За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 15 042 человека, всего - 477 833, - Степанов
В Украине в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 478 370 человек.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"15 042 человека привиты против COVID-19 за сутки 20 апреля 2021 в Украине. 477 833 человека привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 477 831 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)", - рассказал министр.
По данным министра, прививки проводились 269 мобильными бригадами по иммунизации и 462 пунктами вакцинации.
"По состоянию на 18 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 478 370 человек", - добавил Степанов.
Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Киеве (1 650), Львовской (1 576) и Днепропетровской (981) областях, меньше всего - в Кировоградской (181), Луганской (194) и Полтавской (335) областях.
В эти сутки 15000 вакцинаций...но бригад уже 730..
То бишь производительность работы и следовательно количество вакцинированных одной бригадой не увеличилась...и как была ОДИН человек в ЧАС...так и осталась....
ТоваришЧи....за один час в Макдональсе на Макдрайве.... раз в двадцать больше клиентов успевают обслужить.....может быть и вам как то ускориться следует..??