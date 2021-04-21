2 347 4
Когда Киев перейдет в "оранжевую" зону карантина, то общественный транспорт и метро будут работать в обычном режиме, - Рубан
В случае перехода Киева в " оранжевую" зону карантина наземный транспорт и метрополитен будут работать в обычном режиме.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан.
В частности, у него спросили, если Киев перейдет в "оранжевую" зону, то заработает ли наземный транспорт и метрополитен без обязательных спецпропусков.
"Да, это значит, что общественный транспорт будет работать. Но это будет после принятия решения штабом киевской городской власти", - сказал Рубан.
Ранее сообщалось, что Киев может выйти из "красной" зоны карантина до майских праздников.
Сусіди родинами вимруть, а вони святкуватимуть.
Гнилі люди.
Коммунальный транспорт пустой или перевозит пару дармоедов-бюджетников, а народ, который платит налоги ездит в забитых маршрутках