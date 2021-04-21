Любой новый этап агрессии России против Украины будет иметь для Москвы тяжкие последствия, - сенатор США Менендес

Глава МИД Дмитрий Кулеба обсудил с председателем комитета по иностранным делам Сената США Робертом Менендесом увеличение военной помощи Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД.

Во время телефонного разговора Менендес рассказал, что в Сенате США с большим беспокойством относятся к наращиванию военного присутствия РФ на границе с Украиной и угрозам, которые нынешние действия Москвы представляют для нашего государства и Европы.

Глава МИД подробно проинформировал американского сенатора об актуальной ситуации в зоне российско-украинского конфликта и вдоль границы Украины. Он привлек особое внимание к противоправным действиям РФ в Азово-Черноморской акватории, милитаризации временно оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей.

В свою очередь глава комитета Сената подчеркнул, что неспровоцированная агрессия России против Украины совершенно неприемлема для Соединенных Штатов и цивилизованного мира, и заверил, что любой новый ее этап будет иметь для Москвы тяжкие последствия. При этом он высоко оценил взвешенную и мудрую реакцию Украины на попытки России провоцировать обострение.

Как отмечается, Кулеба подчеркнул, что Украина высоко ценит многолетнюю двухпартийную поддержку Конгресса Соединенных Штатов, которая имеет особое значение для усиления обороноспособности Украины, реформ, укрепления демократических институтов и энергетической независимости нашего государства.

Менендес заверил Кулебу в непоколебимой поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, готовности Сената США и в дальнейшем решительно поддерживать своего стратегического партнера, особенно в условиях эскалации агрессивных действий России.

Председатель Комитета Сената США сообщил, что ожидает одобрения в возглавляемом им сенатском комитете законопроекта "О партнерстве в сфере безопасности с Украиной", предусматривающего увеличение размера ежегодной военной помощи, включая предоставление летального оружия.