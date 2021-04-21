РУС
10 322 58

Напряженность вокруг Украины стремительно растет. Совет ЕС направил четкий сигнал о коллективной поддержке, - Боррель

ЕС готов рассмотреть варианты действий в случае продолжения агрессии против Украины, и противодействовать попыткам России изобразить себя посредником, а не стороной конфликта.

Об этом глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил во вторник в своем блоге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Напряженность в Украине и вокруг нее стремительно растет. Совет (ЕС) по иностранным делам направил четкий сигнал о коллективной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Боррель 

Он отметил, что министры иностранных дел на совместной видеоконференции в понедельник основное внимание сосредоточили на ситуации вокруг Украины и на том, как ЕС наилучшим образом может поддержать ее в решении проблем. Для этого они пригласили на видеоконференцию министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

Министры иностранных дел стран ЕС, сообщает Боррель, договорились, что должны говорить единым голосом в двусторонних контактах с Россией, на всех международных форумах (G7, ОБСЕ) и на переговорах с США.

Он сообщает, что вместе с председателем Евросовета Шарлем Мишелем подтвердил свое участие в саммите по Международной Крымской платформе, запланированном на 23 августа в Киеве.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.

По итогам переговоров также стало известно, что ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что во время переговоров Зеленского с Меркель и Макроном никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией.

20 апреля В ПАСЕ призвали Россию прекратить военные провокации возле границ Украины.

Топ комментарии
+26
Ми це вчора почули.
Напряженность вокруг Украины стремительно растет. Совет ЕС направил четкий сигнал о коллективной поддержке, - Боррель - Цензор.НЕТ 3843
показать весь комментарий
21.04.2021 09:54 Ответить
+22
Вы уже ну ООООчень сильно достали со своими сигналами ,***** смеётся до слёз с тех сигналов ...
показать весь комментарий
21.04.2021 09:54 Ответить
+15
Правильно,главное чтобы сигнал был чёткий!это как глубокая озабоченность ,если не глубокая,то так,не очень ,а вот глубокая и чёткий ,это серьёзно !очень!
показать весь комментарий
21.04.2021 09:55 Ответить
Ми це вчора почули.
Напряженность вокруг Украины стремительно растет. Совет ЕС направил четкий сигнал о коллективной поддержке, - Боррель - Цензор.НЕТ 3843
показать весь комментарий
21.04.2021 09:54 Ответить
Напруженість навколо України стрімко зростає. Рада ЄС направила чіткий сигнал про колективну підтримку, - Боррель - Цензор.НЕТ 5089
показать весь комментарий
21.04.2021 10:16 Ответить
Вы уже ну ООООчень сильно достали со своими сигналами ,***** смеётся до слёз с тех сигналов ...
показать весь комментарий
21.04.2021 09:54 Ответить
Сигнализаторы не устают что то направлять *****. Правда конкретики нет, но то такэ.
показать весь комментарий
21.04.2021 09:54 Ответить
Правильно,главное чтобы сигнал был чёткий!это как глубокая озабоченность ,если не глубокая,то так,не очень ,а вот глубокая и чёткий ,это серьёзно !очень!
показать весь комментарий
21.04.2021 09:55 Ответить
Меркельша вже направила - заяву у підтримку наступу на Україну, бо тільки так можна трактувати продовження співпраці з москалями по будівництву ПП2.
показать весь комментарий
21.04.2021 09:58 Ответить
Виходячи з останніх подій, що робити з Конституцією?
Треба переписати, що ми йдемо не до ЄС, а до США.
показать весь комментарий
21.04.2021 10:01 Ответить
Перше, що ми мали робити - шалено зміцнювати власну АРМІЮ.
Але ніхто , окрім порохоботів, не цікавився, що там відбувається, скільки грошей виділяється з бюджету. Тепер настав момент неминучого - а в нас ніц немає. Лише клован какая разніца. Війни нема.
показать весь комментарий
21.04.2021 10:04 Ответить
Я про Коституцію.
показать весь комментарий
21.04.2021 10:07 Ответить
Конституція не заважає отримати статус союзника.
показать весь комментарий
21.04.2021 13:24 Ответить
Совет ЕС направил четкий сигнал о коллективной озабоченности
показать весь комментарий
21.04.2021 09:59 Ответить
Идите вы нах### со своим чётким сигналом.
показать весь комментарий
21.04.2021 10:00 Ответить
Треба знову вектор у Конституції повертати.
показать весь комментарий
21.04.2021 10:02 Ответить
Можна просто повернути Конституцію і тоді вектор буде направлений в інший бік.
показать весь комментарий
21.04.2021 11:09 Ответить
https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko?__cft__[0]=AZUCjrJgJPD0erWATiB-XLAlNfPgZttRcb060Qx4EOkclWVfw2_KFcOKGSsgTP8xG_SUgIqCLAHGIMH9Xr4qWQaVj_p8Lwo0ZRh3f39OnN37w5qVCfXIJJQ74whwNq9BuWCKiAH8P9KcZ4RrcgGmqf1a&__tn__=-UC%2CP-R Iryna Gerashchenko

https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/3873513616069756?__cft__[0]=AZUCjrJgJPD0erWATiB-XLAlNfPgZttRcb060Qx4EOkclWVfw2_KFcOKGSsgTP8xG_SUgIqCLAHGIMH9Xr4qWQaVj_p8Lwo0ZRh3f39OnN37w5qVCfXIJJQ74whwNq9BuWCKiAH8P9KcZ4RrcgGmqf1a&__tn__=%2CO%2CP-R 10 год ·

Дуже хороше звернення Зеленського до народу. Нарешті- без ниття, що хтось весь час йому заважає, без зайвих слів , пафосу і банальностей . Все чітко, ясно, впевнено. Без популізму і нереалістичних театральних жестів. Роз'яснив , що таке кластери і чому в рамках нормандського формату влада просуває цю ініціативу. Важливо, що розказав про дорожню карту. Не забув про миротворців. Дуже людяно згадав про заручників, розповів , скільки їх утримується в тюрмах на окупованій території і РФ, запевнив , що ми за усіх боремося, назвав прізвища бранців - це так важливо для родини Виговського, кримських татар, інших заручників , знати, що Україна своїх не кидає . Роз'яснив ситуацію в Азовському морі, бо було незрозуміло, чи можуть украінські військові кораблі здійснювати рейди в наших і нейтральних водах, чи тихенько промовчимо на шантаж Путіна. Розповів про деталі паризької зустрічі з паном Макроном. Звернувся до ВР негайно прийняти закон про заборону закупівлі російської електроенергії, бо ж як ми апелюємо до світу про посилення санкцій - то й самі маємо посилювати санкції проти агресора. Дуже сильний хід- це заява про те, що всі ці « Ліги сміху « і серіали, до виробництва яких причетні афільовані з кварталом стуктури, не виходитимуть на російських телеканалах. Ніякої торгівлі на крові , ніяких серіалів від Кварталу на пропагандистських російських каналах, ніяких нафторублів від бензоколонки.

Довгоочікувана заява верховного головнокомандуючого про негайний перегляд бюджету і збільшення зарплат воінам на передовій. Хлопці повинні мати мотивацію за важку службу. Анонсував негайні звільнення на РНБО всіх причетних до зриву ДОЗ і проблем з харчуванням в армії.
Також на лінію зіткнення повертаються контрснайперські групи, безпілотники , розвідка, все, що посилює нашу армію. На фронті чекають зброю, а не Путіна. А ми його на наш Донбас і не запрошуємо! Навпаки, Зеленський вимагає від Путіна піти геть з Криму і Донбасу. До речі, Крим прозвучав в промові багато раз!
Сильні слова на підтримку наших дипломатів, які воюють з РФ на дипломатичному фронті.
І розчулив заклик до єдності, не ділив країну , не згадував злобних опонентів, яких всіх треба на фронт. Вибачився, що чотири рази в 14- 15 уникав мобілізації, зрозумів, що має вимовити ці важливі слова. Прям державний діяч.
Не почули? .... я теж. Знову пафос, популізм, багато зайвих пустопорожніх слів, образи. І запрошення Путіна на зустріч на Донбас. Прям хоч парі став, до кого ж Путін на зустріч спершу вирушить: на запрошення Байдена чи Зеленського... Краще б працював над повноцінним відновленням нормандського формату, який оцими своїми заявами і похоронив...
Чергове інфантильне звернення Зеленського. Навіщо і про що?
показать весь комментарий
21.04.2021 10:05 Ответить
Та шо ж вы делаете! Начал читать - и глаза полезли на лоб по мере чтения всё выше и выше.
показать весь комментарий
21.04.2021 10:26 Ответить
Цей допис треба було починати з великих і жирних літер Н і Т. Ніт, тобто. Бо не усі звикли читати до кінця.
Але в останніх словах так званого президента на адресу путіна про Донбас, я почув не запрошення, а виклик (не у словах, емоційно). Можливо так званий президент врешті образився на партнера, що ніяк не дослухається до вмовлянь. Та, зважаючи на характерну здатність зелених брехати і заборону відповідати "на провокації", навіть наявність образи ще не означає бажання протистояти.
показать весь комментарий
21.04.2021 13:43 Ответить
Тільки от не кловану мірятись з убивцею.
показать весь комментарий
21.04.2021 13:56 Ответить
Так. Спочатку треба перестати бути клоуном. Перестати брехати заради мистецтва. Хоча це надто важко. І за той час, що залишився до кінця каденціїї вже не встигне. Але ж нарід сподівається на шанс, як пише аналітик Андрусів. Тож можуть дати другу спробу.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:10 Ответить
Він бреше заради себе, заради овацій.
І як таку натуру переробити ? То буде вже не він...
показать весь комментарий
21.04.2021 14:18 Ответить
"Заграница нам поможет. Я дам вам парабеллум."
показать весь комментарий
21.04.2021 10:05 Ответить
будут коллективно выражать огромную, безмерную озабоченность
показать весь комментарий
21.04.2021 10:07 Ответить
Напруженість навколо України стрімко зростає. Рада ЄС направила чіткий сигнал про колективну підтримку, - Боррель - Цензор.НЕТ 7533
показать весь комментарий
21.04.2021 10:08 Ответить
А меркель слушает да ест. Дура, хоча б пригрозила зупинкою потоку. А нібуя. Хайль хоч потоп. Бізнес убер алєс.
показать весь комментарий
21.04.2021 10:09 Ответить
Напруженість навколо України стрімко зростає. Рада ЄС направила чіткий сигнал про колективну підтримку, - Боррель - Цензор.НЕТ 561
показать весь комментарий
21.04.2021 10:17 Ответить
Сдается мне Европа увидела, что Украина еще ментально не созрела к жизни в европейском союзе (коррупция, торговля с агрессором, продажные избиратели, популизм и отсутствие реформ) и отдает нас на растерзание ***** взамен на какие-то условия. А сигналы и озабоченность они выражают, чтобы нам не так больно и обидно было.
показать весь комментарий
21.04.2021 10:09 Ответить
100%
показать весь комментарий
21.04.2021 10:53 Ответить
Коли не дійшов до Києва.

Напруженість навколо України стрімко зростає. Рада ЄС направила чіткий сигнал про колективну підтримку, - Боррель - Цензор.НЕТ 8326
показать весь комментарий
21.04.2021 10:10 Ответить
Да...мы слышали...было три зеленых свистка... и один желтый...
показать весь комментарий
21.04.2021 10:10 Ответить
А некто Ахметов в свое время гудел в Донбассе... Тоже реакция. Правда, потом он купил недвижимость в Англии и навсегда покинул "свой радной дамбас"
показать весь комментарий
21.04.2021 10:13 Ответить
И Франции ( в месте с ПМЖ) классически
показать весь комментарий
21.04.2021 10:54 Ответить
Неужто, обеспокоены? Или сильно взволнованы? (вариант - встревожены)
показать весь комментарий
21.04.2021 10:12 Ответить
Стурбовано схвильовано стривожено налякані.
показать весь комментарий
21.04.2021 10:22 Ответить
Не исключено, уже ведут сепаратные переговоры, где Украина - разменная монета.
А из Кремля все то же: "дедываевале", "можимпавтарить".
показать весь комментарий
21.04.2021 10:30 Ответить
Конкретные цифры можно. В случае войны элеваторы будут разбомблены , никто не сможет собрать хлеб ,подсолненик, кукурузу чем кормить людей, животных. Конкретно дадим столько то эшелонов зерна, боеприпасов. А вы воюйте, отстаивайте независимость.
Нету... значит всё слова.
показать весь комментарий
21.04.2021 10:12 Ответить
Напруженість навколо України стрімко зростає. Рада ЄС направила чіткий сигнал про колективну підтримку, - Боррель - Цензор.НЕТ 1550
показать весь комментарий
21.04.2021 10:15 Ответить
Якби Європа з США в 2014 році цикнули на Путлера, він би забився під лавку і ми б до сьогодні не чули його гавкоту, хіба що скавуління. А так він, як і всі гопники, повірив у вседозволеність і безкарність, от і маємо те,що маємо...
показать весь комментарий
21.04.2021 10:16 Ответить
Европе уже надоело слушать и читать новости про невиданную и повсеместную коррупцию в Украине, когда разворовываются миллиарды, а никто не виноват; когда выбирают подонков судей и прокуроров, у которых сотни квартир в Европе; когда начальник налоговой Украины попадается на взятке и СБУ случайно - из СМИ - узнает, что у того на сотни миллионов долларов недвижимости по всему миру; когда предательство и воровство становится чертой нации, а Запад удивляется: как можно чиновникам и власти десятилетиями грабить страну, а она все еще жива, а нарид выбирает себе во власть все худшее, что только есть...
Европе надоело.
Правда, она, Европа, забывает, что она - следующая.
показать весь комментарий
21.04.2021 10:22 Ответить
в конечном итоге эти "минские договорняки" обойдутся Украине намного дороже, чем открытая война с паРашей.
показать весь комментарий
21.04.2021 10:17 Ответить
"...ЕС направил четкий сигнал..." - Трепло позорное и пустозвон!
показать весь комментарий
21.04.2021 10:21 Ответить
Лучше бы вы сюда тыщ 100 своих войск в поддержку Украины направили, а то аукнется и вам ядерный пепел с разбомбленных **-м ядерных электростанций
показать весь комментарий
21.04.2021 10:24 Ответить
_На АЭС они отправят группы для захвата и взятия под контроль. После чего разместят там ПВО и ракеты.
показать весь комментарий
21.04.2021 10:31 Ответить
А если еще "случайно упадут" несколько высоковольтных опор с проводами... Тогда и никакой десант будет не нужен. Да мало ли...
Все давным-давно известно. Только вот украинская власть все живет надеждами.
И не будем забывать про пятую колонну в лице филиала ФСБ - РПЦ в Украине.
показать весь комментарий
21.04.2021 10:58 Ответить
_Власть не украинская, а антиукраинская. Слуги кремля. И соответственно никакими надеждами (багими для Украины) они, конечно, не живут.
показать весь комментарий
21.04.2021 11:01 Ответить
Там это, ещё древнеримский военный писатель говорил "Хочешь мира, готовься к войне" ...А то сложили лапки и думают, что этим успокоят маньяка.
показать весь комментарий
21.04.2021 10:47 Ответить
Пуйлу вигідна війна. Бо в нього в країні починається фінансова криза, яка невідворотньо перейде в політичну. "Дєнєх нєт". Тому Пуйло піде своїм протореним шляхом - влаштує провокацію - розбомбить Донецьк, наприклад, почне тикати пальцем в укропів і почне примушувати до миру Іскандерами по мирних містах. Одночасно в Києві почнуть працювати глибоко законспіровані групи "мародерів", щоб створити видимість хаосу. Численна ватка теж організовано вийде на вулиці з плакатами "путєн памагі". Такі самі проплачені тітушки почнуть бикувати на Банковій, як було на день народження Стерненка, але вже спалять цей ОП нафіг. Поліція, звісно, самоусунеться, "щоб не провокувати". Ну і фініш - Зєля, Розумок і Шмигун десь на віддалені(з Катару) виходять в ефір і роблять колективну, набиту заяву(текст, якої вже давно написаний), що під натиском обставин і масових вимог порядку всі Три гілки влади звертаються до міжнародної спільноти з проханням навести в Києві лад. Тепер питання: хто швидше за всіх може завести до Києва своїх миротворчиків? Звісно Раша! Блакитної фарби в них вистачає, фарбують шоломи, танки і вже через пару годин після заяви зеленої шобли вони в Києві. Меркель б'ється в падучій, засуджуючи цей крок Зеленського, Мікрон робить бровки доміком і запевняє, що не радив цього Зеленському, а Штати безсилі проти міжнародного права, коли всі три гілки влади одностайно "пускають цапів в огород". Все? І це покищо не загинув ЖОДЕН російський миротворчик! Ну а далі все, як по накатаній - патріотичну меньшину "семенченок" по буцегарням, військові частини без палива і набоїв локалізуються по місцях дислокації і, або проходять по "іловайському зеленомку коридору" з озброєнням і гинуть, або роззброюються і теж проходять фільтрацію. Призивники і військові заробітчани перевдягаються у російську форму, а ідейні їдуть до Сибіру, там місця в таборах вистачить всім. З Києва всі траси на захід забиті втікачами на автівках. Але далеко ти на автівці поїдеш, якщо десь спереду російський танк став поперек дороги? Росіяни плескають пуйлу у долоні! Тепер кожен росіянин може приїхати до України потягом, грохнути хояїна автівки, забрати його автівку у нормальному стані і повернутись додому вже на своїх колесах! Мільони росіян саме так і роблять. Санкції? Пограбунок України компенсує будь які санкції. Звісно, що це довго тривати не може, бо навіть награбоване колись закінчується. Скажена собака Раша закачує до себе в жили нової української крові і йде далі. Далі до своєї загибелі.
показать весь комментарий
21.04.2021 11:15 Ответить
Очередной прогноз из дурдома. Ваня, сколько твоих прогнозов сбылось? Где дострокови? Где леворуционер Михуил? Где бахиня-спасительница Йулька, удерживающая танки? Не надо предсказывать - не твое. Из тебя Нострадамус, как из говна пуля.
показать весь комментарий
21.04.2021 11:40 Ответить
Нічого, з тобою переліченого, я не прогнозував. Пан мене з кимсь плутає. А картину, яку виклав, бачив вже давно. Спочатку думав, що цим презом буде янек. Потім думав пєця. Виявляється не янек і не пєця.
показать весь комментарий
21.04.2021 13:12 Ответить
Это тот Борель, которого Лавров привселюдно опустил и опозорил на весь мир? Он себя защитить не может, "сигнальщик" хренов...
показать весь комментарий
21.04.2021 11:16 Ответить
***** до сраки европейські сигналізації.
Де секторальні санкції?
"...А Европа молчала..."
показать весь комментарий
21.04.2021 11:23 Ответить
Чітким сигналом мало б стати рішення, за повну зупинку півничного потоку 2...
Але ж бабця меркель, схоже, зібралась у газпром, на пенсію, поряд з шредером...
показать весь комментарий
21.04.2021 11:31 Ответить
ага, особенно фрау рибентроп, которая дала настолько четкий сигнал, шо светофор стал дальтоником.
показать весь комментарий
21.04.2021 11:35 Ответить
Стремительно растет...
Просёлочные дорого скоро просохнут, а лесопосадки покроются листвой.
Ждать осталось не долго...
показать весь комментарий
21.04.2021 11:43 Ответить
Ещё одно чучело обеспокоенность выразило
показать весь комментарий
21.04.2021 11:44 Ответить
_Зелёный свет Третьей Мировой Всемирной - вот ваш сигнал, безответственные недоумки и ничтожества! Будьте вы прокляты.
показать весь комментарий
21.04.2021 11:47 Ответить
Разве когда портят воздух можно считать четким сигналом?
показать весь комментарий
21.04.2021 13:25 Ответить
Ну, хоть озабоченным побегает-покрасуется
показать весь комментарий
24.04.2021 13:21 Ответить
 
 