77-й летальный случай из-за COVID-19 зарегистрирован в ВСУ, зафиксировано 96 новых случаев заболевания за сутки, 19 человек госпитализированы
По состоянию на 10.00 21 апреля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 2101 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Командования Медсил ВСУ в Facebook.
Всего за время пандемии выздоровели 21921 человек.
На изоляции (в т.ч. cамоизоляции) находится 451 человек.
"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован 77-й летальный случай от осложнений вызванных острой респираторной болезнью COVID-19. Работник ВС Украины находился на лечении в ЦРБ города Переяслав. Несмотря на проводимую терапию состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали.
Выражаем соболезнования близким и родным ...", - сказано в сообщении.
Вместе с тем сообщается, что за прошедшие сутки зарегистрировано 96 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.
Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 19 человек.
Также сообщается, что с начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 42 465 человек получили 1 дозу вакцины, из них 3101 военный медик.
За минувшие сутки на COVID-19 привито 156 человек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль