В МИД РФ заявили, что вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс не стоит на повестке дня

В МИД РФ заявили, что вопрос о введении миротворцев ООН пока на повестке дня не стоит. В Москве считают "единственным путем достижения мира" на Донбассе минские соглашения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

"Вопрос введения в Донбасс миротворческой миссии ООН в повестке дня урегулирования внутриукраинского конфликта не стоит", - сообщил Ильичев.

Напомним, ранее постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил о необходимости пребывания миротворцев ООН на Донбассе. По его словам, этом поможет Украине восстановить контроль над участком границы в зоне конфликта.

Отметим, сейчас Россия проводит массовые сборы сил вблизи украинских границ. При этом высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель призвал Россию отвести войска от границы Украины. Он также оценил скопления русских войск в 150 тысяч человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин может объявить, что российские войска входят на Донбасс в качестве миротворцев, - экс-замгенсека НАТО Вершбоу

Ранее в Госдуме РФ допустили признание "ЛДНР" и введение российских войск на Донбасс.

+9
Поживемо побачимо. Дивіться тільки щоби з часом миротворці по Московській кільцевій не стояли...
21.04.2021 10:35 Ответить
+8
первое упоминание о миротворцах ООН со стороны Украины, Франции и Германии было еще в 2015 году и к этому все двигалось. ослу оставалось сделать маленький шажок для реализации. все просрал урод зеленожопый
21.04.2021 10:35 Ответить
+5
Как только Порох предложил такой вариант, так до сих пор они и хезаются от этого варианта...
21.04.2021 10:37 Ответить
Поживемо побачимо. Дивіться тільки щоби з часом миротворці по Московській кільцевій не стояли...
21.04.2021 10:35 Ответить
Що побачимо? На найближчі три роки Зєлєнскій зняв питання введення миротаорців. Він сам вирішив стати "миротворцем". Бо ще й досі шукає мир в очку пуцина.
21.04.2021 10:41 Ответить
из него миротворец как из дьявола епископ...
21.04.2021 10:45 Ответить
А из тваво *****?
21.04.2021 10:51 Ответить
Ооооо...мой ***** немножко побольше чем просто *****...это **********!!!!!
21.04.2021 10:58 Ответить
Зате гарно шукає у мммм... цікавих місцях. 😊Не знає либонь, що у цих місцях знайти можна лише лайно.
21.04.2021 10:53 Ответить
А я не про наші війська писав.
21.04.2021 10:49 Ответить
Так миротворці повинні бути нейтральними. Тому зрозуміло, що не про наші війська.
21.04.2021 10:54 Ответить
Ну чому так. От у Абхазії, Придністров'ї і т.п., миротворцями і є війська окупанта.
Я мав на увазі,що не наші війська стануть причиною появи там миротворців. І це буде реально, громадянська війна.
21.04.2021 10:57 Ответить
Громадянська війна? 😲 Між ким і ким?
21.04.2021 10:59 Ответить
первое упоминание о миротворцах ООН со стороны Украины, Франции и Германии было еще в 2015 году и к этому все двигалось. ослу оставалось сделать маленький шажок для реализации. все просрал урод зеленожопый
21.04.2021 10:35 Ответить
без подтвержения рф как постоянного члена никаких миротворцев быть не может. толку от постоянных собраний. тут формат другой должен был быть. оон - импотенты.
21.04.2021 10:45 Ответить
А конфликт типа внутриукраинский, да лахта?
21.04.2021 10:53 Ответить
ты отличаешь ООН и Совбез?
мало того - ***** почти продавили по миротворцам
21.04.2021 10:57 Ответить
Так, над цим потрібно працювати. Рашку слід викинути із СовБезу. Вона там і так незаконно місце посіла.
21.04.2021 10:58 Ответить
Как только Порох предложил такой вариант, так до сих пор они и хезаются от этого варианта...
21.04.2021 10:37 Ответить
В МИД РФ заявили, что вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс не стоит на повестке дня - Цензор.НЕТ 3712
21.04.2021 10:41 Ответить
А чего думать? Привычный путь и место - дупа.
21.04.2021 10:47 Ответить
В их повестке дня - введение своих "миротворцев", с 2014 года не снимался.
21.04.2021 10:46 Ответить
Рузкий язык нужно переименовать на Восточно-Украинский диалект и забыть об это сраной вонючей параше...
21.04.2021 10:47 Ответить
Дожили, какой-то недоношенный репоед из страны, которая "не участвует в конфликте", за ООН решает...
21.04.2021 10:55 Ответить
Ежегодное Ослание президента.Отрицательный рост экономики,новые прорывы,убийства ,каторга.И прочая ништяки.
21.04.2021 11:37 Ответить
У них тільки х@й стоїть на чолі країни. А миротворци вже давно повинні були бути по лінії розмежування хоча б? Ліпше на кордоні з свинолупією.
21.04.2021 11:55 Ответить
 
 