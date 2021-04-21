В ходе масштабной операции в Чехии задержаны наемники РФ, подозреваемые в боях против Украины на Донбассе, - СМИ

В ночь со вторника на среду Национальный центр противодействия организованной преступности Чехии (NCOZ) провел широкомасштабную операцию, в ходе которой были задержаны не менее пяти чехов, которые были членами военизированных формирований и, как подозревают, воевали на Донбассе на стороне наемников РФ.

Об этом стало известно чешским изданиям Respekt і Aktuálně.cz, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Задержанных подозревают в том, что они выезжали или организовывали поездки граждан Чехии в Украину для участия в боевых действиях на стороне пророссийских сепаратистов.

По словам одного из подозреваемых, задержанными управляли сотрудники ГРУ, работавшие в российском посольстве в Праге и на днях высланные из Чехии, пишет Aktuálně. "Не исключено, что они контактировали с некоторыми депортированными российскими дипломатами, фактически членами ГРУ", - отмечает издание Respekt.

В масштабной операции по всей стране приняли участие сотни полицейских. По данным редакционных источников, полиция опасалась, что подозреваемые будут защищаться от принудительного ареста. Многие из них дома имеют легальное оружие.

"Что касается вашего вопроса, я могу только сказать, что сегодня наше ведомство ведет уголовное производство. Я не могу предоставить более подробную информацию, поскольку Верховная прокуратура в Праге имеет право предоставлять информацию в уголовных процессах", - прокомментировал официальный представитель NCOZ Ярослав Ибегей.

В Чехии несколько человек предстали перед судом с момента начала конфликта на Донбассе за участие в боях на стороне пророссийских сепаратистов.