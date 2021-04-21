РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9387 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
16 993 39

В ходе масштабной операции в Чехии задержаны наемники РФ, подозреваемые в боях против Украины на Донбассе, - СМИ

В ходе масштабной операции в Чехии задержаны наемники РФ, подозреваемые в боях против Украины на Донбассе, - СМИ

В ночь со вторника на среду Национальный центр противодействия организованной преступности Чехии (NCOZ) провел широкомасштабную операцию, в ходе которой были задержаны не менее пяти чехов, которые были членами военизированных формирований и, как подозревают, воевали на Донбассе на стороне наемников РФ.

Об этом стало известно чешским изданиям Respekt і Aktuálně.cz, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Задержанных подозревают в том, что они выезжали или организовывали поездки граждан Чехии в Украину для участия в боевых действиях на стороне пророссийских сепаратистов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Не менее шести агентов ГРУ РФ участвовали в подготовке взрывов в Чехии в 2014 году, - Bellingcat

По словам одного из подозреваемых, задержанными управляли сотрудники ГРУ, работавшие в российском посольстве в Праге и на днях высланные из Чехии, пишет Aktuálně. "Не исключено, что они контактировали с некоторыми депортированными российскими дипломатами, фактически членами ГРУ", - отмечает издание Respekt.

В масштабной операции по всей стране приняли участие сотни полицейских. По данным редакционных источников, полиция опасалась, что подозреваемые будут защищаться от принудительного ареста. Многие из них дома имеют легальное оружие.

"Что касается вашего вопроса, я могу только сказать, что сегодня наше ведомство ведет уголовное производство. Я не могу предоставить более подробную информацию, поскольку Верховная прокуратура в Праге имеет право предоставлять информацию в уголовных процессах", - прокомментировал официальный представитель NCOZ Ярослав Ибегей.

В Чехии несколько человек предстали перед судом с момента начала конфликта на Донбассе за участие в боях на стороне пророссийских сепаратистов.

Автор: 

задержание (6714) россия (97335) Чехия (1797) Донбасс (26966) наемники рф (2105)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+27
зашевелились чехи. начало до них что-то доходить...
показать весь комментарий
21.04.2021 11:44 Ответить
+26
Тільки не віддавайте їх сюди, наш мЬІролюбець знов віддасть їх *****.
показать весь комментарий
21.04.2021 11:44 Ответить
+16
коломойский
зеленский
бужанский
куницкий
показать весь комментарий
21.04.2021 12:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
задержаны наемники РФ, подозреваемые в боях против Украины на Донбассе/ Пример для Израиля , наёмники которой в составе бандформирований ДНР убивают украинцев
показать весь комментарий
21.04.2021 11:39 Ответить
список "наемников" Израиля в студию
показать весь комментарий
21.04.2021 11:47 Ответить
коломойский
зеленский
бужанский
куницкий
показать весь комментарий
21.04.2021 12:04 Ответить
список "наемников" Израиля в студию.- Список израильских наёмников есть у путинской проститутки по вызову Нетаньяхи.. Фамилии убитых израильских наёмников, воевавших вместе с путинцами против ВСУ, есть в Интернете. /Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера.
показать весь комментарий
21.04.2021 12:16 Ответить
оцени подписки этого "вальдемара"
показать весь комментарий
21.04.2021 12:21 Ответить
тобі євреї в штани серуть постійно? чи в ЗСУ немає колишніх віськових ЦАХАЛ?
показать весь комментарий
21.04.2021 11:48 Ответить
тобі євреї в штани серуть постійно?/ Израиль -военный союзник Путина. Ты радуешься что израильские наёмники воюют вместе с путинцами?
показать весь комментарий
21.04.2021 12:20 Ответить
"Израиль -военный союзник Путина" - союзник который регулярно долбит кацапские панцири и прочий металлолом в Сирии?
показать весь комментарий
21.04.2021 12:35 Ответить
"Израиль -военный союзник Путина" - союзник который регулярно долбит кацапские панцири и прочий металлолом в Сирии? / Израиль воюет с Сирией из-за аннексированных Голанских высот. Украина воюет с РФ. Когда израильтяне уничтожат хотя бы одного военнослужащего РФ, Иван Петрович Сидоров отметит это событие Львівським світлим и лещом. И перестанет называть Нетаньяху засранцем и путинским холуём.
показать весь комментарий
21.04.2021 12:58 Ответить
"Когда израильтяне уничтожат хотя бы одного военнослужащего РФ" - регулярно в больших количествах, с 1967-го (РФ - читай СССР)
показать весь комментарий
21.04.2021 14:34 Ответить
"Израиль воюет с Сирией из-за аннексированных Голанских высот" - олень, Сирия воюет с Израилем с 1948 года из-за факта существования самого Израиля, в результате чего, в 1973 году (Война Йом Кипур (Судного Дня) Израиль был вынужден занять Голаны, чтобы исключить возможность военного вторжения с северо-востока кто учил, поставлял технику, отправлял своих ихтамнетов к арабам напомнить?
показать весь комментарий
21.04.2021 14:40 Ответить
"Израиль воюет с Сирией из-за аннексированных Голанских высот" - олень/ До 2014г. Ивану Петровичу Сидорову было наплевать на Израиль, на его ублюдочных правителей и, ты только не обижайся, на таких как ты. При слове Израиль восторженно цокающих языком и поднимающих глаза к верху. Но в войне Украины с РФ Израиль союзник Путина. А смысл сидения Ивана Петровича Сидорова в Цензоре - котрпропаганда против Путина и его союзников.
показать весь комментарий
21.04.2021 15:13 Ответить
израильтяне/евреи не воюют в ВСУ?
показать весь комментарий
21.04.2021 12:38 Ответить
израильтяне/евреи не воюют в ВСУ?/ "Это наша страна и наш дом": в Украине формируется новый добровольческий еврейский батальон "Матилан". 14.07.14 . К сожалению, больше никаких данных ни о старых еврейских батальонах, ни о Матилане, нет.
показать весь комментарий
21.04.2021 13:04 Ответить
Таки не пройшли даремно минулі уроки.
показать весь комментарий
21.04.2021 11:40 Ответить
Тільки не віддавайте їх сюди, наш мЬІролюбець знов віддасть їх *****.
показать весь комментарий
21.04.2021 11:44 Ответить
Твій цінник якраз оцінює твій мозок.
показать весь комментарий
21.04.2021 11:47 Ответить
К стенке надобно
показать весь комментарий
21.04.2021 11:58 Ответить
зашевелились чехи. начало до них что-то доходить...
показать весь комментарий
21.04.2021 11:44 Ответить
а вот сербы, итальянцы, испанцы наемники которых массово воюют за лугандон сидят ровно....
показать весь комментарий
21.04.2021 11:47 Ответить
сербы понятно - любят быть набутыльниками

итальянцы - любят балет
испанцы - любят то шо красножопые чуть не ввергли страну в сталинщину
..... мазохисты, Сэр
показать весь комментарий
21.04.2021 11:55 Ответить
На бутыль?
показать весь комментарий
21.04.2021 12:31 Ответить
ну у них пока склады не взрывали и людей не убивали (или просто не искали\не нашли кто). вот в Англии новичком и полонием травили, но оттуда тоже какой-то хрен пропагандонский лазил, правда вроде только один.
показать весь комментарий
21.04.2021 12:48 Ответить
а, этот лысый чертила. Филлипс вроде. - ну так он же не был на норм. каналах то
ролик видел - челы в Лондоне, сели на корты, с семками и рассказывают за жизнь, один(там вроде для новостей снимали) грит - я с Харькова, подделал документы и т.д. - плюс, показали квартиру(пособие типо) и его БМВ(права забрали просто) и т.д. - я чуть не обосрался - реально вата там просто ниче не боится получается
показать весь комментарий
21.04.2021 14:05 Ответить
А тут в Київі, на Трухоновом та десь на Печерську-- це дві бази Шторма, а монастирі РПц---скільки агентури сидить чекає!!!!
показать весь комментарий
21.04.2021 11:55 Ответить
и правильно делают.
можно посм. напр. на то шо иногда белые львы были в природе.... = тупо отмирали, как и щас - сюсюкаем с шакалами, вместо того шоб .... ээээ, потолерантней бы, - давать отпор то
показать весь комментарий
21.04.2021 11:57 Ответить
Опа...понеслась, надо мочить русаков, молодцы чехи.
показать весь комментарий
21.04.2021 11:55 Ответить
je to nadhera. respektuju.
показать весь комментарий
21.04.2021 11:57 Ответить
bezva
показать весь комментарий
21.04.2021 12:02 Ответить
Ні Зєман ні Єрмакоподібні тварини не завадили цій спецоперації.
показать весь комментарий
21.04.2021 12:04 Ответить
Зєман "Червоні Труси" - там нуль без палочки...
показать весь комментарий
21.04.2021 12:14 Ответить
Хорошо, что Ермак не знал про эту операцию!
показать весь комментарий
21.04.2021 12:11 Ответить
у чехов глаза открываются? или пендель божий помог?
показать весь комментарий
21.04.2021 12:12 Ответить
Хоч у чехів спецслужби працюють як треба, у нас би давно здали інформацію, або подоїли та відпустили.
показать весь комментарий
21.04.2021 12:14 Ответить
давайте их сюда, мы их на таксистов луганских менять будем
показать весь комментарий
21.04.2021 12:26 Ответить
Фрау Меркель, вам газок из северо-восточного рейха ничем не попахивает?
показать весь комментарий
21.04.2021 12:29 Ответить
В черговий раз нагадую про центр ГРУ в Києво-Печерській Лаврі та інших монастирських комплексах секти гундяєва в Україні.
показать весь комментарий
21.04.2021 12:52 Ответить
Не пройшло і 10 років!
показать весь комментарий
21.04.2021 15:22 Ответить
 
 