В Украине снизилось количество положительных результатов ПЦР-тестов: число новых случаев COVID-19 в ближайшие дни ускорит падение, - прогноз НАН. ИНФОГРАФИКА

В Украине на фоне снижения заражений коронавируса существенно уменьшилось количество ПЦР-тестирований. При этом процент выявления заражений также снизился. Вместе с тем, не снижается количество пациентов в реанимациях, подключенных к аппаратам ИВЛ и нуждающихся в кислородной дотации.

Об этом сообщает Национальная академия наук Украины, передает Цензор.НЕТ.

По сравнению с прошлой неделе делали около 40 тысяч тестов в среднем в сутки, тогда как еще две недели назад таких тестирований было около 50 тысяч. При этом ученые отметили, что также наблюдается и снижение числа положительных результатов - с 32,4% до 29,1%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Смертность от коронавируса снизится в ближайшие дни, - прогноз НАН

"Несмотря на существенное снижение числа ПЦР-тестов, выполненных в течение последней недели, число положительных результатов снизилось еще больше - на 21%, что обеспечило снижение позитивности по образцам с 32,4% до 29,1%. При неизменном протоколе выявления больных это, вероятно, означает, что число новых случаев болезни в ближайшие дни ускорит падение", - отметили в НАН.

По данным НАН, средняя число новых случаев COVID-19 в течение недели 21 - 27 апреля может достичь отметки в 10529 (по модели Prophet) и 12369 (по модели SEIR-U), а в течение 28 апреля - 4 мая - 11122 случаев. Сейчас среднее количество новых выявлений - 12743 человек в день.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 429 человек, зафиксированы 12 162 новых случая заражения, 14 720 человек - выздоровели

"Согласно прогнозным вычислениями, среднее количество новых случаев будет равняться 10529 (Prophet) и 12369 (SEIR-U) в течение недели 21-27 апреля 2021 года и 11122 (SEIR-U) в течение недели 28 апреля - 4 мая 2021 года", - говорится в сообщении.

"В то же время, самую консервативную динамику демонстрирует число пациентов, которым осуществляется подача кислорода. Количество таких занятых коек превысило число пациентов с подтвержденной коронавирусная инфекцией и почти достигло 90% от числа всех госпитализированных пациентов (с подтвержденным диагнозом COVID-19 и подозрением на него). Для сравнения: по состоянию на 1 декабря 2020 доля занятых коек, обеспеченных подачей кислорода, составляла лишь около 50% от всех занятых коек. Кроме того, только минимальное снижение демонстрирует число больных, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и в реанимации. Число новых госпитализаций по данным Meddata в течение последней недели снизилось на 12%, однако по данным ЦОЗ величина снижения оказалась меньше 0,5%", - отметили в НАН.

В Украине снизилось количество положительных результатов ПЦР-тестов: число новых случаев COVID-19 в ближайшие дни ускорит падение, - прогноз НАН 01
В Украине снизилось количество положительных результатов ПЦР-тестов: число новых случаев COVID-19 в ближайшие дни ускорит падение, - прогноз НАН 02
В Украине снизилось количество положительных результатов ПЦР-тестов: число новых случаев COVID-19 в ближайшие дни ускорит падение, - прогноз НАН 03
В Украине снизилось количество положительных результатов ПЦР-тестов: число новых случаев COVID-19 в ближайшие дни ускорит падение, - прогноз НАН 04

+3
Якщо лабораторії при обробці тестів зменшать граничну кількість циклів ампліфікації до 25, як це свого часу зробив Китай, то "пандемію" буде подолано. І, наприклад, інсульт стане інсультом, як це було до 2020 року, а не "ускладненням ковіду".
21.04.2021 10:20 Ответить
+3
Все списывается на Ковид. В любой стране, если взять статистику ,то общая смертность от всех заболеваний не выросла. О какой пандемии может идти речь?
21.04.2021 10:36 Ответить
+2
Сезонная заболеваемость гриппом и ОРВИ, которую определяют тестами действительно пошла на спад и нам об этом вещают. Коронавирус не выделен в чистом виде и его никто не видел в электронном микроскопе, поэтому все разговоры о короне фальсификат. У нас и в прошлые годы люди периодически сталкивались с эпидемией гриппа и гриппозными пневмониями. При Юле Тимошенко был птичий грипп, паника, пневмонии, далее свиной и т.д.
21.04.2021 10:35 Ответить
Ну дык....мастера спорта по борьбе вирусом...на то и мастера спорта по борьбе с вирусом...что бы его побороть...
21.04.2021 10:15 Ответить
Сезонная заболеваемость гриппом и ОРВИ, которую определяют тестами действительно пошла на спад и нам об этом вещают. Коронавирус не выделен в чистом виде и его никто не видел в электронном микроскопе, поэтому все разговоры о короне фальсификат. У нас и в прошлые годы люди периодически сталкивались с эпидемией гриппа и гриппозными пневмониями. При Юле Тимошенко был птичий грипп, паника, пневмонии, далее свиной и т.д.
21.04.2021 10:35 Ответить
1. Більшість хвороб, які Ви називаєтe, нe стосуються тeми. То просто інші хвороби, мeдицина іх нормально розрізняє.

2. Коронавіруси, в т. ч. ті, які зараз створюють проблeму, давно багато разів "побачeні" в eлeктронному мікроскопі.
21.04.2021 13:20 Ответить
Коронавірус не виділений в чистому вигляді по всім правилам вірусології. Запиши собі на лобові.
21.04.2021 15:51 Ответить
Якщо лабораторії при обробці тестів зменшать граничну кількість циклів ампліфікації до 25, як це свого часу зробив Китай, то "пандемію" буде подолано. І, наприклад, інсульт стане інсультом, як це було до 2020 року, а не "ускладненням ковіду".
21.04.2021 10:20 Ответить
Все списывается на Ковид. В любой стране, если взять статистику ,то общая смертность от всех заболеваний не выросла. О какой пандемии может идти речь?
21.04.2021 10:36 Ответить
Смертей каждый день всё также, но рапортуют о будущем снижении числа выявленных. Зебизяны хавают на ура, я так понимаю.
21.04.2021 10:22 Ответить
За время "пандемии" смертность в мире вообще -то не выросла.
21.04.2021 10:37 Ответить
Виросла
21.04.2021 12:55 Ответить
Выросла потому что залечивали . Когда перестали экспериментировать с лекарствами воза смертность упала и стала как при обычном гриппе. Насчет "померти треба час" совсем с их теорией не вяжется о быстро-текучести. Фейковая пандемия
21.04.2021 13:45 Ответить
Протиріччя нeмає. Щоб помeрти, трeба час. Зараз вмирають ті, хто захворів, коли заражeнь було більшe.
21.04.2021 12:59 Ответить
биржевые брокеры?
21.04.2021 10:32 Ответить
ПЦР тесты нельзя использовать для диагностики заболеваний. Они слишком чувствительны. Наличие одной молекулы не означает наличие болезни. Кэри Муллис, изобретатель ПЦР, Нобелевский лауреат (1944-2019!). Это пандемия ПЦР-тестов.
21.04.2021 10:38 Ответить
Добавлю. Они не бинарные, там нет результатов - положительный или отрицательный.
21.04.2021 10:55 Ответить
Критeрій істини - практика. ПЛР успішно застосовується для діагностики багатьох хвороб. І рeзультати ПЛР корeлюють з рeзультатами інших мeтодів діагностики.
21.04.2021 13:07 Ответить
Точность гидрометцентра
21.04.2021 11:15 Ответить
Стали менше тестувати?
21.04.2021 11:24 Ответить
Так. Тому що стало мeншe підстав тeстувати.
21.04.2021 13:09 Ответить
Если бы продолжали тестировать здоровых, то находили бы точно также больных. Тестами можно крутить как угодно и когда угодно.
21.04.2021 13:48 Ответить
 
 