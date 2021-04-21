Теща купила главному следователю Нацполиции Цуцкиридзе квартиру в столичном ЖК, - СМИ. ВИДЕО

Начальник главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе проживает в жилом комплексе "Аристократ", в котором квартиру ему приобрела теща Людмила Залужная.

Согласно декларации Цуцкиридзе, квартира имеет площадь почти 150 квадратов, а ее владелицей указанная теща полицейского Людмила Залужная.

Залужная купила квартиру в этом доме в мае 2018 года. После этого тут же приобрела еще 3 объекта недвижимости: хозяйственное помещение - в 2019 году, и два машиноместа - в 2020 году. Эти объекты не указаны в декларации полицейского.

По данным источников редакции, всего Людмила Залужная потратила на эту недвижимость около 5 млн гривен. Хотя сейчас рыночная стоимость одной только подобной квартиры в ЖК "Аристократ" может достигать 7 млн гривен. При этом происхождения средств для такого приобретения непонятны. Согласно государственным реестрам, Людмила Залужная никогда не занималась предпринимательской деятельностью - ни как основатель или руководитель предприятия, ни как ФОП. Общаться с журналистами на эту тему она отказалась.

Сам Цуцкиридзе дал письменный ответ на вопрос о происхождении средств на приобретение этой недвижимости.

Так, начальник Главного следственного управления Нацполиции объяснил, что его теща ранее вложилась в квартиру в другом доме "Укрбуда" в центре Киева, потом якобы выгодно продала ее - и полученные средства инвестировала в недвижимость в ЖК "Аристократ". Правда, объяснений происхождения средств на первичное приобретение дорогой недвижимости в центре Киева журналисты так и не получили.

Отмечается, что "Аристократ" стал одним из самых скандальных жилых комплексов страны из-за скандала с квартирами Нацгвардии. Комплекс строился компанией "Укрбуд" на земле воинской части на условиях передачи части квартир служащим после ввода в эксплуатацию. Но тогдашний руководитель Нацгвардии Юрий Аллеров согласился на специфический обмен - принял квартиры не в "Аристократе", а в другом ЖК, на окраине Киева. Разница в стоимости составила около 100 млн гривен.

Делом занялись детективы Национального антикоррупционного бюро, назвав организаторов схемы. В конце прошлого года по этому же делу получил подозрение нынешний заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров, который на время квартирного обмена возглавлял юридический департамент "Укрбуда". Интересно, что Татарова называют кумом Максима Цуцкиридзе. Кроме этого, они оба родом из небольшого городка на Кировоградщине и вместе работали в правоохранительных органах.

