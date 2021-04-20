При разработке "кластеров" Париж и Берлин учитывают "красные линии" Украины, - посол де Понсен

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заверил, что при разработке проекта "Ключевые кластеры по реализации Минских соглашений" Франция и Германия учитывают позицию Украины относительно "красных линий" в урегулировании вооруженного конфликта на востоке нашей страны.

Об этом дипломат заявил в интервью "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я действительно вижу, что в прессе иногда говорят об определенной измене, о возможности пересечения определенных "красных линий" (при согласовании "Ключевых кластеров...". - Ред.). На мой взгляд, это - преувеличение, к которому прибегают СМИ в погоне за сенсацией. Мы как посредники уважаем позицию Украины в этих чувствительных вопросах, абсолютно осознаем те "красные линии", которые существуют для Украины, и стараемся в полной мере их учитывать", - сказал де Понсен.

Он также добавил, что когда речь идет о проекте "Ключевые кластеры...", необходима такая же конфиденциальность, как и в каком-либо переговорном процессе.

"Хотел бы заметить, что утечка информации относительно кластеров в прессу имела происхождение не из Германии и Франции, а с российской стороны", - акцентировал посол.

По его словам, задачей Германии и Франции является содействие проведению встреч в нормандском формате, потому что в настоящее время нет других возможностей общения Украины и России напрямую.

"Наш с Германией приоритет также содействовать успешности этих переговоров, и это в очередной раз подчеркнул наш президент и канцлер Германии в пятницу в Париже", - отметил де Понсен.

