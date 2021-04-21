Порошенко показал документы с обращением к ООН по миротворческой миссии: Если у Зеленского не знают, где искать, мы готовы помочь
Украина официально обратилась к ООН о введении миротворческой миссии на Востоке нашего государства еще в 2015 году.
Об этом во время телемарафона в эфире телеканалов Прямой, Эспрессо и 5 канал рассказал лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Петр Порошенко. Он показал официальные письма и призвал нынешнюю украинскую власть не повторять месседжи страны-агрессора, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Они не знают, где искать. Но очень плохо, что это совпадает с тем, что говорят представители страны-агрессора относительно миротворцев. Так же они сказали - "Мы не видим вообще дорожной карты, ее не было". Я хочу подсказать. Документ официальный, называется файл Совета Безопасности ООН. Подписан он господином Сергеевым, это письмо от 30 марта 2015 года из Постоянного представительства Украины. Первое - письмо министра иностранных дел, выданное по моему поручению. В нем говорится, что они информируют постоянных членов Совета Безопасности ООН о решении парламента, которое было принято по инициативе президента Порошенко по приглашению миротворцев в Украину с мандатом ООН. И к этому прилагается мое личное письмо, датированное мартом 2015 года. Мы синхронизировали это с подписанием Минских соглашений, потому что это составная часть - чтобы вместе не только с перемирием и освобождением заложников, но и с выводом оккупационных войск, выводом тяжелой техники и артиллерии, разоружением незаконных вооруженных формирований в пакете Security first мы должны были поставить на всю оккупированную территорию с неконтролируемым участком украино-российской границы миротворцев с мандатом ООН", - пояснил Порошенко.
"Не надо очень искать, посмотрите мои пресс-конференции с руководителями стран - членов нормандского формата в 2015-2016 годах. С Меркель, где мы говорим, что Германия и Франция приняли предложение президента Порошенко по дорожной карте имплементации минского процесса. Это заявляют лидеры нормандского формата и лидеры стран Европы", - отметил Петр Порошенко.
"В 2018 году, когда формировалось после выборов в Бундестаг новое правительство Германии, то в коалиционном соглашении, в статье 149-150 правительства Германии в качестве сверхважных специальных задач значится введение миротворцев, миротворческой миссии ООН в Украину", - напомнил пятый Президент.
"Мы готовы принять участие в заседании СНБО, мы готовы полностью передать, хоть через два года, потому что вы два года потеряли, позицию развертывания миротворческой миссии под мандатом Совета Безопасности ООН", - подчеркнул Петр Порошенко.
http://sum.in.ua/ Академічний тлумачний словник (1970-1980) ЗИСК, у, чол.
3. розм. Добрий результат, користь від кого-, чого-небудь.
Вчи мову.
Якби заявка на миротворців була платною, то можна було б обговорювати, окупилась вона чи була збиткова, тобто був зиск чи не було.
А заявка була бескоштовна
А "зиск" в цьому випадку вже мав би бути не від прохання України ввести миротворців, а від рішення ООН про їх введення
7 февраля 2015
П*****о: нужны не миротворцы, а оборонительное оружие
замылить глаза ***** подписанием перечня мероприятий по которому контроль ВСУ над границей после выборов и тут же протолкнуть ввод миротворцев на всю территорию до выборов.
наличие этого пункта в коалиционном соглашении подтверждает слова пороха. почему не протянули раньше -0 потому что кацапы упирались и их почти додавили. оставалось сделать ДВА шага - поехать на саммит НАТо чтобы заручиться там поддержкой в ООН и совбезе. и выкатить проект решения
вместо этого нелох забил на саммит и выкатил формулу штанмайера.
И вот тебе ещё пример : х ло любит приводить Сребреницу , но так до сих пор небыли расследования санкционированного совбезом ООН , потому что кацапня там сидит и блокирует , а прошло 25 лет уже !
В 2015 году перепичка подорожала до 8 грн, весной 2016 года - до 10 грн, а в декабре 2016-го - до 12 грн. Уже через год, в конце 2017-го, она стоила 15 гривен, а в декабре 2018-го - 17 гривен.
Могу тебе напомнить, если бы при шапкокраде не держали курс за счет долгов и съедания валютных резервов, то в 2013 году курс бакса должен был быть 20-22 грв за бакс!
