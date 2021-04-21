РУС
13 960 61

Теща купила главному следователю Нацполиции Цуцкиридзе квартиру в столичном ЖК, - СМИ. ВИДЕО

Начальник главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе проживает в жилом комплексе "Аристократ", в котором квартиру ему приобрела теща Людмила Залужная.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Bihus.Info".

Согласно декларации Цуцкиридзе, квартира имеет площадь почти 150 квадратов, а ее владелицей указанная теща полицейского Людмила Залужная.

Залужная купила квартиру в этом доме в мае 2018 года. После этого тут же приобрела еще 3 объекта недвижимости: хозяйственное помещение - в 2019 году, и два машиноместа - в 2020 году. Эти объекты не указаны в декларации полицейского.

По данным источников редакции, всего Людмила Залужная потратила на эту недвижимость около 5 млн гривен. Хотя сейчас рыночная стоимость одной только подобной квартиры в ЖК "Аристократ" может достигать 7 млн гривен. При этом происхождения средств для такого приобретения непонятны. Согласно государственным реестрам, Людмила Залужная никогда не занималась предпринимательской деятельностью - ни как основатель или руководитель предприятия, ни как ФОП. Общаться с журналистами на эту тему она отказалась.

Также читайте: Татаров через суд опять хочет отменить себе подозрение, - ЦПК

Сам Цуцкиридзе дал письменный ответ на вопрос о происхождении средств на приобретение этой недвижимости.

Так, начальник Главного следственного управления Нацполиции объяснил, что его теща ранее вложилась в квартиру в другом доме "Укрбуда" в центре Киева, потом якобы выгодно продала ее - и полученные средства инвестировала в недвижимость в ЖК "Аристократ". Правда, объяснений происхождения средств на первичное приобретение дорогой недвижимости в центре Киева журналисты так и не получили.

Отмечается, что "Аристократ" стал одним из самых скандальных жилых комплексов страны из-за скандала с квартирами Нацгвардии. Комплекс строился компанией "Укрбуд" на земле воинской части на условиях передачи части квартир служащим после ввода в эксплуатацию. Но тогдашний руководитель Нацгвардии Юрий Аллеров согласился на специфический обмен - принял квартиры не в "Аристократе", а в другом ЖК, на окраине Киева. Разница в стоимости составила около 100 млн  гривен.

Делом занялись детективы Национального антикоррупционного бюро, назвав организаторов схемы. В конце прошлого года по этому же делу получил подозрение нынешний заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров, который на время квартирного обмена возглавлял юридический департамент "Укрбуда". Интересно, что Татарова называют кумом Максима Цуцкиридзе. Кроме этого, они оба родом из небольшого городка на Кировоградщине и вместе работали в правоохранительных органах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Микитась не заключал сделку со следствием по делу о квартирах для Нацгвардии, - адвокат Грушовец

Автор: 

коррупция (8636) Нацполиция (16779) Укрбуд (56) Цуцкиридзе Максим (37) Татаров Олег (371)
А говорят тещи плохие ? Они хорошие, особенно когда зятек на "хлебном" месте
показать весь комментарий
21.04.2021 11:44 Ответить
Главный следак Украины в НПУ - и грузин?!! хотя Министр МВД у нас еврей и армяшка вот что удивляет все они грузины армяне евреи и азиры русские и прочие как то не испытывают проблем с коммуникацией общением когда дело делают ТЫРЯТ БАБЛО С УКРАИНЫ.. я лично наблюдал такую картину маслом в 1992 году в Черновцах была война в Карабахе в самом разгаре а все гостиницы Черновцов забиты азирами и..армянами которые в обнимку приехали (принесло же меня в командировку) (в Черновцы в суд изучать дело) именно накануне какого то базара недалеко от Черновцов на каком то перевале мол там румуны поляки и прочее... бизнес и никаких религиозных и прочих претензий... все чинно и благородны было скоты с Кавказу бабло заробляли война войной а бабло требует тишины и спокойствия...
показать весь комментарий
21.04.2021 12:02 Ответить
А що дивного, коли на майдані вбивали беззбройних людей, на Хрещатику публіка сиділа по кафе та ресторанах і раділа життю... А грузину повезло з тещею.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:12 Ответить
У половины чиновников фамилии на -ов заканчиваются. Это как бы тоже не украинские фамилии. Но вы почему-то к грузинам цепляетесь. А тем временем, не Грузия на нас напала.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:41 Ответить
конкретна інформація про конкретного виродка а вся увага тещі цього козла??!?!
показать весь комментарий
21.04.2021 12:13 Ответить
Пора вже звикнути, хто при владі, той і має. Ці за два роки більше вкрали.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:14 Ответить
Я вообще удивляюсь что такие тещи существуют )))) Потому что с моей у меня отношения как в анекдотах
показать весь комментарий
21.04.2021 13:01 Ответить
"Теща моя - ласковая! Теща моя - заботливая!"
показать весь комментарий
21.04.2021 11:46 Ответить
"кацо-гэнацвалэ" знал какую выбирать тещу.....
показать весь комментарий
21.04.2021 11:46 Ответить
Теща купила главному следователю Нацполиции Цуцкиридзе квартиру в столичном ЖК, - СМИ - Цензор.НЕТ 3921
показать весь комментарий
21.04.2021 11:46 Ответить
Це вже замусолена колода. Міг би придумати щось креативніше.
показать весь комментарий
21.04.2021 11:47 Ответить
колсь (88р.) катали замовляли мені їздить по селах , і зкуповувать в магазинах карти (54шт.)
показать весь комментарий
21.04.2021 12:08 Ответить
Повезло зятётечку с тёщенькой )))
показать весь комментарий
21.04.2021 11:48 Ответить
Теща купила главному следователю Нацполиции Цуцкиридзе квартиру в столичном ЖК, - СМИ - Цензор.НЕТ 3980
показать весь комментарий
21.04.2021 11:53 Ответить
стал президентом с обещаниями сажать за коррупцию ... оглянулся - все вокруг родственники , бизнес партнёры , друзья и просто нужные люди ...стал членом этой большой "семьи" и в итоге сажать то и не кого , да и прецендент создавать не охота , а то и сам потом загремишь
показать весь комментарий
21.04.2021 11:53 Ответить
Не поверите! Просто повезло!
показать весь комментарий
21.04.2021 11:54 Ответить
Как не прийдёт к власти так обязательно дерьмо какое-то или стают таковыми.
показать весь комментарий
21.04.2021 11:56 Ответить
чет в Швёции нё такие, возможно что что то тут нё так?
показать весь комментарий
21.04.2021 12:12 Ответить
Може, в Швеції народ згуртованіший, більш патріотичний. Може, там менше нацменшин...
показать весь комментарий
21.04.2021 14:21 Ответить
это раньше если б был султан то с тёщами проблемы, а сегодня чем больше тёщ, тем выше благосостояние зятя-султана )
показать весь комментарий
21.04.2021 11:59 Ответить
Ну и в чём тут сенсация!? Возьми любого начальника - полиции/прокурора/налоговика/таможенника....машины/дома/квартиры на папиков/мамиков/бабушек.....!
Помните, прокурор Сус записал Ауди на бабушку, теперешний налоговик Любченко на 18 летнего сына тачку и квартиру на 300 тыс.у.е. и т.п.
Короче, если он/она в органах/госструктурах на зарплате, то жена/муж соответственно офигенные предприниматели и наоборот !
показать весь комментарий
21.04.2021 11:59 Ответить
Елітна житло у місті, де ламається інфраструктура.
Елітна машина у місті, де немає нормальних доріг.
Елітна робота у місті, де всі працюють на "авось".

Свині у перлах...
показать весь комментарий
21.04.2021 12:01 Ответить
85 г.р. - а такой успешный!!!
показать весь комментарий
21.04.2021 12:03 Ответить
Треба знати, на кому женитися))
показать весь комментарий
21.04.2021 14:23 Ответить
Тёщи, жёны, бабушки и мамы в Украине - самые богатые люди, если верить декларациям всяких судей и других слуг народа.
показать весь комментарий
21.04.2021 12:04 Ответить
пенсия у тещи достойная.
показать весь комментарий
21.04.2021 12:05 Ответить
Справа Гройсмана живе
показать весь комментарий
21.04.2021 12:05 Ответить
Ну як вам кластер. татар влашутувався до микитася адвокатом, цуцкерідзе порушив справу за квартири, разом з експертом (в якого татар науковий керівник диссертації) оцінили на халяву і отримали квартири, ппотім татар оформив (безоплатний) договір купівлі продажу на тещу. А коли микитась відбув у Лукянівку реалізували все інше, Коли микитась почав вякати, де мої гроші. цуцкерідзе оформив замах на викрадення. А бігуса потрібно спитати, а там антона геращенка немає випадково, бо він теж був причетний до диффамації микитася. Це типова схема вилучення коштів у осіб, в яких їй забагато.
показать весь комментарий
21.04.2021 12:06 Ответить
З пенсії наскладала.
У Саакашвілі он бабуся з пенсії допомагає.
показать весь комментарий
21.04.2021 12:06 Ответить
Так чия людина Татаров - АВАКОВА? Той самий Татаорв, якого не може викинути з борделю ОПУ вова? Того самого Авакова , який "чесно"розслідував справу Шеремета, на якій зганьбився президент-наш гібридненький зелений чоловічок від уХйла?
показать весь комментарий
21.04.2021 12:07 Ответить
так у нас и замглпрок Мамедов!
показать весь комментарий
21.04.2021 12:09 Ответить
Тёща с пенсии 800 лет собирала деньги зятю!
показать весь комментарий
21.04.2021 12:17 Ответить
...складала грошенята у панчоху
показать весь комментарий
21.04.2021 13:50 Ответить
Один из немногих счастливых зятьев! Джекпот сорвал в виде тещи)))))))))))))))
показать весь комментарий
21.04.2021 12:34 Ответить
Эй, хмырь ментовский, засвети адрес, где таких тещ выдают. Срочно нужна элитная квартира в Киеве.
показать весь комментарий
21.04.2021 12:38 Ответить
аваковские мусорские братки нелохи ...
показать весь комментарий
21.04.2021 12:42 Ответить
Назвіть хоча б одне прізвище порядного грузина який займав якусь державну посаду в Україні. Грузинське прізвище це завжди ознака корумпованості і жадібності до грошей. Включаючи Гонгадзе.
показать весь комментарий
21.04.2021 12:44 Ответить
Вова ЗЕбіл, а чому у твоєму оточенні - усі з руками??? Чому нікому не відтяв жодної ручонки? Може, через те, що ти цю корупцію і крадівництво очолив? А як верещав на стадіоні два роки тому...
показать весь комментарий
21.04.2021 13:11 Ответить
А где мне взять такую тещу, чтоб мне купила "жигули", и чтоб ни кто не догадался, что это деньги не мои!
показать весь комментарий
21.04.2021 13:15 Ответить
Все просто. Значит он изменяет жене с тёщей или тройничок с татаровым на худой конец🤔🤔🤔
показать весь комментарий
21.04.2021 13:32 Ответить
КОНФИСКОВАТЬ !!!
показать весь комментарий
21.04.2021 13:42 Ответить
Все гораздо прозаичнее и больнее. В офисе президента действует ОПГ (Ермак-Татаров-Беззубенко). Цуцкиридзе обеспечивает прикрытие этой ОПГ в МВД, Баканов в СБУ. И ВСЕ ВСЕ ПОНИМАЮТ!!! или мы все ид-..ты, и этого заслуживаем. или? вопрос риторический
показать весь комментарий
21.04.2021 13:46 Ответить
Згадалось із совка і був молодим.
*

А где мне взять такую тещу, чтоб мне купила "жигули",

И чтоб ни кто недогадался, что это деньги не мои!!!
показать весь комментарий
21.04.2021 13:47 Ответить
А может теща - УЧИТЕЛЬНИЦА с 4000 долларов зарплаты?
показать весь комментарий
21.04.2021 13:52 Ответить
вот так вот, татарова уже можно называть свинарчуком или ещё нет? Только не фиктивным а настоящим!??
показать весь комментарий
21.04.2021 14:33 Ответить
Як тільки пролазять до влади/кормушки, так зразу у тещі, тіткі й навіть песика Тузіка "бізнес їде у гору" й "дарують" їм житло, авто.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:38 Ответить
Вони вже так знахабніли що скоро кіт "мурзік" буде їм "купувати" майно!
показать весь комментарий
21.04.2021 14:40 Ответить
актуальна приспівка часів совка" и где найти такую тёщу ,что б мне купила жигули.?и что б менты не догадались что это денюжки мои!"
показать весь комментарий
21.04.2021 14:43 Ответить
Это Порошенко переоделся в тещу и подкинул квартиру.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:45 Ответить
а она выиграла в лотерее........ е-е-е хали-гали............. как зебилов....... вобщемзделали
показать весь комментарий
21.04.2021 14:45 Ответить
Тебя посодют, а ты не воруй! Ты голодранец! (с)
показать весь комментарий
21.04.2021 14:58 Ответить
Блін! Я цьому кацо щиро заздрю! Дурні молодик вибирають жінок, а генацвплє вибрав тещу! 😁 Мені б його розум свого часу!
показать весь комментарий
21.04.2021 15:22 Ответить
Чому ці службовці раз на пів року не проходять на поліграфі жорсткий контроль у незалежних від закладу установі?
Наприклад: ментів перевіряє СБУ, СБУ перевіряє прокуратура, прокурорських перевіряють менти. Хто знайде коррупціонера, людину мафії, агента ворожих спецслужб - частина з продажі арештованого майна.
показать весь комментарий
21.04.2021 15:36 Ответить
Тому, що тоді існуюча зараз система перестане працювати. В мене інше запитання, а ви впевнені, що наш народ заслуговує на іншу правоохоронну систему і чи не було би справедливим тоді передбачити можливість для усіх громадян на підтвердження законності набуття майна чи сплати податків?
показать весь комментарий
21.04.2021 16:49 Ответить
Свята жінка! Щастить же людям із тещами
показать весь комментарий
21.04.2021 16:47 Ответить
Цікаво: а треба бути головним слідчим Нацполіції, щоби мати таку тещу чи треба мати таку тещу, щоби бути головним слідчим Нацполіції?
показать весь комментарий
21.04.2021 16:57 Ответить
Уверен теща здесь абсолютно ни при чем. Все дело в абсолютно прогнившей системе МВД где любую должность можно банально купить. Только бы денег хватило. Ну и верность патрону, конечно. Я бы даже сказал "собачья верность".
показать весь комментарий
21.04.2021 19:27 Ответить
Остался непроговоренным один вопрос - сколько "теща" заплатила Сабакову за хлебную должность для для этого выродка?
показать весь комментарий
21.04.2021 19:24 Ответить
Повезло цуцику-ридзе с будкой и тёщей. *Аристократ* теперь цуцик без ридзе. Ну вот так, в столице государства, посреди города, в лучшем месте при такой должности и тёща ДАРИТ квартирку?! Ну где--в каком Сомали такое было? Браво народ! А ведь на кол!!!
показать весь комментарий
21.04.2021 22:50 Ответить
мусор поганый - как все мусора
показать весь комментарий
22.04.2021 10:39 Ответить
 
 