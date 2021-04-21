Украина в феврале оказалась в топ-10 стран, граждане которых просят убежища в ЕС
В феврале 2021 года Украина вошла в топ-10 стран, граждане которых обратились с просьбой предоставить им убежище в Европейском Союзе.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом сообщили в отчете Европейского офиса по вопросам предоставления убежища.
Количество заявок от украинцев возросло на 72% по сравнению с январем, за февраль 2021 года от граждан Украины поступило 971 обращение.
Большинство заявок было подано в одну страну, но неизвестно в какую именно.
"Это внезапное увеличение впервые за несколько лет поместило Украину в число ведущих стран происхождения.
Хотя украинцы могут въезжать в ЕС без визы, развитие событий в их случае контрастирует с неизменно низким уровнем заявок, поданных гражданами многих других стран с безвизовым режимом", - отмечается в отчете Европейского офиса по вопросам предоставления убежища.
Еврокомиссия рассматривает возможность введения электронных виз на въезд в ЕС для всех граждан, вместо бумажных.
О начале консультаций относительно этого новшества объявили в марте 2021 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Зеленський поверне заробітчан додому: що пропонує слуга народу
У Зеленського анонсували нову соціальну реформу"
Об этом пишет https://www.facebook.com/alex.danylyuk/posts/10225550159519349 в Фейсбуке экс-секретарь СНБО Александр Данилюк, информирует https://censor.net/.
"Почему трех? Почему не всех? Или эти трое заслужили, чтобы избежать наказания, спокойно упаковать чемоданы и отправиться на солнечные берега, а другие - нет? А как же справедливое наказание? Расследование? Судебный процесс? Возвращение награбленного в бюджет? Презумпция невиновности, в конце концов?, - написал он.
Данилюк сравнил происходящее с сиквелом сериала "Слуга народа".Источник: https://censor.net/ru/n3261035
1. Легально въехать на территорию страны.
2. Доказать, что тебя преследовали по религиозным, политическим и т.п. мотивам.
В тюрьме никто не сидит с формулировкой "за участие в Майдане или АТО". Сидят с формулировкой "разбой", "грабёж", "незаконный оборот оружия" и т.п. И это ни одна страна не примет, как преследование по политическим мотивам.
Вот вы мне и поясните, если знаете, с какой формулировкой подаются соотечественники на убежище.
Но интересно, что на самом деле пишут.
Проще так поехать, найти по месту работу и легализироваться.