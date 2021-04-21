РУС
В Украине существенно возросло количество госпитализаций детей с коронавирусом, - НАН. ИНФОГРАФИКА

В Национальной академии наук Украины зафиксировали тенденцию к росту числа госпитализированных детей с COVID-19 в возрасте до 9 лет за последнюю неделю.

Об этом говорится в прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине на 20 апреля – 4 мая 2021 года НАНУ, передает Цензор.НЕТ.

"Довольно неожиданно в последнюю неделю число госпитализированных больных в возрасте до 9 лет включительно оказалось по крайней мере вдвое выше, чем число госпитализированных больных в возрасте от 10 до 19 лет включительно", - указывают ученые.

Согласно данным НАН, на позапрошлой неделе (5-11 апреля) в Украине уровень госпитализации детей в возрасте до 9 лет был 6,2 на 100 тыс. населения, а на прошлой неделе (12-18 апреля) этот показатель вырос до 6,5. При этом госпитализация пациентов в возрасте от 10 до 19 лет упал с 3,4 на 100 тыс. населения до 2,6.

В Украине существенно возросло количество госпитализаций детей с коронавирусом, - НАН 01

дети (6733) карантин (16729) НАН Украины (199) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+3
дети как и другие люди заражают друг друга. доказательство - третья волна эпидемии, и заболевание среди детей
21.04.2021 12:49 Ответить
+1
так все правильно, одни дети без масок заражают других детей без масок (и попутно взрослых)
21.04.2021 12:45 Ответить
+1
Вот и первый из этой категории.
21.04.2021 12:45 Ответить
В Днепре сколько вижу, дети без масок, в транспорте, в магазине.
Их родителям пофик. Ещё нарожают, если шо.
Тем паче держава деньги на новоприбывших даёт.
21.04.2021 12:29 Ответить
Так маски за віруваннями ковідошизофреників захищають не того, хто носить, а того, хто може опинитися поряд.
21.04.2021 12:34 Ответить
так все правильно, одни дети без масок заражают других детей без масок (и попутно взрослых)
21.04.2021 12:45 Ответить
Як встановлено і доведено, що заражають? Чув щось про презумпцію невинуватості?
21.04.2021 12:47 Ответить
дети как и другие люди заражают друг друга. доказательство - третья волна эпидемии, и заболевание среди детей
21.04.2021 12:49 Ответить
Немає ніякої третьої хвилі. Є фальшування статистики за допомогою хибнопозитивних результатів недолугих тестів. Більше тестів- більше "випадків", менше тестів - менше "випадків". Ці тести "знаходять" вірус в пиві, машинному маслі та у фруктах. А насправді ВИПАДКОВО випльовують позитивні або негативні результати.
21.04.2021 12:51 Ответить
жалко одно, ты как крепкий малый сам не помрешь, но будешь бегать, ходить с двумя детьми без маски, и заразишь кучу народа, часть из который помрет, из-за тебя
21.04.2021 13:18 Ответить
А ти купу людей згвалтуєш та вб'єш в той час, коли я "заражатиму купу народу".
21.04.2021 13:23 Ответить
не вижу всплеска изнасилований. а что все стоят на ушах потому что люди мрут - вижу
21.04.2021 13:29 Ответить
Бо створено штучний ажіотаж саме навколо ковіду. Подивись на цензорі новину за сьогодні. Від серцево-судинних хвороб помирає в 15 разів більше людей. Хтось про це "кричить"?
21.04.2021 13:36 Ответить
а фишка в том что те случаю никуда не делись, а к ним прибавилось ещё, и в виде эпидемии заразной. если ничего не делать то будет как во времена испанки, кода вымерло неслабо народа
21.04.2021 13:43 Ответить
"прибавилось"
звідки ти це взяв?

в часи "іспанки" люди мерли від вакцин, які масово кололись в 1918-1919 роках
21.04.2021 14:00 Ответить
Дурню, зрозумій вже, що ти не можеш нікого ні в чому безпідставно звинувачувати.
21.04.2021 13:24 Ответить
Відкривайте вже школи, Великодень на носі - всі перезаражаємось!
21.04.2021 12:54 Ответить
В скандинавських країнах відкриті. В багатьох американських штатах відкриті.
21.04.2021 13:01 Ответить
Ніхто з притомних нікуди дітей не ховає. Ховають дітей по будинках як раз ковідопритрушені.
Як минулої весни по 2 місяці сиділи вдома, а потім в травні зелені з синяками під очима ледве повилазили на вулицю.
21.04.2021 12:37 Ответить
Вот и первый из этой категории.
21.04.2021 12:45 Ответить
Гіпоксія - одна з двох причин розвитку онкологій. Прийди до тями вже.
21.04.2021 12:47 Ответить
когда легкие отгниют гипоксия будет ого-го
21.04.2021 12:50 Ответить
Від чого "згниють"? Тебе надурив зомбоящик.
В Швеції школи не закривалися і немає ЖОДНОЇ смерті серед дітей.
21.04.2021 12:52 Ответить
деже если дети переносят болезнь не умирая, они могут заразить окружающих, в том числе и престарелых и ослабленных
21.04.2021 13:04 Ответить
Не можна заражати когось ГРВІ, не маючи явних симптомів.
Якщо хтось в групі ризику, нехай сидить дома, ізолюється.
Якщо в когось є нежить чи кашель, нехай сидить вдома.
Але більшість людей є здоровими, і немає чого їх обмежувати.
"Закрити всіх по домівках, аби слабкі не заражалися" - це повна маячня.
21.04.2021 13:17 Ответить
а как по твоему в больницу поступают люди у которых поражены оба легких, но они этого не замечают. и как думаешь не заразили ли они кого, если у них полные легкие вируса
21.04.2021 13:22 Ответить
Це називається пневмонія. Щороку кілька сотень мільйонів людей на планеті хворіють пневмонією. Кілька мільйонів людей кожного року помирає. З коронавірусами чи без.
https://en.wikipedia.org/wiki/Pneumonia
21.04.2021 13:25 Ответить
я про то что при пневмонии обычно температура, дикий кашель и прочие прелести, то есть ты видишь что больной и сидишь дома, и это при односторонней... а тут двусторонняя и люди не замечают, и ходят себе среди людей
21.04.2021 13:41 Ответить
Видів пневмоній є безліч.

"а тут двусторонняя и люди не замечают, и ходят себе среди людей"

Ну не буває такого)
Була історія із знайомим, коли йому один лікар встановив за КТ "2сторонню пневмонію", а інший заспокоїв, що нічого такого немає. Ставлять дуже багато фальшивих діагнозів. Бо ковід - це дуже прибутковий бізнес.
21.04.2021 13:45 Ответить
дети лучше всего и больше всего разносят любые вирусы. А вирусу все равно в каком теле находиться.
21.04.2021 12:33 Ответить
Чув щось про презумпцію невинуватості? Ні?

Тоді такі, як ти, найчастіше бувають педофілами.
21.04.2021 12:35 Ответить
такие как ты пид..ры и твои дети понятно не верят и не соблюдают.
21.04.2021 12:39 Ответить
Не вдавися власною жовчю
21.04.2021 12:43 Ответить
ты же не вдавился?
21.04.2021 12:52 Ответить
А в мене її немає. Я навіть до тебе, ковідопритрушеного, злості не відчуваю.
21.04.2021 12:53 Ответить
притрушеные это которы отрицают ковид, а у меня уже двое знакомых умерло, а половина других заразилось и переболело
21.04.2021 12:58 Ответить
І чим підтверджено, що вони померли саме "від ковіду", а не, наприклад, від неправильного лікування? Фальшивим тестом?
21.04.2021 13:00 Ответить
если бы не заразились то и лечить не надо было бы неправильно, а так заражение и есть первоначальная причина последующих неприятностей
21.04.2021 13:02 Ответить
Кожного року кілька сотень мільйонів людей хворіють на пневмонію. З коронавірусом чи без нього. Кілька мільйонів людей щороку від неї помирають.
21.04.2021 13:14 Ответить
так ты ковидноопущенный уже переболел? Зачем споришь и доказываешь факты которые не подтверждены? даже без ковида обычный грипп и орви дети как и взрослые распространяют в близком контакте. А ты хочешь сказать что дети не заразные в любом случае. Это глупо и похоже на провокацию. А маски носят в те кто не болеет от дебилов которые не верят и не носят, хоть спасают они хоть нет.
21.04.2021 13:01 Ответить
Я займаюся своїм здоров'ям і веду здоровий спосіб життя, відповідаючи за СВОЄ власну безпеку. А такі, як ти, наркомани знищують все життя свій імунітет, а потім чекають, що хтось буде їх здоров'я захищати носінням шматка поліпропілену на своєму обличчі.

Подорослішай та візьми на себе відповідальність за власне життя.
21.04.2021 13:03 Ответить
у тебя все норкоманы или через одного?
21.04.2021 13:07 Ответить
Через одного. Алкоголь - те ж наркотик і отрута.
21.04.2021 13:12 Ответить
От коли твоя дитина носитиме в кишені свіжий результат тесту, де буде написано "не виявлено", тоді й виводитимеш її без маски. А тимчасом це за замовчуванням не дитина, а потенційний чумний пацюк, а ти - потенційний вбивця. І клепку тобі в дурну голову вставлять хіба що твої власні виригані легені, від яких залишиться 20%, якщо посщастить, і ти не сконаєш з канюлями у носі. Так зрозуміло, довбойобе?
21.04.2021 12:56 Ответить
А ти носиш з собою довідку, що в тебе немає педикульозу? Малярії? Дизентерії? Кору? Віспи? Список можна продовжити. Кишень не вистачить на усі довідки.

"результат тесту"
Вже збагни нарешті, що ці тести - фальшивка, їх результати абсолютно випадкові і нічого не означають.
21.04.2021 12:58 Ответить
Чи носиш ти довідку, що ти не божевільний? Що не педофіл? Що не підпалювач будівель? Що не вбивця? Може, ти безсимптомний псих, який здатний на будь-який злочин.
21.04.2021 12:59 Ответить
закономерно, постоянно наблюдаю как все ходят в масках там где требуют, а дети без масок, типа они неуязвимые. а так же без масок играются на детских площадках сбившись в кучи
21.04.2021 12:43 Ответить
Маски жодним чином не впливають на поширення вірусних інфекцій. Це доведено багатьма науковими дослідами. Від бактерій захищають, так, від вірусів - ні.
21.04.2021 12:46 Ответить
маска задерживает капли слюны с вирусами, и дает шанс окружающим хапнуть меньше вируса что может спасти жизнь
21.04.2021 12:47 Ответить
До 99% аерозольних крапель мають розмір МЕНШЕ 1 мікрометра і НЕ затримуються масками без спеціальних фільтрів. Від масок набагато більше шкоди, ніж користі.
21.04.2021 12:49 Ответить
Угомонись, загадил уже все углы, посчитай время, которое ты сидишь на теме. Ясно из этого, что детей у тебя нет.
21.04.2021 12:54 Ответить
Двоє є.
А що ти таке і хто тобі надав повноваження розповідати іншим, що їм робити?
Загадив? Це все тебе мозок загажений брехнею з дебіловізора.
21.04.2021 12:56 Ответить
ты всех успел грязью облить и дать оценку, а тема была другая.
21.04.2021 13:08 Ответить
Здається, це ти і твої "друзі" почали обливати брудом дітей, в чомусь звинувачувати. Причому абсолютно безпідставно.
21.04.2021 13:13 Ответить
Саме цю інфографіку потрібно показувати тим обдарованим,хто змушує працювати молодшу школу та й дитячі садочки.
21.04.2021 13:14 Ответить
Фальшиві дані.
21.04.2021 13:26 Ответить
 
 