Шойгу заявил, что для противодействия НАТО на юге России была создана новая дивизия
Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны заявил, что в рамках совершенствования боевого состава в Южном военном округе (ЮВО) в прошлом году была сформирована еще одна мотострелковая дивизия.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом пишет ТАСС.
По его словам, боевые возможности войск ЮВО наращиваются из-за попыток НАТО противодействовать нормализации обстановки в некоторых странах Закавказья и Ближнего Востока.
Российский министр отметил, что Минобороны ведет непрерывное переоснащение округа.
"В 2020 году войска получили более 3,2 тыс. единиц современного вооружения и военной техники, а их доля в воинских частях и соединениях составила 70%", - рассказал он.
Кроме того, Шойгу сообщил, что при подготовке органов военного управления применяются новые системы управления, а также выросло качество практических мероприятий.
Как отметил глава Минобороны РФ, выполнение планов деятельности ЮВО рассматривается в рамках реализации майских указов президента Владимира Путина и его поручений по итогам совещаний в Сочи.
В феврале "Известия" сообщили, что Минобороны приступило к созданию дивизии береговой обороны на Чукотке. Зона действия новой части будет простираться вдоль Северного морского пути вплоть до острова Врангеля.
"С учетом мощной техники, способной работать в снежных условиях, войска могут проводить и гуманитарные операции", — отметил он.
и да - судя по тому шо на это говно реагируют, то думаю шо Масоны(санитары увозят)