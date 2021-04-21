В Украине за сутки от COVID-19 умерли 429 человек, зафиксированы 12 162 новых случая заражения, 14 720 человек - выздоровели

РУС
12 162 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 выявлены в Украине по состоянию на 21 апреля 2021 года.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"12 162 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированЫ в Украине по состоянию на 21 апреля 2021 года. В частности, заболели 532 ребенка и 326 медработников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки в мире выявили 825 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 13,9 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 143,5 млн.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (965), Харьковской (938), Киевской (881), Запорожской (845) и Днепропетровской (771) областях", - рассказал Степанов.

карантин (16729) статистика (2312) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+3
Оптистично, от Радуцкого:

"Несмотря на то, что в Украине еще не закончилась третья волна https://ru.slovoidilo.ua/2021/04/20/novost/obshhestvo/kieve-snova-podskochil-sutochnyj-prirost-zabolevshix-koronavirusom коронавирусной пандемии , уже надо готовиться к приходу четвертой. При этом четвертая волна коронавируса может быть значительно опаснее своей предшественницы из-за обилия новых штаммов болезни."(с)
Как становится очевидно, бизнес на вакцинах явно переплюнет всё остальные виды бизнеса. Не знаю, правда, на какой именно волне.
показать весь комментарий
21.04.2021 08:20 Ответить
+2
При Порохе бы такого бы точно не было....надеемся,что-то даже подкуйловники зебилы это понимают сегодня(
показать весь комментарий
21.04.2021 08:28 Ответить
+1
Ну так то на 5 месте, там еще США, Индия и Бразилия, но если по соотношению к населению то может и на 1 месте.
показать весь комментарий
21.04.2021 09:37 Ответить
Половина стран не дали статистику, а те что дали так мы на третьем. На пнрвом Польша. Так что не надо *** .. ю писать.
показать весь комментарий
21.04.2021 15:27 Ответить
Еще полтора "Боика" упало. Царство Небесное.
показать весь комментарий
21.04.2021 11:35 Ответить
В Боснії, прапором якої ви прикриваєтесь, прийнято міряти кількість померлих літаками???
показать весь комментарий
21.04.2021 15:09 Ответить
Я констатирую факт, который невозможно оспорить. Флаг Герцеговины? Это абсолютно вторично. Просто под украинским флагом (с украинским ай пи), на многие сайты, зайти не возможно. Они в украинском стоп листе.
показать весь комментарий
21.04.2021 15:58 Ответить
 
 