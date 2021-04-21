Спецмиссия ОБСЕ за сутки зафиксировала 165 нарушений "тишины" на Донбассе, с начала перемирия - 20,6 тыс.

Наблюдатели спецмиссии ОБСЕ зафиксировали 165 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Больше всего - в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете спецмиссии ОБСЕ от 20 апреля.

В Донецкой области СММ зафиксировала 138 нарушений режима прекращения огня, в том числе 5 взрывов (1 взрыв в воздухе и 4 взрыва неопределенного происхождения). Большинство нарушений режима прекращения огня произошли в районах к юго-западу и северо-западу от н. п. Сигнальное (неподконтрольный правительству, 23 км к югозападу от Донецка), а также юго-западу от н. п. Ясное (неподконтрольный

правительству, 30 км к юго-западу от Донецка) (см. ниже). Также сообщается, что за предыдущие сутки зафиксировано 93 нарушения режима прекращения огня.

Вместе с тем, в Луганской области Миссия зафиксировала 27 нарушений режима прекращения огня, в том числе 6 взрывов неопределенного происхождения. Большинство этих нарушений произошли в районах к востоку и юго-востоку от н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска), включая некоторые возле участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) (см. ниже). За предыдущие сутки зафиксировано 59 нарушений режима

прекращения огня.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Террористы минируют населенные пункты на Донбассе российскими боеприпасами, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

Отмечается также, что после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до конца отчетного периода СММ

зафиксировала не менее 20 616 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 6 388 взрывов, 2 149 пролетевших неопределенных боеприпасов, 190 вспышек дульного пламени, 76 осветительных ракет, а также не менее 11 813 очередей и выстрелов).