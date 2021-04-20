Задержан чиновник "Укрзализныци", пытавшийся за 2,5 тыс. долл. взятки скрыть хищение топлива, - прокуратура
Правоохранители задержали чиновника регионального филиала "Южная железная дорога" АО "Укрзализныця", который пытался подкупить ревизора, выявившего хищение топлива.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, руководитель одного из локомотивных депо регионального филиала "Южная железная дорога" АО "Укрзализныця", пытаясь скрыть выявленные Офисом безопасности АО "Укрзализныця" недостатки учета и использования дизельного топлива, пообещал руководителю ревизионной комиссии 2,5 тыс долларов за неотражение в соответствующем акте ревизии нарушений, которые нанесли ущерб государственной компании.
Средства он передал через других лиц скоростным поездом Интерсити сообщением "Харьков-Киев". В тот же день в ходе контроля за совершением преступления на железнодорожном вокзале ст. Киев-Пассажирский правоохранителями был зафиксирован факт передачи денежных средств с одновременным задержанием организатора в Харькове в порядке ст. 208 УПК Украины.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 369 УК України.
