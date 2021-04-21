Во многих ночных поездах есть внутренняя охрана, но в каждом ее обеспечить нет возможности, - Криклий
В большинстве украинских поездов нет внутренней охраны, ведь это не может обеспечить ни одна страна мира.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
По словам Криклия, пока во многих ночных поездах, курсирующих на большие расстояния, в частности на восток Украины, есть внутренняя охрана. Но обеспечить охранников в каждом поезде не может ни одна страна.
"Это вообще ненормальная ситуация, когда мы должны думать, чтобы был охранник в вагоне... Это проблема и специфика, которая существует у нас. Для этого у нас есть кнопки вызова полиции, связь мобильная. Просто должна в дальнейшем судебная система привлекать, чтобы была ответственность уголовная", - отметил министр.
