Шойгу заявил, что для противодействия НАТО на юге России была создана новая дивизия

Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны заявил, что в рамках совершенствования боевого состава в Южном военном округе (ЮВО) в прошлом году была сформирована еще одна мотострелковая дивизия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом пишет ТАСС.

По его словам, боевые возможности войск ЮВО наращиваются из-за попыток НАТО противодействовать нормализации обстановки в некоторых странах Закавказья и Ближнего Востока.

Российский министр отметил, что Минобороны ведет непрерывное переоснащение округа.

"В 2020 году войска получили более 3,2 тыс. единиц современного вооружения и военной техники, а их доля в воинских частях и соединениях составила 70%", - рассказал он.

Кроме того, Шойгу сообщил, что при подготовке органов военного управления применяются новые системы управления, а также выросло качество практических мероприятий.

Как отметил глава Минобороны РФ, выполнение планов деятельности ЮВО рассматривается в рамках реализации майских указов президента Владимира Путина и его поручений по итогам совещаний в Сочи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия наращивает войска из-за действий НАТО, - глава Минобороны РФ Шойгу

В феврале "Известия" сообщили, что Минобороны приступило к созданию дивизии береговой обороны на Чукотке. Зона действия новой части будет простираться вдоль Северного морского пути вплоть до острова Врангеля.

"С учетом мощной техники, способной работать в снежных условиях, войска могут проводить и гуманитарные операции", — отметил он.