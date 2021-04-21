В Украине снизилось количество положительных результатов ПЦР-тестов: число новых случаев COVID-19 в ближайшие дни ускорит падение, - прогноз НАН. ИНФОГРАФИКА

В Украине на фоне снижения заражений коронавируса существенно уменьшилось количество ПЦР-тестирований. При этом процент выявления заражений также снизился. Вместе с тем, не снижается количество пациентов в реанимациях, подключенных к аппаратам ИВЛ и нуждающихся в кислородной дотации.

Об этом сообщает Национальная академия наук Украины, передает Цензор.НЕТ.

По сравнению с прошлой неделе делали около 40 тысяч тестов в среднем в сутки, тогда как еще две недели назад таких тестирований было около 50 тысяч. При этом ученые отметили, что также наблюдается и снижение числа положительных результатов - с 32,4% до 29,1%.

"Несмотря на существенное снижение числа ПЦР-тестов, выполненных в течение последней недели, число положительных результатов снизилось еще больше - на 21%, что обеспечило снижение позитивности по образцам с 32,4% до 29,1%. При неизменном протоколе выявления больных это, вероятно, означает, что число новых случаев болезни в ближайшие дни ускорит падение", - отметили в НАН.

По данным НАН, средняя число новых случаев COVID-19 в течение недели 21 - 27 апреля может достичь отметки в 10529 (по модели Prophet) и 12369 (по модели SEIR-U), а в течение 28 апреля - 4 мая - 11122 случаев. Сейчас среднее количество новых выявлений - 12743 человек в день.

"В то же время, самую консервативную динамику демонстрирует число пациентов, которым осуществляется подача кислорода. Количество таких занятых коек превысило число пациентов с подтвержденной коронавирусная инфекцией и почти достигло 90% от числа всех госпитализированных пациентов (с подтвержденным диагнозом COVID-19 и подозрением на него). Для сравнения: по состоянию на 1 декабря 2020 доля занятых коек, обеспеченных подачей кислорода, составляла лишь около 50% от всех занятых коек. Кроме того, только минимальное снижение демонстрирует число больных, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и в реанимации. Число новых госпитализаций по данным Meddata в течение последней недели снизилось на 12%, однако по данным ЦОЗ величина снижения оказалась меньше 0,5%", - отметили в НАН.







