За сутки в мире выявили 825 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 13,9 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 143,5 млн.
По состоянию на утро 21 апреля в мире зарегистрировали 825 057 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 13 910 человек. Украина по показателю суточной заболеваемости занимает 13-е место среди государств в мире, по новым летальным исходам - 11-е.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 143 564 910 случаев инфицирования, из них 825 057 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 057 788 человек, из них 13 910 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 121,9 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.
Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 13-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 5, по летальным случаям - 11-ю и 5-ю позицию соответственно.
- Чому я купую концентратори по 25.000, а МОЗ по 37-39?
Та тому, що Зеленський мародер!
__
Из них антимасочники - 8,4 тыс, ковид-отрицатели - 5,9 тыс.
Воно й не дивно. Постійне носіння маски призводить до багатьох хвороб, зокрема дихальної системи. В перспективі це бактеріальна пневмонія та навіть рак легенів.