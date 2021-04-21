За сутки в Киеве от коронавируса умерли 40 человек, выздоровел - 641, выявили 965 новых случаев, - Кличко
За сутки в Киеве госпитализировали 131 больного коронавирусом, а 330 пациентов - с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Кличко, количество новых случаев заболевания коронавирусом немного уменьшилось, однако смертность от вируса остается высокой.
"За минувшие сутки в городе выявили 965 инфицированных. Умерли 40 человек - 17 женщин и 23 мужчины. Всего за период пандемии в столице 4 297 летальных случаев от вируса", - отметил мэр.
Подтвержденны случаев заболеваемости в городе на сегодня 187 196.
Среди заболевших за сутки 574 женщины в возрасте от 18 до 99 лет, а также 22 девочик в возрасте от 4 месяцев до 17 лет. Кроме того, заболел 361 мужчина в возрасте от 18 до 86 лет и 9 мальчиков от 2 месяцев до 16 лет.
Заболели в частности 33 медика.
В больницы столицы за сутки госпитализировали 131 больного коронавирусом, а также 330 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровели за минувшие сутки 641 житель столицы (всего коронавирус побороли 116 498 киевлян).
Большинство случаев заболевания выявили в Дарницком районе (287), Деснянском (128), Днепровском (96).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль