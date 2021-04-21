РУС
Не будем колебаться: США могут принять дополнительные меры по отношению к РФ из-за обращения Кремля с Навальным

Вашингтон без промедления воспользуется "дополнительными инструментами" по отношению к России из-за обращения Кремля с Алексеем Навальным

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил во вторник официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы, безусловно, без колебаний прибегнем в будущем к дополнительным политическим инструментам, если это будет в наших интересах, в интересах защиты прав человека в России, в контексте [ситуации] с Навальным, - заявил Прайс, - Теперь мы возлагаем на Россию и Москву ответственность за все, что происходит с Навальным, потому что они несут ответственность за ухудшение состояния его здоровья".

По словам представителя Госдепартамента, США призывают Россию "немедленно предоставить доступ" врачей для оказания Навальному "необходимой и независимой медицинской помощи". Прайс назвал "тревожными" сообщения об ухудшении состояния здоровья российского политика, оказавшегося в заключении.

Выступая на брифинге, Нед Прайс подчеркнул, что США стремятся к установлению "конструктивного диалога" с Россией, несмотря на усиление напряженности между двумя странами из-за ситуации в Украине и других проблем.

Прайс также подчеркнул, что США будут и далее поддерживать правительство и народ Украины перед лицом российской угрозы. Россия является агрессором по отношению к Украине, и в Вашингтоне знают о том, что Москва стояла за компанией дезинформации, организаторы которой хотели возложить на Украину ответственность за действия Кремля, напомнил представитель внешнеполитического ведомства США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Госдуме РФ назвали заявление США о Навальном "билетом на тот свет"

Ранее сообщалось, что адвокаты политика сообщили, что у него в колонии ухудшилось здоровье.

В управлении ФСИН по Владимирской области тогда же заявили, что "по результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное".

Посетившие Навального члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) области заявили, что он жалуется на боль в ноге, но ходить может.

Навального поместили в исправительную колонию N2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров для отбывания наказания по так называемому делу "Ив Роше".

19 апреля ФСИН сообщил, что Навального переводят из колонии в стационар областной больницы для осужденных.

+5
Смешно конечно впрягаться за какого-то дурачка,для которого "крым-не бутерброд",но как лишний повод нагнуть кацапню сгодится.
21.04.2021 07:34 Ответить
+5
Да ничего сша не зделает,так,бла,бла.а ихние санкции росии до одного места.вопрос в другом,зачем было ехать в россию ?если все знали,да и алексей тоже знал что его закроют?что есть угроза жизни и свободы?
21.04.2021 07:39 Ответить
+5
но если честно - где был бы рейтинг Завального, скажи он шо Крым аннексирован и надо бы вернуть и заплатить? ну вот реально - это не то шо у нас мона визжать про норотднобасса и все равно поддержка будет - а там за Крым они усрутся просто. Хотя Невзоров ничего не боится, мужественный, желчный, остроумный.
21.04.2021 07:41 Ответить
могут принять, но не будут..
21.04.2021 07:30 Ответить
Да грохнули его уже.
21.04.2021 07:39 Ответить
Он был "солдат партии". Что приказали, то и выполнил.
21.04.2021 07:40 Ответить
Может даже потому чего Савченко ехала там что-то разведывать - шоб ее захватили и морили голодом так, шо когда привезли эту свинку назад, то пенсионерам сделалось плохо(так голодала шо жёппа как у коровы)
21.04.2021 07:42 Ответить
Алексей как инструмент давления на рашку
21.04.2021 07:47 Ответить
Не будем колебаться: США могут принять дополнительные меры по отношению к РФ из-за обращения Кремля с Навальным - Цензор.НЕТ 2322
21.04.2021 07:55 Ответить
Навальный отважный человек, настоящий герой.
После такого отравления вернулся, сел и продолжает борьбу с пу и рашизмом.
А хто тут кукарекает про "бутерброд" - то либо лахта, либо полезные кремлб идиоты.
21.04.2021 08:31 Ответить
Ага,незаколебимые...Отправим авианосец и повернём обратно?назло ***** и его приспешникам достроили сп 2?,нарисуем красные линии?,выведем войска с Сирии или уберем базы с Польши и прибалтики?
21.04.2021 08:34 Ответить
"Мы, безусловно, без колебаний прибегнем в будущем к дополнительным политическим инструментам, если это будет в наших интересах, в интересах защиты прав человека в России, в контексте [ситуации] с Навальным, - заявил Прайс.

Ключевое, по Фрейду - "если это будет в наших интересах". Ну все как обычно, ничего нового
21.04.2021 08:41 Ответить
Джо,
применяя в речах слово "колебаться"-
ты уже не нравишься,
потому что ты говоришь о своей слабости !
21.04.2021 08:49 Ответить
Не вагатимемося: США можуть вжити додаткових заходів щодо РФ через поводження Кремля з Навальним - Цензор.НЕТ 1193
21.04.2021 08:51 Ответить
Ну в принципе "не бутерброд" для этого и существует. САНКЦИИ!
21.04.2021 11:29 Ответить
 
 