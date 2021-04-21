РУС
Враг за сутки 9 раз срывал "тишину" на Донбассе, применив 120-мм минометы, гранатометы и пулеметы. Боевых потерь нет, - штаб. ВИДЕО

За прошедшие сутки, 20 апреля, было зафиксировано 9 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, недалеко от поселка Пивденне противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-мм калибра.

В пригороде Старогнатовки враг осуществил обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи населенных пунктов Золотое-4 и Водяное, что в Донецкой области, российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Боевых потерь среди украинских защитников за минувшие сутки нет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 21 апреля, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. В частности, вблизи населенных пунктов Пески и Пивденне враг открывал огонь из минометов 120-мм калибра.

Вблизи поселка Первомайское противник открывал огонь из минометов 82-мм калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Боевых потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет", - сообщили в штабе.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Срывали...
Нарушили...
=================
Это новости для зеленского пишут, что бы он не боялся?
21.04.2021 08:16 Ответить
От така фкйня, малята - спецмісія раразувала за добу 165 порушень неіснуючого "режиму тиші", а наші начальники нарахували 9 порушень з боку орків. Який висновок має зробити мисляча людина? А такий, що з тих 165 порушень 9 зробили орки, а 156 разів "тишу порушували" українці. От така метаморфоз, шановне товариство.
21.04.2021 08:20 Ответить
Пане Ростиславе, Ви дивуєтесь??? Там половина ,якщо не більше , "рассєяне"...Прошу вибачення за те, що повторююсь ... "*****, сэр !!! "
21.04.2021 08:59 Ответить
Хлопчики, коли ви трохи шолопаєте у цій справі... Режим "тиші"то лиш ,для того,-аби ЗЕсранець не обісрався передчасно. Але ... Вже обкалявся по самі вуха. Гнати, гнати, до чортиної матері ! І т.з. "73" - запхніть свої язики та паспорти у дупу. Отам їм місце.
21.04.2021 08:52 Ответить
Чайко, дякую !!! Ви таки дійсно ЧАЙКА ! VIVAT !!!
21.04.2021 10:27 Ответить
"Зривав тишу". Це що, яблуко чи ягода-малина? Може, "порушував"?
21.04.2021 09:41 Ответить
Какаяразніца? Фельдмаршал Янелох заборонив українським воїнам захищати себе і Батьківщину від мокшанських загарбників. Виконувати свій обов'язок. Відмінив своїм злочинним наказом, інстинкт самозбереження.
21.04.2021 10:08 Ответить
"... и соблюдают режим прекращения огня" (то есть когда в тебя стреляют, а ты нет, и хвастаешься какой ты хороший и правильный) - опять то же самое, и так каждые сутки! Из-за ЗЕбобиков бедной девушке приходится повторять этот бред каждое утро.
21.04.2021 11:14 Ответить
 
 