Новости Агрессия России против Украины
5 537 21

Шойгу заявил, что для противодействия НАТО на юге России была создана новая дивизия

Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны заявил, что в рамках совершенствования боевого состава в Южном военном округе (ЮВО) в прошлом году была сформирована еще одна мотострелковая дивизия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом пишет ТАСС.

По его словам, боевые возможности войск ЮВО наращиваются из-за попыток НАТО противодействовать нормализации обстановки в некоторых странах Закавказья и Ближнего Востока.

Российский министр отметил, что Минобороны ведет непрерывное переоснащение округа.

"В 2020 году войска получили более 3,2 тыс. единиц современного вооружения и военной техники, а их доля в воинских частях и соединениях составила 70%", - рассказал он.

Кроме того, Шойгу сообщил, что при подготовке органов военного управления применяются новые системы управления, а также выросло качество практических мероприятий. 

Как отметил глава Минобороны РФ, выполнение планов деятельности ЮВО рассматривается в рамках реализации майских указов президента Владимира Путина и его поручений по итогам совещаний в Сочи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия наращивает войска из-за действий НАТО, - глава Минобороны РФ Шойгу

В феврале "Известия" сообщили, что Минобороны приступило к созданию дивизии береговой обороны на Чукотке. Зона действия новой части будет простираться вдоль Северного морского пути вплоть до острова Врангеля. 

"С учетом мощной техники, способной работать в снежных условиях, войска могут проводить и гуманитарные операции", — отметил он.

армия РФ (20641) НАТО (10350) Шойгу Сергей (718)
Топ комментарии
+14
21.04.2021 11:41 Ответить
+7
Оленевод втирает какую-то дичь.
21.04.2021 11:41 Ответить
+5
Да кому вы нахрен нужны?
21.04.2021 11:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
обезьяна реально тупая, или ей невдомек что бараки и землянки как никто в 41-ом, так и сейчас - не собирается отжимать. как-то сидя на диване, неохота пересаживаться на бутылку(подумали в НАТО)
и да - судя по тому шо на это говно реагируют, то думаю шо Масоны(санитары увозят)
21.04.2021 11:39 Ответить
***** бздить коли сере.
21.04.2021 11:40 Ответить
м'ясо
21.04.2021 11:40 Ответить
Согнали сборные команды срочников из таежных закоулков, и думают, что все испугались. Да хрен вам на рыло.
21.04.2021 12:02 Ответить
Да кому вы нахрен нужны?
21.04.2021 11:40 Ответить
Кацабы орут НАТО памагите а стягиваю войска вдоль границы Украины оттяпали куски территорий и убивают наших граждан не в НАТО а в Украине и опять НАТО виновное в этом сюрреализм даже брехня рыдает от этих скотов в Крем@лядске...
21.04.2021 11:55 Ответить
21.04.2021 11:41 Ответить
Это все правильно, но в раше логика не работает...
21.04.2021 12:03 Ответить
Логика -это отражение реальных законов жизни в мозгах...
21.04.2021 14:04 Ответить
Та отож, порядка боятся ординци. Єто для них сташний враг.
21.04.2021 12:16 Ответить
Оленевод втирает какую-то дичь.
21.04.2021 11:41 Ответить
Буде з кого гопнікам дань знімати.
21.04.2021 11:43 Ответить
дада... так и есть..дивизия СС "Мёртвая голова"
21.04.2021 11:43 Ответить
Твой оленевод ягеля пережрал?
21.04.2021 11:56 Ответить
Кунжутович плекає страхи ********* і має з цього зиск.
21.04.2021 11:47 Ответить
21.04.2021 11:55 Ответить
Главное побольше надувной техники незаметно поставьте вяликие расеянне.
21.04.2021 12:04 Ответить
Змагання в абсурді перетворилося на недобру традицію кремлівського істеблішменту.
21.04.2021 12:18 Ответить
Може хто покаже йому географічний атлас і пояснить, що на півдні НАТО аж за Чорним морем, а ось на сході (на Далеком Сході) - майже поруч, через Берингову протоку... Але ж там сцикотно бряцати своїм металобрухтом. Та й коло країн Балтії теж сцикотно... А ось маленька Грузія та напівпродана Україна - саме воно! Там найбільший штаб НАТО та легіони натівських солдатів будуть переможені! Це буде "ПАБЄДА!"... Звичайно, легко перемагати ворога там, де його немає...
21.04.2021 12:42 Ответить
З якою країною NATO на півдні є кардон у РФ?
21.04.2021 13:14 Ответить
88я конная на ослячей тяге и буденный семен абрамыч на коне с усами))
21.04.2021 14:27 Ответить
 
 