Рейтинг партий: "СН" - 22,7%, "ЕС" - 20,4%, ОПЗЖ - 12%, "Батькивщина" - 10,8%, "Сила и честь" - 6,4%, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА

"Европейская Солидарность" настигает "Слугу народа", рейтинг двух политических сил превышает 20%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса "СОЦИСа".

В рейтинге политических партий среди тех, кто определился и будет голосовать, партию "Слуга народа" готовы поддержать 22,7%, "Европейскую Солидарность" - 20,4%, "ОПЗЖ" - 12%, "Батькивщину" - 10,8 %, "Силу и Честь" - 6,4%.

Партии, которые не преодолевают 5% -й барьер: "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,8%, ВО "Свобода" - 3,8%, "Голос" - 3,3%, Радикальная партия Олега Ляшко - 3,1%, "Наши" - 1,9%, "Партия Шария" - 1,5%, "За майбутнє" - 1,1%, "Оппозиционный блок" - 0,9%, "Пропозиція" - 0,7% . Другая партия - 6,6%.

Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типу поселения (город / село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2000 респондентов. Метод исследования: телефонное интервью Сати (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

