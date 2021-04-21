РУС
В Совфеде РФ отреагировали на предложение Зеленского встретиться с Путиным на Донбассе: "Какое-то актерское кривляние"

Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал актерским кривлянием предложение президента Украины Владимира Зеленского Путину встретиться на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"Само выступление Зеленского - высокопарное с самолюбованием от сказанного, какое-то актерское кривляние. Он подчеркивает свое бесстрашие и полную погруженность в конфликт на Донбассе - и тут же демонстрирует либо абсолютное незнание, от чьих рук гибнут люди, либо абсолютное лицемерие", - сказал Цеков.

По его словам, Зеленский "показал свою неспособность или нежелание остановить войну на Донбассе" и теперь "пытается переложить всю ответственность на президента России, популистски предлагая встретиться".

"Вряд ли следует реагировать на очередное актерское выступление. Можно только пожалеть народ Украины за такого главу государства", - считает Цеков.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

+96
при всем моем неуважении к ***** и москалям . в данном случае не могу не согласиться . ведь действительно " актерское кривляние "
21.04.2021 09:51 Ответить
+50
Какое )(уйло вы шо он вчера назвал его Господином, когда предложил встретится
21.04.2021 09:56 Ответить
+48
Бубочка-прекрати в конце концов позориться.
21.04.2021 09:51 Ответить
Страница 6 из 6
Ай справді! А хто почав війну і вбивства? Так я нагадаю цьому цеЛкову: ВІЙНУ ПОЧАЛИ СРАНІ МОСКАЛІ З ВБИВСТВА УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО У КРИМУ!!!!! і хай цей смердючий кацап ЗАТКНЕТЬСЯ!!!!!!!1 ******** ТАКА!!!
21.04.2021 17:30 Ответить
Переважна більшість коментів за зеленого тут написана провокаторами від РФ.
Намагаються розпалити ворожнечу між порохоботами та зебілами.
Даремно стараєтесь - тут, в Україні, 73% насрати на те, що сказав і робить їхній обранець.
Вони проголосували, і "фсьо".
Але все ж завивання про те, що порохоботи підігрують Кремлю, що зеля "наш през" і "маладєц" дають відчути якесь садистичне задоволення. Бо гімно насправді "наш" през.
І це розуміє УВЕСЬ світ!
Навіть у Франції.
І навіть зебіли (тільки не можуть собі у цьому признатись).
21.04.2021 17:51 Ответить
У Радфеді РФ відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися з Путіним на Донбасі: "Якісь акторські кривляння"
21.04.2021 17:56 Ответить
У Радфеді РФ відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися з Путіним на Донбасі: "Якісь акторські кривляння"
21.04.2021 17:57 Ответить
Считая копыты вытерли об спину--отфоршмачили как на параше шныря блин а стыдно мне
21.04.2021 18:02 Ответить
Берегите сердце. Вон 73% и в х.й не дуют - всё по приколу - так сказал великий.
21.04.2021 18:10 Ответить
прикиньте параша воюеет 7 лет - --и---опа--- Зеленский "показал свою неспособность или нежелание остановить войну на Донбассе" и теперь "пытается переложить всю ответственность на президента России, популистски предлагая встретиться".

Источник: https://censor.net/ru/n3261063
21.04.2021 18:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=q9Mjnqu9jXE Портников о трусости ЗЕ
21.04.2021 18:07 Ответить
вова, йди в ухань. Там ще тваринок потрібно вивозить. Клоун, це вже підвищення у очах ввз - піськограй, саме то.
21.04.2021 18:07 Ответить
НАЖАЛЬ ОСЬ ЩО НАС ЧЕКАЄ, БО КРЕМЛЬ СВОЇ ВІЙСЬКА ВІДВОДИТИ
ВІД КОРДОНІВ НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ, ДАВЛЯЧИ НА КЕРІВНИЦТВО УКРАЇНИ -

Що запропонував Меркель/ Макрон Зе клоуну :
1) Амністія сєпаратистам Донбасу
2) Визнати частковую автономію Донбасу
3) З військ сепаратистів (расцєян також) зробити "міліцію" Донбасу
4) Відбудувати розбомблений Кремлем Донбас за грощі бюджета України
5) Завести 10% сепаратистів у Верховну Раду України
6) Зрозуміло що буряти і якути з осетинами які захопили житло на Донбасі повинні
отримати громадянство України
7) Ймовірно дати воду в Крим з Дніпра
ОСЬ ЯКЕ КРЕМЛІВСЬКЕ РІШЕННЯ Зе "Голобородько" ПОВИНЕН ВТІЛИТИ
В ЖИТТЯ НА РНБО
21.04.2021 18:09 Ответить
У Радфеді РФ відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися з Путіним на Донбасі: "Якісь акторські кривляння"
21.04.2021 18:12 Ответить
Не пойму вы коментируете событие
Или как на ярмарке три бабы
Ведут разговор
21.04.2021 18:23 Ответить
Так це що значить? Нєлох не зможе заглянути в оченята ***** і "нє увідіть там вайни"? Яка втрата...
21.04.2021 18:34 Ответить
людина нагадує хлопчика на дитячому майданчику в якого хочуть відібрати іграшку,а взагалі коли людина до повноліття не стала повнолітньою, вона не стане нею ніколи. щож це "вибір" народу.а про ставлення московії до гаранта можна судити по рівню особи, яка відреагувала на пропозицію.
21.04.2021 19:07 Ответить
Це вкотре доводить, що треба бити маскаля максимально, раз іх там нет, тт прилетів 1 снаряд - має бути 5 у відповідь
21.04.2021 19:10 Ответить
Нада тока пиристать стрилять
21.04.2021 21:02 Ответить
Путин от себя в восторге
21.04.2021 20:05 Ответить
А почему не в Киеве после вода войск *****?Крым уже кацапский,регулярные войска ********* уже официально на окупированых украинских землях а ЗЕ еще что-то блеет об мирных переговорах.
21.04.2021 20:11 Ответить
P.S.А ***** то молодец,такой тихой сапой не только до Берлина но и до Вашингтона дойдет.
21.04.2021 20:13 Ответить
Уже не Киев главный стол ,,мирного улегурирования,,а м.Чоп.Вот там и будут вести страны ЕС кардинальные,,возможно,,переговоры по уже несуществующей Украине как проводили уже по по окупированым териториям бывшего совка.
21.04.2021 21:55 Ответить
Никуда оно не дойдет
21.04.2021 21:01 Ответить
У Радфеді РФ відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися з Путіним на Донбасі: "Якісь акторські кривляння"
21.04.2021 21:10 Ответить
Якщо це - докір,то. ви помилились адресою, а якщо констатація факту,то вчи - містер очевидність.
21.04.2021 22:09 Ответить
На опубликованных кадрах архивного видео видно, что популярный комик выступает на сцене российского КВН и не стесняется одобрительно шутить об имперских амбициях Кремля и насмешках России над независимостью Украины.
Учитывая вышесказанное, можно уверенно сказать: если горе-юмориста Владимира Зеленского вдруг выберут президентом Украины, в Кремле будут одобрительно потирать руки.
Враги не станут воспринимать всерьез такого главу государства. Подумайте только, сколько раз и с каким смаком "Россия 1" и другие рупоры кремлевской пропаганды будут крутить это видео, где Зеленский просит Путина "забрать его отсюда".
Абсолютно все российские СМИ и блогосфера будут издеваться над новым президентом Украины.
И НЕИЗВЕСТНО, ЧТО ЕЩЕ БУДЕТ ИЗВЛЕЧЕНО ИЗ АРХИВА С УЧАСТИЕМ НАШЕГО КОМИКА.
СКАЖИТЕ, КАК БУДУТ ВЫГЛЯДЕТЬ НАШИ ВОЕННЫЕ, КОГДА БУДУЩИЙ ПРЕЗИДЕНТ СТРАНЫ ЛИЧНО ПРОСИТ ПУТИНА "ЗАБЕРИТЕ МЕНЯ"?
https://www.youtube.com/watch?v=mHXRaOuyr2c
21.04.2021 22:10 Ответить
"Леонид Данилович!... Помолчите, вы что, не видите, что я сейчас обращаюсь к человеку, от которого зависит моя - да что там моя? - судьба всей Украины!
Владимир Владимирович, заберите меня пожалуйста, ну хоть за долги, я вас очень прошу", - говорит Зеленский со "слезами" на глазах, прижав руку к сердцу.


И комментарий
Заберем, мужик, не бойся. У нас в Ростове места хватит для вас всех. Дело времени...
https://www.rbc.ua/rus/styler/zelenskomu-pripomnili-sleznoe-obrashchenie-1575641236.html
21.04.2021 22:17 Ответить
Как говорится - береги честь смолоду, чтоб потом не обижаться за то, что о тебе говорят.
И страну свою не надо было обсирать за кацапские сребренники.
А сейчас все выглядит пафосно и не правдиво. Не воспринимается.
Скромнее надо быть и не устраивать показуху на публику, а пахать в поте лица, а не 6 раз в году отпуск отгуливать.
21.04.2021 22:21 Ответить
Варто підтримати дуріка в ініціативі і виписати йому білет в один кінець...а там нехай хоч в шахті його закопають.
21.04.2021 22:45 Ответить
На превеликий жаль ні разу Зеленський ще мене не розчарував ні в чому і здається цього і не буде
21.04.2021 22:56 Ответить
написано с ошибками. Вот как правильно: "Само выступление СФ и пу - высокопарное с самолюбованием от сказанного, какое-то клоунское кривляние. Он подчеркивает свое бесстрашие и полную погруженность в конфликт на Донбассе - и тут же демонстрирует либо абсолютное незнание, от чьих рук гибнут люди, либо абсолютное лицемерие", Источник: https://censor.net/ru/n3261063
21.04.2021 23:04 Ответить
КРИВЫХ КРИВЛЯТЬ КУДА ЭТО ГОДИТСЯ !)
21.04.2021 23:44 Ответить
Страница 6 из 6
 
 