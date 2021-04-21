РУС
За сутки в мире выявили 825 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 13,9 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 143,5 млн.

По состоянию на утро 21 апреля в мире зарегистрировали 825 057 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 13 910 человек. Украина по показателю суточной заболеваемости занимает 13-е место среди государств в мире, по новым летальным исходам - 11-е.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 143 564 910 случаев инфицирования, из них 825 057 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 057 788 человек, из них 13 910 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 121,9 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдеп США из-за COVID-19 будет рекомендовать американцам не посещать 80% стран мира, в том числе Украину

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 13-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 5, по летальным случаям - 11-ю и 5-ю позицию соответственно.

Порошенко на Прямому:
- Чому я купую концентратори по 25.000, а МОЗ по 37-39?
Та тому, що Зеленський мародер!
21.04.2021 08:03 Ответить
умерли 13,9 тыс. человек.

__
Из них антимасочники - 8,4 тыс, ковид-отрицатели - 5,9 тыс.
21.04.2021 08:04 Ответить
За статистикою із США 85% хворих "на ковід" до хвороби регулярно носили маски.
Воно й не дивно. Постійне носіння маски призводить до багатьох хвороб, зокрема дихальної системи. В перспективі це бактеріальна пневмонія та навіть рак легенів.
21.04.2021 09:52 Ответить
Жаль не має статистики по кількості хворих на ковідо - параною...
21.04.2021 08:59 Ответить
Пландемія фальшивих діагнозів за результатами фальшивих тестів.
21.04.2021 09:51 Ответить
Все вас бедненьких найопывают. Правду скрывают да на крови торгуют.
21.04.2021 10:01 Ответить
Не нас, а вас
21.04.2021 10:05 Ответить
 
 