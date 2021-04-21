РУС
Президентский рейтинг: 26,7% - за Зеленского, 19,6% - за Порошенко, 10,1% - за Тимошенко, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, наибольшую поддержку получили бы Зеленский и Порошенко.

Об этом свидетельствуют данные опроса "СОЦИСа", передает Цензор.НЕТ.

 Среди тех, кто определился и будет голосовать, 26,7% готовы поддержать Владимира Зеленского, 19,6% - Петра Порошенко. За Юлию Тимошенко готовы проголосовать 10,1%, за Юрия Бойко - 9,7%. Игоря Смешко - 7,5%, Владимира Гройсмана - 4,5%, Евгения Мураева - 3%, Олега Ляшко - 2,7%, Дмитрия Разумкова - 2,5%, Виктора Медведчука - 2,2%, Виталия Кличко - 1 , 3%. Другой кандидат - 9%.

Во втором туре разрыв между Порошенко и Зеленским по сравнению с голосованием в 2019 году существенно сократился. Владимира Зеленского готовы поддержать 56,3% среди тех, кто определился и придет голосовать, Петра Порошенко - 43,7%. Как известно, на выборах 21 апреля 2019 за Зеленского проголосовали 73,22%, за Петра Порошенко - 24,45%.

Юрий Бойко во втором туре проигрывает и Зеленскому, и Порошенко.

Президентский рейтинг: 26,7% - за Зеленского, 19,6% - за Порошенко, 10,1% - за Тимошенко, - опрос СОЦИСа 01
Президентский рейтинг: 26,7% - за Зеленского, 19,6% - за Порошенко, 10,1% - за Тимошенко, - опрос СОЦИСа 02
Президентский рейтинг: 26,7% - за Зеленского, 19,6% - за Порошенко, 10,1% - за Тимошенко, - опрос СОЦИСа 03
Президентский рейтинг: 26,7% - за Зеленского, 19,6% - за Порошенко, 10,1% - за Тимошенко, - опрос СОЦИСа 04

+38
Дурнів менше не стає. Прикро.
21.04.2021 10:41 Ответить
+36
Президентский рейтинг: 26,7% - за Зеленского, 19,6% - за Порошенко, 10,1% - за Тимошенко, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 6409
21.04.2021 10:51 Ответить
+33
Президентський рейтинг: 26,7% - за Зеленського, 19,6% - за Порошенка, 10,1% - за Тимошенко, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 6880
21.04.2021 11:18 Ответить
Страница 3 из 3
к концу каденции порох будет первым, зе в лучшем случае второй.
21.04.2021 20:03 Ответить
Боже, я в шоці....26% придурків ходять по вулицях Країни....добре хоч зброю не легалізували, уявляю що ці 26% зебаранів з нею витворяли🥴
21.04.2021 20:18 Ответить
Новых вариантов к сожалению не появилось, опять придется выбирать из 2 зол меньшее. На первом сроке их хоть немного сдерживает потеря рейтинга, а вот на втором они смогут уже не стесняясь "покращувати" нашу жизнь.
21.04.2021 20:37 Ответить
Президентський рейтинг: 26,7% - за Зеленського, 19,6% - за Порошенка, 10,1% - за Тимошенко, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 3330Президентський рейтинг: 26,7% - за Зеленського, 19,6% - за Порошенка, 10,1% - за Тимошенко, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 8575
21.04.2021 20:40 Ответить
Імітатори рейтингів...
21.04.2021 20:44 Ответить
а в якій службі опитування грек Панафідіс, тоже в соцісі. Якщо так, то рейтинг ******* контрабандою, греки тисячоліттями займались цим бізнесом. Цей же социс сьогодні опублікував рейтинг довіри до Зе Ленського. Так от - вважають його гундосим поцом 35 відсотків, просто поцом 56 відсотків, а бубочкою вважають 12 відсотків (скоріше за все крапку посередині забули поставити). Видно социс подоляк пришпилив, зовсім друге пише. В рейху викинули опитування на смітник, всі забули про леваду. Бо там читати без валідолу перци з АП не можуть, там за кожен процент недовіри "греют" або присилають "доктора". БЮТовський рейтинг на місці -не платить скаредна. Бойку рейтинг підтерли - нема шефа,нікому платити, Ради Кала немає -цей після ганебної поразки геть закинув партроботу. А де агенство "рейтинг" - вийшло з фавори, чи що? Великий мокшанин Козьма Прутков писав -если на клетке слона написано носорок, не верь глазам своим. Не верте им, людиии.
21.04.2021 20:44 Ответить
Президентський рейтинг: 26,7% - за Зеленського, 19,6% - за Порошенка, 10,1% - за Тимошенко, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 2524
21.04.2021 20:45 Ответить
Тимошенко продает свою партию, вопрос кому?
21.04.2021 20:45 Ответить
За Порошенка, я не був "порохоботом"... Критикував (суб'єктивно конструктивно)...
Коли ви обрали ЦЕ! Ой, ЗЕ, -- я став "порохоботом"...
21.04.2021 21:01 Ответить
А ще, до цього щоб Зеленьскому донесли -- І МЕНІ НЕ СОРОМНО!!!
21.04.2021 21:04 Ответить
Так ти. став за риг тепер ,
Забув ким Порох ким був і тим залишився
22.04.2021 08:49 Ответить
ким?
22.04.2021 20:11 Ответить
А як потрібні аргументи?..
А ОСЬВАМ:Президентський рейтинг: 26,7% - за Зеленського, 19,6% - за Порошенка, 10,1% - за Тимошенко, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 2905
21.04.2021 21:05 Ответить
Порошенко выиграет во 2м туре. Те, кто за Тимошенко отдадут свои голоса Порошенко. Одной Тимошенко хватит.
показать весь комментарий
На самом деле уморительно то, как даже будучи неудачниками во власти, обманув своих избирателей, зеленский умудряется обойти сывочолого гетьмана. Это говорит только о том, насколько Петра:"Да Виктор Фёдорович" не хотят больше видеть в политике
показать весь комментарий
Вуха більш розвішувай ...
показать весь комментарий
Ты бы хотя бы закусывал. Такой то бессвязный поток мыслей выдал, я нечего не понял кроме того что я "дебил"
показать весь комментарий
Какое-то избирательное у вас зрение) Не заметили, что Клоун обошел не только Порошенко, а вообще всех политиков. По вашей логике, нарот вообще никого больше видеть не хотит, кроме Коуна.
показать весь комментарий
За ващі грощі любий прогноз, хоч Мендель в президенти
21.04.2021 22:05 Ответить
медленно ежики умнеют, но умнеют. а ежики - птицы гордые, и не умнеют, пока кацапы резать их не начнут.
21.04.2021 22:53 Ответить
ще пару місяців - і за П*******о нарисують вже 74%...
22.04.2021 01:37 Ответить
Йде підміна понять, з зелі ліплять патріота, а на ділі він робить все для вати і оточення його злочинці.
22.04.2021 01:38 Ответить
Чому їх трьох, чому нам тикають одних і тих же, де праильні особистості, де ви?!
22.04.2021 05:39 Ответить
Де наш Лі Куан Ю?
22.04.2021 05:42 Ответить
Поки у нас буде така система виборів, яку ми маємо (проолігархічна), ми не будемо мати ні Лі Куана ні свого Вашінгтона. Що треба змінити, читайте в моєму коментарі, який зразу після Вашого.
22.04.2021 10:51 Ответить
Нам не из кого выбирать. Все "рейтинговые" кандидаты имеют антирейтинги более 50%. Потому что места в бюллетенях скупают ставленники олигархата через невиданный нигде в мире, многомиллионный избирательный залог. Из них мы и тупо выбираем.
22.04.2021 10:44 Ответить
И еще. В демократических странах фамилии в бюллетенях определяют не денежные мешки, а сами избиратели. Желающие попасть в бюллетени собирают УМЕРЕННОЕ количество подписей избирателей. Примерами могут быть Польша и Южная Корея. В Польше, чтобы попасть в бюллетень надо собрать 100 тыс. подписей, в Корее 5 тыс. Нам следует выбрать где-то в промежутке.
22.04.2021 10:45 Ответить
Добавлю, что в Польше совсем нет денежного залога.
22.04.2021 10:55 Ответить
И кое что о том как это делается в мире, можно увидеть здесь
http://cikrf.ru/activity/relevant/detail/30554/
22.04.2021 10:59 Ответить
Страница 3 из 3
 
 