Украина в феврале оказалась в топ-10 стран, граждане которых просят убежища в ЕС

В феврале 2021 года Украина вошла в топ-10 стран, граждане которых обратились с просьбой предоставить им убежище в Европейском Союзе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом сообщили в отчете Европейского офиса по вопросам предоставления убежища.

Количество заявок от украинцев возросло на 72% по сравнению с январем, за февраль 2021 года от граждан Украины поступило 971 обращение.

Большинство заявок было подано в одну страну, но неизвестно в какую именно.

"Это внезапное увеличение впервые за несколько лет поместило Украину в число ведущих стран происхождения.

Хотя украинцы могут въезжать в ЕС без визы, развитие событий в их случае контрастирует с неизменно низким уровнем заявок, поданных гражданами многих других стран с безвизовым режимом", - отмечается в отчете Европейского офиса по вопросам предоставления убежища.

Еврокомиссия рассматривает возможность введения электронных виз на въезд в ЕС для всех граждан, вместо бумажных.

О начале консультаций относительно этого новшества объявили в марте 2021 года.

