Порошенко показал документы с обращением к ООН по миротворческой миссии: Если у Зеленского не знают, где искать, мы готовы помочь

Украина официально обратилась к ООН о введении миротворческой миссии на Востоке нашего государства еще в 2015 году.

Об этом во время телемарафона в эфире телеканалов Прямой, Эспрессо и 5 канал рассказал лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Петр Порошенко. Он показал официальные письма и призвал нынешнюю украинскую власть не повторять месседжи страны-агрессора, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Они не знают, где искать. Но очень плохо, что это совпадает с тем, что говорят представители страны-агрессора относительно миротворцев. Так же они сказали - "Мы не видим вообще дорожной карты, ее не было". Я хочу подсказать. Документ официальный, называется файл Совета Безопасности ООН. Подписан он господином Сергеевым, это письмо от 30 марта 2015 года из Постоянного представительства Украины. Первое - письмо министра иностранных дел, выданное по моему поручению. В нем говорится, что они информируют постоянных членов Совета Безопасности ООН о решении парламента, которое было принято по инициативе президента Порошенко по приглашению миротворцев в Украину с мандатом ООН. И к этому прилагается мое личное письмо, датированное мартом 2015 года. Мы синхронизировали это с подписанием Минских соглашений, потому что это составная часть - чтобы вместе не только с перемирием и освобождением заложников, но и с выводом оккупационных войск, выводом тяжелой техники и артиллерии, разоружением незаконных вооруженных формирований в пакете Security first мы должны были поставить на всю оккупированную территорию с неконтролируемым участком украино-российской границы миротворцев с мандатом ООН", - пояснил Порошенко.

"Не надо очень искать, посмотрите мои пресс-конференции с руководителями стран - членов нормандского формата в 2015-2016 годах. С Меркель, где мы говорим, что Германия и Франция приняли предложение президента Порошенко по дорожной карте имплементации минского процесса. Это заявляют лидеры нормандского формата и лидеры стран Европы", - отметил Петр Порошенко.

"В 2018 году, когда формировалось после выборов в Бундестаг новое правительство Германии, то в коалиционном соглашении, в статье 149-150 правительства Германии в качестве сверхважных специальных задач значится введение миротворцев, миротворческой миссии ООН в Украину", - напомнил пятый Президент.

"Мы готовы принять участие в заседании СНБО, мы готовы полностью передать, хоть через два года, потому что вы два года потеряли, позицию развертывания миротворческой миссии под мандатом Совета Безопасности ООН", - подчеркнул Петр Порошенко.