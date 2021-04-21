РУС
В комнате с президентом футбольного клуба "Ингулец" Поворознюком взорвалась граната, есть пострадавшие, - СМИ

Президент футбольного клуба украинской Премьер-лиги "Ингулец" Александр Поворознюк пострадал от взрыва гранаты - она взорвалась в комнате, в которой, кроме него, находились еще 2 человека.

Взрыв произошел в пгт Петрово Кировоградской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".

По предварительной информации, есть пострадавшие, они доставлены в больницу. Сам 50-летний Поворознюк цел. "Не знаю, покушение ли это, но бомба взорвалась в комнате, где мы были втроем", - сказал он журналистам.

По данным местных СМИ, один из находившихся в комнате серьезно пострадал.

Также на Цензор.НЕТ: Возле метро на Майдане задержали пьяных мужчин с боевыми гранатами Ф1 и РГД-5, - Нацгвардия. ФОТО

В полиции подтвердили факт взрыва.

"Сегодня" напоминает: ранее СМИ сообщали, что президент "Ингульца" возит с собой автомат. Поворознюк говорил, что в 1990-е он успел перейти в легальный бизнес.

Что то сдесь стали баловаться с входом в комментарии. Как кой то странный алгоритм.
21.04.2021 00:55 Ответить
+5
Походу "Ингулец" хочет в новосозданную суперлигу, а кто-то против...
А если серьезно, то бывших бандитов не бывает...
21.04.2021 00:56 Ответить
+5
да.. футбольный бизнес это не шутки вам. - ринат шахтеровичь ахметов..
21.04.2021 01:06 Ответить
Что то сдесь стали баловаться с входом в комментарии. Как кой то странный алгоритм.
21.04.2021 00:55 Ответить
Да вообще в последнее время с сайтом какая-то фигня начала происходить
21.04.2021 11:25 Ответить
Походу "Ингулец" хочет в новосозданную суперлигу, а кто-то против...
А если серьезно, то бывших бандитов не бывает...
21.04.2021 00:56 Ответить
ФутболЮа: Взрывные новости дарит не только Суперлига(с).
21.04.2021 01:16 Ответить
..наступний президент клубу був би більш податливим щодо сприяння певному результату, на який було поставлено чималу суму..
21.04.2021 08:39 Ответить
да.. футбольный бизнес это не шутки вам. - ринат шахтеровичь ахметов..
21.04.2021 01:06 Ответить
Сам 50-летний Поворознюк цел. ну да такого лёху с криминальных 90-ых и гранатой не возьмешь
21.04.2021 01:12 Ответить
Шо-та бандюк мелко зашифровался , всего за 50 км от бандитского , все того же, Кривого Рога... Крутые 90-е, там жертв отдавали на съедение тиграми, в частных вольерах. А про шурфы в шахтах,или об зыбких отвалах, как о банальном случае , никто и не говорит... Город процветающей наркомании... Там травка растет по обочинам на подъзде к городу, начиная с Девладово...а в междурядках агроролей - i поготiв. Правда, за ту травку вам смотрящие бошку снесут - курируют, на спортивных великах шастают тудым-сюдым(вдоль обочит), мабуть менты - в доле, бо так все показушно-открыто...
21.04.2021 01:25 Ответить
кста, через г. Александрия- пгт Петрово- Кривой Рог - самая короткая дорога из Киева - на Херсон-Крым... Мож кто не знал, этой дорогой в 90-х, по ночам, вывозились на каазлабад баллистические ракеты с ядерной начинкой.
21.04.2021 01:33 Ответить
Он -не бандит! Он косит под бандита! Он даже не сидел.....просто от полученного бабла возомнил себя хозяином района!
Одно время ездил с номером "ПАПА", но криворожские бандиты рассказали ему, кто есть папа, поэтому больше с таким номером не ездит!
Типичное богатое, безграмотное, местное быдло, типа "Коли-котлеты", с погонялом "Ропик".....
21.04.2021 06:38 Ответить
Лущили горіхи?
21.04.2021 07:06 Ответить
Ахметов решил еще один клубик поиметь?
21.04.2021 07:10 Ответить
у 80 - х, ще коли поворознюк був школярем. по закритих даних КР був "передовиком" у соцзмаганні на краще місто в СРСР де найбільше наркоманів, по їх статитстиці виходило більше 15 000. Пригадую, що першим в Україні розводив тигрів (які поїдали подельників) був начугро Центрального району майор Косюк, банда якого (всі менти) спеціалізувалась по нападах на інкасаторів (колгоспно-радгоспних), їх всіх ростріляли. З ними не могла конкурувати навіть організація Матроса.
21.04.2021 07:26 Ответить
Футбол і вибухи? Ми таке вже бачили. Значить хтось стане мільярдером...
21.04.2021 08:54 Ответить
так а может кто-то хочет Ингулец на победителя лиги чемпионов? Всё же бывает.
21.04.2021 11:07 Ответить
 
 