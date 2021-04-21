В МИД РФ заявили, что вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс не стоит на повестке дня

В МИД РФ заявили, что вопрос о введении миротворцев ООН пока на повестке дня не стоит. В Москве считают "единственным путем достижения мира" на Донбассе минские соглашения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

"Вопрос введения в Донбасс миротворческой миссии ООН в повестке дня урегулирования внутриукраинского конфликта не стоит", - сообщил Ильичев.

Напомним, ранее постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил о необходимости пребывания миротворцев ООН на Донбассе. По его словам, этом поможет Украине восстановить контроль над участком границы в зоне конфликта.

Отметим, сейчас Россия проводит массовые сборы сил вблизи украинских границ. При этом высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель призвал Россию отвести войска от границы Украины. Он также оценил скопления русских войск в 150 тысяч человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин может объявить, что российские войска входят на Донбасс в качестве миротворцев, - экс-замгенсека НАТО Вершбоу

Ранее в Госдуме РФ допустили признание "ЛДНР" и введение российских войск на Донбасс.