В Украине за сутки от COVID-19 умерли 429 человек, зафиксированы 12 162 новых случая заражения, 14 720 человек - выздоровели
12 162 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 выявлены в Украине по состоянию на 21 апреля 2021 года.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"12 162 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированЫ в Украине по состоянию на 21 апреля 2021 года. В частности, заболели 532 ребенка и 326 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 4 411 человек;
летальных случаев - 429;
выздоровели - 14 720 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 109 007 (в том числе методом ПЦР - 46746, методом ИФА - 17235, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 45026).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 974 118 человек;
выздоровели - 1 514 472 человека;
летальных случаев - 40 796;
проведено ПЦР-тестов - 9 042 785.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (965), Харьковской (938), Киевской (881), Запорожской (845) и Днепропетровской (771) областях", - рассказал Степанов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Несмотря на то, что в Украине еще не закончилась третья волна https://ru.slovoidilo.ua/2021/04/20/novost/obshhestvo/kieve-snova-podskochil-sutochnyj-prirost-zabolevshix-koronavirusom коронавирусной пандемии , уже надо готовиться к приходу четвертой. При этом четвертая волна коронавируса может быть значительно опаснее своей предшественницы из-за обилия новых штаммов болезни."(с)
Как становится очевидно, бизнес на вакцинах явно переплюнет всё остальные виды бизнеса. Не знаю, правда, на какой именно волне.