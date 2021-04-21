Не будем колебаться: США могут принять дополнительные меры по отношению к РФ из-за обращения Кремля с Навальным

Вашингтон без промедления воспользуется "дополнительными инструментами" по отношению к России из-за обращения Кремля с Алексеем Навальным

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил во вторник официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы, безусловно, без колебаний прибегнем в будущем к дополнительным политическим инструментам, если это будет в наших интересах, в интересах защиты прав человека в России, в контексте [ситуации] с Навальным, - заявил Прайс, - Теперь мы возлагаем на Россию и Москву ответственность за все, что происходит с Навальным, потому что они несут ответственность за ухудшение состояния его здоровья".

По словам представителя Госдепартамента, США призывают Россию "немедленно предоставить доступ" врачей для оказания Навальному "необходимой и независимой медицинской помощи". Прайс назвал "тревожными" сообщения об ухудшении состояния здоровья российского политика, оказавшегося в заключении.

Выступая на брифинге, Нед Прайс подчеркнул, что США стремятся к установлению "конструктивного диалога" с Россией, несмотря на усиление напряженности между двумя странами из-за ситуации в Украине и других проблем.

Прайс также подчеркнул, что США будут и далее поддерживать правительство и народ Украины перед лицом российской угрозы. Россия является агрессором по отношению к Украине, и в Вашингтоне знают о том, что Москва стояла за компанией дезинформации, организаторы которой хотели возложить на Украину ответственность за действия Кремля, напомнил представитель внешнеполитического ведомства США.

Ранее сообщалось, что адвокаты политика сообщили, что у него в колонии ухудшилось здоровье.

В управлении ФСИН по Владимирской области тогда же заявили, что "по результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное".

Посетившие Навального члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) области заявили, что он жалуется на боль в ноге, но ходить может.

Навального поместили в исправительную колонию N2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров для отбывания наказания по так называемому делу "Ив Роше".

19 апреля ФСИН сообщил, что Навального переводят из колонии в стационар областной больницы для осужденных.