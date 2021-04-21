РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3979 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
1 436 5

Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала на оккупированной Луганщине 22 "Града" и 18 гаубиц, размещенных с нарушением линий отвода, - отчет

Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала на оккупированной Луганщине 22 "Града" и 18 гаубиц, размещенных с нарушением линий отвода, - отчет

Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала на временно оккупированной Россией территории Луганщины 22 реактивные системы залпового огня "БМ-21" Град ", а также 18 гаубиц, размещенных с нарушением линий отвода.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете спецмиссии ОБСЕ от 20 апреля.

Отмечается, что 15 "Градов" было обнаружено патрулем Миссии вблизи н. п. Хрустальный (быв. Красный Луч; 56 км к юго-западу от Луганска).

Еще 8 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и 7 реактивных систем залпового огня "БМ-21"Град" патруль СММ ОБСЕ обнаружил на аэродроме вблизи н. п. Переможне (19 км к югу от Луганска).

На этом аэродроме также размещены 10 буксируемых гаубиц (2А65 "Мста-Б", 152 мм - 5 ед., Д-30 "Лягушка", 122 мм - 5 ед.).

Кроме того, как отмечается в отчете, на аэродроме вблизи Переможного было зафиксировано 13 танков (Т-72 ​​- 7 ед., Т-64 - 6 ед.) - за линиям отвода, однако за пределами выделенных мест хранения вооружения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина показала в ОБСЕ доказательства применения наемниками РФ 31 января под Авдеевкой "Града-П". ФОТО

Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала на оккупированной Луганщине 22 Града и 18 гаубиц, размещенных с нарушением линий отвода, - отчет 01

ОБСЕ (4899) Донбасс (26966) ГРАД (287) Луганская область (6552)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зебилы, дебилы, боты, порохоботы, манкурты, националисты, давайте объединяться перед угрозой полномасштабной войны!
показать весь комментарий
21.04.2021 08:39 Ответить
73 % вірять в *військовий талант* Зеленського, інакше його б не обрали головнокомандуючим....😂 Тому не хвилюйся, Зараз Найвеличніший лІдор світу все розрулить... Зайдіть на ФБ *офіс президента* і подивіться, яка там кількість *вєрующіх в Зє*, хватить не на одну армію....
показать весь комментарий
21.04.2021 09:26 Ответить
Это я Порошенко процитировал.
Вот теперь скажи, как объединяться?
показать весь комментарий
21.04.2021 09:51 Ответить
При этом нашим войскам запрещено отвечать в ответ без санкции хенерального штаба. А хенеральный штаб занят воровством денег на продовольствии для армии.
показать весь комментарий
21.04.2021 09:30 Ответить
Ну и? Обнаружили! Да их никто и не прятал
показать весь комментарий
21.04.2021 09:39 Ответить
 
 