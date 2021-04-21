Президентский рейтинг: 26,7% - за Зеленского, 19,6% - за Порошенко, 10,1% - за Тимошенко, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, наибольшую поддержку получили бы Зеленский и Порошенко.

Об этом свидетельствуют данные опроса "СОЦИСа", передает Цензор.НЕТ.

Среди тех, кто определился и будет голосовать, 26,7% готовы поддержать Владимира Зеленского, 19,6% - Петра Порошенко. За Юлию Тимошенко готовы проголосовать 10,1%, за Юрия Бойко - 9,7%. Игоря Смешко - 7,5%, Владимира Гройсмана - 4,5%, Евгения Мураева - 3%, Олега Ляшко - 2,7%, Дмитрия Разумкова - 2,5%, Виктора Медведчука - 2,2%, Виталия Кличко - 1 , 3%. Другой кандидат - 9%.

Во втором туре разрыв между Порошенко и Зеленским по сравнению с голосованием в 2019 году существенно сократился. Владимира Зеленского готовы поддержать 56,3% среди тех, кто определился и придет голосовать, Петра Порошенко - 43,7%. Как известно, на выборах 21 апреля 2019 за Зеленского проголосовали 73,22%, за Петра Порошенко - 24,45%.

Юрий Бойко во втором туре проигрывает и Зеленскому, и Порошенко.

