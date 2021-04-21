РУС
Рейтинг партий: "СН" - 22,7%, "ЕС" - 20,4%, ОПЗЖ - 12%, "Батькивщина" - 10,8%, "Сила и честь" - 6,4%, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА

"Европейская Солидарность" настигает "Слугу народа", рейтинг двух политических сил превышает 20%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса "СОЦИСа".

В рейтинге политических партий среди тех, кто определился и будет голосовать, партию "Слуга народа" готовы поддержать 22,7%, "Европейскую Солидарность" - 20,4%, "ОПЗЖ" - 12%, "Батькивщину" - 10,8 %, "Силу и Честь" - 6,4%.

Партии, которые не преодолевают 5% -й барьер: "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,8%, ВО "Свобода" - 3,8%, "Голос" - 3,3%, Радикальная партия Олега Ляшко - 3,1%, "Наши" - 1,9%, "Партия Шария" - 1,5%, "За майбутнє" - 1,1%, "Оппозиционный блок" - 0,9%, "Пропозиція" - 0,7% . Другая партия - 6,6%.

Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типу поселения (город / село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2000 респондентов. Метод исследования: телефонное интервью Сати (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Большинство украинцев против выдвижения Зеленского на второй срок, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА




Автор: 

Зеленский Владимир (22025) опрос (2927) Порошенко Петр (19656) СОЦИС (72) Батькивщина (2014) Слуга народа (2669) Европейская Солидарность (1077) Оппозиционная платформа - За жизнь (459)
Рейтинг партий: "СН" - 22,7%, "ЕС" - 20,4%, ОПЗЖ - 12%, "Батькивщина" - 10,8%, "Сила и честь" - 6,4%, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 6482
21.04.2021 10:20
Не понял, а где Лукашенко на первом месте с 36%?
21.04.2021 10:17
Дебильная логика зебилов...голосовать за кого то...только потому что против кого то....
21.04.2021 10:28
https://ibigdan.livejournal.com/26594866.html Продолжение сериала о битве земноводных и пресмыкающихся
Президент Зеленский: *выкладывает двенадцатиминутный пафосный ролик о патриотизме и государственности*.
Нардеп из его фракции, сразу после этого:
Рейтинг партій: СН - 22,7%, ЄС - 20,4%, ОПЗЖ - 12%, "Батьківщина" - 10,8%, "Сила і честь" - 6,4%, - опитування від "СОЦІС" - Цензор.НЕТ 7139

https://www.facebook.com/photo?fbid=1410047322691197&set=a.118019541893988 Alex Nointets

Заявление группы депутатов «Слуги народа» с требованием разорвать дипломатические отношения с Россией, провести призыв резервистов и требовать от государств-подписантов Будапештского меморандума присылки на территорию Украины своих воинских контингентов (это не шутка) - это не весеннее обострение. Это проявление войны Офиса президента с Михаилом Саакашвили. Обмен любезностями между министром финансов Сергеем Марченко и «реформатором Грузии» был предыдущей серией.

👩‍👩‍👦 Тройка депутатов «приСлуги» сделавшие обращение, это Елизавета Ясько, Елизавета Богуцкая и Богдан Яременко. Первые две - 100%-е фигуры Саакашвили (Ясько с «реформатором Грузии» приписывали даже интимную связь). С Яременко сложнее, однако ему после сексуального скандала сейчас как никогда нужен имидж пламенного патриота.

😎 Причин вражды несколько. Первая - полная и абсолютная бесполезность Саакашвили для команды Зеленского. От его Национального совета реформ пользы - никакой вообще. Саакашвили ходит на телеэфиры, разбрасывается обвинениями в коррупции, пристраивает на роботу в Нацсовете ню-моделей (скандальная Ася Микович) - офис президента все это уже порядочно бесит. Во-вторых, фигура Саакашвили стала препятствием установления эффективных дипломатических отношений с Грузией. Уже известно, вернуть посла в Киев и принять участие в Крымской платформе представители Грузии готовы лишь в случае если Саакашвили лишится всех своих украинских государственных должностей. И это не обсуждается. Наконец, Андрея Ермака откровенно бесит «грузинское землячество» Саакашвили - Арахамия - Углава (замдиректор НАБУ). По сути, эта троица постоянно прикрывает друг друга в то время когда ОП мечтает взять НАБУ под свой контроль.

Первым сигналом было увольнение из «Укрзализныци» выдвиженца Саакашвили Владимира Жмака. Саакашвили не остался в долгу и обвинил в коррупции министра финансов Сергея Марченко. Тот ответил крайне выразительной характеристикой Саакашвили в интервью «Левому берегу». Саакашвили тоже в долгу не остался. Фокус в том, что назначения Марченко (птенца гнезда Януковича) добивались офис президента и Зеленский лично - назначили его со второго раза.

💥 И вот - заявление трех депутатов президентской фракции. Фокус этот известен давно: выдвинуть требования, которые даже теоретически невозможно выполнить, а после обвинить власть в бездействии. Это чистой воды шантаж, и стиль Саакашвили невозможно не узнать. Стороны повышают ставки. И знаете что самое смешное?

Зеленский по Саакашвили полностью повторяет весь путь Петра Порошенко. Точно так же он дал Саакашвили украинское гражданство. Точно так же он дал «реформатору» фронт работ. Точно так же он убедился, что Саакашвили - трепач и скандалист, и ничего больше. Точно так же Порошенко в свое время пытался избавиться от Саакашвили, чтобы активизировать участие Грузии в формате ГУАМ. Порошенко тогда столкнулся с беспредельно циничной кампанией против себя со стороны Саакашвили - ее результатом стало лишение Саакашвили гражданства и удаление его за границу. Теперь по тем же граблям идет Зеленский - к тому же результату. Иначе быть не может, лишившись должностей, Саакашвили начнет немедленно множить рейтинг Зеленского на нуль. Договориться с ним полюбовно - нереально.

📌 Разница в одном. Зеленский имел возможность познакомиться с опытом своего предшественника и сделать выводы. У Порошенко такой возможности не было.
(с) ТК Печерский холм
21.04.2021 10:37
За потроха проголосует весь липецк,он им строил замечательные заводы на украденные в Украине деньги.
21.04.2021 10:38
Кацапское чучело, сколько тебе платят за комент?
21.04.2021 10:41
Ты неправильно используешь слово кацап,у вас в засрашке этому научить не могут,слово чучело тоже не используется в Украине,так что ты обосрался, не забывай - твой путин педофил.
21.04.2021 10:46
путин-*****, а ти йдеш нах
21.04.2021 11:04
Интересная такая особенность, в любой новости с порошенко, подьезжает вагон кацапских тролей, которых вы не встретите ни в одном зашкваре зебилов или в новостях про войну на Донбассе
21.04.2021 10:38
Терпеть не могу гешефтмахера Барыгу, но радуюсь успехам его партии.
Ибо Зебил - еще хуже.
Осталось ответить на вопрос:
Доколе в нашей стране будут заправлять хитрожопые???
К власти должны прийти представители титульной нации, проверенные фронтом!!!
21.04.2021 10:39
И с правильной формой черепа.
21.04.2021 10:42
"Давайте объединяться!" (с)
21.04.2021 10:41
Чудовий приклад, коли й замовника не потрібно оприлюнювати ...

"Социс" - це Ігор Гринів .
То все одно , що брати в експрти Матвія Ганапольського и питати його хто буде наступним презідентом .
"Прямий" , "П"ятий" й "Социс" вже не один рік змагаються за звання , хто витонченіше , досконалійше й улестлівійше догодить Сивочолому Гетьману .

Але приходять вибори ... спочатку парламентські 2019, потім місцеви 2020 й рейтинг як у П"ятачка кулька -- здуваються . Виявляєтся , що 3 своїх канала , "Социс" й інше зжирають більше в рази ніж дають політичної ваги .
21.04.2021 10:45
Жулькопоклонников, даже с земли обетованной ,заботит исключительно рейтинг Порошенко. Ту вы полностью совпадаете по характеру родовой травмы с зебуинами.
21.04.2021 10:54
все эти поддерживающие граждане уже записались в боевые загоны Квартала, защищать своего любимого актера-комика?
21.04.2021 10:47
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZWUeSnA8dEVkwcVy3LyZ1ydEfO166WxVj6I6RWMMwOHXNMbKtwNsoVwlMDbOzSB3stbIqX3WoPOm2WjOc5NkJhBEDbUS1Zylk8LSwN5BK8zYANe_jmW08qutSexV1ibxi0&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/3912721408793362?__cft__[0]=AZWUeSnA8dEVkwcVy3LyZ1ydEfO166WxVj6I6RWMMwOHXNMbKtwNsoVwlMDbOzSB3stbIqX3WoPOm2WjOc5NkJhBEDbUS1Zylk8LSwN5BK8zYANe_jmW08qutSexV1ibxi0&__tn__=%2CO%2CP-R 41 хв ·

Як повідомляють, Зеленський позбавив громадянства контрабандистів Альперіна, Амірханяна та Ерімічука.

Вірогідно, підставою стала наявність у них громадянства іншої країни.

У більшості депутатів жопоблоку є паспорти інших країн. Чому вони досі не позбавлені українських паспортів і, як наслідок, депутатства?

Чи для держави контрабандисти є небезпечнішими за прислужників окупантів?
21.04.2021 10:51
Це не той Корчинський що у Придністров'ї на боці Рашки воював?
21.04.2021 11:39
Не на боці рашки, а на боці українців Придністров'я. УНА УНСО і в Чечні воювала (на боці Ічкерії, а не рашистів)
21.04.2021 12:25
Рейтинг партій: СН - 22,7%, ЄС - 20,4%, ОПЗЖ - 12%, "Батьківщина" - 10,8%, "Сила і честь" - 6,4%, - опитування від "СОЦІС" - Цензор.НЕТ 9033
21.04.2021 10:53
Если резкое снижение рейтингов ОПЗЖ и Бойко - правда, а не выдумка СОЦИСа, то очевидно, что народ - стадо баранов, мнение которого четко зависит от ТВ воздействия, закрытие каналов Медведчука мгновенно ополовинило рейтинги его полит. силы. Точно то же произойдет с Петей или Зе, если запретить поддерживающее их ТВ. Владельцы СМИ могут крутить народом, как хотят, а ими - власть, послушная послу США, именно в этом - истинная демократия, а не какой ни будь гадкий путинский тоталитаризм.
21.04.2021 11:18
Електорат Порошенка від телевізора не залежить, ідота ти зебільного кусок
21.04.2021 12:01
да, они вообще речи не понимают, могут только лозунги скандировать и проклинать Пу, а воевать с ним не могут.
21.04.2021 15:49
Каждый народ заслуживает своего правителя Порошенко, Бутусов и остальные порохоботы заслужили Зеленского
21.04.2021 11:18
Тэкс,посчитаем.
Условно пророссийскиеhttps://censor.net/n3255739+проросийскиеhttps://censor.net/n3255739=34,7

проукраинскиеhttps://censor.net/n3255739+https://censor.net/n3255739+условно проукраинскиеhttps://censor.net/n3255739(мутные,хз кто в партии кроме Гордона будет)=37,6

печаль
https://censor.net/n3255739
21.04.2021 11:32
Батьківщина тільки електоратом проукраїнська, а депутати там - цілком проросійські
Сила і Честь - це чергове "За Майбутнє"
показать весь комментарий
21.04.2021 15:39
на счет Батькившины не согласен, пророссийских зашкваров не наблюдал,а вспоминать историю 10 летней давности с "хихиканьем" то такэ... Порошенко в кабмине Азирова тоже с ****** ручкался и шо. СиЧ я же и говорю,хз непонятное нечто.
как бы там ни было ЕС объединяться больше не с кем кроме БЮТ и чем раньше они поймут это тем лучше.
21.04.2021 16:54 Ответить
БЮТ не голосувало за жодне рішення по росії
БЮТ пригріло таких одіозних персонажів як Королевська та Савченко
БЮТ було проти вступу до НАТО у 2008 і я не чув про зміну їхньої позиції щодо НАТО навіть після оккупації наших територій
Нічого не чутно від БЮТ стосовно боротьби з коррупцією
На місцевому рівні від них проходять у депутати бандюки та покидькі у багатьох регіонах
24.04.2021 01:22
https://bykvu.com/ru/bukvy/83594-rada-priznala-rf-agressorom-poimennoe-golosovanie-za-zakon/

Голосовали.
"Пригрело" ? В каждой партии этих одиозных дохера и больше,Грановский, Кононенко.в СН Шевченко.
Что должно быть чутно от фракции в полтора десятка человек?на что они влияют?
На местном уровне полно примеров объединения ЕС,СН и ОПЗж.
Идеальных нет,а сейчас выбора и выхода нет,кроме объединения
24.04.2021 21:47
говнопартия слуг народа покупает свои говнорейтинги там же, где и говноклован
21.04.2021 12:46
Не розумію звідки рейтинг у партії Сила і Честь?? Там же лише 2 людини засвітились. Гордон і Смєшко. Все. Більше нікого немає. Це по типу прихильники цього виродка Гардона накручують аж 6% ??
21.04.2021 13:35
А кто в слуге народа особо светился до выборов? Ну а если даже такой говнарь как шарий провел партию в некоторые горсоветы, то Смешко с Гордоном уж точно не хуже
21.04.2021 15:28
Рейтинг партій: СН - 22,7%, ЄС - 20,4%, ОПЗЖ - 12%, "Батьківщина" - 10,8%, "Сила і честь" - 6,4%, - опитування від "СОЦІС" - Цензор.НЕТ 2572
21.04.2021 21:00
ЕС молодцы! дальше рейтинг только расти будет!
21.04.2021 17:45
Рейтинг партій: СН - 22,7%, ЄС - 20,4%, ОПЗЖ - 12%, "Батьківщина" - 10,8%, "Сила і честь" - 6,4%, - опитування від "СОЦІС" - Цензор.НЕТ 8510
21.04.2021 21:02
