Спецмиссия ОБСЕ за сутки зафиксировала 165 нарушений "тишины" на Донбассе, с начала перемирия - 20,6 тыс.
Наблюдатели спецмиссии ОБСЕ зафиксировали 165 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Больше всего - в Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете спецмиссии ОБСЕ от 20 апреля.
В Донецкой области СММ зафиксировала 138 нарушений режима прекращения огня, в том числе 5 взрывов (1 взрыв в воздухе и 4 взрыва неопределенного происхождения). Большинство нарушений режима прекращения огня произошли в районах к юго-западу и северо-западу от н. п. Сигнальное (неподконтрольный правительству, 23 км к югозападу от Донецка), а также юго-западу от н. п. Ясное (неподконтрольный
правительству, 30 км к юго-западу от Донецка) (см. ниже). Также сообщается, что за предыдущие сутки зафиксировано 93 нарушения режима прекращения огня.
Вместе с тем, в Луганской области Миссия зафиксировала 27 нарушений режима прекращения огня, в том числе 6 взрывов неопределенного происхождения. Большинство этих нарушений произошли в районах к востоку и юго-востоку от н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска), включая некоторые возле участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) (см. ниже). За предыдущие сутки зафиксировано 59 нарушений режима
прекращения огня.
Отмечается также, что после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до конца отчетного периода СММ
зафиксировала не менее 20 616 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 6 388 взрывов, 2 149 пролетевших неопределенных боеприпасов, 190 вспышек дульного пламени, 76 осветительных ракет, а также не менее 11 813 очередей и выстрелов).
