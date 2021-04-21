РУС
Власти Праги требуют отобрать у российского посольства часть парка: Оккупация Стромовки должна окончательно закончиться

Городские власти Праги призывают чешское правительство провести переговоры с Россией относительно возвращения части городского парка Стромовка, где расположено посольство РФ.

Об этом заявил глава административного района Прага 7 Ян Чижинский в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Городской совет Праги только что призвал правительство Чешской Республики провести переговоры об изменении размера посольства Российской Федерации до вторжения войск Варшавского договора 21 августа 1968 года. Через 53 года оккупация части Стромовки правительством Российской Федерации должна окончательно закончиться", - написал Чижинский.

Читайте также: Чехия призывает сделать совместное заявление на уровне НАТО по причастности агентов РФ к взрыву в Врбетице, - МИД страны

Напомним, 17 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии и причастны к взрывам во Врбетице.

По данным правоохранителей, разыскиваемые использовали как минимум два удостоверения личности - российские паспорта на имена Александра Петрова (13.07.1979 г.р.) и Руслана Боширова (12.04.1978 г.р.), а потом - паспорта гражданин Молдовы на имя Николая Попа (18.07.1979 г.р.) и Таджикистана - Руслана Табарова (23.10.1975 г.р.).

В 2014 году взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека.

По версии следствия, российские агенты планировали организовать взрыв не в Чехии, а после доставки боеприпасов в Болгарию.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ и анонсировал последующие ответные меры. Позже МИД РФ заявил, что Россия высылает 20 чешских дипломатов.

земан - не единственный чех на всю Чехию. Там есть и другие люди. И у них есть чуство собственного достоинства.
21.04.2021 12:17 Ответить
Это те деды, которые в 68-ом ,,воевали". Они после 68-го забрали ту земельку, поселили своих шпионов, построили кгбешную церковь. У кацапов в Праге была шпионская база для центральной Европы. Самая большая территория под посольство и людей больше всех, необоснованно. Хорошо если власти Праги возьмут под свой контроль, потому что это не земан или бабиш. В Праге веруют антикоммунисты и если остальные боятся китайцев или русских, то этим пох., они уже посылали и Китай и мордор до прдэлэ ( в жопу)
21.04.2021 12:52 Ответить
а навіщо він Чехам?
... и не смогут винторогие получать чешскую визу в нормальных условиях, а будут стоять в очереди на улице. Под дождиком.
Нахера Чехам вообще немытая россия ток не ясно
прямо сейчас кацаполет маршрутом "Севастополь -Санкт Питербург" вторгся в воздушное пространство Украины и летит над Херсонской областью в сторону Запорожья..
возможно, ожидается провокация! https://www.radarbox.com/flight/FV6892
по Вашей ссылке самолет летит в обход Украины - или это план полета?
главное что б он над Грабово не пролетал
Есть и хорошие новости. Особенно, если это самолет разведчик с принадлежностью US AIR FORCE
< https://www.flightradar24.com/RRR7245/2777be6d Boeing RC-135W Rivet Joint >- еще один самолет-разведчик. Так просто за 2500 км лететь не будут. Да и передаваемые непрерывно терабайты информации с борта самолета чего-то да стоят.
в этой истории странно только одно, то, что происходит все в Чехии. ведь земан - чистый, незамутненный кацап-коммунист, друг, брат, сын, а заодно и дочь, жена, невеста *****. происходи все это в Польше, например, или в странах Балтии, все бы было в норме. а так у меня возникает когнитивный диссонанс.
земан - не единственный чех на всю Чехию. Там есть и другие люди. И у них есть чуство собственного достоинства.
события последних нескольких лет вызывают огромное сомнение в правдивости твоего утверждения. потому и когнитивный диссонанс.
то их просто до этого момента ничего лично не касалось. Какое им дело до проблем какой-то далёкой папуасии?
Чехія - парламентсько-президентська республіка, там президент не головний...
ну да, я в курсе, что там ***** главный последних несколько лет, а не президент. потому и удивляюсь.
вчера эту тему на 60 минут озвучили ..ну как бы деды ваивали и им тогда подарили и по сей день каке бы в Праге есть кусок окупированой земли рыфы ..там два жилых дома стоит все ограждено высоким забором
Это те деды, которые в 68-ом ,,воевали". Они после 68-го забрали ту земельку, поселили своих шпионов, построили кгбешную церковь. У кацапов в Праге была шпионская база для центральной Европы. Самая большая территория под посольство и людей больше всех, необоснованно. Хорошо если власти Праги возьмут под свой контроль, потому что это не земан или бабиш. В Праге веруют антикоммунисты и если остальные боятся китайцев или русских, то этим пох., они уже посылали и Китай и мордор до прдэлэ ( в жопу)
Мой отец чистокровный украинец воевал в Праге в 1945, а сейчас, наверное, в гробу переворачивается от того, что кацапы творят с Украиной. Гнать надо мордор отовсюду, где это возможно.
Будите зарыгань захерову и дайте опохмелиться. Пусть толкнет речь про "русафобию".
Гнать лаптеногих сцанными тряпками до самой границы!
хм.. оказывается Трамп давил на чешское руководство требованиеми скрыть информацию о причастности террористов Петрова и Боширова к взрывам в Чехии в 2014 и 2016 и всю эту тему удалось запустить только сейчас с его уходом..(с)
У многих стран ЕС,есть в наличии такого рода дела,которые не для огласки,а для дипломатии.И это пока только чехи вскрыли карты.В идеале,было бы неплохо,щоб в этот флэшмоб включились и другие страны ЕС.
гнать сцаными тряпками коцорылых
не знаю как в Праге,но в Варах рюских больше чем людей...везде они куда не кинься
Так, взорвали 10 0000 кг боеприпасов или 10 000 тонн? Для 10 000 кг, как в статье, что-то сильно много шума...
СКОРО ПОД КАЖДЫМ ПОСОЛЬСТВОМ РФ ВО ВСЕХ СТРАНАХ !)
зря вот чехи кочевряжаться, вот Ангела Меркель объявила, что будут строить СП 2 и все проблемы в германии как рукой сняло, сразу попустило все наладилось..., нет нашествия беженцев, они не нападают на немок, таррактов давно не было, умная фрау поняла, что под рашку лучше прогнуться...
