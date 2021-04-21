В Совфеде РФ отреагировали на предложение Зеленского встретиться с Путиным на Донбассе: "Какое-то актерское кривляние"
Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал актерским кривлянием предложение президента Украины Владимира Зеленского Путину встретиться на Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".
"Само выступление Зеленского - высокопарное с самолюбованием от сказанного, какое-то актерское кривляние. Он подчеркивает свое бесстрашие и полную погруженность в конфликт на Донбассе - и тут же демонстрирует либо абсолютное незнание, от чьих рук гибнут люди, либо абсолютное лицемерие", - сказал Цеков.
По его словам, Зеленский "показал свою неспособность или нежелание остановить войну на Донбассе" и теперь "пытается переложить всю ответственность на президента России, популистски предлагая встретиться".
"Вряд ли следует реагировать на очередное актерское выступление. Можно только пожалеть народ Украины за такого главу государства", - считает Цеков.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Намагаються розпалити ворожнечу між порохоботами та зебілами.
Даремно стараєтесь - тут, в Україні, 73% насрати на те, що сказав і робить їхній обранець.
Вони проголосували, і "фсьо".
Але все ж завивання про те, що порохоботи підігрують Кремлю, що зеля "наш през" і "маладєц" дають відчути якесь садистичне задоволення. Бо гімно насправді "наш" през.
І це розуміє УВЕСЬ світ!
Навіть у Франції.
І навіть зебіли (тільки не можуть собі у цьому признатись).
Источник: https://censor.net/ru/n3261063
ВІД КОРДОНІВ НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ, ДАВЛЯЧИ НА КЕРІВНИЦТВО УКРАЇНИ -
Що запропонував Меркель/ Макрон Зе клоуну :
1) Амністія сєпаратистам Донбасу
2) Визнати частковую автономію Донбасу
3) З військ сепаратистів (расцєян також) зробити "міліцію" Донбасу
4) Відбудувати розбомблений Кремлем Донбас за грощі бюджета України
5) Завести 10% сепаратистів у Верховну Раду України
6) Зрозуміло що буряти і якути з осетинами які захопили житло на Донбасі повинні
отримати громадянство України
7) Ймовірно дати воду в Крим з Дніпра
ОСЬ ЯКЕ КРЕМЛІВСЬКЕ РІШЕННЯ Зе "Голобородько" ПОВИНЕН ВТІЛИТИ
В ЖИТТЯ НА РНБО
Или как на ярмарке три бабы
Ведут разговор
Учитывая вышесказанное, можно уверенно сказать: если горе-юмориста Владимира Зеленского вдруг выберут президентом Украины, в Кремле будут одобрительно потирать руки.
Враги не станут воспринимать всерьез такого главу государства. Подумайте только, сколько раз и с каким смаком "Россия 1" и другие рупоры кремлевской пропаганды будут крутить это видео, где Зеленский просит Путина "забрать его отсюда".
Абсолютно все российские СМИ и блогосфера будут издеваться над новым президентом Украины.
И НЕИЗВЕСТНО, ЧТО ЕЩЕ БУДЕТ ИЗВЛЕЧЕНО ИЗ АРХИВА С УЧАСТИЕМ НАШЕГО КОМИКА.
СКАЖИТЕ, КАК БУДУТ ВЫГЛЯДЕТЬ НАШИ ВОЕННЫЕ, КОГДА БУДУЩИЙ ПРЕЗИДЕНТ СТРАНЫ ЛИЧНО ПРОСИТ ПУТИНА "ЗАБЕРИТЕ МЕНЯ"?
https://www.youtube.com/watch?v=mHXRaOuyr2c
Владимир Владимирович, заберите меня пожалуйста, ну хоть за долги, я вас очень прошу", - говорит Зеленский со "слезами" на глазах, прижав руку к сердцу.
И комментарий
Заберем, мужик, не бойся. У нас в Ростове места хватит для вас всех. Дело времени...
https://www.rbc.ua/rus/styler/zelenskomu-pripomnili-sleznoe-obrashchenie-1575641236.html
И страну свою не надо было обсирать за кацапские сребренники.
А сейчас все выглядит пафосно и не правдиво. Не воспринимается.
Скромнее надо быть и не устраивать показуху на публику, а пахать в поте лица, а не 6 раз в году отпуск отгуливать.