В Украине существенно возросло количество госпитализаций детей с коронавирусом, - НАН. ИНФОГРАФИКА

В Национальной академии наук Украины зафиксировали тенденцию к росту числа госпитализированных детей с COVID-19 в возрасте до 9 лет за последнюю неделю.

Об этом говорится в прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине на 20 апреля – 4 мая 2021 года НАНУ, передает Цензор.НЕТ.

"Довольно неожиданно в последнюю неделю число госпитализированных больных в возрасте до 9 лет включительно оказалось по крайней мере вдвое выше, чем число госпитализированных больных в возрасте от 10 до 19 лет включительно", - указывают ученые.

Согласно данным НАН, на позапрошлой неделе (5-11 апреля) в Украине уровень госпитализации детей в возрасте до 9 лет был 6,2 на 100 тыс. населения, а на прошлой неделе (12-18 апреля) этот показатель вырос до 6,5. При этом госпитализация пациентов в возрасте от 10 до 19 лет упал с 3,4 на 100 тыс. населения до 2,6.