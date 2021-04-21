РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3979 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
617 10

За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 15 042 человека, всего - 477 833, - Степанов

За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 15 042 человека, всего - 477 833, - Степанов

В Украине в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 478 370 человек.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"15 042 человека привиты против COVID-19 за сутки 20 апреля 2021 в Украине. 477 833 человека привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 477 831 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)", - рассказал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Южнокорейскую вакцину AstraZeneca зарегистрировали в Украине

По данным министра, прививки проводились 269 мобильными бригадами по иммунизации и 462 пунктами вакцинации.

"По состоянию на 18 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 478 370 человек", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Киеве (1 650), Львовской (1 576) и Днепропетровской (981) областях, меньше всего - в Кировоградской (181), Луганской (194) и Полтавской (335) областях.

За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 15 042 человека, всего - 477 833, - Степанов 01
За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 15 042 человека, всего - 477 833, - Степанов 02
За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 15 042 человека, всего - 477 833, - Степанов 03

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) статистика (2312) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Уряд вбивців, за свою бездіяльність будете відповідати
показать весь комментарий
21.04.2021 08:34 Ответить
а в это время где-то на юге закрыли все ковидные отделения...
За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 15 042 человека, всего - 477 833, - Степанов - Цензор.НЕТ 9938
показать весь комментарий
21.04.2021 08:42 Ответить
А где то на севере такие как ты на бутылках сидят....так что каждому свое...
показать весь комментарий
21.04.2021 08:48 Ответить
Да, там нет свободі слова как на Украине.
показать весь комментарий
21.04.2021 08:54 Ответить
Да ...у тебя на паРаше....сидят на бутылках молча...
показать весь комментарий
21.04.2021 08:55 Ответить
Ті меня с каким-то сцарьом севернім спутал.. У меня ничего нет, только автомобиль.
показать весь комментарий
21.04.2021 09:05 Ответить
Прошлые сутки было 12000 вакцинаций и 600 бригад..
В эти сутки 15000 вакцинаций...но бригад уже 730..

То бишь производительность работы и следовательно количество вакцинированных одной бригадой не увеличилась...и как была ОДИН человек в ЧАС...так и осталась....

ТоваришЧи....за один час в Макдональсе на Макдрайве.... раз в двадцать больше клиентов успевают обслужить.....может быть и вам как то ускориться следует..??
показать весь комментарий
21.04.2021 08:54 Ответить
Вітаю, Україно! 1% вакцинованого населення подолано! Дуже скоро ковід злякається таких темпів щеплення і втече геть.
показать весь комментарий
21.04.2021 09:55 Ответить
 
 