За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 15 042 человека, всего - 477 833, - Степанов

В Украине в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 478 370 человек.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"15 042 человека привиты против COVID-19 за сутки 20 апреля 2021 в Украине. 477 833 человека привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 477 831 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)", - рассказал министр.

По данным министра, прививки проводились 269 мобильными бригадами по иммунизации и 462 пунктами вакцинации.

"По состоянию на 18 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 478 370 человек", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Киеве (1 650), Львовской (1 576) и Днепропетровской (981) областях, меньше всего - в Кировоградской (181), Луганской (194) и Полтавской (335) областях.





