В Украине за сутки от COVID-19 умерли 429 человек, зафиксированы 12 162 новых случая заражения, 14 720 человек - выздоровели

12 162 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 выявлены в Украине по состоянию на 21 апреля 2021 года.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"12 162 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированЫ в Украине по состоянию на 21 апреля 2021 года. В частности, заболели 532 ребенка и 326 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 4 411 человек;

летальных случаев - 429;

выздоровели - 14 720 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 109 007 (в том числе методом ПЦР - 46746, методом ИФА - 17235, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 45026).

За все время пандемии в Украине

заболели - 1 974 118 человек;

выздоровели - 1 514 472 человека;

летальных случаев - 40 796;

проведено ПЦР-тестов - 9 042 785.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (965), Харьковской (938), Киевской (881), Запорожской (845) и Днепропетровской (771) областях", - рассказал Степанов.











