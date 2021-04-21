Когда Киев перейдет в "оранжевую" зону карантина, то общественный транспорт и метро будут работать в обычном режиме, - Рубан

В случае перехода Киева в " оранжевую" зону карантина наземный транспорт и метрополитен будут работать в обычном режиме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

В частности, у него спросили, если Киев перейдет в "оранжевую" зону, то заработает ли наземный транспорт и метрополитен без обязательных спецпропусков.

"Да, это значит, что общественный транспорт будет работать. Но это будет после принятия решения штабом киевской городской власти", - сказал Рубан.

Ранее сообщалось, что Киев может выйти из "красной" зоны карантина до майских праздников.

