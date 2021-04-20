РУС
При разработке "кластеров" Париж и Берлин учитывают "красные линии" Украины, - посол де Понсен

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заверил, что при разработке проекта "Ключевые кластеры по реализации Минских соглашений" Франция и Германия учитывают позицию Украины относительно "красных линий" в урегулировании вооруженного конфликта на востоке нашей страны.

Об этом дипломат заявил в интервью "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я действительно вижу, что в прессе иногда говорят об определенной измене, о возможности пересечения определенных "красных линий" (при согласовании "Ключевых кластеров...". - Ред.). На мой взгляд, это - преувеличение, к которому прибегают СМИ в погоне за сенсацией. Мы как посредники уважаем позицию Украины в этих чувствительных вопросах, абсолютно осознаем те "красные линии", которые существуют для Украины, и стараемся в полной мере их учитывать", - сказал де Понсен.

Он также добавил, что когда речь идет о проекте "Ключевые кластеры...", необходима такая же конфиденциальность, как и в каком-либо переговорном процессе.

"Хотел бы заметить, что утечка информации относительно кластеров в прессу имела происхождение не из Германии и Франции, а с российской стороны", - акцентировал посол.

По его словам, задачей Германии и Франции является содействие проведению встреч в нормандском формате, потому что в настоящее время нет других возможностей общения Украины и России напрямую.

"Наш с Германией приоритет также содействовать успешности этих переговоров, и это в очередной раз подчеркнул наш президент и канцлер Германии в пятницу в Париже", - отметил де Понсен.

Автор: 

+32
швайнмаєра мало - тепер пішли кластери.
Це типу - тут читаєм, а там рибу загорнули.
21.04.2021 00:00 Ответить
+21
При разработке "кластеров" Париж и Берлин учитывают "красные линии" Украины, - посол де Понсен - Цензор.НЕТ 6458
21.04.2021 00:02 Ответить
+18
какие кластеры ?
добавьте пуйлу санкций, а нам оружия, провизии и сопутствующих.
21.04.2021 00:01 Ответить
швайнмаєра мало - тепер пішли кластери.
Це типу - тут читаєм, а там рибу загорнули.
21.04.2021 00:00 Ответить
подсказка к сказкє

https://twitter.com/apiontkovsky

https://twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky @apiontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky/status/1384594644235952146 1 ч

Откуда-то вылез Трамп и повторил ту глупость, которую еще в 2016 году вбили ему в голову кремлевские агенты Simes, Graham, Kissinger:
нам нужны русские как созники против Китая и поэтому мы должны согласиться на новую Ялту и их полный контроль над всем постсоветским простпнством.
21.04.2021 00:15 Ответить
Схоже ,наближається відкат кремлівської ескалаціі !!! Почуємо ,який Віслючок геніальний стратег !!!)))
показать весь комментарий
21.04.2021 00:16 Ответить
Та ні, побачимо, що в торгує пуцин у Заходу за деескалацію. Хоча платити е не Захід, а саме "стратєх" Зєлєнскій руками українців. Це нагадує сцену з 90-х, коли гопноки однією частиною наїжджали на лоха а іншою частиною "захищали" його від цього наїзду. Потім всі разом йшли у кнайпу, де укладали "мир, дружбу, жвачку". Банкетували гучно і дорого. За банкет "башляв" лох.
показать весь комментарий
21.04.2021 08:34 Ответить
Запад сделал вид, что они не знают что такое Зеленский, и протягивают договорняк путлера и шмаркли.
показать весь комментарий
21.04.2021 08:09 Ответить
какие кластеры ?
добавьте пуйлу санкций, а нам оружия, провизии и сопутствующих.
21.04.2021 00:01 Ответить
https://twitter.com/UA_CIbercat_

https://twitter.com/UA_CIbercat_ Хатуль Мадан @UA_CIbercat_

https://twitter.com/UA_CIbercat_ https://twitter.com/UA_CIbercat_



в смислі, зеленський позвав путіна на донбас?

https://twitter.com/ZeHelmet

https://twitter.com/ZeHelmet Шлем https://twitter.com/ZeHelmet @ZeHelmet https://twitter.com/ZeHelmet/status/1384608103161745412 21 мин

Вместе с зелеными человечками
21.04.2021 00:02 Ответить
Інакше кажучи, вставте йому клістір. Три відра, трясця! При разработке "кластеров" Париж и Берлин учитывают "красные линии" Украины, - посол де Понсен - Цензор.НЕТ 3855
21.04.2021 00:03 Ответить
Північний потік 2 вони учитують. лицеміри.
показать весь комментарий
21.04.2021 00:01 Ответить
При разработке "кластеров" Париж и Берлин учитывают "красные линии" Украины, - посол де Понсен - Цензор.НЕТ 6458
21.04.2021 00:02 Ответить
І якого зуя ця розробка йде без участі України?
21.04.2021 00:02 Ответить
А хто буде презентувати Україну ,лялькі кремлівського балагана ???)))
показать весь комментарий
21.04.2021 00:18 Ответить
Принаймні якісь представники мають бути. Бо виходить дуже неприємна ситуація - солідні мадами і месьє обговорюють справи якоїсь африканської колонії, при цьому думки аборигенів ніхто навіть не збирається питати.
21.04.2021 00:25 Ответить
Як на мене ,то краще ніяких ,ніж ляльок кремлівського балагана !!!)))
показать весь комментарий
Я за те щоб всі реформи в Україні відбувались під наглядом західних наглядачів !!! Тоді реально отримуєм результат ,а не цю нескінченну імітацію рехворм !!)))
21.04.2021 00:30 Ответить
"При разработке "кластеров" Париж и Берлин учитывают "красные линии" Украины, - посол де Понсен" - Да своей бабуле эту наглую ложь расскажи, а не украинцам!
показать весь комментарий
1- с какого хера Париж и Берлин разрабатывает для нас какие то кластеры !?
Кто они такие вообще ?!

2- "урегулировании вооруженного конфликта" - у нас не конфликт, а война с кацапами !"


3- "красные линии", которые существуют для Украины, и СТАРАЕМСЯ в полной мере их учитывать" - а это признание , ЧТО СТАРАНИЯ - НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ И ГАРАНТИРОВАННЫМ !
21.04.2021 00:07 Ответить
Учитывая, что КТО то что то там для нас разрабатывает НЕ ДЛЯ НАШЕЙ ПОБЕДЫ - это значит, что клоун ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ совершил ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИЗМЕНУ !
показать весь комментарий
А ЭТО в свою очередь говорит о том, что выполнение его преступных приказов - ЗНАЧИТ соучаствовать в преступлении!
А раз он саовершает государственную измену - то его приказы выполнению его приказы НЕ ПОДЛЕЖАТ !
показать весь комментарий
чому про цю конфедиційність нам пояснює посол Франції.? У зелених не комунікації а піар і відгавкування Порошенокм . ДОРЕЧІ!!! Господи ! так Україну вже захопили зелені чоловічки ще в2019-му
показать весь комментарий
физиономия у посла стремная, никто не подметил? Разноцветные подушки вокруг него раскиданы...Наверняка с утра уже пригубил бутылку шампанского вместо завтрака.
показать весь комментарий
Дело не в его физиономии, а в том, шо подразумевается под "красными линиями", и на каких условиях фюрерок дикой русни хочет затолкать язву лугандона в тело Украины.
показать весь комментарий
21.04.2021 00:31 Ответить
Это то понятно. Решил немного юмора подкинуть. И так тошно от всего.
показать весь комментарий
Когда же европейцы поймут , что на россии нет дипломатов -
а есть террористы и торговцы наркотиками !
На рассее нет туристов - есть диверсанты и шпионы.
Если Запад хочет жить без взрывов, отравлений, терактов и убийств - пора опускать «железный занавес» , а не безрассудно верить
кремлевским фашистам !
21.04.2021 00:19 Ответить
Они это знают, только им глубоко фиолетово на Украину. Потому что из России газ и нефть а значит нефтееврики и нефтедоллары, а от Украины только головная боль. Украина должна наконец понять что она с паРашкой один на один и не слушать западных "Мы Вам сочувствователей", которые предложили отдать Крым без сопротивления и мы как последние ослы отдали! Реальных союзников на Западе у нас нет. У них там есть только "Собственные постоянные интересы!"
показать весь комментарий
И все же, не знаю, за кого они считают нас, но мы их союзниками и партнерами.
показать весь комментарий
Во заливает,товарисч посол де понсен
показать весь комментарий
Триндить Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен. Сцить прямо в очі.
показать весь комментарий
" Красные линии" Украины проходят по ее международно признанным границам ВСЕ !!! ( как говорил герой одного старого кинофильма " Торг здесь неуместен".) И еще, те кто надеется ( по глупости) на то что Рашу устроит "финлянизация" Украины то могу вас в вашей наивности огорчить. Рашу устроит в конечном варианте для Украины участь Татарстана. Хотя продвигаться она в этом своем желании будет постепенно., выдавливая шантажом, войной, подкупом, лживыми обещаниями все новые и новые уступки и сдачу национальных интересов. Поэтому договориться " где то посередине" не получится. Для Рашии это все равно будет " промежуточный вариант" к конечной цели.
показать весь комментарий
Не верю.
показать весь комментарий
Утечку допустила россия, указал посол. так значит, все эти кластеры в российской интерпретации макрон и передал ....... Другого не было. Тогда роль микрона и фрау - донести ..... требования России. Ну и что это за формат переговоров. И какие на хрен красные линии, кто там что учитывал ? микрон и фрау выступили в роли почтальонов. А приезд в Украину это инспекция исполнения требований. Посол разяснил суть позиции франции. Она копирует деяния саркози в грузии. Путин решил не заморачиваться. Первый раз удалось, и во второй ..... но саркози работал за деньги, за что и посадили в кутузку.
показать весь комментарий
Мабуть і Макрон сяде 😀
показать весь комментарий
Всю жизнь на хуторах та выселках. Картоха сало, огиркы. Козы да овцы, козлы да бараны. Куры тупые как в радость. Та втолкуйте что такое *кластеры*. Клисторы, знаю, клиторы тоже---кластеры ну не!
показать весь комментарий
Що таке кластер?
Поняття кластеру вперше ввів у 80-х роках професор Гарварду Майкл Портер.
Він дав кластеру таке визначення: «кластер являє собою географічно близьку групу взаємопов'язаних компаній ...😊
показать весь комментарий
Ну вот и попустило. Спасибо. Теперь ущучил. Там правда с фамилией профессора что Портер, тоже чуть как прочёл с лёта показалось что о пиве тема пойдёт. Давно не пил Портера правда. (шутка).
показать весь комментарий
Я також уєю. Що ж вони ще "заумного" видумають після "формули штангенциркуля" і цих "кластерів". Це ж якими винахідливими треба бути, щоб реально і конкретно не діяти і не "вигнати свиню з-під стола", яку перед цим пустили "під стіл".
показать весь комментарий
Слова *** придумали -"кластеры" .. Возмите эти "ипаные кластеры" сверните в трубочки и засунте себе сами знаете куда !!! Если и Зепоц что-то там с кластеров и подпишет - то это не значит что Народ Украины согласится и примет на ура к выполнению !!! Капитуляции НЕ БУДЕТ и не ждите мрази !!!
показать весь комментарий
Свого часу якийсь там посол вже коментував Будапештський меморандум. Кластери-срастери з цієї ж байки. Нах.
показать весь комментарий
https://twitter.com/_Fashington
https://twitter.com/_Fashington

Вашингтонский Обком



Ощущение - 21 июня 1941 года
показать весь комментарий
Посол іншої країни розповідає як вони приведуть Україну до капітуляції. Я щиро здивований, що українці ще хочуть захищати цю мерзоту, котру самі і привели до влади.
показать весь комментарий
Крутятся как ужи на сковородке , лишь бы СП2 достроить.
показать весь комментарий
КРИМ в КЛАСТЕРАХ є?
Раз немає значить це шлях в нікуди.
показать весь комментарий
При чем здесь кластеры и Нормандия, а тем более личная встреча зебила с ******?
Кацапы должны свалить с нашей территории вместе со своим металлоломом и наемниками ---ВСЕ!
Не можете этого добиться --станивитесь миротворцами между нами и ими и своими задницами ощущайте кацапское "мыролюбие"!
показать весь комментарий
Кдастери -це наче нова сєкта якась!?
показать весь комментарий
Форумчани не задоволені,що за Україну вирішують політичні справи.А хіба може бути інакше? Подивіться де піарать монгенштерна.І подібних прикладів багато.

Під час розробки "кластерів" Париж і Берлін враховують "червоні лінії" України, - посол де Понсен - Цензор.НЕТ 821

Під час розробки "кластерів" Париж і Берлін враховують "червоні лінії" України, - посол де Понсен - Цензор.НЕТ 4534
21.04.2021 01:38 Ответить
Н-да.
Дно.
Але ж ти знаєш, хто на форумі винен у всіх бідах України та українців.
показать весь комментарий
Під час розробки "кластерів" Париж і Берлін враховують "червоні лінії" України, - посол де Понсен - Цензор.НЕТ 869
показать весь комментарий
Фейк, она такого не говорила
показать весь комментарий
и взрывы в чехии какие то фЭйковые..... - убийства в бритиш...- и остальное ....
показать весь комментарий
Я сказал она такого не говорила - ты что, тупой?
показать весь комментарий
не быку.й... - "острый" ты наш...
показать весь комментарий
https://twitter.com/apiontkovsky
https://twitter.com/apiontkovsky
https://twitter.com/apiontkovsky


https://twitter.com/apiontkovsky
https://twitter.com/apiontkovsky

Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·https://twitter.com/apiontkovsky/status/1384659048944095234 2 ч

Кластеры Макрона это перелицованные формулы Штайнмайера. Оба президента уже заработали на членство в Совете Директоров Газпрома.

Путину не нужен Донбасс. Ему нужна вся Украина. Ему нужна не просто вся Украина. Ему нужно показательное унижение Запада, сдавшего ему Украину. Ему нужен реванш за поражение в третьей мировой войне. Ему нужен уход Запада из мировой истории.
показать весь комментарий
вы уже 7 лет так защищаете что просто ******
показать весь комментарий
В пресі кажеш,ми ще на твоїй голові цвяхами це виб'ємо ганебна ти жаба.Якого хрєна ви взагалі щось на рахунок України вирішуєте,одні арабські членососи інші фашистські виродки,хто ви тут взагалі такі?Ідіть звідси нахєр ,********** приспішники.
показать весь комментарий
Какие на хрен ещё нужны линии? Вы,что охренели? Линии эти с тянутся с Финляндии, Прибалтики, Западной Украины, Грузии, Донбасса, Крыма... Какие линии ещё надо нарисовать?
показать весь комментарий
Забыл Польшу(1939 окупант сатанинский саюз) и Японию (саюз как всегда нашел повод обявить войну в 1945)
показать весь комментарий
Всё делается согласно формулы Штайнмауэра.
показать весь комментарий
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1384670065132515333 4 ч

На защиту Зеленского от "некоторых СМИ" бросился посол Франции в Украине Etienne de Poncins, который рассказал, что Франция и Германия учитывают позицию Украины. При этом он сделал весьма сомнительную услугу и договорантам и Зеленскому.
Во-первых - он подтвердил, что изменения вносимые в Минские соглашения носят принципиальный характер и во -вторых - они действительно хранятся в тайне от украинского общества.
показать весь комментарий
********. Жабоедам и сосисочникам всё вернётся с лихвой.
показать весь комментарий
"Хотел бы заметить, что утечка информации относительно кластеров в прессу имела происхождение не из Германии и Франции, а с российской стороны", - акцентировал посол.

і тут же :"необходима такая же конфиденциальность, как и в каком-либо переговорном процессе.Источник: https://censor.net/ru/n3261029
питання: кому і для чого потрібно, в такому разі, приховувати суспільно-важливу інформацію? раз кацапам все одно ця "конфіденційність" пох... фраза про "прєувєлічєніє в смі", лише викликає питання, а заяви про червоні лінії для України не для мордору, а саме для України(тобто що Вова може "смєло" здати *****, а де йому зразу вила) викликає огиду. та кхм...несприйняття (скажімо так)...
показать весь комментарий
Красные линии пойдут по правому берегу Днепра?
показать весь комментарий
Идет торговля Украиной, без Украины. Как в свое время в Мюнхене продали задешево нацистам Чехословакию. Только тогда их звали Деладье и Чемберлен, а сейчас Макрон и Меркель. Неужели История нас ничему не учит.
показать весь комментарий
А можно конкретно о "красньіх линиях Украиньі" или єто секретная информация?
показать весь комментарий
кластеры в сраку оон больше нет Украина как один из основателей своим выходом из этого
шапито просто множит на 0 эту типа институцию - нах она нужна если один из её основателей
нападает на другого а зал из кнопок ковыряет в носу козявки и делает вид что ничего не про-
исходит - оон к ****** собачьим - десятки тысяч разжыревших и отупевших от безделия чи-
нуш могут начинать искать себе другие тёпленкие щели
показать весь комментарий
"кластери-х¥@стери"😆😆😆...армію треба підсилювати,д@лбой@би,армію 🤦‍♂️.Україна не може прийняти ордло на жодних умовах,поки ті знаходяться під прямим керівництвом рф.це ж очевидно для будь-кого адекватного в Україні.лише сильна армія зможе захистити Україну від ворога.
показать весь комментарий
Да, слив идёт по полной программе.
показать весь комментарий
и из франции и из германии просто смердит ********** духом. что такое происходит? какие, нахер, кластеры? какая конфеденциальность? что это за х-ня?
показать весь комментарий
