Цензор.НЕТ
Порошенко показал документы с обращением к ООН по миротворческой миссии: Если у Зеленского не знают, где искать, мы готовы помочь

Украина официально обратилась к ООН о введении миротворческой миссии на Востоке нашего государства еще в 2015 году.

Об этом во время телемарафона в эфире телеканалов Прямой, Эспрессо и 5 канал рассказал лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Петр Порошенко. Он показал официальные письма и призвал нынешнюю украинскую власть не повторять месседжи страны-агрессора, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Они не знают, где искать. Но очень плохо, что это совпадает с тем, что говорят представители страны-агрессора относительно миротворцев. Так же они сказали - "Мы не видим вообще дорожной карты, ее не было". Я хочу подсказать. Документ официальный, называется файл Совета Безопасности ООН. Подписан он господином Сергеевым, это письмо от 30 марта 2015 года из Постоянного представительства Украины. Первое - письмо министра иностранных дел, выданное по моему поручению. В нем говорится, что они информируют постоянных членов Совета Безопасности ООН о решении парламента, которое было принято по инициативе президента Порошенко по приглашению миротворцев в Украину с мандатом ООН. И к этому прилагается мое личное письмо, датированное мартом 2015 года. Мы синхронизировали это с подписанием Минских соглашений, потому что это составная часть - чтобы вместе не только с перемирием и освобождением заложников, но и с выводом оккупационных войск, выводом тяжелой техники и артиллерии, разоружением незаконных вооруженных формирований в пакете Security first мы должны были поставить на всю оккупированную территорию с неконтролируемым участком украино-российской границы миротворцев с мандатом ООН", - пояснил Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин может объявить, что российские войска входят на Донбасс в качестве миротворцев, - экс-замгенсека НАТО Вершбоу

"Не надо очень искать, посмотрите мои пресс-конференции с руководителями стран - членов нормандского формата в 2015-2016 годах. С Меркель, где мы говорим, что Германия и Франция приняли предложение президента Порошенко по дорожной карте имплементации минского процесса. Это заявляют лидеры нормандского формата и лидеры стран Европы", - отметил Петр Порошенко.

"В 2018 году, когда формировалось после выборов в Бундестаг новое правительство Германии, то в коалиционном соглашении, в статье 149-150 правительства Германии в качестве сверхважных специальных задач значится введение миротворцев, миротворческой миссии ООН в Украину", - напомнил пятый Президент.

"Мы готовы принять участие в заседании СНБО, мы готовы полностью передать, хоть через два года, потому что вы два года потеряли, позицию развертывания миротворческой миссии под мандатом Совета Безопасности ООН", - подчеркнул Петр Порошенко.

Зеленский Владимир (22004) миротворцы (1236) ООН (4255) Порошенко Петр (19656) россия (97335) Донбасс (26966) минские соглашения (3229)
+44
Зебіли! Заберіть клоуна, поверніть гетьмана!
21.04.2021 11:22
21.04.2021 11:22 Ответить
+35
Тупые ЗЕбизяны вообще нихрена не знают. "Он научітся", "дайтє єму єщьо 100 днєй"
П"яний - проспиться, а дурень ЗЕлений - ніколи
21.04.2021 11:23
21.04.2021 11:23 Ответить
+32
С Порохом встречаются послы G7 и ЕС, а с зебилом кто?
21.04.2021 11:24
21.04.2021 11:24 Ответить
Просто кто-то кудрявый тогда был категорически против миротворцев
21.04.2021 11:56
21.04.2021 11:56 Ответить
А твоё любимое ***** было за?
21.04.2021 12:05
21.04.2021 12:05 Ответить
Зеленскому проще что-то в глазах пуутлера искать.
21.04.2021 11:34
21.04.2021 11:34 Ответить
Проблема в том, что у Зели нет задачи защитить Укриану, а есть задача сдать Украину так, чтобы он сам с Ермаком выглядели беленькими у пушистенькими, мол, делали, что могли, простите, не обессудьте. Но факты говорят о другом: колоссальное недофинансирование армии и оборонки, странне разведения с потерей занятых позиций, отказы от госзаказов на оборонку, полный саботаж экономики и распилы бюджетов в партийные карманы, саботаж антикоррупционной политики, постоянные прикрытия "своих", преследование патриотических сил, карманная прокуратураи т.п. и т.д.
21.04.2021 11:34
21.04.2021 11:34 Ответить
Зечукча писатель и видосикосниматель 🤣
а не читатель - это же так скучно для нюхача😀
21.04.2021 11:35
21.04.2021 11:35 Ответить
Петре, лише останній дурень міг програти вибори клоуну. Або тобі просто пофіг і тебе все влаштовує, або ти просто в змові з зелепупенками.
21.04.2021 11:35
21.04.2021 11:35 Ответить
Уїнстон Черчілль, який привів Британію до Перемоги у Другій Світовій, відразу після війни програв вибори якомусь клоуну. Але британці через певний час побачили, якого ідіота вибрали, і виправили помилку - Черчіль знову став Прем"єром. Він теж дурень? ЗЕбіл, стули ідіотське хавало своє.
21.04.2021 11:37
21.04.2021 11:37 Ответить
Расскажи нам как в Соединённом Королевстве англичане на выборы премьера ходят
21.04.2021 11:42
21.04.2021 11:42 Ответить
у жебраків слуг нема. Тобі требі - сам і шукай. Чи мізків на це не вистачає, ЗЕбіл?
21.04.2021 11:43
21.04.2021 11:43 Ответить
Все дело в том, зебил, что в Британии нет выборов Премьер-министра. В Украине, кстати, тоже
21.04.2021 11:47
21.04.2021 11:47 Ответить
ЗЕдбіл, міні про це відомо. Але це НІЯК не відміняє того факта, що виборці схаменулися, і обрали Консервативну Партію Черчілля. Голосуючи, вони ясно розуміли, ХТО стане Прем"єром, дбл
21.04.2021 11:50
21.04.2021 11:50 Ответить
Міні, відміняє й на яких помийках кнур вас тільки знаходить
21.04.2021 11:52
21.04.2021 11:52 Ответить
кнур - то твій батько, ЗЕдбіл . Що, крім як знайти одну поспіхом поставлену літеру, у тебе інших аргументів нема? За що вам тільки ПАДАЛяк гроші платить, Люсі Абдристовичі?
21.04.2021 11:55
21.04.2021 11:55 Ответить
А вони там були ? В них мізків не вистачає навіть признати , що вони накоїли .
21.04.2021 12:10
21.04.2021 12:10 Ответить
Спамте зесволоту , їм тут немає чого робиии , тут люди спілкуються . Їхні помийки в шаріїв , кварталів . Я впевнений , жоден Українець не заходить на різні зе ресурси . От нехай і сидять там .
21.04.2021 12:06
21.04.2021 12:06 Ответить
лише Зе біли що обісралися з вибором ,чомусь розказують що бачте парашенка в сговорі з Зе- лише б не визнати своє лохобанство!як казав класик руданський: бачили очі що купували.тепер хоч повилазьте!
21.04.2021 11:39
21.04.2021 11:39 Ответить
73% дураков решили киношного персонажа выбрать, а виноват Порох? ))) Как говорил Черчилль: Прелесть демократии в том, что дураков подавляющее большинство, а их обмануть проще чем подчинить умных.
21.04.2021 11:40
21.04.2021 11:40 Ответить
Наоборот, маклай!
Лише останній дурень міг голосувати за клоуна! К сожалению, таких дурней в Украине оказалось много...
21.04.2021 19:38
21.04.2021 19:38 Ответить
барига праклятий! вот патаму і вайна нє кеанчаєтса, патаму шо вова нє может дагаварітса по бізнесу с пуйлом! гаваріт мнє так нє вигодно
21.04.2021 11:37
21.04.2021 11:37 Ответить
І що це дало? ООН ввели своїх миротворців? Ні? Тоді який від цього був зиск?
21.04.2021 11:38
21.04.2021 11:38 Ответить
«Зиск»...який же ти дурнуваті патц.
21.04.2021 12:05
21.04.2021 12:05 Ответить
так воно ж "Гугл-перекладачем" користується, от і виходить, як завжди, "підлога країни"
21.04.2021 12:09
21.04.2021 12:09 Ответить
http://sum.in.ua/ Словник української мови
http://sum.in.ua/ Академічний тлумачний словник (1970-1980) ЗИСК, у, чол.
3. розм. Добрий результат, користь від кого-, чого-небудь.
Вчи мову.
21.04.2021 12:12
21.04.2021 12:12 Ответить
Go away Russian pig!
21.04.2021 12:13
21.04.2021 12:13 Ответить
лапоть слабоумний, тут доречне не "зиск", а "СЕНС" Але звідки то знати кацапській погані?
21.04.2021 12:13
21.04.2021 12:13 Ответить
Ти дурко малограмотне! "Зиск", та "сенс" - це різні за змістом слова. "Зиск" - це якась користь, а "сенс" - це "смысл", російською. Вчи мову, знадобиться.
21.04.2021 12:42
21.04.2021 12:42 Ответить
Зиск - це позитивна різниця між отриманим та вкладеним.

Якби заявка на миротворців була платною, то можна було б обговорювати, окупилась вона чи була збиткова, тобто був зиск чи не було.

А заявка була бескоштовна
21.04.2021 13:58
21.04.2021 13:58 Ответить
Тут якраз найбільш доречне слово саме "зиск". Тобто, яка користь або вигода від цієї дії.
21.04.2021 12:44
21.04.2021 12:44 Ответить
Тут, якраз, найбільш доречне саме слово "сенс".

А "зиск" в цьому випадку вже мав би бути не від прохання України ввести миротворців, а від рішення ООН про їх введення
21.04.2021 13:43
21.04.2021 13:43 Ответить
звідеи Ольгінському брехлу xenos-u про це знати?)
21.04.2021 13:46
21.04.2021 13:46 Ответить
What part the US are you from?
21.04.2021 12:14
21.04.2021 12:14 Ответить
mukhosransk village
21.04.2021 12:26
21.04.2021 12:26 Ответить
bbc.com/...

7 февраля 2015

П*****о: нужны не миротворцы, а оборонительное оружие
21.04.2021 11:39
21.04.2021 11:39 Ответить
Пётр Алексеевич, на этих документах рассыпаются белые дороги а ноздрями зеля читать ещё не научился.
21.04.2021 11:47
21.04.2021 11:47 Ответить
Без решения рашки в оон как постоянного члена решение о вводе миротворцев не добится.
21.04.2021 11:47
21.04.2021 11:47 Ответить
Не рашки, а свинособакия, не путай
21.04.2021 12:52
21.04.2021 12:52 Ответить
Советую петру, срочно освежить армию порохоботов, возможно увеличить финансирование, остались одни правополушарные, дошли до ручки, хвалят беса путлера на фоне Вовчика.
21.04.2021 11:51
21.04.2021 11:51 Ответить
Скоро будут визжать "Путен, ввиди вайска. верни реформатора"
21.04.2021 11:58
21.04.2021 11:58 Ответить
Ти тут черговий на гілці?
21.04.2021 12:06
21.04.2021 12:06 Ответить
Порошенко показав документи зі зверненням до ООН щодо миротворчої місії: Якщо у Зеленського не знають, де шукати, ми готові допомогти - Цензор.НЕТ 9847
21.04.2021 21:20
21.04.2021 21:20 Ответить
Миротврцы ООН - это самый лучший вариант для Украины из всех возможных. Кровавая хунта это понимала и продвигала эту идею. Янелох - породистый идиот. Отсюда и все беды для Украины.
21.04.2021 12:01
21.04.2021 12:01 Ответить
раша наложит вето.
22.04.2021 00:31
22.04.2021 00:31 Ответить
І той самий порядний та вумний Резніков вторить рашистскій пропоганді про те, що заяви на миротворців від України не було... То уся абсолютно влада це гібридненькі "зелені чоловічки" від уХйла?
21.04.2021 12:15
21.04.2021 12:15 Ответить
теперь становится понятна игра профи
замылить глаза ***** подписанием перечня мероприятий по которому контроль ВСУ над границей после выборов и тут же протолкнуть ввод миротворцев на всю территорию до выборов.
21.04.2021 12:18
21.04.2021 12:18 Ответить
Профи лапшу вешать ? Если письмо было еще датировано 2015 годом , то что твоему "профи" помешало ввести миротворцев до 2019 года ? Или была уже определена дата ввода ? Почему он говорит о последних двух годах , что мешало раньше ? Без решения Совбеза ООН ни кто миротворцев не введет , а там как тебе известно кацапы сидят ! Так что это сказки для детей и таких доверчивых дятлов как ты !
21.04.2021 14:09
21.04.2021 14:09 Ответить
ты тупой? или мозги пробухал?
21.04.2021 17:41
21.04.2021 17:41 Ответить
Ну так объясни « умник» , почему не вышло у великого комбинатора до 2019 это все провернуть ?!
21.04.2021 19:46
21.04.2021 19:46 Ответить
потому что тебя дебила рядом небыло
21.04.2021 20:10
21.04.2021 20:10 Ответить
Это тут дибил и дятел , как раз ты ! Причём тут , «тебя рядом не было « и « мозги пропил « это к чему ?
Объясни « умник « ! Или сказать по существу нечего ? Лишь бы «шоколаду» задницу лизнуть ?
21.04.2021 21:14
21.04.2021 21:14 Ответить
нах пшел
достаточно по существу?
21.04.2021 21:42
21.04.2021 21:42 Ответить
Что ? Лизун шоколадных задниц ! Сказать то по существу нечего ? Остаётся только грубить ? Когда вас ставишь перед фактами , шо вы , шо кацапня - одно говно !
22.04.2021 01:24
22.04.2021 01:24 Ответить
слышь говномес проксевый
что мне тебе по существу говорить если ты тупорылое создание мозгов не имеешь? до тебя чучело даже не доходит что не все зависит от Украины. НО! инициирование процесса состоялось в 2015 году именно от Украины. и работа велась благодаря силам команды пороха. и подвижки в этом направлении были (например в коалиционной программе правительства Германии был пункт про миротворцев в Украине), а твой зеленожопый попугай все похерил на старте начав с того что не поехал на саммит НАТО (поездка на который уже была согласована и готовилась). Ты один хер не поймешь. потому что ты дебил.
22.04.2021 08:39
22.04.2021 08:39 Ответить
Это так твой Порох сказал что записано в коалиционной программе Германии ? Бред ! Ну даже если и так , то через год коалиция может развалится , или через 4 года выборы . И? Ты уверен что другие партии запишут тоже в коалиционную программу ? А если был реальный срок с теми партиями , то почему не протянул миротворцев в свой президентский срок , а пеняет на других ? Это бред для таких ублюдков как и ты , верующих в шоколадное будущее и он не выполним пока кацапы сидят в совбезе ООН , а такие долбни верят в сказки .
22.04.2021 11:33
22.04.2021 11:33 Ответить
дебила кусок!
наличие этого пункта в коалиционном соглашении подтверждает слова пороха. почему не протянули раньше -0 потому что кацапы упирались и их почти додавили. оставалось сделать ДВА шага - поехать на саммит НАТо чтобы заручиться там поддержкой в ООН и совбезе. и выкатить проект решения
вместо этого нелох забил на саммит и выкатил формулу штанмайера.
но тебе упырь тупорылый этого не понять - ты тупое чмо
22.04.2021 14:11
22.04.2021 14:11 Ответить
Верующий в сказки , кацапов додавили ? Они могут согласиться только если их « миротворцы будут в составе сил ООН и в большем количестве чем других ! Тебя это устраивает ?
И вот тебе ещё пример : х ло любит приводить Сребреницу , но так до сих пор небыли расследования санкционированного совбезом ООН , потому что кацапня там сидит и блокирует , а прошло 25 лет уже !
Когда вы уже думать научитесь шоколадные долбни , а не сказочникам верить ?!
22.04.2021 15:57
22.04.2021 15:57 Ответить
Да и в программе можно записать , это намерение , но не обязывает к выполнению в следствии разных причин !
22.04.2021 15:58
22.04.2021 15:58 Ответить
до тебя ублюдок даже смысл написанного в новости не дошел
тебе собака сутулая даже не понятно что вопрос миротворцев пристегнули к исполнению минска. того самого, который Украина не спешила выполнять нагибая кацапов, а зеленый принижень несется реализовать по своему наплевав на все наработки. нахера тебе что то пояснять? сиди жри говно - тебе привычно. скоро сдохнешь. вместе с теми уродами которые тебе "лайки" поставили. скоты вонючие, как вы задрали. когда вы уже сдохните твари
22.04.2021 08:44
22.04.2021 08:44 Ответить
Где вопрос пристегнули к миротворцам , ублюдлк ? Покажешь такой пункт в минских , подписаный твоей шоколадной щадницей ? Выдумывать сейчас можно что угодно , нужно было тогда думать что прописывать !
И на что Зеля пошёл ? Что то изменилось со времени твоего « гетьмана « ? Все так же и все там же ! Это у вас в вашем воспалённом мозгу зраза зрадная !
22.04.2021 11:41
22.04.2021 11:41 Ответить
пасть закрой говноед
если ты не видишь где именно пристегнули, если до тебя не доходит смысл печатного текста до иди ты в хер или в школу для умственно отсталых
22.04.2021 14:08
22.04.2021 14:08 Ответить
О ! Умник ?! Такой большой а в сказки веришь !
22.04.2021 15:12
22.04.2021 15:12 Ответить
В Карабахе уже есть миротворцы.
Перебросят их в Донбасс?
21.04.2021 12:18
21.04.2021 12:18 Ответить
Не когда было, мародёрил слишком много. Ворюга он конченый.
21.04.2021 13:12
21.04.2021 13:12 Ответить
ти, син ляді! Є доказимародерства? Нема? То закрий хавало смердюче, брехло путінське
21.04.2021 13:19
21.04.2021 13:19 Ответить
В 2010-ых цена на перепичку долгое время составляла 4,50 грн.
В 2015 году перепичка подорожала до 8 грн, весной 2016 года - до 10 грн, а в декабре 2016-го - до 12 грн. Уже через год, в конце 2017-го, она стоила 15 гривен, а в декабре 2018-го - 17 гривен.
21.04.2021 13:26
21.04.2021 13:26 Ответить
ЗЕбіл, бігом в ГенПрокуратуру з цими цифрами, і Бенядіктова неодмінно посадить Петра ДВА РОКИ ваша тупорилда банда дегенератів нам агається хоч щось нарити на Пороха. Але ніхрена не знаходится ніяк
21.04.2021 13:28
21.04.2021 13:28 Ответить
Порошенко показав документи зі зверненням до ООН щодо миротворчої місії: Якщо у Зеленського не знають, де шукати, ми готові допомогти - Цензор.НЕТ 7874
21.04.2021 21:18
21.04.2021 21:18 Ответить
при Шапкокраді долляр був по 10, при "баригі" - по 30! Прочухай різницю!
22.04.2021 16:34
22.04.2021 16:34 Ответить
А при шапкокраде была война, потеря промышленного региона и разрыв торговых всязей и цепочек с рф?
Могу тебе напомнить, если бы при шапкокраде не держали курс за счет долгов и съедания валютных резервов, то в 2013 году курс бакса должен был быть 20-22 грв за бакс!
23.04.2021 02:32
23.04.2021 02:32 Ответить
а ворюга - то твій батько
21.04.2021 13:20
21.04.2021 13:20 Ответить
Он, кстати не украинец. а молдавский еврей.
21.04.2021 13:23
21.04.2021 13:23 Ответить
та мені пох, що твій батько-ворюга є молдаваном
21.04.2021 13:24
21.04.2021 13:24 Ответить
...і не просто молдаваном, а молдаваном-євреєм
21.04.2021 13:27
21.04.2021 13:27 Ответить
Ну і що ж ти зробив по цьому поводу з 2015 по 2019??? Ні хера. А чому ти не зробив ? Бо ти ПетроОлексійовичь знаєшь що там і як..? І тобі сказали що це непркатить..і меркель і інші..Но ти любишь превернути все з ніг на голову ..Ну ну...
21.04.2021 13:05
21.04.2021 13:05 Ответить
Мені от цікаво.. до чого порошенко веде...Як що до виборів у 2024 році ..то раненько стартував..Фальстарт 5 номеру. А як що до інших варіантів ..будь якому То дебіл 5 номер. Хоча все одно цікаво що воно хоче до влади чи перемогти на виборах
21.04.2021 13:11
21.04.2021 13:11 Ответить
у пети просто почерк полохой.....письмо то он написал....только вот с 2015 года в ООН .ничего не могут разобрать...ШО ОН ИМЕЛ В ВИДУ
21.04.2021 13:13
21.04.2021 13:13 Ответить
При владі--шути,брехуни,піарщикі,наперстникі,лохі, шпана з підворотні ті просто тупі продажні мерзоти.
21.04.2021 14:14
21.04.2021 14:14 Ответить
100%
21.04.2021 21:01
21.04.2021 21:01 Ответить
порошенко обгадился,зебил обосрался ну шо они еще могут
нам советовать!
21.04.2021 16:58
21.04.2021 16:58 Ответить
И шо бы мы без сиписителя этого делали?
21.04.2021 17:00
21.04.2021 17:00 Ответить
Порошенко показав документи зі зверненням до ООН щодо миротворчої місії: Якщо у Зеленського не знають, де шукати, ми готові допомогти - Цензор.НЕТ 3660
21.04.2021 19:44
21.04.2021 19:44 Ответить
а кого пиарить? чмо зеленое?
21.04.2021 21:47
21.04.2021 21:47 Ответить
ну и каков результат с 15 года. Пшик.
21.04.2021 22:43
21.04.2021 22:43 Ответить
Пшик только у вас в голове)))
21.04.2021 23:57
21.04.2021 23:57 Ответить
интересно получается - порошенко показывает документы... так что же получается - он их стырил и сейчас достал, чтобы показать?
22.04.2021 07:09
22.04.2021 07:09 Ответить
"Дядя, вы дурак ?" (с)
23.04.2021 02:37
23.04.2021 02:37 Ответить
Страница 2 из 2
 
 