Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала на оккупированной Луганщине 22 "Града" и 18 гаубиц, размещенных с нарушением линий отвода, - отчет

Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала на временно оккупированной Россией территории Луганщины 22 реактивные системы залпового огня "БМ-21" Град ", а также 18 гаубиц, размещенных с нарушением линий отвода.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете спецмиссии ОБСЕ от 20 апреля.

Отмечается, что 15 "Градов" было обнаружено патрулем Миссии вблизи н. п. Хрустальный (быв. Красный Луч; 56 км к юго-западу от Луганска).

Еще 8 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и 7 реактивных систем залпового огня "БМ-21"Град" патруль СММ ОБСЕ обнаружил на аэродроме вблизи н. п. Переможне (19 км к югу от Луганска).

На этом аэродроме также размещены 10 буксируемых гаубиц (2А65 "Мста-Б", 152 мм - 5 ед., Д-30 "Лягушка", 122 мм - 5 ед.).

Кроме того, как отмечается в отчете, на аэродроме вблизи Переможного было зафиксировано 13 танков (Т-72 ​​- 7 ед., Т-64 - 6 ед.) - за линиям отвода, однако за пределами выделенных мест хранения вооружения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина показала в ОБСЕ доказательства применения наемниками РФ 31 января под Авдеевкой "Града-П". ФОТО