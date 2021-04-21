РУС
Во многих ночных поездах есть внутренняя охрана, но в каждом ее обеспечить нет возможности, - Криклий

В большинстве украинских поездов нет внутренней охраны, ведь это не может обеспечить ни одна страна мира.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По словам Криклия, пока во многих ночных поездах, курсирующих на большие расстояния, в частности на восток Украины, есть внутренняя охрана. Но обеспечить охранников в каждом поезде не может ни одна страна.

"Это вообще ненормальная ситуация, когда мы должны думать, чтобы был охранник в вагоне... Это проблема и специфика, которая существует у нас. Для этого у нас есть кнопки вызова полиции, связь мобильная. Просто должна в дальнейшем судебная система привлекать, чтобы была ответственность уголовная", - отметил министр.

нет возможности значит раздайте страждущим право на ношение оружие.
21.04.2021 09:31 Ответить
+3
а как насчет дать законодательную возможность гражданам оборонятся?
21.04.2021 09:19 Ответить
+2
Если не сдавать в аренду ахметке вагоны в трое дешевле, и не воровать шпалы, то можно!
21.04.2021 09:17 Ответить
21.04.2021 09:17 Ответить
21.04.2021 09:19 Ответить
а не ждать пока тебя убивать начнут.
21.04.2021 09:19 Ответить
Ты имеешь право кричать: УБИВАЮТ! Правда суд может потом тебя оштрафовать за нарушение сна пассажиров...
21.04.2021 09:44 Ответить
Я помню как запретили курить, в тамбурах вагонов. Так вот, тогда я частенько ездил именно ночными поездами из Мариуполя. В Киев и Одессу. Охраны было валом! Занималась она единственным- зарабатывала. Ходили непрерывно почти и ловили курящих. На мне- много заработали, между прочим! Я к тому, что таки были возможности...
21.04.2021 09:24 Ответить
подтверждаю. поезда были полны ментов. и они с удовольствием продавали абонементы на неограниченное курение ночью

кроме того, расходы руководства на яхты и самолеты и прочие бонусы такие, что можно было бы на них обеспечить ВСЕ поезда всем необходимым
21.04.2021 11:48 Ответить
21.04.2021 09:31 Ответить
Криклій, зменшіть кількість "секретуток" у своїх офісах, виженіть "СерЛеща", і ця можливість з"явиться...
21.04.2021 09:35 Ответить
Точно!
Раздайте всем оружие!
Что каждый мог открыть ответный огонь в своём купе!
Ну а для безопасности остальных пассажиров в вагоне перегородки между купе нужно сделать бронированными!
21.04.2021 09:48 Ответить
мусоров как грязи, квартал-95 охраняли в три ряда, а одного на поезд нет, твари.
21.04.2021 13:45 Ответить
 
 