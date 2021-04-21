77-й летальный случай из-за COVID-19 зарегистрирован в ВСУ, зафиксировано 96 новых случаев заболевания за сутки, 19 человек госпитализированы

По состоянию на 10.00 21 апреля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 2101 человек.

Всего за время пандемии выздоровели 21921 человек.

На изоляции (в т.ч. cамоизоляции) находится 451 человек.

"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован 77-й летальный случай от осложнений вызванных острой респираторной болезнью COVID-19. Работник ВС Украины находился на лечении в ЦРБ города Переяслав. Несмотря на проводимую терапию состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали.

Выражаем соболезнования близким и родным ...", - сказано в сообщении.

Вместе с тем сообщается, что за прошедшие сутки зарегистрировано 96 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 19 человек.

Также сообщается, что с начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 42 465 человек получили 1 дозу вакцины, из них 3101 военный медик.

За минувшие сутки на COVID-19 привито 156 человек.

