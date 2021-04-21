В комнате с президентом футбольного клуба "Ингулец" Поворознюком взорвалась граната, есть пострадавшие, - СМИ

Президент футбольного клуба украинской Премьер-лиги "Ингулец" Александр Поворознюк пострадал от взрыва гранаты - она взорвалась в комнате, в которой, кроме него, находились еще 2 человека.

Взрыв произошел в пгт Петрово Кировоградской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".

По предварительной информации, есть пострадавшие, они доставлены в больницу. Сам 50-летний Поворознюк цел. "Не знаю, покушение ли это, но бомба взорвалась в комнате, где мы были втроем", - сказал он журналистам.

По данным местных СМИ, один из находившихся в комнате серьезно пострадал.

В полиции подтвердили факт взрыва.

"Сегодня" напоминает: ранее СМИ сообщали, что президент "Ингульца" возит с собой автомат. Поворознюк говорил, что в 1990-е он успел перейти в легальный бизнес.