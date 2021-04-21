Андрусив - Зеленскому: За 2 года не сделано ничего для экономики и обороны. Вы просто лежали в теплой ванне в окружении подливающих теплой воды и признавали врагами указывающих на реальность

За два года своего президентства Владимир Зеленский ничего не сделал для укрепления ВСУ, а также экономики и обороны страны. Кроме этого, президенту не удалось достичь соглашений о получении военной помощи от Запада.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук исполнительный директор Украинского института будущего (UIF), общественный деятель, кандидат политических наук, аналитик и публицист Виктор Андрусив, информирует Цензор.НЕТ.

"Что ж, давайте откровенно, господин президент. Два года назад, в этот день наш действительно великий народ избрал шанс на изменения против лжи и стагнации. Я, несомненно, был одним из этих людей. И, однозначно, поступил бы так и сегодня. Потому что народ, который выбирает шанс на изменения - имеет будущее. Но. Два года вы и ваши советники рассказывали нам о мире. Вы писали в иностранные издания о том, какие большие достижения мира. А на самом деле за этим миром стояли обещания легализовать лидеров ОРДЛО и дать воду в Крым. Обещания, на которые наш народ вам права не давал, и когда вы и ваша свита попытались их воплотить - то увидели, какими будут последствия. Путин пришел, кстати, именно по эти обещания", - отмечает он.

"Два года назад я передал вам план по войне на Донбассе. Там было четко написано, что достичь мира - невозможно, без условий капитуляции в интересах Путина. Поэтому надо использовать мирное время для укрепления экономики и обороны. Но вы даже слышать слово война не хотели. Я был вынужден опубликовать этот план, поскольку "ваша свита" блокировала любой разговор на эту тему, а позже из вашего окружения зачистили всех патриотов, предупреждали о предстоящей войне и недопустимости уступок Кремлю. Именно из вашего Офиса слили возможно выдающуюся спецоперацию по вагнеровцям, чтобы "не разозлить Путина", - следует далее.

"Давайте откровенно, два года вы выбрали лежать в теплой ванне, и окружать себя теми, кто доливал вам теплой воды. Два года вам врут ваши советники и окружение. Два года эти люди постепенно превращались в коррупционеров и играли в важных лиц. Но вы признавали врагом всех, кто хоть как-то пытался указать на реальную ситуацию. За эти два года - вы не сделали ничего, чтобы укрепить нашу оборону и поднять экономику - два условия, без которых невозможна победа в войне. Сейчас, когда вы предупреждаете о шантаже Путина и возможном вторжении, наша страна живет без государственного оборонного заказа", - говорит Андрусив.

Кроем этого он отмечает, что Офис Президента два года играет в футбол с Верховной Радой законопроектами "О территориальной обороне". По его мнению, замечательно было бы сейчас, если бы сотни тысяч мужчин организовались на обучение и подготовку к войне в рамках территориальной обороны.

"Это был бы сильный ответ Путину на его переброску войск. Но этого не может произойти - так как все эти два года вам "было не до этого", - отмечает эксперт.

"Два года ваши некомпетентные "экономисты" уничтожают экономику. Бизнес массово убежал в тень, никаких новых инвестиций в страну не произошло. Войну выигрывают не только танками и самолетами, а в первую очередь средствами, за которые можно купить эти танки и самолеты. Этих средств у нас нет. Два года вы на Западе стремились быть миротворцем, а потому ничего не сделано для получения военной помощи. Если Путин завтра вторгнется - потребуется немало времени, чтобы были приняты решения о предоставлении нам военной помощи. А именно времени у нас не будет", - добавляет он.

"Вы забыли простую тысячелетнюю мудрость Si vis pacem para bellum (Хочешь мира — готовься к войне. - Ред.) и сегодня, когда враг у наших ворот, мы значительно слабее, чем могли бы быть. И тем не менее, мы будем драться. Как в 2013-14 и вот уже 7 лет. 100, 200 и 400 лет назад это делали наши предки. Именно наш действительно великий народ воевал, когда власть была может и развалена. Именно мы не давали капитулировать предыдущей и вашей власти - эти два года. И именно мы будем снова первыми на войне. Сила нашего народа - это единственное, во что вы должны были верить эти два года. И, кажется, единственное, о чем вы забыли", - подытожил он.