Враг за сутки 9 раз срывал "тишину" на Донбассе, применив 120-мм минометы, гранатометы и пулеметы. Боевых потерь нет, - штаб. ВИДЕО

За прошедшие сутки, 20 апреля, было зафиксировано 9 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, недалеко от поселка Пивденне противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-мм калибра.

В пригороде Старогнатовки враг осуществил обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи населенных пунктов Золотое-4 и Водяное, что в Донецкой области, российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Боевых потерь среди украинских защитников за минувшие сутки нет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 21 апреля, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. В частности, вблизи населенных пунктов Пески и Пивденне враг открывал огонь из минометов 120-мм калибра.

Вблизи поселка Первомайское противник открывал огонь из минометов 82-мм калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Боевых потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет", - сообщили в штабе.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.