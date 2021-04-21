Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период без объявления мобилизации
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета" № 1357-ІХ, который Верховная Рада приняла 30 марта 2021 года по инициативе главы государства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Этот документ совершенствует требования по комплектованию Вооруженных Сил Украины и других военных формирований резервистами (военно-обученными лицами с боевым опытом) в особый период без объявления мобилизации. Это позволит оперативно доукомплектовать резервистами воинские части всех сил обороны государства, чем существенно повысить их боеспособность во время военной агрессии, которая стремительно нарастает, а также быстро увеличить боевой потенциал сил обороны и своевременно реагировать на внезапные угрозы национальной безопасности.
В частности, подчеркивается, что закон вводит новый вид военной службы - военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.
"Так, в особый период на военную службу будут призывать граждан, заключивших контракты о прохождении службы в военном резерве и / или зачисленных в военный оперативный резерв. Решение о проведении такого призыва будет принимать Верховный Главнокомандующий ВСУ по представлению Главнокомандующего ВСУ. В решении будут определяться категории резервистов, которые необходимо будет призывать, задачи, объемы, сроки и порядок проведения призыва и тому подобное", - следует из сообщения.
Отмечается, что на граждан, которые будут призваны из числа резервистов в особый период, будут распространяться те же трудовые, социально-правовые и образовательные гарантии, которые предусмотрены для мобилизованных.
В частности, закрепляются гарантии в содействии трудоустройству для молодых людей в течение шести месяцев после прекращения такой службы. Также подписанный президентом закон Украины реформирует систему военного учета и деятельность местных органов военного управления, основываясь на европейских принципах и подходах.
"В частности, предполагается создание на базе военкоматов территориальных центров комплектования и социальной поддержки; упорядочение вопросов воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. Совершенствуется порядок осуществления воинского учета резервистов, в том числе с помощью автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Оберіг" (Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов)", - отметили в Офисе президента.
Кроме того, закон осовременивает требования к административной ответственности должностных лиц, резервистов, военнообязанных и призывников за нарушение законодательства о воинской обязанности и военной службе и умышленное повреждение или потерю по неосторожности военно-учетных документов. Также вводится уголовная ответственность за уклонение от призыва в особый период; от воинского учета или учебных (специальных) сборов.
20 апреля состоялся запуск Школы профессионального развития инженеров-конструкторов - совместного проекта Госконцерна "Укроборонпром" и Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".
Реализация учебной программы в рамках выполнения поручения Президента Украины Владимира Зеленского является частью договора о сотрудничестве между Концерном и КПИ, заключенного в феврале этого года.
"Сегодня оборонно-промышленная отрасль имеет ощутимый недостаток кадров. Средний возраст конструкторов на наших предприятиях составляет около 60 лет. Это значит, что сейчас самое время воспитывать новое поколение украинских инженеров-конструкторов", - заявил генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев.
Учебный курс Школы будет построено на трех основных модулях: системная инженерия, современные информационные технологии в проектировании и производстве наукоемкой продукции, а также инновационное развитие предприятия и управления инновационными проектами и программами.
Напомним, что кроме запуска Школы профессионального развития инженеров-конструкторов сотрудничество между Укроборонпромом и КПИ предусматривает создание программы подготовки инженеров-конструкторов имени Олега Антонова.https://www.wing.com.ua/content/view/29397/76/
