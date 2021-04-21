Напряженность вокруг Украины стремительно растет. Совет ЕС направил четкий сигнал о коллективной поддержке, - Боррель
ЕС готов рассмотреть варианты действий в случае продолжения агрессии против Украины, и противодействовать попыткам России изобразить себя посредником, а не стороной конфликта.
Об этом глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил во вторник в своем блоге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Напряженность в Украине и вокруг нее стремительно растет. Совет (ЕС) по иностранным делам направил четкий сигнал о коллективной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Боррель
Он отметил, что министры иностранных дел на совместной видеоконференции в понедельник основное внимание сосредоточили на ситуации вокруг Украины и на том, как ЕС наилучшим образом может поддержать ее в решении проблем. Для этого они пригласили на видеоконференцию министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.
Министры иностранных дел стран ЕС, сообщает Боррель, договорились, что должны говорить единым голосом в двусторонних контактах с Россией, на всех международных форумах (G7, ОБСЕ) и на переговорах с США.
Он сообщает, что вместе с председателем Евросовета Шарлем Мишелем подтвердил свое участие в саммите по Международной Крымской платформе, запланированном на 23 августа в Киеве.
Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.
Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.
Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.
На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.
Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.
8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.
Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.
Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.
13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.
16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.
Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.
По итогам переговоров также стало известно, что ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что во время переговоров Зеленского с Меркель и Макроном никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией.
20 апреля В ПАСЕ призвали Россию прекратить военные провокации возле границ Украины.
Треба переписати, що ми йдемо не до ЄС, а до США.
Але ніхто , окрім порохоботів, не цікавився, що там відбувається, скільки грошей виділяється з бюджету. Тепер настав момент неминучого - а в нас ніц немає. Лише клован какая разніца. Війни нема.
https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/3873513616069756?__cft__[0]=AZUCjrJgJPD0erWATiB-XLAlNfPgZttRcb060Qx4EOkclWVfw2_KFcOKGSsgTP8xG_SUgIqCLAHGIMH9Xr4qWQaVj_p8Lwo0ZRh3f39OnN37w5qVCfXIJJQ74whwNq9BuWCKiAH8P9KcZ4RrcgGmqf1a&__tn__=%2CO%2CP-R 10 год ·
Дуже хороше звернення Зеленського до народу. Нарешті- без ниття, що хтось весь час йому заважає, без зайвих слів , пафосу і банальностей . Все чітко, ясно, впевнено. Без популізму і нереалістичних театральних жестів. Роз'яснив , що таке кластери і чому в рамках нормандського формату влада просуває цю ініціативу. Важливо, що розказав про дорожню карту. Не забув про миротворців. Дуже людяно згадав про заручників, розповів , скільки їх утримується в тюрмах на окупованій території і РФ, запевнив , що ми за усіх боремося, назвав прізвища бранців - це так важливо для родини Виговського, кримських татар, інших заручників , знати, що Україна своїх не кидає . Роз'яснив ситуацію в Азовському морі, бо було незрозуміло, чи можуть украінські військові кораблі здійснювати рейди в наших і нейтральних водах, чи тихенько промовчимо на шантаж Путіна. Розповів про деталі паризької зустрічі з паном Макроном. Звернувся до ВР негайно прийняти закон про заборону закупівлі російської електроенергії, бо ж як ми апелюємо до світу про посилення санкцій - то й самі маємо посилювати санкції проти агресора. Дуже сильний хід- це заява про те, що всі ці « Ліги сміху « і серіали, до виробництва яких причетні афільовані з кварталом стуктури, не виходитимуть на російських телеканалах. Ніякої торгівлі на крові , ніяких серіалів від Кварталу на пропагандистських російських каналах, ніяких нафторублів від бензоколонки.
Довгоочікувана заява верховного головнокомандуючого про негайний перегляд бюджету і збільшення зарплат воінам на передовій. Хлопці повинні мати мотивацію за важку службу. Анонсував негайні звільнення на РНБО всіх причетних до зриву ДОЗ і проблем з харчуванням в армії.
Також на лінію зіткнення повертаються контрснайперські групи, безпілотники , розвідка, все, що посилює нашу армію. На фронті чекають зброю, а не Путіна. А ми його на наш Донбас і не запрошуємо! Навпаки, Зеленський вимагає від Путіна піти геть з Криму і Донбасу. До речі, Крим прозвучав в промові багато раз!
Сильні слова на підтримку наших дипломатів, які воюють з РФ на дипломатичному фронті.
І розчулив заклик до єдності, не ділив країну , не згадував злобних опонентів, яких всіх треба на фронт. Вибачився, що чотири рази в 14- 15 уникав мобілізації, зрозумів, що має вимовити ці важливі слова. Прям державний діяч.
Не почули? .... я теж. Знову пафос, популізм, багато зайвих пустопорожніх слів, образи. І запрошення Путіна на зустріч на Донбас. Прям хоч парі став, до кого ж Путін на зустріч спершу вирушить: на запрошення Байдена чи Зеленського... Краще б працював над повноцінним відновленням нормандського формату, який оцими своїми заявами і похоронив...
Чергове інфантильне звернення Зеленського. Навіщо і про що?
Але в останніх словах так званого президента на адресу путіна про Донбас, я почув не запрошення, а виклик (не у словах, емоційно). Можливо так званий президент врешті образився на партнера, що ніяк не дослухається до вмовлянь. Та, зважаючи на характерну здатність зелених брехати і заборону відповідати "на провокації", навіть наявність образи ще не означає бажання протистояти.
І як таку натуру переробити ? То буде вже не він...
А из Кремля все то же: "дедываевале", "можимпавтарить".
Нету... значит всё слова.
Европе надоело.
Правда, она, Европа, забывает, что она - следующая.
Все давным-давно известно. Только вот украинская власть все живет надеждами.
И не будем забывать про пятую колонну в лице филиала ФСБ - РПЦ в Украине.
Де секторальні санкції?
"...А Европа молчала..."
Але ж бабця меркель, схоже, зібралась у газпром, на пенсію, поряд з шредером...
Просёлочные дорого скоро просохнут, а лесопосадки покроются листвой.
Ждать осталось не долго...
МировойВсемирной - вот ваш сигнал, безответственные недоумки и ничтожества! Будьте вы прокляты.