РУС
Новости Коронавирус и карантин
4 387 8

Ситуация с COVID-19 в Киеве стабилизировалась: в КГГА объяснили, когда город сможет выйти из "красной" зоны карантина

После детального анализа ситуации с коронавирусом в Киеве станет известно, выйдет ли город из "красной" зоны карантина после 10 мая. Об ограничениях на Пасху будут говорить в конце этой недели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил сайту "Сегодня" первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

Чиновник КГГА говорит, что наблюдают за ходом эпидемии в столице ежедневно, а какие-либо решения о продлении карантина или ограничениях на пасхальные праздники будут приниматься в конце этой недели.

"Ситуация в Киеве немного улучшилась, стабилизировалась, но все будет зависеть от того, какой будет эпидемиологическая ситуация на эту пятницу и понедельник. После этого будут приниматься соответствующие решения. В том числе и о том, в какой по цвету зоне карантина будет находиться город", – сказал он.

Как рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "Украина", есть вероятность, что к концу месяца столица все-таки сможет выйти из красной зоны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За выходные в Киеве закрыли 5 ресторанов, работавших в разгар карантина. Все должны знать "героев", - Поворозник. ФОТО

"Есть большая надежда, что до 30 апреля Киев уже по всем показателям перейдет из красного до желтого уровня. Но все зависит от нас", – сказал он.

Глава Минздрава также напомнил – что коронавирус – атеист и ему все равно, что людям нужно праздновать Пасху. Степанов призвал на праздники не собираться большими компаниями и провести этот день дома.

Глава Минздрава также напомнил - что коронавирус - атеист и ему все равно, что людям нужно праздновать Пасху. Степанов призвал на праздники не собираться большими компаниями и провести этот день дома. Источник: https://censor.net/ru/n3261049\\\\\\\\\\

одно заявление Стебанова..... и Яхве на бутылке
кстати, а что пекут и кушают те кого Яхве гонял "40" лет по пустыням? на Песах то. Рыбу и кирпичи, или манну?)
21.04.2021 09:14 Ответить
Жора, не нужно всех равно по православной традиции жрать водку на Пасху до беспамятства .....
21.04.2021 09:54 Ответить
так Песах это тупо слямзили попы для рабов - кому надо "праздник", который даже не имеет фиксированного дня то?
кстати, вы идя бесноваться - шо возьмешь - надежную маску, или маленький молитовничек?
я так и знал - вы все такие, на словах как Лев, на деле - "минятутнистаяла"
21.04.2021 10:00 Ответить
православная пасха тоже не имеет. Да и к Христу песах никакого отношения тоже не имеет
21.04.2021 10:45 Ответить
да и Дристос к Осирису и прочим - тоже не имеет, просто все там так же рождались от девств. и тоже "воскресали", но они еретики, а Дристос воровал осла благородно, с любовью что-ли, заповедая рабам не воровать как бы.
ты хотя бы подумай - в мятежной провинции годами бегало стадо здоровых быков по пустыне, а римляне такие - ах оставьте, идем-ка на оперу-ка, а восстание невозможно, вот было два недавно, а щас таки невозможно шоб орда быдла бегала и не песенки пела, а думала о восстании, ах какое же неблагоразумие даже подумать об этом
21.04.2021 10:57 Ответить
Входит и выходит. Входит. Нет никакой пандемии с эпидемиями
21.04.2021 10:02 Ответить
такие экземпляры уже почти редкость
21.04.2021 10:43 Ответить
Нет клинической картины заболевания. Есть тест и не более того. Развивайтесь
21.04.2021 11:08 Ответить
 
 