За сутки в Киеве от коронавируса умерли 40 человек, выздоровел - 641, выявили 965 новых случаев, - Кличко

За сутки в Киеве госпитализировали 131 больного коронавирусом, а 330 пациентов - с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Кличко, количество новых случаев заболевания коронавирусом немного уменьшилось, однако смертность от вируса остается высокой.

"За минувшие сутки в городе выявили 965 инфицированных. Умерли 40 человек - 17 женщин и 23 мужчины. Всего за период пандемии в столице 4 297 летальных случаев от вируса", - отметил мэр.

Подтвержденны случаев заболеваемости в городе на сегодня 187 196.

Среди заболевших за сутки 574 женщины в возрасте от 18 до 99 лет, а также 22 девочик в возрасте от 4 месяцев до 17 лет. Кроме того, заболел 361 мужчина в возрасте от 18 до 86 лет и 9 мальчиков от 2 месяцев до 16 лет.

Заболели в частности 33 медика.

В больницы столицы за сутки госпитализировали 131 больного коронавирусом, а также 330 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за минувшие сутки 641 житель столицы (всего коронавирус побороли 116 498 киевлян).

Большинство случаев заболевания выявили в Дарницком районе (287), Деснянском (128), Днепровском (96).

