В ходе масштабной операции в Чехии задержаны наемники РФ, подозреваемые в боях против Украины на Донбассе, - СМИ
В ночь со вторника на среду Национальный центр противодействия организованной преступности Чехии (NCOZ) провел широкомасштабную операцию, в ходе которой были задержаны не менее пяти чехов, которые были членами военизированных формирований и, как подозревают, воевали на Донбассе на стороне наемников РФ.
Об этом стало известно чешским изданиям Respekt і Aktuálně.cz, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Задержанных подозревают в том, что они выезжали или организовывали поездки граждан Чехии в Украину для участия в боевых действиях на стороне пророссийских сепаратистов.
По словам одного из подозреваемых, задержанными управляли сотрудники ГРУ, работавшие в российском посольстве в Праге и на днях высланные из Чехии, пишет Aktuálně. "Не исключено, что они контактировали с некоторыми депортированными российскими дипломатами, фактически членами ГРУ", - отмечает издание Respekt.
В масштабной операции по всей стране приняли участие сотни полицейских. По данным редакционных источников, полиция опасалась, что подозреваемые будут защищаться от принудительного ареста. Многие из них дома имеют легальное оружие.
"Что касается вашего вопроса, я могу только сказать, что сегодня наше ведомство ведет уголовное производство. Я не могу предоставить более подробную информацию, поскольку Верховная прокуратура в Праге имеет право предоставлять информацию в уголовных процессах", - прокомментировал официальный представитель NCOZ Ярослав Ибегей.
В Чехии несколько человек предстали перед судом с момента начала конфликта на Донбассе за участие в боях на стороне пророссийских сепаратистов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
зеленский
бужанский
куницкий
итальянцы - любят балет
испанцы - любят то шо красножопые чуть не ввергли страну в сталинщину
..... мазохисты, Сэр
ролик видел - челы в Лондоне, сели на корты, с семками и рассказывают за жизнь, один(там вроде для новостей снимали) грит - я с Харькова, подделал документы и т.д. - плюс, показали квартиру(пособие типо) и его БМВ(права забрали просто) и т.д. - я чуть не обосрался - реально вата там просто ниче не боится получается
можно посм. напр. на то шо иногда белые львы были в природе.... = тупо отмирали, как и щас - сюсюкаем с шакалами, вместо того шоб .... ээээ, потолерантней бы, - давать отпор то