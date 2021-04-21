Ситуация с COVID-19 в Киеве стабилизировалась: в КГГА объяснили, когда город сможет выйти из "красной" зоны карантина

После детального анализа ситуации с коронавирусом в Киеве станет известно, выйдет ли город из "красной" зоны карантина после 10 мая. Об ограничениях на Пасху будут говорить в конце этой недели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил сайту "Сегодня" первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

Чиновник КГГА говорит, что наблюдают за ходом эпидемии в столице ежедневно, а какие-либо решения о продлении карантина или ограничениях на пасхальные праздники будут приниматься в конце этой недели.

"Ситуация в Киеве немного улучшилась, стабилизировалась, но все будет зависеть от того, какой будет эпидемиологическая ситуация на эту пятницу и понедельник. После этого будут приниматься соответствующие решения. В том числе и о том, в какой по цвету зоне карантина будет находиться город", – сказал он.

Как рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "Украина", есть вероятность, что к концу месяца столица все-таки сможет выйти из красной зоны.

"Есть большая надежда, что до 30 апреля Киев уже по всем показателям перейдет из красного до желтого уровня. Но все зависит от нас", – сказал он.

Глава Минздрава также напомнил – что коронавирус – атеист и ему все равно, что людям нужно праздновать Пасху. Степанов призвал на праздники не собираться большими компаниями и провести этот день дома.