РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9387 посетителей онлайн
Новости
2 581 20

Чехия призывает сделать совместное заявление на уровне НАТО по причастности агентов РФ к взрыву в Врбетице, - МИД страны

Чехия призывает сделать совместное заявление на уровне НАТО по причастности агентов РФ к взрыву в Врбетице, - МИД страны

На заседании Североатлантического совета во вторник, 20 апреля, Чешская Республика проинформировала своих союзников по НАТО о причинах высылки 18 сотрудников российского посольства и последующих ответных действиях России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Чехиии

"Причастность российских агентов ГРУ к взрыву в Врбетице является неприемлемым нарушением суверенитета и национальной безопасности Чешской Республики и требует соответствующего ответа. Чешская Республика поблагодарила своих союзников за проявленную до сих пор солидарность и попросила совместное заявление на уровне НАТО. Впоследствии Чешская Республика попросила своих союзников провести еще одну встречу Североатлантического совета в конце этой недели для обсуждения других возможных скоординированных шагов", - следует из сообщения.

Напомним, 17 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии и причастны к взрывам во Врбетице.

По данным правоохранителей, разыскиваемые использовали как минимум два удостоверения личности - российские паспорта на имена Александра Петрова (13.07.1979 г.р.) и Руслана Боширова (12.04.1978 г.р.), а потом - паспорта гражданин Молдовы на имя Николая Попа (18.07.1979 г.р.) и Таджикистана - Руслана Табарова (23.10.1975 г.р.).

В 2014 году взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека.

По версии следствия, российские агенты планировали организовать взрыв не в Чехии, а после доставки боеприпасов в Болгарию.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ и анонсировал последующие ответные меры. Позже МИД РФ заявил, что Россия высылает 20 чешских дипломатов.

Автор: 

взрыв (6914) НАТО (10350) россия (97335) Чехия (1797)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

Внуки тех, кто в 68-ом утюжил улицы Праги на танках, через полстолетия продолжают террор против внуков тех, кого расстреливали их деды.
Вот такая преемственность поколений!
показать весь комментарий
21.04.2021 12:03 Ответить
+10
Чехия исключила рыфы в будущей постройке АЭС ..Представляю как два каменщика : Петров и Баширов ложат кирпич на новой чешской АЭС
показать весь комментарий
21.04.2021 12:04 Ответить
+8
вот так надо действовать против диверсий
а сколько складов у нас рвонуло...
показать весь комментарий
21.04.2021 11:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вот так надо действовать против диверсий
а сколько складов у нас рвонуло...
показать весь комментарий
21.04.2021 11:56 Ответить
Чехам было легко вычислить Петрова с Башировым по паспортам, но они молчали про это 6 лет почему то. А у нас все намного сложнее, предатель на предателе и граница проходной двор, подсунули мину и ищи ветра в поле.
показать весь комментарий
21.04.2021 11:59 Ответить
молчали, ждали реальной поддержки, дождались
а то, шо у нас сплошь фсб, согласен
показать весь комментарий
21.04.2021 12:03 Ответить
A takyje druzja byli nedavno.Ecio vengram zalozit bombu i vsio Evrope dlia mongolo ordi druzej netu Realno vizi nado zapretit v Evropu dlia vsex grazan ordi mongolskoj
показать весь комментарий
21.04.2021 12:01 Ответить
Рашке пофик на заявления - надо просто отключить swift...
показать весь комментарий
21.04.2021 12:03 Ответить
https://censor.net/ru/user/45865 А как Украина будет деньги за транзит газа получать?))) В кишенях возить будут? Или на российский аналог СВИФТ переходить- СМБП?
показать весь комментарий
21.04.2021 13:45 Ответить
https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

Внуки тех, кто в 68-ом утюжил улицы Праги на танках, через полстолетия продолжают террор против внуков тех, кого расстреливали их деды.
Вот такая преемственность поколений!
показать весь комментарий
21.04.2021 12:03 Ответить
это когда в голове говно вместо масла
показать весь комментарий
21.04.2021 12:06 Ответить
Чехия исключила рыфы в будущей постройке АЭС ..Представляю как два каменщика : Петров и Баширов ложат кирпич на новой чешской АЭС
показать весь комментарий
21.04.2021 12:04 Ответить
кирпичи не ложат, а кладут
показать весь комментарий
21.04.2021 12:12 Ответить
ну да а ты клал ? хоть для собачей будки ?
показать весь комментарий
21.04.2021 12:16 Ответить
ты мне еще ложиком и тычком кладку будешь делать
показать весь комментарий
21.04.2021 12:36 Ответить
кладут ета украінізм, суржик.
показать весь комментарий
21.04.2021 12:20 Ответить
еще один словоед подтянулся ..у вас что скрипт на грамматику стоит ? а мусор вынести вы не забыли или смердит на кухне ?
показать весь комментарий
21.04.2021 12:23 Ответить
ложкка стены какая? столовая, чайная, десертная?
показать весь комментарий
21.04.2021 12:38 Ответить
Нечисто російською пишеш. Пиши українською. Нєчєва кавєркать Вілікій Русскій Язикъ!
показать весь комментарий
21.04.2021 12:39 Ответить
не ругайтесь , горячие украинские парни . их ставят ))))))))))))))))))
показать весь комментарий
21.04.2021 12:44 Ответить
ну, да углы конечно ставят
показать весь комментарий
21.04.2021 12:48 Ответить
конечно не следует упускать такой случай, надо выразить другу Владымеру, особо глубокую (что даже кушать не могу) озабоченность 27-й степени!
соплежуи херовы, кацапциновый сапог вам рыло !!! и перед Кадыровым не забудьте извинится !!!
показать весь комментарий
21.04.2021 12:35 Ответить
атаки кацапов на страны НАТО происходят давно и регулярно, но Запад спит и видит сладкие сны про велик-ую Рососиюшку
показать весь комментарий
21.04.2021 12:44 Ответить
 
 