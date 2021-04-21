В Совфеде РФ отреагировали на предложение Зеленского встретиться с Путиным на Донбассе: "Какое-то актерское кривляние"

Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал актерским кривлянием предложение президента Украины Владимира Зеленского Путину встретиться на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"Само выступление Зеленского - высокопарное с самолюбованием от сказанного, какое-то актерское кривляние. Он подчеркивает свое бесстрашие и полную погруженность в конфликт на Донбассе - и тут же демонстрирует либо абсолютное незнание, от чьих рук гибнут люди, либо абсолютное лицемерие", - сказал Цеков.

По его словам, Зеленский "показал свою неспособность или нежелание остановить войну на Донбассе" и теперь "пытается переложить всю ответственность на президента России, популистски предлагая встретиться".

"Вряд ли следует реагировать на очередное актерское выступление. Можно только пожалеть народ Украины за такого главу государства", - считает Цеков.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

