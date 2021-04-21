Чехия призывает сделать совместное заявление на уровне НАТО по причастности агентов РФ к взрыву в Врбетице, - МИД страны

На заседании Североатлантического совета во вторник, 20 апреля, Чешская Республика проинформировала своих союзников по НАТО о причинах высылки 18 сотрудников российского посольства и последующих ответных действиях России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Чехиии

"Причастность российских агентов ГРУ к взрыву в Врбетице является неприемлемым нарушением суверенитета и национальной безопасности Чешской Республики и требует соответствующего ответа. Чешская Республика поблагодарила своих союзников за проявленную до сих пор солидарность и попросила совместное заявление на уровне НАТО. Впоследствии Чешская Республика попросила своих союзников провести еще одну встречу Североатлантического совета в конце этой недели для обсуждения других возможных скоординированных шагов", - следует из сообщения.

Напомним, 17 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии и причастны к взрывам во Врбетице.

По данным правоохранителей, разыскиваемые использовали как минимум два удостоверения личности - российские паспорта на имена Александра Петрова (13.07.1979 г.р.) и Руслана Боширова (12.04.1978 г.р.), а потом - паспорта гражданин Молдовы на имя Николая Попа (18.07.1979 г.р.) и Таджикистана - Руслана Табарова (23.10.1975 г.р.).

В 2014 году взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека.

По версии следствия, российские агенты планировали организовать взрыв не в Чехии, а после доставки боеприпасов в Болгарию.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ и анонсировал последующие ответные меры. Позже МИД РФ заявил, что Россия высылает 20 чешских дипломатов.