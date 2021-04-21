РУС
Новости Агрессия России против Украины
48 318 175

Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период без объявления мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета" № 1357-ІХ, который Верховная Рада приняла 30 марта 2021 года по инициативе главы государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента. 

Этот документ совершенствует требования по комплектованию Вооруженных Сил Украины и других военных формирований резервистами (военно-обученными лицами с боевым опытом) в особый период без объявления мобилизации. Это позволит оперативно доукомплектовать резервистами воинские части всех сил обороны государства, чем существенно повысить их боеспособность во время военной агрессии, которая стремительно нарастает, а также быстро увеличить боевой потенциал сил обороны и своевременно реагировать на внезапные угрозы национальной безопасности.

В частности, подчеркивается, что закон вводит новый вид военной службы - военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

"Так, в особый период на военную службу будут призывать граждан, заключивших контракты о прохождении службы в военном резерве и / или зачисленных в военный оперативный резерв. Решение о проведении такого призыва будет принимать Верховный Главнокомандующий ВСУ по представлению Главнокомандующего ВСУ. В решении будут определяться категории резервистов, которые необходимо будет призывать, задачи, объемы, сроки и порядок проведения призыва и тому подобное", - следует из сообщения.

Отмечается, что на граждан, которые будут призваны из числа резервистов в особый период, будут распространяться те же трудовые, социально-правовые и образовательные гарантии, которые предусмотрены для мобилизованных.

В частности, закрепляются гарантии в содействии трудоустройству для молодых людей в течение шести месяцев после прекращения такой службы. Также подписанный президентом закон Украины реформирует систему военного учета и деятельность местных органов военного управления, основываясь на европейских принципах и подходах.

"В частности, предполагается создание на базе военкоматов территориальных центров комплектования и социальной поддержки; упорядочение вопросов воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. Совершенствуется порядок осуществления воинского учета резервистов, в том числе с помощью автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Оберіг" (Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов)", - отметили в Офисе президента.

Кроме того, закон осовременивает требования к административной ответственности должностных лиц, резервистов, военнообязанных и призывников за нарушение законодательства о воинской обязанности и военной службе и умышленное повреждение или потерю по неосторожности военно-учетных документов. Также вводится уголовная ответственность за уклонение от призыва в особый период; от воинского учета или учебных (специальных) сборов.

Автор: 

закон (3201) Зеленский Владимир (22004) резервисты (61)
Топ комментарии
+54
Подписал он, четырежды уклонист понимаешь, без мобилизации призывать он будет. Помни, зеля, тебе никто ничего не должен:
Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период без объявления мобилизации - Цензор.НЕТ 4926
21.04.2021 08:48 Ответить
+28
Їдуть в одному купе, в залізничному потязі, українець і єврей. По радіо оголошують, що московити почали повномасштабне вторгнення. Єврей починає голосити:
- Ой вей, які таки проблеми! Бізнес згортати, маму з татом і дітей з дружиною терміново чартером вивозити в Ізраїль. Гроші перевести до Швейцарії! Які проблеми! Золото і брюлики як то вивезти на собі хоча б до Польші! Які проблеми!
Українець важко зітхає і каже:
- Так, біда, проблеми.
Єврей:
- Петро, ​​я тебе благаю, які в тебе проблеми, взяв автомат і в окопи!
21.04.2021 08:55 Ответить
+22
Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период без объявления мобилизации - Цензор.НЕТ 34
21.04.2021 08:44 Ответить
Страница 2 из 2
Я долго ждал эту дату, на пути к ней аж 4 БАНа заработал, был объявлен подфуйловником, по единственной причине: я утверждал, что Цаплиенко- лжец, запустивший заведомую дезу о перекрытии с 21 апреля до октября- Керченского пролива. Только что я отзвонился корешу, работнику нашего порта мариупольского. Результат: пролив не перекрыт и перекрывать его не будут.
21.04.2021 09:00 Ответить
Чего ты паришься ? Умные и так это знают ,а на идиотов наплюй.
21.04.2021 09:15 Ответить
Смешные картинки подъехали. Ржу не могу)))))
21.04.2021 09:03 Ответить
Ржи до всцику, дитятко.
21.04.2021 11:00 Ответить
Поднимайте бюллетени и смотрите кто 74% того и призывйте, это будет справедливо. Вам дебиляткам говорили "Порошенко або вийна"? Говорили? Нет, хотели поприколу и дешевый газ, теперь пожалуйста 74% ****.йте в окопы, зелупы
21.04.2021 09:03 Ответить
если крепко подумать, то "все расписано" - т.е. если допустим в таком-то году будет война, то она будет, будь хоть сто порошенко или тетчер или махатмов с гандями. так шо отнесись философски.
кстати, тут Буткевича и его подругу не слушаешь? Порошенко отнюдь не таков как его Антиколорадос со своей сектой считают.
п.с. - на выборы 3 крайних не ходил, так шо далеко не "зелебоб"
21.04.2021 09:10 Ответить
Звісно, "какаярааазницавсеаниадинааакавьіееее"...
показать весь комментарий
Понимаешь, пулять по Москве Громами и Нептунами одна война - а бежать с перекошеной харей в своем домашнем с трехлинейкой на пулеметы под Джанкоем совсем другая.
показать весь комментарий
так вы сам и ответил - кому там надо бежать с говном против Абрамсов то? или запускать ракеты на Флориду, на своих бахурей то? никому
показать весь комментарий
ну ні..уя собі .. розвели срач і паніку недобитки тролеферми Бариги Петра
показать весь комментарий
дудрило і на Марсі- телепень.
показать весь комментарий
Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период без объявления мобилизации - Цензор.НЕТ 194
21.04.2021 09:04 Ответить
А де їх будуть розміщувати, у що вдягнуть, чим годуватимуть ??
Все ж покрали абинепетьки..
21.04.2021 09:06 Ответить
А *петьки * та недопетьки * не покрали ?
показать весь комментарий
В тебе є відповідь на моє питання ?
Нема ? То на всі чотири сторони.
показать весь комментарий
в марте 14 ситуация была намного хуже - но одели , накормили , разместили , правда бардак был тогда страшный
показать весь комментарий
Вам достеменно відомо, що зараз ситуація не гірше ?
Якщо брати умови, в яких перебувають бійці на фронті нині, то я би не поспішала з райдужними висновками.
показать весь комментарий
уже в 15 ситуация стала намного лучше чем в 14
показать весь комментарий
Сейчас получше, поверь, Ксения. Общаюсь с ребятами, которые сейчас там. Конечно, у нас не та стратегия все 7 лет. Упор не на ракеты и беспилотники, а на танки, бтр и пушки... но хоть так... хотя, с армией кацапов будет тяжко тягаться
показать весь комментарий
маршальский жезл гроссадмирала Редера

Зеленський підписав закон про призов на військову службу резервістів в особливий період без оголошення мобілізації - Цензор.НЕТ 6567
маршальский жезл Рейхсмаршала Геринга

Зеленський підписав закон про призов на військову службу резервістів в особливий період без оголошення мобілізації - Цензор.НЕТ 9635
селфи-палка . маршальский жезл и личное оружие нашего говнокомандующего

Зеленський підписав закон про призов на військову службу резервістів в особливий період без оголошення мобілізації - Цензор.НЕТ 283
21.04.2021 09:08 Ответить
зато демократично - у нас же каждый президент и главнокомандующий за одно тоисть
пошёл и купил жезыл.....
показать весь комментарий
за непідтвердженою інформацією,Джавеліни зі складів поступили в зону ООС.,
ТОМУ DON'T PANIC, ПОРОХОБОТИ!
Зеленський підписав закон про призов на військову службу резервістів в особливий період без оголошення мобілізації - Цензор.НЕТ 6035
21.04.2021 09:09 Ответить
Если это так, то хорошо
показать весь комментарий
Зеленський підписав закон про призов на військову службу резервістів в особливий період без оголошення мобілізації - Цензор.НЕТ 323
показать весь комментарий
І хто ж ними скористається на передку? Що знову порохоботи? А як же зелені соплі? Занадто сцикливі та хитрожопі? Може хочаб шанці копати згодяться? Ні? І там можуть зрадити? Проблема...
показать весь комментарий
Під особистим контролем, чи як завжди.
показать весь комментарий
https://censor.net/ru/news/3260935/ukrainskim_voyiskam_prikazano_ne_reagirovat_na_provokatsii_naemnikov_rf_na_donbasse_kuleba
показать весь комментарий
Дай то Бог! Боже, бережи Україну!!!
показать весь комментарий
Беспелотники уже летают -нет , разведчики в казармах сидят , отвечать и подавлять огнем противника запрещено , так что можешь смело джавы засунуть Ослу в дупло . Тогда и до тебя и до него дойдет , что война не выиграется одним видом оружия , если ВСУ тупо деморализовали два года подряд.
показать весь комментарий
Еще один"хитросделанный"...
показать весь комментарий
это чтобы призывать но ни за что не отвечать. несистемная мобилизация
показать весь комментарий
Дрыщи и перевозбудились по этому. До этого люди оказывается за Порошенко воевали, а отныне за Украину.
показать весь комментарий
Цікава методика.Кинути в м'ясорубку тих,хто вже воював,щоб сволота,що ховалася ,й розказувала,як "нас сталківают лбамі",знову пересиділа рівненько на жопці ?
Хіба не чудова можливість питальникам,чому війна не закінчилась,самим її закінчити ?
показать весь комментарий
Зєліку вже прийшла відповідь на вчорашнє принижене прохання.Як і передбачалось.
Соловьев:
"Зеленский так ничего и не понял. Россия с Украиной не воюет. «В любой точке где идёт война» Зеленскому надо встречаться с Пушилиным и Пасечником, говорить напрямую с лидерами ДНР и ЛНР. Путин многократно призывал Украинские власти к прямому диалогу с руководителями Донбаса."
показать весь комментарий
у тебе, помилка при написанні слів )(уйло та россосіся.
показать весь комментарий
а когда кремлевские сатанисты опубликуют подтверждение гражданство федерашки бубочки и ленки перед наступлением ?
показать весь комментарий
Только в батальон Юзика
показать весь комментарий
да...юзик будет жив всегда....а вот другие---под вопросом.
показать весь комментарий
придётся откосить только что зделал сам себе в жопу укол от острохандроза.....
показать весь комментарий
зы. кетанов если шо кому надо замечательно помагает но ампулка 30 гр..... тюбик
мази 250..... как раз цены для пенсов шоб долго не мучались..... вова шоб ты так жыл
показать весь комментарий
и второе...что будет с УКРАИНОЙ --если путин ее сделает россией...И что будет с УКРАИНОЙ.....если УКРАИНА будет в НАТО???
показать весь комментарий
На півтори сторінки коментарів до статі, жодно коментаря щодо саме підписаного закону, ані критичного ані схвального ...
Чи не це називається флудом....???
показать весь комментарий
порохоботы на марше...
показать весь комментарий
А що коментувати?! Я у першому резервi, закон схвалюю. бо УКРАIНЕЦЬ!
показать весь комментарий
Накази не обговорюють. Їх виконують.
показать весь комментарий
О! Розплата вже близько. Программа "згортання виробництва ракет на перевагу чорній піхоті" продовжує свою дію. Панове поціновувачі ссср і морозива по 2,20 прошу в першу лінію. Вибачте, товаріщі поціновувачі. Гвинтівка на пьятьох і Рабіновіч в помощь. "Вставаааай страна огромная". Бажаю зустріти в окопах Бужанського з Дубінським.
показать весь комментарий
Где рабинович - и -где война.....
показать весь комментарий
Здурів? Щоб вони в спину українцям стріляли? Чи в дозорі сходили до ворога, щоб привести на наші позиції. Їх тільки на копальні.
показать весь комментарий
з першоїї лінії в спину не постріляєш
показать весь комментарий
Обалдеть. ОП автоматом работает по вкладышам в военных билетах. Идиоты.... Всем менять вкладыши?
показать весь комментарий
диджытализация блть это вам нехренсобачий
показать весь комментарий
+ 30 ...я воевать не пойду!...мне белый билет положен
показать весь комментарий
І з бєлим білєтом пригодишся -- патрони подавать.
показать весь комментарий
Війна - це захист свого способу життя. Кому, як не людям вашою фамілією? Не украінцям же боронити статки Шифера, Зеленьского чи Коломойського?
показать весь комментарий
Eto vsio verno,rezervisti imejet opit vojni,eto glavnoje
показать весь комментарий
Главное момент не пропустите , когда звать!!!! Спасибо !!!
показать весь комментарий
УКРОБОРОНПРОМ И КПИ ОТКРЫЛИ ШКОЛУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРОВ-КОНСТРУКТОРОВ

20 апреля состоялся запуск Школы профессионального развития инженеров-конструкторов - совместного проекта Госконцерна "Укроборонпром" и Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".
Реализация учебной программы в рамках выполнения поручения Президента Украины Владимира Зеленского является частью договора о сотрудничестве между Концерном и КПИ, заключенного в феврале этого года.
"Сегодня оборонно-промышленная отрасль имеет ощутимый недостаток кадров. Средний возраст конструкторов на наших предприятиях составляет около 60 лет. Это значит, что сейчас самое время воспитывать новое поколение украинских инженеров-конструкторов", - заявил генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев.
Учебный курс Школы будет построено на трех основных модулях: системная инженерия, современные информационные технологии в проектировании и производстве наукоемкой продукции, а также инновационное развитие предприятия и управления инновационными проектами и программами.
Напомним, что кроме запуска Школы профессионального развития инженеров-конструкторов сотрудничество между Укроборонпромом и КПИ предусматривает создание программы подготовки инженеров-конструкторов имени Олега Антонова.https://www.wing.com.ua/content/view/29397/76/
показать весь комментарий
"Также вводится уголовная ответственность за уклонение от призыва в особый период; от воинского учета или учебных (специальных) сборов".

Згідно закону призивати будуть тільки резервістів, тобто, тих хто не заховався від мобілізації, або й сам добровільно пішов захищати Україну. Але якщо хтось із них ухилиться від призову зараз, то загримить в тюрму. А тих хто у 2014 - 2015 ухилився від мобілізації, як сам преЗедент, який https://censor.net/ua/news/3122139/zelenskyyi_chotyry_razy_uhylyvsya_vid_pryzovu_na_viyiskovu_slujbu_v_20142015_rokah_minoborony_onovleno, чи як мій сусід, що аж в Канаду забіг після отримання повістки, то таких ніхто призивати не буде і кримінальна відповідальність на них не розповсюджується.

Зеленський підписав закон про призов на військову службу резервістів в особливий період без оголошення мобілізації - Цензор.НЕТ 3548
21.04.2021 12:39 Ответить
вова кидалов
показать весь комментарий
А СТРЕЛЯТЬ БЕЗ ПАТРОНОВ !?) НУ СЕБЕ ОН СПОСОБ ПРИДУМАЛ, ЧТОБЫ ОТ АРМИИ ЗАКОСИТЬ !)
показать весь комментарий
Снарягу збираю собі сам.
Все,що примусово видають - відправляти додому Новою Поштою. Прийде час - здати назад під опис з розпискою.
==========
Джентльмени, війна.
От що хочете, так і думайте.
Це ви на цивілці можете піти і купити нові кеди.
А тут інша фігня.
Ходити по 20 км. Жити в них, не знімати довго.
Вчіться. Не маю зараз бажання розповідати, як тримати ноги і себе в достатній гігієні.
показать весь комментарий
Сейчас каждый мужчина должен сам для себя решить вопрос где он будет в случае чего и что он будет делать. Маленькая Финляндия проявила характер и дала по морде СССР и живет прекрасно все эти годы. Да, там был вождь, заточенный и народ любящий свою страну. У нас же с вождями проблемы, но не с народом!
Для Уйлостана это последние выбрыки, а по сути агония. До 2014 года у них было два фонда по 500 млрд. Осталось половина второго. Дернутся и санкции точно усилят. ЕС тоже отрежет от кредитов. Отключат СВИФТ. Надеюсь, что арестуют счета олигархов.
показать весь комментарий
А до сих пор не решили разве . 73% будут выражать глубокое презрение кацапам , когда будут чистить им сапоги.
показать весь комментарий
Не совсем понятно как главнокомандующий собирается воевать о страной, у которой он как президент покупает электроэнергию, топливо и прочее а так же регулярно получает миллиарды в бюджет за транзит газа?
Как воевать с Россией на Донбассе когда через Харьковскую область снуют туда сюда грузовики и поезда к окупанту и обратно???
Одни будут воевать а другие с этим же агрессором торговать.
Думаю что в планах президента я буду точно не торговать.
И думаю что ни один сынок депутата точно не будет воевать.
И? Что дальше? Нам следует или дружить по настоящему или уже воевать ПО НАСТОЯЩЕМУ с агрессором.
показать весь комментарий
Да все так же) как и потрошенко типа воюя с путлером спокойно торговал в рфии конфетами)) война войной - а деньги врозь)))))
показать весь комментарий
Потом когда оторвёт руки или ноги будешь добиваться льгот или путевку в санаторий тебе скажут У НАС ВОЙНЫ НЕТ И НЕ БЫЛО и ТЕБЯ ТУДА НИКТО НЕ ПОСЫЛАЛ а если льготы или бесплатный проезд захотят воспользоваться твои родственники то им будут ватники-маршручики плевать в лицо.
показать весь комментарий
ТИШКОМ НИШКОМ, ЯК ПЕРЕЛЯКАНА ГІМНАЗІСТКА
показать весь комментарий
Короткий переказ нового відосику клоуна: одночасно стояти на колінах перед путіним шукаючи мир в очах, обсирати в 1001 раз Порошенка та хвалити боєздатну армію, яка стала боєздатною як раз завдяки Порошенку і його команді !
Яке чмо зараз при владі , о@ єть
Я навіть після 2х років не можу повірити🤐
показать весь комментарий
Ну, скажем, боєздатна армія - це та, яка перемагає. Та й дивно було б, якщо б у країні, в якій ідуть бойові дії та не створили б боєздатну армію. Коли армія небоєздатна, то стається те, що в Криму.
показать весь комментарий
Просто под руками водством величайшего и тупорылейшего Осла планеты , в ВСУ тривиально служить больше не кто не хочет и даже заробитчане проклинают этого дебила на чем свет стоит , в бригадах 50% комплектация ЛС считается просто супер идеальной ,а на дембель уходят батальонами .И этого и следовало ожидать , по тому что , когда из пацанов в окопах Ослу захотелось сделать живые мишени для кацапов , это ж надо было додуматься воюющей армии запретить воевать . Но жалкая попытка закрыть ваканты в штате за счет мобилизованных , хрен Ослу поможет , по той простой причине , что все ветераны и я в том числе пойду в ВСУ когда посчитаю нужным я , а не когда кому то захочется за мой счет свои про..*** закрывать.
показать весь комментарий
Как понимать?В какой это особый период?Войны и чп нет.Читай конституцию дебил одноклеточный.Все эти призывы и мобилизации противоречат конституции.В данное время разруливать ситуацию на лднр должны внутренние войска,но никак не армия.Антитеррористические операции проводит не армия.
показать весь комментарий
Мне кажется что этот закон несправедливый и подчеркивает неравенство. Бывшие атошники добровольцы автоматически попадают под призыв в случае чего. За уклонение - уголовка.

А вот те кто откосил или не был на войне, могут и дальше заниматься своими делами - они в резерв не входят и призывать их не будут.
показать весь комментарий
Страница 2 из 2
 
 