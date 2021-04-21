11 россиян два года успешно избивали и отнимали деньги у десятков военнослужащих 35-й гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ, а также соблазняли их жен

Алтайский краевой суд вынес приговор по делу банды криминального авторитета Олега Пигарева по кличке Пигарь, который считался смотрящим от воров в законе за небольшим городом Алейском. Два года уголовники держали в страхе обитателей городка, собирая с них дань. Но самое удивительное в деле пигаревских бандитов — то, что их жертвами чаще всего становились солдаты и офицеры из местной военной части.

Алейск — небольшой город на Алтае, на берегу реки Алей, в 130 километрах к юго-западу от Барнаула. Этот город — классическая российская провинция, но с одной важной поправкой: в Алейске дислоцирована 35 гвардейская Сталинградско-Киевская орденов Ленина, Суворова и Кутузова Краснознаменная мотострелковая бригада.

Подчеркивается, что у Алейска был свой смотрящий от воров в законе, поставленный в 2015 году: Олег Пигарев 1975 года рождения, известный в криминальных кругах как Пигарь, ранее неоднократно судимый за грабежи, кражи и хранение наркотиков. Его правой рукой считался Сергей Ковалев (Суслик), ранее также неоднократно судимый. В преступную группу также входили Вадим Артемьев 1985 года рождения, известный как Агент (он некоторое время работал страховым агентом), и Игорь Гололобов (Забуга) 1986 года рождения.

"Жертвами преступления выбирали людей, схожих по психологическому типу. Потерпевшие даже внешне очень похожи: невысокие, щуплые и неспособные постоять за себя. Все молодые, чуть больше 20 лет — без жизненного опыта. Из 31 потерпевшего 25 человек — военнослужащие: 24 контрактника и один младший офицер. Остальные — гражданские. При этом сопротивляться бандитам пытались только восемь человек, остальные потерпевшие безропотно несли деньги. Преступники — их полная противоположность: наглые, дерзкие и уверенные в себе", - отмечает издание, ссылаясь на данные следствия.

Подчеркивается, что бандиты просто подходили к жертве и предъявляли претензии самого разного свойства: например, что потерпевший якобы оскорбил в кафе их друга взял деньги в долг и не отдает, а потому пришла пора платить с процентами. Потерпевшие никогда не сопротивлялись: все они знали, что в городе Алейске есть так называемые блатные, которые имеют определенный криминальный вес, ранее судимы, угрожают военнослужащим и могут применить насилие. Поэтому им лучше выплатить ту сумму денег, которую они требуют.

"Один из участников банды сумел соблазнить жену офицера 35-й бригады и похвастался этим перед боссами. Те нашли женщину и за молчание потребовали у нее пять тысяч рублей. Она заплатила, но пигаревским этого показалось мало. И тогда бандиты пошли к мужу потерпевшей и потребовали уже с него за молчание 30 тысяч рублей", - пишет издание.

"Однажды Пигарев, проезжая по Алейску, увидел знакомого военнослужащего. Он остановился, вышел из машины, подошел к нему и заявил: "Ты мне должен пять тысяч". Контрактник попытался спорить, но Пигарев просто выхватил у него из рук кошелек, забрал всю наличность (2,5 тысячи рублей) и уехал",- цитирует издание прокурора отдела гособвинителей Прокуратуры Алтайского Края.

В ходе судебного заседания было установлено, что только восемь человек пытались оказать бандитам какое-то сопротивление, за что были избиты. Но и после этого почти никто в полицию не обращался. Пигарева и его преступную группу, к сожалению, защищали слухи.

"На суде было доказано, что преступления совершались группой под руководством так называемого преступного авторитета. Особенность пигаревских была в том, что у них четкого распределения ролей не было: каждый мог выполнять любые функции. То есть до оргпреступного сообщества они не дотянули — очень уж примитивные", - цитирует издание представителя российской прокуратуры.

Суд продолжался три года, в основном потому, что потерпевшие уехали из Алейска.

Во время допросов бандиты угрожали потерпевшим и свидетелям, грубили участникам процесса, в том числе судье, за что их неоднократно удаляли из зала. Кроме того, один из подсудимых, который во время следствия был под подпиской о невыезде, после начала суда скрылся и был объявлен в розыск. Нашли его в Барнауле — арестованным за серию краж.

Приговор по делу банды пигаревских оглашали две недели. Из 37 преступлений во время процесса были доказаны 34: в трех эпизодах не нашли состава преступления, так как формально угрозы порой не звучали — обвиняемые просто взяли деньги взаймы и не вернули.

Как сообщили в Алтайском краевом суде, руководитель группы Олег Пигарев был осужден на 12 лет колонии особого режима. Его правая рука Сергей Ковалев — на 12,5 года: суммарно у него преступлений больше, чем у руководителя группы. Вадим Артемьев получил 10 лет, Игорь Гололобов — 8,5 года колонии строгого режима. Еще семеро подсудимых получили от 5 лет 9 месяцев до 6 лет 4 месяцев лишения свободы.