Власти Праги требуют отобрать у российского посольства часть парка: Оккупация Стромовки должна окончательно закончиться

Городские власти Праги призывают чешское правительство провести переговоры с Россией относительно возвращения части городского парка Стромовка, где расположено посольство РФ.

Об этом заявил глава административного района Прага 7 Ян Чижинский в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Городской совет Праги только что призвал правительство Чешской Республики провести переговоры об изменении размера посольства Российской Федерации до вторжения войск Варшавского договора 21 августа 1968 года. Через 53 года оккупация части Стромовки правительством Российской Федерации должна окончательно закончиться", - написал Чижинский.

Читайте также: Чехия призывает сделать совместное заявление на уровне НАТО по причастности агентов РФ к взрыву в Врбетице, - МИД страны

Напомним, 17 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии и причастны к взрывам во Врбетице.

По данным правоохранителей, разыскиваемые использовали как минимум два удостоверения личности - российские паспорта на имена Александра Петрова (13.07.1979 г.р.) и Руслана Боширова (12.04.1978 г.р.), а потом - паспорта гражданин Молдовы на имя Николая Попа (18.07.1979 г.р.) и Таджикистана - Руслана Табарова (23.10.1975 г.р.).

В 2014 году взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека.

По версии следствия, российские агенты планировали организовать взрыв не в Чехии, а после доставки боеприпасов в Болгарию.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ и анонсировал последующие ответные меры. Позже МИД РФ заявил, что Россия высылает 20 чешских дипломатов.