Ситуация с COVID-19 в Киеве стабилизировалась: в КГГА объяснили, когда город сможет выйти из "красной" зоны карантина
После детального анализа ситуации с коронавирусом в Киеве станет известно, выйдет ли город из "красной" зоны карантина после 10 мая. Об ограничениях на Пасху будут говорить в конце этой недели.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил сайту "Сегодня" первый замглавы КГГА Николай Поворозник.
Чиновник КГГА говорит, что наблюдают за ходом эпидемии в столице ежедневно, а какие-либо решения о продлении карантина или ограничениях на пасхальные праздники будут приниматься в конце этой недели.
"Ситуация в Киеве немного улучшилась, стабилизировалась, но все будет зависеть от того, какой будет эпидемиологическая ситуация на эту пятницу и понедельник. После этого будут приниматься соответствующие решения. В том числе и о том, в какой по цвету зоне карантина будет находиться город", – сказал он.
Как рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "Украина", есть вероятность, что к концу месяца столица все-таки сможет выйти из красной зоны.
"Есть большая надежда, что до 30 апреля Киев уже по всем показателям перейдет из красного до желтого уровня. Но все зависит от нас", – сказал он.
Глава Минздрава также напомнил – что коронавирус – атеист и ему все равно, что людям нужно праздновать Пасху. Степанов призвал на праздники не собираться большими компаниями и провести этот день дома.
