
показать весь комментарий
20.04.2021 23:53 Ответить
Это всё военная тайна.Тебе шо все секреты рассказать?
показать весь комментарий
20.04.2021 23:54 Ответить
ясно. ЗЕбіл не знає, що сказати, тому тупо злився Твій злив зараховано, гуляй
показать весь комментарий
20.04.2021 23:56 Ответить
Эти "секреты" здесь на цензоре с месяц назад были опубликованы с информацией от пресслужбы министерства обороны. Не позорился бы ты так тупо.
показать весь комментарий
21.04.2021 00:15 Ответить
Вау, Мендель на форумі під ніком https://censor.net/ru/user/320765 постить...

Україна боротиметься за мир дипломатичним шляхом, але готова до війни, - Зеленський - Цензор.НЕТ 941Україна боротиметься за мир дипломатичним шляхом, але готова до війни, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9322
показать весь комментарий
20.04.2021 23:49 Ответить
Хех! Хто поливав брудом Президента України до президентських виборів - теж вороги.
показать весь комментарий
20.04.2021 23:52 Ответить
полшестой разве президент? он же шут гороховый!
показать весь комментарий
20.04.2021 23:58 Ответить
Де ти, тварина, був коли поливали брудом Порошенко? А!-знаю! Срав на Цензорі!
показать весь комментарий
21.04.2021 01:04 Ответить
Не обманывай
показать весь комментарий
21.04.2021 10:50 Ответить
Действительно, кто поливает грязью пятого Президента Украины --это враги!
А шестого у нас нет, как и четвертого ...
показать весь комментарий
21.04.2021 01:23 Ответить
https://mobile.twitter.com/elnazaro777

"должооок", да, зєля..?

https://mobile.twitter.com/elnazaro777 солома https://mobile.twitter.com/elnazaro777 @elnazaro777 https://mobile.twitter.com/elnazaro777/status/1384601060086530051 34 мин

https://mobile.twitter.com/hashtag/NEW?src=hashtag_click #NEW : Глава Совета Федерации заявил, что 23 апреля состоится экстренное заседание верхней палаты парламента, пояснив, что поручения, данные Путиным 21 апреля, потребуют «скорейшего выполнения».
показать весь комментарий
20.04.2021 23:49 Ответить
у тих ідіотів все можливе, вони мало звертають уваги на всілякі застережння
показать весь комментарий
20.04.2021 23:58 Ответить
Россия еще с осени завозила в Крым тяжелую технику. Искандеры всякие. Они готовятся не один месяц. Зачем они так Крым нашпиговывают оружием?
показать весь комментарий
21.04.2021 00:27 Ответить
пропозиція: ми віправляємо до Москви лохдауна, а нам Москва дає мир
показать весь комментарий
20.04.2021 23:55 Ответить
Путлер падла, совсем ******** на старости лет
показать весь комментарий
20.04.2021 23:56 Ответить
ісчо нєт, но оч возможно...

Україна боротиметься за мир дипломатичним шляхом, але готова до війни, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6654
показать весь комментарий
21.04.2021 00:08 Ответить
Не сумнівайтеся. Ще з 2014 року, а тепер загострення сталося.
показать весь комментарий
21.04.2021 08:09 Ответить
Було б непогано, якби кремлівська "еліта" почухала ріпи - "а найух нам собственно санкции и прочий геморрой из-за этого ёпнутого карлика?" - і вчинили палацовий переворот...
Якось приблизно отак, як у британській чорній комедії "Смерть Сталіна" (2017):
https://youtu.be/bygG3_Cl5KA арешт
https://youtu.be/YjT2FhubAf0 суд і страта
показать весь комментарий
21.04.2021 00:14 Ответить
Зеленый сделал всё, чтобы его возненавидели все - Народ, Армия..
показать весь комментарий
21.04.2021 00:12 Ответить
перевожу его слова на нормальную мову - я, как през к капитуляции перед кацапами готов ... ****
показать весь комментарий
21.04.2021 00:17 Ответить
Подтверждение моих слов - Подразделениям ВСУ по всей линии соприкосновения запрещено открывать ответный огонь без санкции Генерального штаба ВСУ.
показать весь комментарий
21.04.2021 00:19 Ответить
Триндить Президент України Володимир Зеленський. Сцить прямо в очі. Що у нього там за таємниця така "кластерна", яку він підписав за спиною громадян?
показать весь комментарий
21.04.2021 00:33 Ответить
Вова скажи правду, що Україна бореться за мир дипломатичним шляхом, тому що до війни не готова, все просрано на Мальдівах, Провансі, Рів'єрі, Монако, всі рехворми і переозброєння ВСУ.
показать весь комментарий
21.04.2021 00:58 Ответить
Дипломатическим путем? КАК?

Зебил не дипломат и понятия зеленого не имеет, что это такое, дипломатическая команда у него слабая и ничего не решает, всем рулит агент параши козырь---это дипломатия по-зебильному???
показать весь комментарий
21.04.2021 01:26 Ответить
Так ты же орал что Порох наживается на войне, и как только ты влезешь на Банковую вместе со своей квартальной подворотней, так война закончится !
Кто же теперь наживается на войне ? Может, Юлька ?
показать весь комментарий
21.04.2021 01:35 Ответить
Деятельность ЗЕ по "укреплению" армии:
2 года деморализации и унижения ВСУ.
2 года уничтожения обеспечения армии оружием, аммуницией и продовольствием.
2 года "надо просто перестать стрелять"

Какой нафиг готова к войне?
показать весь комментарий
21.04.2021 01:36 Ответить
Отож, кто за это будет отвечать.....?
показать весь комментарий
21.04.2021 01:42 Ответить
Зеленый заявил, что гражданам нечего бояться, ведь у нашей страны есть сильная армия, но забыл упомянуть, что еще у них есть президент - полный дебил, предатель, ссыкло и нарик.(с)
показать весь комментарий
21.04.2021 01:47 Ответить
Как могли проголосовать за это ( нельзя назвать президентом)? Это тема для будущих исследователей и историков. Литература уже сейчас должна работать на полную котушку, исследуя феномен дикого и тупого ватника. Не с Луны же это криворожское чмо свалилось к нам в политику? Кривлякой оно жило себе на экране, но кому-то на лубянке возникла идейка. Все сусеки выскребли враги и коллаборанты, но набрали-таки 73,3 %; именно сколько было необходимо, чтоб оно выглядело впечатляюще-подавляюще для психики патриотически настроенных граждан. Там не просто голобородько на Г+Г, там еще надо было и усердие сексотов приложить, чтоб эту муть посмотрело как можно больше лохов; там и турецкий сериал о нашей несравненной царевне с султанского гарема вертели денно и ношно, чтоб колхозную тупорылую челядь держать на этом анале; поддерживая интерес, по иным аналам показывали бред в это время, чтоб не тянуло переключаться. В Черниговской области до сих пор по медведчуковским аналам из пула Т2 вертят ежедневно! совковую шнягу 50-60 годов и фильмы про немцев и индейцев. От такого разнообразия, даже трижды ватный урод, может задержаться на примитивном юморе любого доморощеного клоуна.
показать весь комментарий
21.04.2021 06:27 Ответить
А 2 года назад слабО было так сказать ? Ну теперь ещё военное положение вводи.
показать весь комментарий
21.04.2021 07:55 Ответить
Любо братці любо, любо братці жить, з нашим отаманом будемо і далі всіх смішить.
показать весь комментарий
21.04.2021 08:14 Ответить
 
 