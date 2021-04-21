РУС
На границе с Беларусью скоплений войск нет, служба идет в усиленном режиме, - Госпогранслужба

Украинские пограничники на границе с Беларусью переведены на усиленный режим несения службы. При этом скоплений войск на этом участке украинской границе не фиксируется.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Усиленный режим несения службы предполагает увеличение количества нарядов. Также максимально активизировали подразделения для отслеживания ситуации в приграничных районах.

"Вообще этому направлению уделяется существенное внимание. Учитывая тесное сотрудничество этой страны с Россией, особенно в контексте упоминания внешней границы Союзного государства Беларуси и РФ", - отметил Демченко.

По его словам, ситуация на границе с Беларусью остается спокойной.

"На данный момент непосредственно на линии границы или рядом с границей мы не фиксируем движения военной техники или скопления военных подразделений. Нестандартных ситуаций пока тоже не фиксировалось", - добавил спикер Госпогранслужбы.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.

По итогам переговоров также стало известно, что ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что во время переговоров Зеленского с Меркель и Макроном никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией.

20 апреля В ПАСЕ призвали Россию прекратить военные провокации возле границ Украины.

+2
Бацка же вчера сказал наридному депутату из слуги народа, что их задача захватить Украину, шоб трибрацких нарида были вместе, так что ждать от усатой падлы можно все что угодна
21.04.2021 09:25 Ответить
+1
С 73% любителей рюзького мира....это Беларуси 2 года как надо бояться ножа в спину от соседа.Просто ФАКТ.
21.04.2021 09:32 Ответить
+1
Будет не удивительно, если ***** вместе с тараканом на Украину нападут - они же диктаторы-шизофреники
21.04.2021 09:35 Ответить
Бацка же вчера сказал наридному депутату из слуги народа, что их задача захватить Украину, шоб трибрацких нарида были вместе, так что ждать от усатой падлы можно все что угодна
21.04.2021 09:25
С 73% любителей рюзького мира....это Беларуси 2 года как надо бояться ножа в спину от соседа.Просто ФАКТ.
21.04.2021 09:32
Та шо там той Беларуси, можно за день из глубины страны до Черниговской области доехать спокойно
21.04.2021 09:34
От Черниговской области до Минска три часа езды на машине. А от Минска до Вильнюса - полтора. Итого: от Черниговской области насквозь через Беларусь до Литвы - четыре с половиной часа.
А Вы - день.... За день можно раза четыре из Чернигова в Вильнюс через всю Беларусь туда-сюда смотаться...
21.04.2021 10:13
Я ведь имел ввиду не машину, а военную технику, например танк Армата, который не всегда заводится и три раза поламается в пути. Вот как раз за день и успеют )))
21.04.2021 10:26
... танк Армата, который не всегда заводится и три раза поломается в пути. Вот как раз за день и успеют...
------------------------------
То есть, Вы хотите сказать, что они за день успеют ТРИ раза ту Армату починить и таки доехать?...
НЕ ВЕРЮ! )))))
На кордоні з Білоруссю скупчень військ немає, служба триває в посиленому режимі, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4438
21.04.2021 10:57
Хужевым транспортом потянут
21.04.2021 11:05
Ну, если та Армата будет наступать одна и ежели постараться... ))
21.04.2021 11:26
На сході вже й тягачі притарабанили.
21.04.2021 12:26
Білорусь ніколи не була ворогом Україні. Це Україна нещодавно зробила недружній крок, підтримавши економічні санкції проти Білорусі.
21.04.2021 11:38
Доки при владі в Білорусі буде залишатися вусатий диктатор, до тих пір до Біорусі треба ставитися з обережністю, бо Білорусь сателіт Кремля і знаходиться під їх керуванням
21.04.2021 11:46
Лукашенко ніколи, поки живий, не був і не буде під керуванням кремля. Друга справа -- вдавати друга, коли вимагають обставини. Тому кремль і хоче його усунути.
21.04.2021 12:11
Вуса -- це достоїнство мужчини і відмінність від жіночої статі, між іншим.
21.04.2021 12:17
Не меліть дурниць. Білорусь вже давно русіфікована рашою, вони навіть своєї мови майже не знають, особливо молодь. У силових органах там сидять агенти Кремля, до речі як і у нас досі.
21.04.2021 13:14
100%-там "совок" і Україна-"бєндєри"..З 2017 року корпус РФ/"зелені чоловічки" розмістились в військових містечках на кордоні з Україною,завдячуючи "калгаснику"..Так що-білоруси ,за наказом "ХУ*ЛА",спокійно встромлять ніж в спину Україні..
21.04.2021 13:52
Будет не удивительно, если ***** вместе с тараканом на Украину нападут - они же диктаторы-шизофреники
21.04.2021 09:35
немецких войск в 1941 тоже не было. авиаразведка докладывала, сам Павлов летал. Были только диверсанты, которых не видно. а механизированные войска подтянулись за 1,5...2 часа, когда 2/3 советской авиации покрошили. это мы уже проходили..
21.04.2021 09:37
То что авиацию покрошили это демагогия и сказки для глупцов.Москва сразу приняла решение сдать немцу БССР,потом и УССР.....и всю технику отвести для защиты себя любимых.А народу запустили шляпу про покрошили.
21.04.2021 10:02
Неправда, ніхто техніку не відводив і здавати не збирався. Просто після голодомору і сталінських репресій ніхто не хотів воювати за радянську владу. Кидали танки, зброю, перелітали на бік німців літаками навіть герої рс. Полками, дивізіями, частинами здавалися в полон (1 млн) і розбігалися по лісах та домівках. Брехнею годували народ 70 років.
21.04.2021 11:46
Не стоит успокаивать себя отсутствием войск в Беларусии. Это быстро может изменится. Если РФ начнет полномасштабное вторжение в Украину, то главный удар должен быть из Беларуссии вдоль западных границ Украины, чтобы отсечь помощь Европы и США и взять ВСУ в кольцо.
21.04.2021 10:04
... то главный удар должен быть из Беларуссии вдоль западных границ Украины, чтобы отсечь помощь Европы и США и взять ВСУ в кольцо...
-----------------------------
Это вплавь на тяжёлой технике сквозь бескрайние болота и топи Полесья, чтобы в результате оказаться в окружении между войсками НАТО и ВСУ?
Мудрёная какая-то многоходовочка, однако....
21.04.2021 10:32
З Білорусі удару не буде, Лукашенко обіцяв. І не брешіть про "союзное государство" з Росією -- його нема й не буде, Білорусь незалежна поки бацька при владі.
21.04.2021 11:51
У нас сейчас посевная.С полей доносится гул моторов мощных тракторов.
21.04.2021 10:07
Беларусские леса мониторит погранслужба? Не верю, что это возможно.
21.04.2021 11:24
Ще пару років тому було в газеті, що збудовано три капітальні дороги в різних місцях, розраховані на важку техніку, прорубані через ліс, у бік українського кордону.
21.04.2021 12:03
..слухай "СТЕЦЬКО",бачу ,що троляка ти "ху*ловска",а "цензор" такій сволоті ще потакає...А даремно бутусов,таку сволоту не "банить",як в "Фейсбуці" банять українців ФСБ..
21.04.2021 13:56
 
 