В Украине существенно возросло количество госпитализаций детей с коронавирусом, - НАН. ИНФОГРАФИКА
В Национальной академии наук Украины зафиксировали тенденцию к росту числа госпитализированных детей с COVID-19 в возрасте до 9 лет за последнюю неделю.
Об этом говорится в прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине на 20 апреля – 4 мая 2021 года НАНУ, передает Цензор.НЕТ.
"Довольно неожиданно в последнюю неделю число госпитализированных больных в возрасте до 9 лет включительно оказалось по крайней мере вдвое выше, чем число госпитализированных больных в возрасте от 10 до 19 лет включительно", - указывают ученые.
Согласно данным НАН, на позапрошлой неделе (5-11 апреля) в Украине уровень госпитализации детей в возрасте до 9 лет был 6,2 на 100 тыс. населения, а на прошлой неделе (12-18 апреля) этот показатель вырос до 6,5. При этом госпитализация пациентов в возрасте от 10 до 19 лет упал с 3,4 на 100 тыс. населения до 2,6.
Их родителям пофик. Ещё нарожают, если шо.
Тем паче держава деньги на новоприбывших даёт.
звідки ти це взяв?
в часи "іспанки" люди мерли від вакцин, які масово кололись в 1918-1919 роках
Як минулої весни по 2 місяці сиділи вдома, а потім в травні зелені з синяками під очима ледве повилазили на вулицю.
В Швеції школи не закривалися і немає ЖОДНОЇ смерті серед дітей.
Якщо хтось в групі ризику, нехай сидить дома, ізолюється.
Якщо в когось є нежить чи кашель, нехай сидить вдома.
Але більшість людей є здоровими, і немає чого їх обмежувати.
"Закрити всіх по домівках, аби слабкі не заражалися" - це повна маячня.
https://en.wikipedia.org/wiki/Pneumonia
"а тут двусторонняя и люди не замечают, и ходят себе среди людей"
Ну не буває такого)
Була історія із знайомим, коли йому один лікар встановив за КТ "2сторонню пневмонію", а інший заспокоїв, що нічого такого немає. Ставлять дуже багато фальшивих діагнозів. Бо ковід - це дуже прибутковий бізнес.
Тоді такі, як ти, найчастіше бувають педофілами.
Подорослішай та візьми на себе відповідальність за власне життя.
"результат тесту"
Вже збагни нарешті, що ці тести - фальшивка, їх результати абсолютно випадкові і нічого не означають.
А що ти таке і хто тобі надав повноваження розповідати іншим, що їм робити?
Загадив? Це все тебе мозок загажений брехнею з дебіловізора.