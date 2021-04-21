РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9578 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 347 4

Когда Киев перейдет в "оранжевую" зону карантина, то общественный транспорт и метро будут работать в обычном режиме, - Рубан

Когда Киев перейдет в "оранжевую" зону карантина, то общественный транспорт и метро будут работать в обычном режиме, - Рубан

В случае перехода Киева в " оранжевую" зону карантина наземный транспорт и метрополитен будут работать в обычном режиме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

В частности, у него спросили, если Киев перейдет в "оранжевую" зону, то заработает ли наземный транспорт и метрополитен без обязательных спецпропусков.

"Да, это значит, что общественный транспорт будет работать. Но это будет после принятия решения штабом киевской городской власти", - сказал Рубан.

Ранее сообщалось, что Киев может выйти из "красной" зоны карантина до майских праздников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киев может выйти из "красной" зоны карантина до майских праздников, - Рубан

Автор: 

карантин (16729) Киев (26143) Метрополитен (1025) транспорт (1768) Рубан Олег (124) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
и когда нас осчастливят?
показать весь комментарий
21.04.2021 11:23 Ответить
Опять колхозники на работу поедут
показать весь комментарий
21.04.2021 11:26 Ответить
З таким президентом і владою - Київ, то одвічна "червона зона"...
Сусіди родинами вимруть, а вони святкуватимуть.
Гнилі люди.
показать весь комментарий
21.04.2021 11:52 Ответить
Долбодятлы
Коммунальный транспорт пустой или перевозит пару дармоедов-бюджетников, а народ, который платит налоги ездит в забитых маршрутках
показать весь комментарий
21.04.2021 11:54 Ответить
 
 